Your Accountant

В этот раз я предоставлю советника который будет заниматься скальпингом. Да, да, именно скальпингом, так как в его стратегии по другому никак. Скальпингом, в основном, он занимается на часовом графике H1, но, можете поставить его и на другие периоды. А вот на дневном графике он работать не будет, так как его работа рассчитывается по свечам, по дневным свечам, которая на дневном графике всего-лишь одна и советнику плясать не с чего. В настройках советника есть параметры Morning и Evening которые отвечают за время работы советника, с какого и по какое время советник будет торговать. Почему бухгалтер? Потому, что вам придется немного посчитать разницу, которая будет зависеть от ваших желаний. Победит терпеливый - это факт. Стратегия советника легка и ясна как белый день. И не надо думать что это я ее придумал. Скорей всего, а тут я предполагаю, что об этой стратегии знают многие, так как многие брокеры запрещают выставлять большое количество отложенных ордеров и выставляют лимит на отложенные ордера. И я не шучу. Я только ее показал и реализовал в советнике - программно, своего рода стратегия - спред. То есть, выставляются два отложенных ордера на определенном расстоянии от текущей цены, один из них Buy Stop, а другой Sell Limit, или Sell Stop, а другой Buy Limit... . И конечно со Stop Loss и вот расстояние от закрытия одного ордера по Stop Loss, а другого с прибылью и вычетом из прибыли убытка, и будет составлять вашу конечную прибыль. Исходя из этого, надо скрупулезно отнестись к настройкам советника и все тщательно посчитать. И конечно запустить этого советника, который и будет приносить вам вашу прибыль. На скриншотах я покажу как за 3 года с помощью этого советника имея всего на всего при себе на счету 500 долларов, можно будет заработать миллион долларов. Мартингейла у этого советника нет, но, есть увеличение лота, когда советник удваивает баланс(капитал) своего аккаунта(счета), и, что бы его отключить надо в настройках, в параметре: IncreaseLot поставить ноль - 0.

На скриншотах, на трех валютных парах - это GBPJPY, GBPUSD и USDJPY, я показал как можно с помощью этого советника за три года заработать миллион долларов на каждой паре в отдельности, первоначально имея на счету всего на всего пятьсот долларов. В настройках советника, в поле __Symbol надо будет обязательно указать окно валютной пары в терминале - это надо делать для того что бы не возникало конфликтов между советниками. Тут я так понял можно регулировать процесс сколько советников будут покупателю доступно после покупки. Я оставляю число 5 по умолчанию.

Валютная пара XAUUSD - 'это отдельная история и тут советник заработал за 3 года более 12 миллионов долларов. Для этой валютной пары я в настройках увеличиваю все расстояния и, допустим, если на валютной паре GBPUSD стоп лосс равен 50 пунктам, то на паре XAUUSD я делаю стоп лосс в 500 пунктов, то есть умножаю все на 10 и смотрю что к чему будет происходить. Там на скриншоте я тоже показал настройки советника за 3 года по этой валютной паре и доход от работы этого советника по этой валютной паре XAUUSD...

P.S: Вчера когда делал скриншоты и прогонял советника по валютным парам, то заметил, что валютные пары, где есть японская валюта почти мало дает прибыли из-за того что нет крупных покупателей(игроков), где можно было бы использовать тралл ордеров в безубыток и не плохо зарабатывать на одной сделке и уже в самом конце заметил, когда проводил тестер с валютной парой GBPJPY, что оказывается японский валютный рынок по ходу в своем большинстве перебирается с американской биржи на азиатскую биржу и я за последний год поставил там время торгов с 5 часов утра. И что я увидел? Да то что был прав и все крупные игроки были у советника в кармане и тут вместо миллиона, он принес прибыль более двух миллионов за год...