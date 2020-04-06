Your Accountant

В этот раз я предоставлю советника который будет заниматься скальпингом. Да, да, именно скальпингом, так как в его стратегии по другому никак. Скальпингом, в основном, он занимается на часовом графике H1, но, можете поставить его и на другие периоды. А вот на дневном графике он работать не будет, так как его работа рассчитывается по свечам, по дневным свечам, которая на дневном графике всего-лишь одна и советнику плясать не с чего. В настройках советника есть параметры Morning и Evening которые отвечают за время работы советника, с какого и по какое время советник будет торговать. Почему бухгалтер? Потому, что вам придется немного посчитать разницу, которая будет зависеть от ваших желаний. Победит терпеливый - это факт. Стратегия советника легка и ясна как белый день. И не надо думать что это я ее придумал. Скорей всего, а тут я предполагаю, что об этой стратегии знают многие, так как многие брокеры запрещают выставлять большое количество отложенных ордеров  и выставляют лимит на отложенные ордера. И я не шучу. Я только ее показал и реализовал в советнике - программно, своего рода стратегия - спред. То есть, выставляются два отложенных ордера на определенном расстоянии от текущей цены, один из них Buy Stop, а другой Sell Limit, или Sell Stop, а другой Buy Limit... . И конечно со Stop Loss и вот расстояние от закрытия одного ордера по Stop Loss, а другого с прибылью и вычетом из прибыли убытка, и будет составлять вашу конечную прибыль. Исходя из этого, надо скрупулезно отнестись к настройкам советника и все тщательно посчитать. И конечно запустить этого советника, который и будет приносить вам вашу прибыль. На скриншотах я покажу как за 3 года с помощью этого советника имея всего на всего при себе на счету 500 долларов, можно будет заработать миллион долларов. Мартингейла у этого советника нет, но, есть увеличение лота, когда советник удваивает баланс(капитал) своего аккаунта(счета), и, что бы его отключить надо в настройках, в параметре: IncreaseLot поставить ноль - 0.

На скриншотах, на трех валютных парах - это GBPJPY, GBPUSD и USDJPY, я показал как можно с помощью этого советника за три года заработать миллион долларов на каждой паре в отдельности, первоначально имея на счету всего на всего пятьсот долларов. В настройках советника, в поле __Symbol надо будет обязательно указать окно валютной пары в терминале - это надо делать для того что бы не возникало конфликтов между советниками. Тут я так понял можно регулировать процесс сколько советников будут покупателю доступно после покупки. Я оставляю число 5 по умолчанию.

Валютная пара XAUUSD - 'это отдельная история и тут советник заработал за 3 года более 12 миллионов долларов. Для этой валютной пары я в настройках увеличиваю все расстояния и, допустим, если на валютной паре GBPUSD стоп лосс равен 50 пунктам, то на паре XAUUSD я делаю стоп лосс в 500 пунктов, то есть умножаю все на 10 и смотрю что к чему будет происходить. Там на скриншоте я тоже показал настройки советника за 3 года по этой валютной паре и доход от работы этого советника по этой валютной паре XAUUSD...

P.S:  Вчера когда делал скриншоты и прогонял советника по валютным парам, то заметил, что валютные пары, где есть японская валюта почти мало дает прибыли из-за того что нет крупных покупателей(игроков), где можно было бы использовать тралл ордеров в безубыток и не плохо зарабатывать на одной сделке и уже в самом конце заметил, когда проводил тестер с валютной парой GBPJPY, что оказывается японский валютный рынок по ходу в своем большинстве перебирается с американской биржи на азиатскую биржу и я за последний год поставил там время торгов с 5 часов утра. И что я увидел? Да то что был прав и все крупные игроки были у советника в кармане и тут вместо миллиона, он принес прибыль более двух миллионов за год... 

"- Advisor Settings -"
input double Lots     = 0.2; стандартный объём сделки
input int StopLoss    = 200; расстояние от цены открытия ордера по которому ордер будет закрыт в убыток
input int Slippage    = 50; проскальзывание
input int Magic       = 3030; магический номер ордеров советника

 "Guardian of the Working Window"
input string __Symbol = ""; символ валютной пары окна терминала в котором будет работать советник

"- Order Trawl -"
input int PlusPoints  = 100; расстояние стоп лосса от текущей цены закрытия ордера в безубыток
input int TralingStep = 10; минимальное расстояние от цены открытия ордера до стоп лосса в безубыток 
input bool trall      = false; разрешаем стоп лоссу двигаться за текущей ценой в безубытке

