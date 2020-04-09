Guardian Integra

GUARDIAN Trading Panel Торговая панель GUARDIAN ⚡

Управляйте рынком. Не следуйте за ним. 🧭

GUARDIAN — это не просто очередная торговая панель.
Это система управления 🎮 для трейдеров, которые отвергают хаос, колебания и эмоциональное исполнение.

Создана для профессионалов, понимающих одну истину:
Скорость и контроль исполнения определяют результат. ⚙️⚡

GUARDIAN устраняет разрыв между решением и действием.
Заменяет случайность структурой. 🏗️
Превращает ваш график в командный центр. 📊

Что обеспечивает GUARDIAN: 🛡️

  • Мгновенное исполнение одним кликом прямо с графика 🖱️⚡
  • Жесткая дисциплина через контролируемые, основанные на правилах действия ✅
  • Осведомленность о торговой среде в реальном времени 📡
  • Автоматический отказ от небезопасных условий 🚫
  • Никакого шума. Никаких украшений. Только функциональность. 🧹🎯
  • Каждый клик имеет намерение 🎯
  • Каждая сделка обдуманна 📝

GUARDIAN не просто помогает вам.
Он управляет вашим рабочим процессом. 🧠⚙️

Экосистема GOLDEN EDGE 🔗

Вы торгуете не инструментами.
Вы управляете системой. 🌐

GUARDIAN — это ядро. ❤️
Всё остальное поддерживает его:

  • Price Edge — анализирует силу и импульс цены в реальном времени 📉📈
  • Candle Sentinel — превращает время в тактическое преимущество ⏳⚡
  • FVG Edge — показывает, где у цены остались «незавершенные дела» 🎯🔍

Каждый инструмент атакует разные слабости. 🎯
Вместе они устраняют слепую торговлю. 🙅♂️👁️

Это не для всех. 🚫

Это для трейдеров, которые:
– хотят контроля, а не комфорта 🧭😌
– требуют структуры, а не индикаторов 🏗️📊
– стремятся к точности, а не надежде 🎯🤞

Торгуйте как оператор.
Не как наблюдатель. 👨✈️👀

Чем GUARDIAN отличается ❓

  • Централизованная панель, показывающая баланс, эквити, спред, объем и плавающую прибыль/убыток в реальном времени 📊🔄
  • Программные проверки безопасности: максимальный спред, максимальное количество позиций и проверка маржи перед каждой сделкой 🛡️✅
  • Многоязычный интерфейс 🌐🗣️
  • Исполнение одной командой для покупки, продажи и закрытия всех позиций ⚡🔄
  • Живое обновление без задержек графика 📡⚡

Это система управления — не оставляющая места эмоциям или человеческим ошибкам. 🧠🚫

Управляйте своим рынком.
Исполняйте. Побеждайте. 👑⚡🏆

Только для серьезных профессионалов. 💼🎯
Начните командовать своей торговлей прямо сейчас. 🚀

