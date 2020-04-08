Candle Sentinel
- 指标
- Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
- 版本: 1.0
在交易中，时机不是优势——而是一切。
盈利交易与亏损交易之间的差距，往往只在几秒之间。
Candle Sentinel 通过实时显示当前K线距离收盘还剩多少时间，让你彻底掌控时间。
不再猜测。
不再盲目等待。
不再追高进场。
只剩下——纯粹的精准。
🚀 为什么交易者选择 Candle Sentinel
Candle Sentinel 不只是一个计时器……
它是你的决策武器。
✔ 精确掌握K线收盘时刻
✔ 在最佳时机确认突破
✔ 避免因过早进场带来的假信号
✔ 在高波动市场中保持信心交易
✔ 在任何周期下提升交易精准度
⚡ 智能动态时间显示
指标会根据当前时间周期自动调整显示格式：
-
低周期显示 秒（MM:SS）
-
日内周期显示 小时和分钟
-
日线周期显示 天和小时
-
月线周期显示 周和天
你始终看到最清晰、最实用的时间格式。
🎨 完全可自定义界面
将 Candle Sentinel 打造成你专属的交易风格：
-
更改文字颜色
-
调整字体大小
-
移动到图表任意位置
-
自定义线条颜色和粗细
-
适配深色或浅色主题
简洁美观。
专业质感。
🧠 为专业交易者而生
完美适用于：
✔ 剥头皮交易（短线）
✔ 突破交易策略
✔ 裸K交易 / Price Action
✔ 新闻交易
✔ 交易时段策略
✔ 高频交易
只要你使用K线交易——你就需要这个工具。
🛠 超轻量 & 高性能
零缓存
零延迟
无复杂运算
不干扰图表
在后台安静运行，让你的平台保持快速、干净、稳定。
💬 没有时间意识的交易，就像闭着眼睛开车。
Candle Sentinel 给你视野。
每一秒都至关重要。
现在，你掌控它们。