"- Setting Postponements -"
input int buystop     = 100; расстояние открытия ордера buy stop на покупку от текущей цены
input int selllimit   = 100; расстояние открытия ордера sell limit на продажу от текущей цены
input int sellstop    = 100; расстояние открытия ордера sell stop на продажу от текущей цены
input int buylimit    = 100; расстояние открытия ордера buy limit на покупку от текущей цены
input int distance    = 500; расстояние от открытых отложенных ордеров, если текущая цена 
                             изменила свой тренд и не открыла отложенные ордера, что бы 
                             закрыть эти отложенные ордера и открыть их по новой ближе к текущей
                             цене

"Setting the time"
input int Morning     = 8; с какого часа советник начнет открывать ордера
input int Evening     = 17; в какой час включительно советник перестанет открывать ордера

 "- Closing orders -"
input double clos     = 10; прибыль советника, достигнув которой он будет закрывать все свои ордера
input bool deleteAll  = false; очищает экран графика от потустороннего

"Supplement"
input double IncreaseLot = 0.00; увеличение объема ордера, если советник удвоит свой первоначальный 
                                 капитал, то он к объему указанный объем и будет постоянно прибавлять
                                 указанный объем когда капитал советника будет удваиваться.
Рекомендуем также
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Эксперты
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Эксперты
!! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Эксперты
Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Эксперты
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Эксперты
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
Reef Scalper
Charles Crete
Эксперты
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
BuckWise
Joel Protusada
Эксперты
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Project Infinity
Sergey Yarmish
Эксперты
Советник Infinity является скальпером, сделки совершаются при пробитии уровней сопротивления и поддержки в сторону движения цены. Управление открытыми позициями осуществляется по нескольким сценариям / алгоритмам в зависимости от ситуации на рынке (фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, трейлинг-стоп, удержание позиции, в случае индикации тренда и др.). Требования к брокеру Cоветник чувствителен к спреду, проскальзываниям и скорости исполнения сделок. Не рекомендуется использовать советник при
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Эксперты
H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Эксперты
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Vizzion
Joel Protusada
Эксперты
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Эксперты
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Эксперты
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Сеточный советник. Имеет несколько торговых стратегий основанных на индикаторе MACD. Установка виртуальных уровней трейлинг-стоп, стоп-лосс, тейк-профит могут быть в пипсах, в валюте депозита или процентах от баланса. В зависимости от настроек могут быть открыты разнонаправленные ордера для диверсификации рисков, закрытие которых может быть как и разнонаправленной так и однонаправленной корзиной ордеров. Сетка ордеров адаптивная, ведется рыночными ордерами. Если цена ушла в противоположную стор
Flying Gold
Kantinan Manatkasemsak
Эксперты
Flying Gold EA It's an efficient gold trading system.  It's a unique strategy. The EA has accurate entry point calculations. If the conditions are not met, the EA will not open the order. Just install the EA, it can work immediately. Use the H4 time frame. XAUUSD Use initial Money 1000$ (Standard Account) /   initial Money  100$ (Cent / Micro Account) Back Test with 99% model quality from 2020 - 7 July. 2023 TIP !!! For good performance, choose a server that is close to the broker's server. Str
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Эксперты
Зигзагообразная стратегия МММ: Советники используют встроенный индикатор Zig Zag для определения ценовых тенденций и расчета сигнала для принятия решения об открытии позиций на покупку или продажу. Он отправляет ордер, закрывает или перемещает позицию Trailing Stop loss по мере работы индикатора. Общие входы: Закрывает ордера с любой прибылью значения (валюты): этот параметр работает как традиционный Take Profit, но разница в том, что вы определяете его значение в валюте депозита, обычно в долл
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Эксперты
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Эксперты
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Эксперты
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
Intensive
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет свечные фигуры дневных графиков, которые задают направление торговли внутри дня. Торговый эксперт определяет продолжительность нахождение цены в зонах перекупленности/перпроданности и начинает работу в сторону предполагаемого трендового движения. Каждая открываемая позиция имеет жесткие стоп-лосс и тейк-профит. В рынке может находиться только одна активная позиция. Разработка и тестирование советника производились на котировках 99% качества. Советник имеет встроенны
Exotic Adv
Ivan Simonika
Эксперты
Exotic Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. Возможность настройки агрессивности торговли. Работа отложенными ордерами с трейлингом ордеров. Сов
С этим продуктом покупают
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Эксперты
GridSync Pro       это       сложный сетевой торговый советник       разработан для       МетаТрейдер 4       который сочетает в себе       полностью автоматизированное выполнение       с       Гибкость ручной торговли   . Это       интеллектуальная сеть EA       реализует       немартингейл, продвинутая стратегия сетки       с       точный контроль управления рисками   , включая       ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы       для защиты капитала во время       нестабил
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Эксперты
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
️ THREE LITTLE BIRDS EA Выкованный из потерь. Совершенный с болью. Выпущенный с целью. ️ СТРУКТУРА. НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ. Three Little Birds EA — это не просто очередной торговый робот. Это закаленный в боях движок, созданный за годы реальных неудач и предназначенный для одной миссии:   защищать, восстанавливать и увеличивать ваш капитал — когда рынок становится жестоким. Он сочетает в себе   три мощные стратегии   в идеальной синхронизации: Сетка при убытках с Мартингейлом   : поглоща
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Эксперты
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"M1 Gold Scalper" — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он работает с очень разумными объемами лота, соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эта стратегия разработана для извлечения прибыли из небольших колебаний цены золота, используя микро-тренды и кратковременные импульсы. Алгоритм тщательно а
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Эксперты
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Эксперты
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Эксперты
Представляем   Trade Vantage : Профессиональный аналитик рынка Trade Vantage   — это высокоэффективный аналитический инструмент, который использует специализированный алгоритм для торговли на рынке Форекс и с криптовалютами. Его принцип работы основан на анализе цен за определенный временной интервал, выявлении силы и амплитуды ценовых движений с помощью уникальной системы индикации. Когда тренд теряет свою силу и меняет направление, эксперт закрывает предыдущую позицию и открывает новую. Также
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Эксперты
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
Trend King EA
Frank Paetsch
Эксперты
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptive Trend–Pullback EA with AO Baseline Snap, 3-EMA Mapping, and Hybrid Exits  What is Trend King? Trend King is a professional trend–pullback EA that combines a clean 3-EMA regime model with an Adaptive Optimization (AO) core. The AO learns market volatility via percentiles and snaps your baseline to symbol/timeframe conditions, then maps entry strictness, stops and exits around those baselines (no recompile). It adds robust risk controls, volatility exits ,
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Эксперты
MATrader QuickScalp – Точный скальпинг на базе ядра MATrader MATrader QuickScalper — это специализированный скальпинговый советник от Marc Albrecht Trading, созданный как отдельная стратегия рядом с хорошо известным MATrader AI. Если MATrader AI ориентирован на адаптивную циклическую логику и более крупные движения рынка, то MATrader QuickScalper разработан для быстрого исполнения, коротких сделок и чистых скальпинговых входов . Этот EA носит имя MATrader, потому что построен на той же базово
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия работы торгового эксперта основана на одном из самых сильных сигналов технического анализа - Пин-бара. При определении этой фигуры, торговый эксперт изучает текущую рыночную ситуацию и при наличии совокупности определенных факторов начинает работу. Рекомендуется начинать работу с маленького торгового лота . По мере знакомства с работой эксперта, торговый лот можно увеличить (задействовать манименеджмент) до психологически приемлемого размера. Внимание : формат настроек времени торго
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Эксперты
SAR Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Scalping , Trend, and Trailing Stop Strategy.  This system uses the Parabolic SAR  indicator to open positions. Live Account Minimum balance required : $100   use cent account,  deposit  $500   use cent account,  deposit  $1000   use micro account SAR Expert Advisor works for this: Currency pairs:  GBP/USD Timef
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold Lady для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник для анализа рыночных данных в реальном времени, искусно адаптируясь к изменчивым условиям и выдавая высо
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Эксперты
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Эксперты
BTCUSD GRID EA — автоматизированная программа, предназначенная для использования стратегии сеточной торговли. Советник BTCUSD GRID очень полезен как начинающим, так и опытным трейдерам.   Хотя существуют и другие типы торговых ботов, которые вы можете использовать, логическая природа стратегии сеточной торговли позволяет ботам для торговли криптовалютой с сеткой легко выполнять автоматическую торговлю без проблем.   BTCUSD GRID EA — лучшая платформа для использования, если вы хотите опробовать
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Эксперты
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Другие продукты этого автора
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
Утилиты
Всем привет.  Хочу рассказать вам, чуть-чуть, об это панели для торговли на финансовом валютном рынке. Панель написана на языке программирования MQL4 и рассчитана для помощи в открытии рыночных и отложенных ордеров по определенным позициям. Работает она, как с обычными ордерами, так и с отложенными. То есть, открывает ордера на продажу и покупку, такие как Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop. А так же открывает сеть отложенных ордеров и, в том числе ордера grid, то есть, сразу и ли
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник для открытия ордеров использует Moving Average с определенными параметрами. Первую сделку он всегда будет открывать на покупку, но, при определенных настройках, он может открывать сделки только на продажу. Для закрытия ордеров он использует профит по достижению которого он закроет все ордера и начнет свою работу заново. Пока, он работает как Мартингейл и как сеточник. extern double Lots                = 0.20 ; - С этого параметра, который является стоимостью валюты по которой вы бу
BreakingTrend
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник BreakingTrend открывает первую позицию только на покупку ордера. Далее он  смотрит, если цена идет в убыток, то на определенном расстоянии убытка он выставляет отложенный Stop Order Sell на продажу с увеличенным лотом, что бы покрыть убыток и зафиксировать прибыль при закрытии ордеров на покупку и продажу. И далее вся торговля происходит фактически с этой логикой. Это настройки советника: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - этот параметр отвечает за покупку лот
CalorieGetter
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник фактически является мартингейлом и работает с траллинг только для ордеров BUY(на покупку) с Magic1. Для всех остальных одеров траллинг не работает. В зависимости от параметра EnteringMarket советник будет открывать ордера реже, или чаще. Это зависит от расстояния скользящих средних друг от друга и чем это расстояние больше, тем ордер на покупку будет открываться реже. Смысл стратегии прост: Открывается ордер на покупку, а уже в зависимости от того, как поведет себя цена, которую мы
MartinZ
Iurii Kuksov
Эксперты
Это обычный советник работающий по системе мартингейл. Выставляет ордера в зависимости от пересечения средней цены. Тут надо сказать то, что цена закрытия с прибылью после открытия второго и последующих ордеров, допустим, на продажу, измеряется пунктами и не считается. То есть, вам самим придется прогнать советник в тестере стратегий и подготовить его настройки должным образом к той, или иной валютной паре и т.д. активов предоставляемых вам вашим брокером. extern double Lots       = 0.01 ; - это
MartinZDouble
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник работает по системе мартингейл. Сделки он открывает по графику Moving Average. Для открытия использует PERIOD M15 и разным периодом расчета цены и с разным сдвигом. Тут надо сказать то, что цена закрытия с прибылью после открытия второго и последующих ордеров, допустим, на продажу, измеряется пунктами и не считается. То есть, вам самим придется прогнать советник в тестере стратегий и подготовить его настройки должным образом к той, или иной валютной паре и т.д. активов предоставляемых в
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
Эксперты
Тут, у этого советника отсутствует магические номера. Своего рода - это недостаток, так как нельзя будет открывать два и более советников в одном терминале, так как они будут друг другу мешать. Но на разных терминалах этого происходить не будет. В самом коде они есть, так как советник работает и использует в своей логике исключительно магические номера ордеров. То есть - это часть логики работы советников и без нее ни как. При вхождении в рынок советник использует большое показание разных средни
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник продолжение первого, но, он открывает во много раз больше ордеров. Почему? Потому-что я ему добавил контроль поиска тренда с помощью отложенных ордеров. То есть, он запоминает в каком направлении движется цена и, где и почему он открывал последний ордер... и таким образом этот советник всегда движется в правильном направлении. Единственный его не достаток - это если вы не правильно его настроите и заставите его работать с этими настройками. Он так же считает средние текущей цены и
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
Эксперты
Логика работы этого советника очень обычная. Для входа в рынок он использует скользящие средние Moving Average с разными значениями и исходя из этих соотношений открывает, всегда открывает первую сделку на покупку. И уже исходя из нее и ее поведения выстраивает следующую модель своего поведения. А именно... в советнике не используется таке профит и стоп лосс, а закрываются ордера по достижению определенного профита с указанием в настройках, что не меньше... может быть больше - но не меньше. ext
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Утилиты
Это обычная панель которая выставляет сеть ордеров на покупку и продажу. Закрывает этот советник ордера по профиту определенного в настройках. Потом, там есть параметр и называется Ladder который включает, что расстояние между ордерами начинают увеличиваться на пункты указанные параметром ladder (здесь, в основных настройках стоит на 10 пунктов) значит второй ордер на 10 пунктов, третий ордер на 20 пунктов, четвертый ордер на 40 пунктов и т.д. Потом, что тут в этом советнике надо знать, так как
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник работает с индикатором Alligator. Первым, всегда, открывает ордер на покупку и уже от него выстраивает свое поведение торговли. Как только текущая цена пересекает зеленую лини вверх и закрывается бар, то следующим баром открывается отложенный стоповый ордер на покупку.  Как только текущая цена пересекает зеленую линию вниз и если отложенный ордер не был открыт, то он удаляется. Если ордер был открыт, то для его закрытия устанавливается сумма по какой ордер будет закрыт. Если все-таки те
CrocodileChangingTrend
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник использует в своей работе два индикатора Alligator и Moving Average(настройки этих индикаторов я утаил и в настройках их нет). Работа советника заключается в том, что первый свой ордер он открывает Order Stop Buy(отложенный стоповый ордер на покупку) и от него начинает выстраивать модель ордеров на продажу Sell и Stop Sell, если текущая цена идет в убыток первого открывшегося ордера на покупку. Достигнув определенной прибыли, указанной в настройках советника, советник закрывает все
MosquitoBite
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник торгует в зависимости от настроек... агрессивно  не агрессивно - тут как вы его настроите, так он и будет торговать. Что надо выделить в особенность его стратегии? А то, что советник открывает сделки так... Если открывает по заданным параметрам сделку Buy на покупку, то через определенные пункты в настройках, если как только будет сигнал на продажу Sell, то ниже ордеров Buy на покупку он будет открывать сделки на продажу. И в точности наоборот. Если он по заданным параметрам открыл сдел
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник по идее мартингейл, но не совсем мартингейл. По началу я хотел скрыть его логику, но,введу того, что мне с настройками все-равно частично придется раскрывать его характеристики и в одном месте придется указать его параметры что бы у покупателей не возникало путаницы в логике, так как программисты, на мой взгляд, немного отличаются от обычных людей своей логикой мышления, и, именно по этому, лично я, постараюсь в описании больше раскрыть работу этого советника. Начну с того, что, я
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
Эксперты
Почему хеджирование ?  Потому что этот советник своей стратегией будет пытаться сохранить ваши вложенные инвестиции. Именно по этому этот советник не использует стоплосс и его стратегия направлена исключительно на выигрыш, а в критических ситуациях происходящих на валютном рынке, он, открывая сделки, будет пытаться сохранить ваш капитал. На графике скриншота по валютной паре XAUUSD видно именно в какой момент советник переходил в состояние хеджирования и пытался сохранить капитал и при этом даже
That Day
Iurii Kuksov
Индикаторы
Индикатор обычный в своем творении. Он вычисляет максимумы, минимумы и соотносит их с средней ценой. Единственное, в чем его прелесть - это то, что он соотносит параметры прошлого дня с параметрами настоящего дня и именно по этому я назвал его "В тот день". Разрабатывался он для временного периода H1 - часового графика. И именно на нем он ведет себя корректно. В настройках он легок Параметр: length определяет среднюю цену. Параметр: prim указывает какую цену будет использовать индикатор для расч
StrategySchedule
Iurii Kuksov
Индикаторы
Этот индикатор своего рода стратегия, которая с помощью линий выстраивает те, или иные показания свечей которые будут помогать трейдеру в его расчетах и торговле. Сам индикатор - это обычный Moving Average, который окрашивается в два цвета: в светлый и темный, и, тем самым показывает трейдеру на характер поведения рынка в сложившейся ситуации на данный момент времени и, в зависимости от показания цвета, указывает, какие сделки на данном этапе времени лучше всего открывать: или на покупку, или на
Wax Candle
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник торгует по уровням. То есть, в настройках советника выставляются уровни: morning - это с какого времени будет производится расчет уровней, evening - это до какого времени будут производится расчеты, и, именно за этот промежуток времени советник произведет расчет максимумов и минимумов закрытия и открытия баров, и только после этого откроет стоповые отложенные ордера один выше максимума на покупку и один ниже минимума на продажу. Параметр nottrade в настройках советника отвечает за время
Wizard Collects Cones
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник вычисляет крупных игроков на рынке, приходит к выводу, что крупные игроки готовы сделать ставки и в этот момент советник открывает два отложенных стоп-ордера на покупку и продажу со стоплоссом, так как крупный игрок на рынке может быть не один и кто в какую сторону будет тянуть одеяло не известно?!, по этому желательно, стоплосс устанавливать минимальный, так как если текущая цена развернется и крупный игрок поставит все на выигрыш, то лучше закрыть убыточный ордер сразу, чем потом по н
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв