CrocodileChangingTrend

Этот советник использует в своей работе два индикатора Alligator и Moving Average(настройки этих индикаторов я утаил

и в настройках их нет).

Работа советника заключается в том, что первый свой ордер он открывает Order Stop Buy(отложенный стоповый ордер

на покупку) и от него начинает выстраивать модель ордеров на продажу Sell и Stop Sell, если текущая цена идет в убыток

первого открывшегося ордера на покупку.

Достигнув определенной прибыли, указанной в настройках советника, советник закрывает все свои ордера находящиеся на

тот момент в рынке под магическим номером указанном в настройках советника.

Тут можно сказать, что советник торгует только на продажу в тренде - Down.

Но, как только текущая цена пересекает первый открытый ордер на покупку, то, исходя из ситуации, советник, на 

определенном расстоянии откроет еще один стоповый отложенный ордер на покупку с увеличенной суммой, что бы при

открытии этого ордера возместить убытки, и, так как текущая цена пошла вверх и тренд изменился на - Up, то достигнув

определенной суммы указанной в настройках, советник закроет все ордера принадлежащих этому советнику,

находящихся на тот момент в рынке.

Но, если текущая цена не пойдет вверх и ее прострел первого открытого ордера на покупку был ложным, а сама текущая

цена вернется на свое место, в тренд - Down(на продажу), то достигнув определенной суммы указанных в настройках,

советник закроет все ордера принадлежащих этому советнику, с определенной прибылью и более(все будет зависеть от

силы отката), указанной в настройках.


"Opening Orders";

extern double Lots             = 0.2;  Сумма по которой будет куплен ордер

extern int Slippage            = 50;   Проскальзывание от текущей цены по которой будет куплен ордер

extern int Magic1              = 1911; Магический номер ордеров советника

extern int Magic2              = 1912; Магический номер ордеров советника

extern int FirstBuyOne         = 3;    Этот параметр показывает после какого ордера на продажу
                                       советнику можно будет открывать с большим лотом для перехода
                                       в следующий тренд отложенный стоповый ордер на покупку

extern int FirstBuyTwo         = 0;    Это параметр указывает сколько ордеров на покупку должно быть в рынке

extern int FirstBuyThree       = 1;    Это параметр указывает сколько ордеров на покупку должно быть в рынке

extern int OpeningDistanceBuy  = 100;  Этот параметр отвечает за дистанцию от текущей цены по которой
                                       будет открыт отложенный стоповый ордер на покупку

extern int NextOrderBuyOne     = 100;  Этот параметр указывает на расстояние от первого открывшегося ордера
                                       достигнув которого текущей ценной, советник будет открывать отложенный
                                       стоп ордер с увеличенной суммой на покупку что бы сменить свой тренд
                                       и выйти из возникшей ситуации с прибылью

extern int FirstSellOne        = 1;    Тут указано после скольких ордеров на продажу будет открываться 
                                       последующие ордера на продажу

extern int FirstSellTwo        = 3;    Тут указано до скольких ордеров на продажу этот параметр будет 
                                       открывать ордера на продажу и достигнув этого числа - он остановит
                                       открывать ордера на продажу

extern int FirstSellThree      = 1;    Тут указано скольким ордерам на продажу будет равен этот параметр
                                       после чего откроется ордер на продажу

extern int OpeningDistanceSell = 100;  Дистанция от текущей цены по которой будет открыт отложенный стоповый
                                       ордер на продажу

extern int NextOrderSellOne    = 400;  Тут указано расстояние от первого открытого ордера на покупку по
                                       достижению которого текущей ценой, будет открыт отложенный стоп
                                       ордер на продажу

extern int NextOrderSellTwo    = 400;  Тут указано расстояние выше последнего отрытого ордера на продажу
                                       достигнув которого текущей ценой, будет открыт последующий ордер
                                       на продажу

extern int NextOrderSellThree  = 600;  Тут указано расстояние ниже первого открытого ордера на продажу
                                       достигнув которого текущей ценой, будет открыт последующий ордер
                                       на продажу
//--- 
//   

"Order Opening Time";

extern int IncludeBuy    = 1;  После какого часа советник будет открывать ордера на покупку

extern int TheSwitchBuy  = 15; После какого часа советник перестанет открывать ордера на покупку

extern int IncludeSell   = 1;  После какого часа советник будет открывать ордера на продажу

extern int TheSwitchSell = 15; После какого часа советник перестанет открывать ордера на продажу
//---
//

"Trend Change";

extern double MoveToTop  = 50.0; Сумма лота ордера по которой будет сделан переход тренда вверх

extern double MoveToDown = 2.0;  Увеличение лота последующих ордеров на продажу находящихся в тренде продаж
//---
//  

"Closing Orders";

extern double clos       = 10.0; Сумма - достигнув которой будут закрываться все ордера находящиеся в рынке
                                 и принадлежащие этому советнику


Рекомендуем также
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Эксперты
H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
Magic Win
Reni
4 (2)
Эксперты
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Эксперты
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Эксперты
Советник использует для анализа рынка и определения торговых сигналов индикатор FletBoxPush . Индикатор встроен в советник и дополнительная установка его на график не обязательна. Торговля происходит на пробой уровней определенных как границы флета. Используется ограничение убытков. Описание настроек советника TimeFrames - период графика, настройка для индикатора colour - цвет участка цены, определенного как флет, настройка для индикатора Rectangle - показывать участки цены определенных как фле
Smart Trend Tracer EA
Andri Maulana
Эксперты
Smart Trend Tracer EA: Your Automated Advantage in Gold Trading! Stop guessing the market direction. The Smart Trend Tracer is a cutting-edge Expert Advisor engineered to identify and follow high-probability trends with surgical precision. Leveraging a powerful combination of the proprietary Smart Trend Tracer indicator, a robust EMA trend filter, and dynamic money management, this EA is built to automate your trading and maximize your returns. The Golden Edge: Performance and Precision Gold-Op
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Эксперты
Торговый робот VR Black Box основан на популярной и проверенной временем стратегии следования за трендом. В течение нескольких лет он совершенствовался на реальных торговых счетах через регулярные обновления и внедрение новых идей. Благодаря этому, VR Black Box стал мощным и уникальным торговым роботом, который способен впечатлить как новичков, так и опытных трейдеров. Для того чтобы ознакомиться с роботом и оценить его эффективность, достаточно установить его на демо-счет и наблюдать за результ
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Эксперты
Алгоритм работы советника: При запуске советника на заданном расстоянии от цены ( первый_шаг ) выставляются BuyStop и SellStop ордеры. Далее в зависимости от того в какую сторону пошла цена, один из них становится рыночным, а другой начинает ползти за ценой. При откате цены он также становится рыночным. Если по какому-то направлению мы достигли заданного профита – ордер закрывается и опять выставляется ползущий отложенный ордер того же направления. Если профит не достигнут, а цена развернулась,
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Эксперты
Night Rocker EA – ночной скальпер, имеющий систему оценки волатильности рынка и торгующий в период, когда цены находятся во флете. Кроме того, имеется встроенный фильтр спреда и проскальзывания. Каждый открываемый ордер имеет стоп-лосс и тейк-профит. Также система оценки волатильности рынка закрывает ордера при изменении условий на рынке в негативную для трейдера сторону. Советник работает на парах USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD. Период M15. Внутренняя система управления работой с терминалом поз
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Эксперты
The MultiFX CrossFire MA is an Expert Advisor designed to trade with high precision using the 20-period Simple Moving Average (SMA) channel . The main trading logic is based on: Buy entry : when the candle crosses from below the lower boundary of the 20 SMA and then breaks through the upper boundary, the EA opens a long position. Sell entry : when the candle crosses from above the upper boundary of the 20 SMA and then breaks through the lower boundary, the EA opens a short position. If the marke
Dynamic Swing EURUSD
Kenji Yamamura
Эксперты
This Expert Advisor is a trading strategy targeting the EURUSD on the 1-hour chart. It is based on entry and exit reversals using specific technical indicators and performs trend-following trades.   I don’t want to rely on just one EA; I want to build a portfolio and diversify my risks..." If that sounds like you, this EA is perfect for your needs. This EA is designed with portfolio management in mind, making it an excellent complement to other EAs to achieve stable performance.   The Benefit of
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Эксперты
"RSI" usually refers to the Relative Strength Index, a technical indicator used in financial markets to analyze the strength or weakness of an asset's price. "Pending Grid" may suggest a specific trading strategy that combines pending orders with grid trading techniques. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) is a technical indicator used in trading to assess whether an asset is overbought or oversold. It measures the speed and change of price movements. RSI values range from 0 to 100. Typically
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Эксперты
This is a price action trading robot, the EA will stick to the medium term trend and price to deliver trades. Orders are always protected by the user set stop loss points. With the capital management system, it will help that EA operates in accordance with its purpose. Telegram : https://t.me/trungtqIT Timeframe is H1. Minimum account balance: $100. Attention is Important: EA only test live on demo or real accounts. Backtest results are just random and inaccurate. Features: Every trade is prote
Mistress
Natalya Sopina
Эксперты
Mistress - высокоскоростной робот-скальпер. Mistress - самый лучший советник! - на мой взгляд. Mistress  - универсальный и простой. Mistress  - торгует точно, часто и быстро. Mistress  - не зависит от ТаймФрейма. Mistress  - работает на всех валютных парах. Mistress  - не использует мартингейл и сетки ордеров Mistress  - использует 20 единиц валюты на лот 0.01 для каждой торгуемой валютной  пары. Параметры советника Mistress: Trading  hours  HH . ММ  (server time) :  время торговли on time: вре
BoxEA
Damir Duseev
Эксперты
Преимущества и принцип работы BoxEA v1.10 — это современный и эффективный торговый советник, который анализирует исторические уровни цен, чтобы находить оптимальные точки входа на рынок. Продукт подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, предлагая автоматизированное управление сделками и минимизацию рисков. Преимущества: Анализ исторических данных : Советник определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе анализа ценовых данных за заданный период. Автоматическая торго
Fxdolarix
Andrey Kozak
Эксперты
Fxdolarix - автоматический робот скальпер для GBPUSD M5. Был протестирован на реальном счету в течении 3 месяцев. Робот использует стратегию скальпинга, ориентированную на краткосрочное движение цены внутри дня. Основной акцент детается на выявление моментов краткосрочной волатильности и выоспроизведении быстрых сделок. Робот использует в своей работе такие индикаторы как: iMACD, iMA, iStochastic. С помощью этих индикаторов робот выявляет направление тренда, а с помощью активности тикового движе
Cash Drop MT4
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Эксперты
Данный советник - это результат многолетних разработок. Я специализируюсь в основном на сеточных и хеджирующих стратегиях, весь свой опыт и знания я  передал в данном эксперте. В результате мы имеем гибко настраиваемый шаблон эксперта и несколько хороших стратегий на выбор трейдера, стратегии торговли будут постоянно добавляться, и эксперт останется актуальным и будет в топе даже через 10 лет. Иными словами, приобретая данный продукт, Вы получаете гибко настраиваемый советник с постоянной поддер
BiBoosterix
Andrey Kozak
Эксперты
BiBoosterix — это мощный торговый робот для MetaTrader 4, созданный для автоматической торговли на финансовых рынках. Он сочетает в себе адаптивный алгоритм управления капиталом и продвинутые стратегии анализа рынка, что делает его идеальным инструментом как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Основные преимущества Адаптивный алгоритм: Автоматическое управление лотом в зависимости от баланса счёта. Мультивалютная поддержка: Возможность одновременной торговли на нескольких валют
Doctor
Andrey Kolmogorov
Эксперты
Это универсальный советник работающий в нескольких направлениях. Первое и основное - это помощь в различных ситуациях возникающих во время трейдинга. Второе - это скальпинг или позиционная торговля по тренду, открытые ордера, при этом, страхуются ордерами поддержки с использованием модели квантового множества алгоритмов. Основные преимущества Работа в нескольких направлениях; Увеличение баланса счёта во время просадки; Сопровождение уже открытых ордеров; Построение сетки локирования; Скальпинг и
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Эксперты
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Universal Full Invisible Controller
Ihar Volkau
Эксперты
Hello, dear traders! Allow me to present an indispensable assistant for your Forex trading.  First of all, I want to focus your attention on the fact that the first trade order is opened MANUALLY by you by pressing the corresponding button of the selected direction of the transaction according to your strategy. I will give you 10 reasons why each trader should have this advisor! -)) 1) Such levels as Stop Loss, Take Profit, as well as deferred averaging warrants will be STRICTLY VIRTUAL, that is
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Эксперты
Зигзагообразная стратегия МММ: Советники используют встроенный индикатор Zig Zag для определения ценовых тенденций и расчета сигнала для принятия решения об открытии позиций на покупку или продажу. Он отправляет ордер, закрывает или перемещает позицию Trailing Stop loss по мере работы индикатора. Общие входы: Закрывает ордера с любой прибылью значения (валюты): этот параметр работает как традиционный Take Profit, но разница в том, что вы определяете его значение в валюте депозита, обычно в долл
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Эксперты
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. EA is simple to install
Ebot HODL PS
Septian Heri Priyatmo
Эксперты
ForexPair:   Live performance GoldPair :  Live performance Ebot HODL PS is the advanced   grid system   which already works on real accounts. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported currency pairs:    All Pairs Recommended timeframe:  
Angel Gold
Thi Tra Mi Duong
Эксперты
Welcome to my products store. Introducing EA Angel Gold, the newest product dedicated to Gold. The EA programs effective scalper trading strategies with monitored signals and enters the market when there are overbought, oversold fluctuations and reversals. EA's strategy has Stop Loss available with short distances to protect accounts and reduce risks. So you can use EA with accounts with small balances from 100 USD. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.  + No need in a large
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Эксперты
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Эксперты
Советник использует торговые систему по тренду с помощью индикаторов Envelopes и CCI, и каждый индикатор использует до пяти разных периодов для вычисления трендов. Советник использует экономические новости для вычисления продолжительного движения цен. Встроен умный адаптируемый фильтр фиксации прибыли. Советник оптимизирован отдельно на каждую валюту и таймфрейм. Реал мониторинг:  https://www.mql5.com/en/signals/1777767 Мониторинг :  https://www.mql5.com/ru/signals/author/profi_mql Версия для Мe
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Эксперты
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
С этим продуктом покупают
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Только одна копия доступна по цене 550 долларов. После этого цена повысится до 650 и 750 долларов, а финальная цена составит 1200 долларов Данный Expert Advisor разработан для точных входов, умных отложенных ордеров и строгого контроля риска , что д
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Эксперты
Распродажа в течение 24 часов - всего $199.99 "HFT Pass Prop Firms" - это советник (Эксперт) специально разработанный для участия в соревнованиях по HFT, торгующий в паре US30. Для получения более подробной информации о лучших советниках и индикаторах посетите: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Я - Лос, подпишитесь, чтобы получать обновления: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Что такое HFT? Торговля высокой частоты (HFT) - это метод торговли, использующий мо
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Эксперты
EvoTrade: Первая самообучающаяся торговая система на рынке Позвольте представить EvoTrade — уникальный торговый советник, созданный с использованием передовых технологий компьютерного зрения и анализа данных. Это первая на рынке самообучающаяся торговая система, работающая в режиме реального времени. EvoTrade анализирует рыночные условия, адаптирует стратегии и динамически подстраивается под изменения, обеспечивая исключительную точность в любых условиях. EvoTrade использует передовые нейронные
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Эксперты
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Эксперты
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Эксперты
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Эксперты
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Автоматический скальпинговый Expert Advisor для MT4 для Gold (XAUUSD) , торговля XAUUSD M1 , скальпинг золота , микротрендовый скальпинг , тик-моментум , стратегия входа по откату , трейлинг-стоп , хеджирующий скальпер по золоту , низкорисковый EA для золота , MT4 Expert Advisor для торговли золотом . Рекомендуемые условия торговли • Символ: Gold (XAUUSD) • Таймфрейм: M1 (1 минута) • Минимальный стартовый капитал: от 300 € • Рекомендуемый старт
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Эксперты
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Другие продукты этого автора
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
Утилиты
Всем привет.  Хочу рассказать вам, чуть-чуть, об это панели для торговли на финансовом валютном рынке. Панель написана на языке программирования MQL4 и рассчитана для помощи в открытии рыночных и отложенных ордеров по определенным позициям. Работает она, как с обычными ордерами, так и с отложенными. То есть, открывает ордера на продажу и покупку, такие как Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop. А так же открывает сеть отложенных ордеров и, в том числе ордера grid, то есть, сразу и ли
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник для открытия ордеров использует Moving Average с определенными параметрами. Первую сделку он всегда будет открывать на покупку, но, при определенных настройках, он может открывать сделки только на продажу. Для закрытия ордеров он использует профит по достижению которого он закроет все ордера и начнет свою работу заново. Пока, он работает как Мартингейл и как сеточник. extern double Lots                = 0.20 ; - С этого параметра, который является стоимостью валюты по которой вы бу
BreakingTrend
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник BreakingTrend открывает первую позицию только на покупку ордера. Далее он  смотрит, если цена идет в убыток, то на определенном расстоянии убытка он выставляет отложенный Stop Order Sell на продажу с увеличенным лотом, что бы покрыть убыток и зафиксировать прибыль при закрытии ордеров на покупку и продажу. И далее вся торговля происходит фактически с этой логикой. Это настройки советника: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - этот параметр отвечает за покупку лот
CalorieGetter
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник фактически является мартингейлом и работает с траллинг только для ордеров BUY(на покупку) с Magic1. Для всех остальных одеров траллинг не работает. В зависимости от параметра EnteringMarket советник будет открывать ордера реже, или чаще. Это зависит от расстояния скользящих средних друг от друга и чем это расстояние больше, тем ордер на покупку будет открываться реже. Смысл стратегии прост: Открывается ордер на покупку, а уже в зависимости от того, как поведет себя цена, которую мы
MartinZ
Iurii Kuksov
Эксперты
Это обычный советник работающий по системе мартингейл. Выставляет ордера в зависимости от пересечения средней цены. Тут надо сказать то, что цена закрытия с прибылью после открытия второго и последующих ордеров, допустим, на продажу, измеряется пунктами и не считается. То есть, вам самим придется прогнать советник в тестере стратегий и подготовить его настройки должным образом к той, или иной валютной паре и т.д. активов предоставляемых вам вашим брокером. extern double Lots       = 0.01 ; - это
MartinZDouble
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник работает по системе мартингейл. Сделки он открывает по графику Moving Average. Для открытия использует PERIOD M15 и разным периодом расчета цены и с разным сдвигом. Тут надо сказать то, что цена закрытия с прибылью после открытия второго и последующих ордеров, допустим, на продажу, измеряется пунктами и не считается. То есть, вам самим придется прогнать советник в тестере стратегий и подготовить его настройки должным образом к той, или иной валютной паре и т.д. активов предоставляемых в
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
Эксперты
Тут, у этого советника отсутствует магические номера. Своего рода - это недостаток, так как нельзя будет открывать два и более советников в одном терминале, так как они будут друг другу мешать. Но на разных терминалах этого происходить не будет. В самом коде они есть, так как советник работает и использует в своей логике исключительно магические номера ордеров. То есть - это часть логики работы советников и без нее ни как. При вхождении в рынок советник использует большое показание разных средни
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник продолжение первого, но, он открывает во много раз больше ордеров. Почему? Потому-что я ему добавил контроль поиска тренда с помощью отложенных ордеров. То есть, он запоминает в каком направлении движется цена и, где и почему он открывал последний ордер... и таким образом этот советник всегда движется в правильном направлении. Единственный его не достаток - это если вы не правильно его настроите и заставите его работать с этими настройками. Он так же считает средние текущей цены и
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
Эксперты
Логика работы этого советника очень обычная. Для входа в рынок он использует скользящие средние Moving Average с разными значениями и исходя из этих соотношений открывает, всегда открывает первую сделку на покупку. И уже исходя из нее и ее поведения выстраивает следующую модель своего поведения. А именно... в советнике не используется таке профит и стоп лосс, а закрываются ордера по достижению определенного профита с указанием в настройках, что не меньше... может быть больше - но не меньше. ext
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Утилиты
Это обычная панель которая выставляет сеть ордеров на покупку и продажу. Закрывает этот советник ордера по профиту определенного в настройках. Потом, там есть параметр и называется Ladder который включает, что расстояние между ордерами начинают увеличиваться на пункты указанные параметром ladder (здесь, в основных настройках стоит на 10 пунктов) значит второй ордер на 10 пунктов, третий ордер на 20 пунктов, четвертый ордер на 40 пунктов и т.д. Потом, что тут в этом советнике надо знать, так как
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник работает с индикатором Alligator. Первым, всегда, открывает ордер на покупку и уже от него выстраивает свое поведение торговли. Как только текущая цена пересекает зеленую лини вверх и закрывается бар, то следующим баром открывается отложенный стоповый ордер на покупку.  Как только текущая цена пересекает зеленую линию вниз и если отложенный ордер не был открыт, то он удаляется. Если ордер был открыт, то для его закрытия устанавливается сумма по какой ордер будет закрыт. Если все-таки те
MosquitoBite
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник торгует в зависимости от настроек... агрессивно  не агрессивно - тут как вы его настроите, так он и будет торговать. Что надо выделить в особенность его стратегии? А то, что советник открывает сделки так... Если открывает по заданным параметрам сделку Buy на покупку, то через определенные пункты в настройках, если как только будет сигнал на продажу Sell, то ниже ордеров Buy на покупку он будет открывать сделки на продажу. И в точности наоборот. Если он по заданным параметрам открыл сдел
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник по идее мартингейл, но не совсем мартингейл. По началу я хотел скрыть его логику, но,введу того, что мне с настройками все-равно частично придется раскрывать его характеристики и в одном месте придется указать его параметры что бы у покупателей не возникало путаницы в логике, так как программисты, на мой взгляд, немного отличаются от обычных людей своей логикой мышления, и, именно по этому, лично я, постараюсь в описании больше раскрыть работу этого советника. Начну с того, что, я
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
Эксперты
Почему хеджирование ?  Потому что этот советник своей стратегией будет пытаться сохранить ваши вложенные инвестиции. Именно по этому этот советник не использует стоплосс и его стратегия направлена исключительно на выигрыш, а в критических ситуациях происходящих на валютном рынке, он, открывая сделки, будет пытаться сохранить ваш капитал. На графике скриншота по валютной паре XAUUSD видно именно в какой момент советник переходил в состояние хеджирования и пытался сохранить капитал и при этом даже
That Day
Iurii Kuksov
Индикаторы
Индикатор обычный в своем творении. Он вычисляет максимумы, минимумы и соотносит их с средней ценой. Единственное, в чем его прелесть - это то, что он соотносит параметры прошлого дня с параметрами настоящего дня и именно по этому я назвал его "В тот день". Разрабатывался он для временного периода H1 - часового графика. И именно на нем он ведет себя корректно. В настройках он легок Параметр: length определяет среднюю цену. Параметр: prim указывает какую цену будет использовать индикатор для расч
StrategySchedule
Iurii Kuksov
Индикаторы
Этот индикатор своего рода стратегия, которая с помощью линий выстраивает те, или иные показания свечей которые будут помогать трейдеру в его расчетах и торговле. Сам индикатор - это обычный Moving Average, который окрашивается в два цвета: в светлый и темный, и, тем самым показывает трейдеру на характер поведения рынка в сложившейся ситуации на данный момент времени и, в зависимости от показания цвета, указывает, какие сделки на данном этапе времени лучше всего открывать: или на покупку, или на
Wax Candle
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник торгует по уровням. То есть, в настройках советника выставляются уровни: morning - это с какого времени будет производится расчет уровней, evening - это до какого времени будут производится расчеты, и, именно за этот промежуток времени советник произведет расчет максимумов и минимумов закрытия и открытия баров, и только после этого откроет стоповые отложенные ордера один выше максимума на покупку и один ниже минимума на продажу. Параметр nottrade в настройках советника отвечает за время
Wizard Collects Cones
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник вычисляет крупных игроков на рынке, приходит к выводу, что крупные игроки готовы сделать ставки и в этот момент советник открывает два отложенных стоп-ордера на покупку и продажу со стоплоссом, так как крупный игрок на рынке может быть не один и кто в какую сторону будет тянуть одеяло не известно?!, по этому желательно, стоплосс устанавливать минимальный, так как если текущая цена развернется и крупный игрок поставит все на выигрыш, то лучше закрыть убыточный ордер сразу, чем потом по н
Your Accountant
Iurii Kuksov
Эксперты
В этот раз я предоставлю советника который будет заниматься скальпингом. Да, да, именно скальпингом, так как в его стратегии по другому никак. Скальпингом, в основном, он занимается на часовом графике H1, но, можете поставить его и на другие периоды. А вот на дневном графике он работать не будет, так как его работа рассчитывается по свечам, по дневным свечам, которая на дневном графике всего-лишь одна и советнику плясать не с чего. В настройках советника есть параметры Morning и Evening которые
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв