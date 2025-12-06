Ticarette zamanlama bir avantaj değil — her şeydir.

Karlı bir işlem ile kayıp bir işlem arasındaki fark çoğu zaman saniyelerle ölçülür.

Candle Sentinel, mevcut mumun kapanmasına ne kadar süre kaldığını gerçek zamanlı olarak göstererek size zamanı tamamen kontrol etme imkanı verir.

Tahmin yok.

Kör bekleme yok.

Geç giriş yok.

Sadece tam doğruluk.

🚀 Neden Trader’lar Candle Sentinel’i Seçiyor

Candle Sentinel sadece bir zamanlayıcı değil…

O, karar verme aracınızdır.

✔ Mum kapanışını tam olarak bilin

✔ Mükemmel anda kırılmaları doğrulayın

✔ Erken girişten kaynaklanan sahte sinyallerden kaçının

✔ Yüksek volatilite sırasında güvenle işlem yapın

✔ Her zaman diliminde doğruluğu artırın

⚡ Akıllı Dinamik Zaman Gösterimi

Gösterge, aktif zaman dilimine göre otomatik olarak formatını ayarlar:

Alt zaman dilimleri için saniye (MM:SS)

Gün içi grafikler için saat ve dakika

Günlük grafikler için gün ve saat

Aylık grafikler için hafta ve gün

Her zaman en kullanışlı ve okunabilir zaman formatını görürsünüz.

🎨 Tam Özelleştirilebilir Arayüz

Candle Sentinel’i grafik stilinize mükemmel şekilde uyarlayın:

Metin rengini değiştirin

Yazı tipi boyutunu ayarlayın

Grafikte istediğiniz yere taşıyın

Çizgi rengi ve kalınlığını özelleştirin

Açık veya koyu tema ile uyum sağlayın

Temiz tasarım.

Profesyonel his.

🧠 Ciddi Trader’lar İçin Tasarlandı

Mükemmel kullanım alanları:

✔ Scalping stratejileri

✔ Kırılma işlemleri

✔ Fiyat hareketi (Price Action)

✔ Haber işlemleri

✔ Seans bazlı işlemler

✔ Yüksek frekanslı işlemler

Eğer mumlarla işlem yapıyorsanız — bu araç sizin için şart.

🛠 Ultra Hafif & Performans Dostu

Sıfır tampon

Sıfır gecikme

Ağır hesaplama yok

Grafik bozulması yok

Arka planda sessiz çalışır, platformunuz hızlı ve temiz kalır.

💬 Zaman farkındalığı olmadan işlem yapmak, gözleri kapalı araba sürmek gibidir.

Candle Sentinel size görüş sağlar.

Her saniye önemlidir.

Artık onları siz kontrol ediyorsunuz.