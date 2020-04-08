Candle Sentinel

在交易中，时机不是优势——而是一切。

盈利交易与亏损交易之间的差距，往往只在几秒之间。
Candle Sentinel 通过实时显示当前K线距离收盘还剩多少时间，让你彻底掌控时间。

不再猜测。
不再盲目等待。
不再追高进场。

只剩下——纯粹的精准。

🚀 为什么交易者选择 Candle Sentinel

Candle Sentinel 不只是一个计时器……
它是你的决策武器

✔ 精确掌握K线收盘时刻
✔ 在最佳时机确认突破
✔ 避免因过早进场带来的假信号
✔ 在高波动市场中保持信心交易
✔ 在任何周期下提升交易精准度

⚡ 智能动态时间显示

指标会根据当前时间周期自动调整显示格式：

  • 低周期显示 秒（MM:SS）

  • 日内周期显示 小时和分钟

  • 日线周期显示 天和小时

  • 月线周期显示 周和天

你始终看到最清晰、最实用的时间格式。

🎨 完全可自定义界面

将 Candle Sentinel 打造成你专属的交易风格：

  • 更改文字颜色

  • 调整字体大小

  • 移动到图表任意位置

  • 自定义线条颜色和粗细

  • 适配深色或浅色主题

简洁美观。
专业质感。

🧠 为专业交易者而生

完美适用于：

✔ 剥头皮交易（短线）
✔ 突破交易策略
✔ 裸K交易 / Price Action
✔ 新闻交易
✔ 交易时段策略
✔ 高频交易

只要你使用K线交易——你就需要这个工具。

🛠 超轻量 & 高性能

零缓存
零延迟
无复杂运算
不干扰图表

在后台安静运行，让你的平台保持快速、干净、稳定

💬 没有时间意识的交易，就像闭着眼睛开车。

Candle Sentinel 给你视野。

每一秒都至关重要。
现在，你掌控它们。


