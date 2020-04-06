CrocodileChangingTrend

Этот советник использует в своей работе два индикатора Alligator и Moving Average(настройки этих индикаторов я утаил

и в настройках их нет).

Работа советника заключается в том, что первый свой ордер он открывает Order Stop Buy(отложенный стоповый ордер

на покупку) и от него начинает выстраивать модель ордеров на продажу Sell и Stop Sell, если текущая цена идет в убыток

первого открывшегося ордера на покупку.

Достигнув определенной прибыли, указанной в настройках советника, советник закрывает все свои ордера находящиеся на

тот момент в рынке под магическим номером указанном в настройках советника.

Тут можно сказать, что советник торгует только на продажу в тренде - Down.

Но, как только текущая цена пересекает первый открытый ордер на покупку, то, исходя из ситуации, советник, на

определенном расстоянии откроет еще один стоповый отложенный ордер на покупку с увеличенной суммой, что бы при

открытии этого ордера возместить убытки, и, так как текущая цена пошла вверх и тренд изменился на - Up, то достигнув

определенной суммы указанной в настройках, советник закроет все ордера принадлежащих этому советнику,

находящихся на тот момент в рынке.

Но, если текущая цена не пойдет вверх и ее прострел первого открытого ордера на покупку был ложным, а сама текущая

цена вернется на свое место, в тренд - Down(на продажу), то достигнув определенной суммы указанных в настройках,

советник закроет все ордера принадлежащих этому советнику, с определенной прибылью и более(все будет зависеть от

силы отката), указанной в настройках.





"Opening Orders" ; extern double Lots = 0.2 ; Сумма по которой будет куплен ордер extern int Slippage = 50 ; Проскальзывание от текущей цены по которой будет куплен ордер extern int Magic1 = 1911 ; Магический номер ордеров советника extern int Magic2 = 1912 ; Магический номер ордеров советника extern int FirstBuyOne = 3 ; Этот параметр показывает после какого ордера на продажу советнику можно будет открывать с большим лотом для перехода в следующий тренд отложенный стоповый ордер на покупку extern int FirstBuyTwo = 0 ; Это параметр указывает сколько ордеров на покупку должно быть в рынке extern int FirstBuyThree = 1 ; Это параметр указывает сколько ордеров на покупку должно быть в рынке extern int OpeningDistanceBuy = 100 ; Этот параметр отвечает за дистанцию от текущей цены по которой будет открыт отложенный стоповый ордер на покупку extern int NextOrderBuyOne = 100 ; Этот параметр указывает на расстояние от первого открывшегося ордера достигнув которого текущей ценной, советник будет открывать отложенный стоп ордер с увеличенной суммой на покупку что бы сменить свой тренд и выйти из возникшей ситуации с прибылью extern int FirstSellOne = 1 ; Тут указано после скольких ордеров на продажу будет открываться последующие ордера на продажу extern int FirstSellTwo = 3 ; Тут указано до скольких ордеров на продажу этот параметр будет открывать ордера на продажу и достигнув этого числа - он остановит открывать ордера на продажу extern int FirstSellThree = 1 ; Тут указано скольким ордерам на продажу будет равен этот параметр после чего откроется ордер на продажу extern int OpeningDistanceSell = 100 ; Дистанция от текущей цены по которой будет открыт отложенный стоповый ордер на продажу extern int NextOrderSellOne = 400 ; Тут указано расстояние от первого открытого ордера на покупку по достижению которого текущей ценой, будет открыт отложенный стоп ордер на продажу extern int NextOrderSellTwo = 400 ; Тут указано расстояние выше последнего отрытого ордера на продажу достигнув которого текущей ценой, будет открыт последующий ордер на продажу extern int NextOrderSellThree = 600 ; Тут указано расстояние ниже первого открытого ордера на продажу достигнув которого текущей ценой, будет открыт последующий ордер на продажу "Order Opening Time" ; extern int IncludeBuy = 1 ; После какого часа советник будет открывать ордера на покупку extern int TheSwitchBuy = 15 ; После какого часа советник перестанет открывать ордера на покупку extern int IncludeSell = 1 ; После какого часа советник будет открывать ордера на продажу extern int TheSwitchSell = 15 ; После какого часа советник перестанет открывать ордера на продажу "Trend Change" ; extern double MoveToTop = 50.0 ; Сумма лота ордера по которой будет сделан переход тренда вверх extern double MoveToDown = 2.0 ; Увеличение лота последующих ордеров на продажу находящихся в тренде продаж "Closing Orders" ; extern double clos = 10.0 ; Сумма - достигнув которой будут закрываться все ордера находящиеся в рынке и принадлежащие этому советнику