Рекомендуем также
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Эксперты
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
One Click Close All Position Tool
Ghulam Hassan Nawaz
Утилиты
Are you an MT5 trader who needs rapid, reliable risk management? ​Introducing this essential utility – a powerful, free Expert Advisor designed to instantly close all open positions on your MetaTrader 5 account with a single, dedicated action. This tool is a must-have for emergency market exits or quick, decisive profit-taking. ​ Why is this a FREE tool? ​I am a professional MQL developer actively focused on delivering   5-star solutions   and   securing custom MQL5 Freelance Jobs . This free ut
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Утилиты
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart. Key Features: ️ Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions wit
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Утилиты
OpenAllSymbolsSafe.mq5 — Умный скрипт для MetaTrader 5 Назначение: Автоматически открывает графики всех символов из Обзора рынка с применением шаблона default.tpl на текущем таймфрейме (TF) , предварительно закрывая все открытые графики (кроме текущего). Идеален для быстрого анализа множества инструментов без рутинных действий! Особенности: Автоматизация: Экономит время — открытие десятков графиков в один клик. Безопасность: Аккуратно закрывает лишние графики, сохраняя текущий акти
FREE
Prop Edge Heartbeat
Nuno Madeira Amaro Pire Costa
Утилиты
EA to prevent inactivity violations on prop firms. This EA will scout for your most recent trade and if it is older than the number of days defined, will enter a micro lot position size 0.01 on the pair defined. It is recommended to use a tight spread pair like EURUSD. This EA will not act as long as you have at least one trade in the last X days (defined on config). This EA will not place other trades or modify existing position.
FREE
Auto Smart Trade Manager EA
Aiman Saeed Salem Dahbag
Утилиты
Note:   All   inputs of this EA   are designed in Arabic for easier configuration and management Auto Smart Trade Manager EA Ar   automatically manages trades on MetaTrader 5. Sets   Stop Loss (SL)   and   Take Profit (TP) , supports   Trailing Stop   to secure profits, and includes   Equity Protection . Smart management for all trades or by Magic Number and symbol, with full control over slippage and risk. Trading involves high risk and you may lose part or all of your capital. Use this EA cau
FREE
Concurent Risk Management
Kai Lim
Утилиты
EA Utility Tool: Risk Consistency Manager The Risk Consistency Manager EA is a simple yet powerful tool that automates risk management across multiple open positions. It dynamically adjusts stop-loss levels to distribute a predefined total risk value (e.g., $10,000) evenly among all active trades. Key Features: Dynamic Risk Distribution: Automatically allocates an equal share of risk to each position (e.g. with total risk capital of $10,000, its will be distribute each trade with $3,333.33 risk
FREE
Market Price Risk Split PnL Manager
Ling Bing Zhao
Утилиты
Market & Pending Risk Manager EA Operation Manual Market & Pending Risk Manager is a professional MT5 trading panel EA that integrates multiple functions such as market order trading, pending order trading, risk management, and trailing stop loss, providing traders with a comprehensive trading solution. Core Advantages Intelligent Dual-Mode Trading Market Order Mode: One-click buy/sell for fast execution Pending Order Mode: Precise entry to wait for the optimal timing Seamless Switching
FREE
One Click Trader MT5 Demo
Andrzej Pierz
Утилиты
Important! Demo version will work only on EURGBP. One Click Trader  is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. "-"   ,  "+"  change OCT window size  Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additiona
FREE
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
Утилиты
Торговая панель Lot by Risk предназначена для торговли вручную . Это альтернативное средство для отправки ордеров. Первая особенность панели –   удобное выставление ордеров при помощи контрольных линий. Вторая особенность – расчёт объёма сделки по заданному риску при наличии линии stop loss . Контрольные линии выставляются при помощи горячих клавиш: take profit – по умолчанию клавиша T ; price – по умолчанию клавиша P ; stop loss – по умолчанию клавиша S ; Настроить клавиши можно самостоятельно
FREE
Panel Pro Max 1
AS Trend LLC
Утилиты
Панель облегчает работу трейдера во время постановки стоп лоссов и тейк профитов. Отображает информацию о потенциальных профитах и лоссах.  Удобно работать когда требуется массовая установка стопов и профитов. Создавалось как инструмент плавного набора позиции на m1 и быстрого перевода стопов в безубыток. Выглядит эстетично, вписывается в родной интерфейс MT5 идеально. Рекомендуемый брокер ByBit MT5. описание кнопок панели и функций: BE SELL - перевод в безубыток всех Sell сделок открытых на
FREE
Tool Auto Modify SLTP
Tran Van Luc
Утилиты
Tool Auto Modify SLTP – Protect Your Trades, Optimize Your Strategy In trading, risk is always present. Just one forgotten SL/TP can turn a promising trade into a loss. Even experienced traders occasionally make mistakes. That’s why Tool Auto Modify SLTP was created – to keep you protected and let you focus on your strategy. Key Features: Manage Orders for All Symbols: Monitor and adjust SL/TP for all your trading pairs. Three Flexible Risk Modes: Point-Based: Set fixed SL/TP distances. Account
FREE
Auto Smart Trade Manager EA Ar
Aiman Saeed Salem Dahbag
Утилиты
Note: All inputs of this EA are designed in Arabic for easier configuration and management Auto Smart Trade Manager EA Ar automatically manages trades on MetaTrader 5. Sets Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) , supports Trailing Stop to secure profits, and includes Equity Protection . Smart management for all trades or by Magic Number and symbol, with full control over slippage and risk. Trading involves high risk and you may lose part or all of your capital. Use this EA cautiously, and set Sto
FREE
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
Luiz Guilherme Neves Da Silva
Утилиты
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators Script Automatically remove all indicators from your chart offered for free by NS Financas! Don't waste any more time deleting the indicators one by one. With this script it is possible in one click to remove all indicators from the screen to adjust your new strategy while still using the settings of your graph, in addition to the possibility of configuring keyboard shortcuts for quick access to the script. Take the opportunity to visit our cha
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.65 (49)
Утилиты
Have you missed any tools or shortcuts in Meta Trader? Simple things that would make your daily trading much easier ? We have the solution for you: our Trade Panel! This is an EA tool (Expert Advisor) that, if configured to controll all symbols, needs to be loaded only once. This is the Lite version (free) of our tool. Professional version:   https://www.mql5.com/en/market/product/42658 If you have some problemas with the shortcut buttons on chart on unpinned mode try change the tickets digi
FREE
SG Quick Closer MT5
Aleksandr Blinov
Утилиты
Скрипт для быстрого закрытия рыночных и отложенных ордеров. Этот зацикленный скрипт гарантированно закроет все выбранные ордера. Он будет работать, пока не закроет все выбранные позиции и удалится когда сделает свою работу. Если у Вас много открытых позиций этот скрипт поможет вам. Интуитивно понятный интерфейс 1) Просто бросьте его на график. 2) Выберите ордера, которые надо закрыть. По умолчанию выбраны все! 3) нажмите кнопку "Close". Если вы забыли включить Авто торговлю, будет выдано сообщен
FREE
Trade mgr
Roberto Mubonane Muiambo
Утилиты
This Tool is designed to automate one of the most critical aspects of trade management — setting and managing Stop Loss, Take Profit , and Trailing Stop levels — directly on your MetaTrader 5 platform. Key Features: Automatic SL, TSL and TP Placement: Instantly sets initial Stop Loss and Take Profit levels on any new position based on customizable parameters, helping to enforce disciplined risk and reward management. Dynamic Trailing Stop: Automatically moves the Stop Loss to lock in profits
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT5: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 5. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически ре
FREE
JM Trademanger
Melvin Brouwer
Утилиты
The free trade manager — simple but effective. Quickly open positions with preset take profit and stop loss levels. Set everything to breakeven or close all trades with one click. Get plenty of information on your chart about your account, trades, and profit/loss. It speaks for itself — that’s how simple this manager is to use. Check out our other EAs and our Telegram for more information! By traders, for traders!
FREE
Timer Countdown
Makarii Gubaydullin
5 (3)
Утилиты
Таймер обратного отсчета до закрытия бара, + статус прогресса в %:  #1 многофункциональная утилита :   66+ функций, включая этот инструмент  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы   |    версия MT4 В настройках индикатора можно настроить: Таймфрейм для расчета; true / false:   Опция Higher TimeFrame (следующий от текущего: M15->M30, H4->D1...) Позиция: 1 = Левый нижний угол; 2 = Правый нижний угол; 3 = Левый верхний угол; 4 = Правый верхний угол; Размер шрифта; Цвет; Стиль шрифта;
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Утилиты
VR Color Levels — удобный инструмент для тех, кто применяет технический анализ с использованием таких элементов, как трендовая линия, прямоугольник и текст. Есть возможность добавлять текст непосредственно на график и делать скриншоты. Настройки, set файлы, демо версии, инструкции, решение проблем, можно получить в [блоге] Прочитать или написать отзывы можно по [ссылке] Версия для [MetaTrader 4] Работа с индикатором осуществляется в один клик . Для этого нужно нажать на кнопку с линией, после
FREE
SmartTrader Panel
Bhuwan Singh Kumha
Утилиты
The SmartTrader Panel  is a powerful and intuitive trading panel designed to streamline trade execution and risk management in MetaTrader. With its sleek and user-friendly interface, traders can quickly manage their positions, calculate risk metrics, and execute trades with precision. Key Features: One-Click Trading: Easily place Buy or Sell orders with a single click. Risk Management: Automatically calculates risk percentage, risk-reward ratio, and potential profit/loss. Customizable Trad
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.67 (3)
Утилиты
Manual Assistant MT5  -  это профессиональный инструмент для ручной торговли, который сделает ваш трейдинг быстрым и комфортным. Оснащена всеми необходимыми функционалами, которые позволят открывать, сопровождать и закрывать ордера и позиции одним кликом. Имеет простой и понятный интерфейс и подойдет как профессионалу, так и новичку. Панель позволяет выставлять ордера на покупку и продажу одним нажатием на кнопку. Основные возможности панели  Работает с любыми торговыми инструментами. Панель п
FREE
FinalStrike EA
Jason Smith
Утилиты
Automatically Close Trades at Your Desired Profit Target! Take the guesswork out of trading by automatically closing your positions as soon as they reach your set profit target. Add to any chart-  The Bot will monitor all open trades Key Features:     Automatic Trade Closing:     Set a profit target in USD, and let FinalStrike automatically close the trade when dollar amount is achieved     Multiple Positions Supported:     Whether you have one or multiple trades open across different pairs,
FREE
EasyReverse MT5
Nina Yermolenko
5 (1)
Утилиты
Utility for order reversal. Closes orders on the chart on which it is launched and opens orders with the opposite direction instead of them. Has a simple and intuitive graphical interface. It is also possible to automatically reverse newly opened orders. MT4 version of the utility-  https://www.mql5.com/en/market/product/74771 If you like this utility, take a look at my other products - https://www.mql5.com/en/users/nina_yermolenko/seller
FREE
Elsna Horizontal Lines
Raymond Edusei
Утилиты
This MQL5 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
AutoSLTP for Pending and Market order
Luu Tuan Trung
5 (4)
Утилиты
Ultimate MT5 Auto SL/TP Assistant EA Our MT5 Expert Advisor is designed to automatically apply predefined SL and TP levels to any order you place – Fast, accurate, and fully automated, no manual errors, no delays. Perfect for scalpers, intraday traders, and anyone who values precision and speed. Auto SLTP Auto SL TP this is Utilities  Scalper Auto SL TP fast Open Close  https://www.mql5.com/en/market/product/158389
FREE
GRInvest Breakeven Manager mt5
Greig Cameron Rennie
4 (1)
Утилиты
Maximize your trading efficiency with this Breakeven and Trailing Stop Manager, an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 designed to enhance your risk management by automating breakeven and trailing stop strategies. This EA ensures that you lock in profits and minimize potential losses without constant manual input, giving you more time to focus on market analysis and decision-making. ### Key Features: - **Automatic Breakeven Adjustment:**     The EA automatically moves the Stop Loss to the bre
FREE
Manual Turlte Quant
Manh Viet Tien Vu
Утилиты
This is an EA designed to support manual trading. It can accurately calculate risk, automatically enter trades, set stop loss, and perform trailing stop loss using buttons on the chart. There are many features for risk calculation, setting stop loss, and trailing stop loss to suit various trading styles. It can also automatically manage prop firms by closing trades when reaching the target profit level or maximum daily loss. Additionally, it can perform manual backtesting using the strategy test
FREE
VR Trade Panel MT5
Vladimir Pastushak
4.67 (6)
Утилиты
VR Trade Panel — профессиональное решение для трейдинга, позволяющее эффективно управлять позициями с помощью трендовых линий. Уникальная функциональность позволяет устанавливать Stop Loss и Take Profit как на динамических уровнях (наклонных линиях), так и фиксированных значениях. Это обеспечивает максимальную гибкость и удобство при торговле. Благодаря простоте интерфейса и подробному [ руководству ], новичкам будет легче освоить основы торговли и начать практиковаться. Возможность автоматизаци
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Утилиты
Легко защитите свой торговый капитал Защита вашего торгового капитала так же важна, как и его увеличение. KT Equity Protector — это ваш персональный менеджер по рискам, который постоянно следит за капиталом на счете и автоматически вмешивается, чтобы предотвратить убытки или зафиксировать прибыль, закрывая все активные и отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытка. Никаких эмоциональных решений, никакой догадки — только надежная защита капитала, которая работает круглосу
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Утилиты
Представляем   OrderManager : Революционный инструмент для MT5 Управляйте своими сделками как профессионал с новейшим инструментом Order Manager для MetaTrader 5. Разработанный с учетом простоты и удобства использования, Order Manager позволяет вам легко определять и визуализировать риски, связанные с каждой сделкой, что позволяет принимать обоснованные решения и оптимизировать вашу торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о OrderManager, пожалуйста, обратитесь к руководству.
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Утилиты
Индикатор Chart Sync — предназначен для синхронизации графических объектов в окнах терминала. Может использоваться как дополнение к TradePanel . Перед покупкой вы можете протестировать Демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Для работы установите индикатор на график, с которого нужно копировать объекты. Графические объекты, созданные на этом графике, будут автоматически скопированы индикатором на все графики с таким же символом. Индикатор также будет копировать любые изменения в графических
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Утилиты
UTM Manager — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, предлагающий быстрое и эффективное исполнение сделок. Одной из выдающихся функций является режим «Игнорировать спред», который позволяет вам торговать по цене свечей, полностью игнорируя спреды (например, позволяет торговать парами с более высокими спредами на LTF, избегая выхода из сделок из-за спреда). Еще одним ключевым аспектом UTM Manager является его уникальный локальный копировщик сделок, позволяющий гибко запуска
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Другие продукты этого автора
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Индикаторы
FVG Smart Zones – Бесплатная версия Индикатор обнаружения гэпов справедливой стоимости для MetaTrader 5 (MT5)   Ищете настоящий торговый инструмент, а не просто очередной случайный индикатор? FVG Smart Zones – Бесплатная версия дает вам профессиональное понимание рынка, автоматически обнаруживая гэпы справедливой стоимости (FVG) и выделяя зоны с высокой вероятностью торговли прямо на вашем графике.   Создано для трейдеров, следующих: Концепции умных денег (SMC) Концепции торговли I
FREE
Golden Panel
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Индикаторы
Golden Trader Panel - Продвинутая торговая панель Почему стоит выбрать Golden Trader Panel? Мощные функции: Профессиональная панель с элегантным золотым дизайном Полный обзор счета одним взглядом Автообновление каждые 1-10 секунд (настраивается) Умная цветовая кодировка для мгновенного определения статуса сделок Отображение информации в реальном времени: Количество открытых сделок   - Отслеживайте все активные позиции Баланс счета   - Текущий баланс в базовой валюте Плавающая прибыль/уб
FREE
Price Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Индикаторы
Price Edge – Видьте цену раньше, чем рынок двинется В трейдинге одна секунда может стать решающей разницей между прибыльной сделкой и упущенной возможностью . С Price Edge на MetaTrader 5 (MT5) вы больше никогда не пропустите ни один тик. Price Edge — это не просто индикатор, это ваше преимущество в торговле. Он обеспечивает обновления цены в реальном времени , чтобы ваши решения были всегда точными, быстрыми и уверенными. Почему выбирают Price Edge Live Price Indicator MT5 – мгновенно отоб
FREE
Candle Sentinel
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Индикаторы
В трейдинге тайминг — это не преимущество. Это всё. Разница между прибыльной сделкой и убыточной часто измеряется секундами. Candle Sentinel даёт вам полный контроль над временем, показывая, сколько именно осталось до закрытия текущей свечи — в реальном времени. Никаких догадок. Никакого слепого ожидания. Никаких запоздалых входов. Только чистая точность. Почему трейдеры выбирают Candle Sentinel Candle Sentinel — это не просто таймер… Это оружие для принятия решений . Точно знаете момент за
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв