CrocodileChangingTrend
- Эксперты
- Iurii Kuksov
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Этот советник использует в своей работе два индикатора Alligator и Moving Average(настройки этих индикаторов я утаил
и в настройках их нет).
Работа советника заключается в том, что первый свой ордер он открывает Order Stop Buy(отложенный стоповый ордер
на покупку) и от него начинает выстраивать модель ордеров на продажу Sell и Stop Sell, если текущая цена идет в убыток
первого открывшегося ордера на покупку.
Достигнув определенной прибыли, указанной в настройках советника, советник закрывает все свои ордера находящиеся на
тот момент в рынке под магическим номером указанном в настройках советника.
Тут можно сказать, что советник торгует только на продажу в тренде - Down.
Но, как только текущая цена пересекает первый открытый ордер на покупку, то, исходя из ситуации, советник, на
определенном расстоянии откроет еще один стоповый отложенный ордер на покупку с увеличенной суммой, что бы при
открытии этого ордера возместить убытки, и, так как текущая цена пошла вверх и тренд изменился на - Up, то достигнув
определенной суммы указанной в настройках, советник закроет все ордера принадлежащих этому советнику,
находящихся на тот момент в рынке.
Но, если текущая цена не пойдет вверх и ее прострел первого открытого ордера на покупку был ложным, а сама текущая
цена вернется на свое место, в тренд - Down(на продажу), то достигнув определенной суммы указанных в настройках,
советник закроет все ордера принадлежащих этому советнику, с определенной прибылью и более(все будет зависеть от
силы отката), указанной в настройках.
"Opening Orders"; extern double Lots = 0.2; Сумма по которой будет куплен ордер extern int Slippage = 50; Проскальзывание от текущей цены по которой будет куплен ордер extern int Magic1 = 1911; Магический номер ордеров советника extern int Magic2 = 1912; Магический номер ордеров советника extern int FirstBuyOne = 3; Этот параметр показывает после какого ордера на продажу советнику можно будет открывать с большим лотом для перехода в следующий тренд отложенный стоповый ордер на покупку extern int FirstBuyTwo = 0; Это параметр указывает сколько ордеров на покупку должно быть в рынке extern int FirstBuyThree = 1; Это параметр указывает сколько ордеров на покупку должно быть в рынке extern int OpeningDistanceBuy = 100; Этот параметр отвечает за дистанцию от текущей цены по которой будет открыт отложенный стоповый ордер на покупку extern int NextOrderBuyOne = 100; Этот параметр указывает на расстояние от первого открывшегося ордера достигнув которого текущей ценной, советник будет открывать отложенный стоп ордер с увеличенной суммой на покупку что бы сменить свой тренд и выйти из возникшей ситуации с прибылью extern int FirstSellOne = 1; Тут указано после скольких ордеров на продажу будет открываться последующие ордера на продажу extern int FirstSellTwo = 3; Тут указано до скольких ордеров на продажу этот параметр будет открывать ордера на продажу и достигнув этого числа - он остановит открывать ордера на продажу extern int FirstSellThree = 1; Тут указано скольким ордерам на продажу будет равен этот параметр после чего откроется ордер на продажу extern int OpeningDistanceSell = 100; Дистанция от текущей цены по которой будет открыт отложенный стоповый ордер на продажу extern int NextOrderSellOne = 400; Тут указано расстояние от первого открытого ордера на покупку по достижению которого текущей ценой, будет открыт отложенный стоп ордер на продажу extern int NextOrderSellTwo = 400; Тут указано расстояние выше последнего отрытого ордера на продажу достигнув которого текущей ценой, будет открыт последующий ордер на продажу extern int NextOrderSellThree = 600; Тут указано расстояние ниже первого открытого ордера на продажу достигнув которого текущей ценой, будет открыт последующий ордер на продажу //--- // "Order Opening Time"; extern int IncludeBuy = 1; После какого часа советник будет открывать ордера на покупку extern int TheSwitchBuy = 15; После какого часа советник перестанет открывать ордера на покупку extern int IncludeSell = 1; После какого часа советник будет открывать ордера на продажу extern int TheSwitchSell = 15; После какого часа советник перестанет открывать ордера на продажу //--- // "Trend Change"; extern double MoveToTop = 50.0; Сумма лота ордера по которой будет сделан переход тренда вверх extern double MoveToDown = 2.0; Увеличение лота последующих ордеров на продажу находящихся в тренде продаж //--- // "Closing Orders"; extern double clos = 10.0; Сумма - достигнув которой будут закрываться все ордера находящиеся в рынке и принадлежащие этому советнику