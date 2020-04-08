StrategySchedule

Этот индикатор своего рода стратегия, которая с помощью линий выстраивает те, или иные показания свечей которые будут помогать трейдеру в его расчетах и торговле.

Сам индикатор - это обычный Moving Average, который окрашивается в два цвета: в светлый и темный, и, тем самым показывает трейдеру на характер поведения рынка в сложившейся ситуации на данный момент времени и, в зависимости от показания цвета, указывает, какие сделки на данном этапе времени лучше всего открывать: или на покупку, или на продажу.

А вот вертикальные и горизонтальные линии индикатора, дают право трейдеру более внимательней отнестись к своим выводам, и тем-более, если трейдер торгует по определенному времени, так как этот индикатор, своими горизонтальными линиями за определенное время, установленное самим трейдером в настройках индикатора, вычисляет максимум и минимум открытия и закрытия свечей и деля этот параметр пополам третей линией показывает среднее значение максимума и минимума за определенный период времени установленный самим трейдером. И я добавил для удобства трейдера третью вертикальную линию, которая в дневной торговле будет показывать окончание торгов на сегодняшний день.

Индикатор работает корректно на периоде H1. На других периодах я его не проверял.

Потом, я выложу бесплатно советника, своего рода панель для помощи в ручной торговли, который можно будет установить с этим индикатором. Вот ссылка на этого советника: https://www.mql5.com/en/code/66175

P.S: Сейчас прощелкал на графике по периодам и посмотрел на свечи и увидел что расчеты происходят по периоду H1 и на графиках M30 и M15, и M5, и M1 происходит, что индикатор считает бары как указано в периоде H1. Но считает так же корректно. То есть, если вы указали morning - 0, а evening - 8, то 8 - 0 = 8 баров и индикатор посчитает вам максимумы и минимумы закрытия и открытия баров за 8 баров, а значит на графике M30 индикатор сделает расчет за 16 баров, а на графике M15 индикатор сделает расчет за 32 бара, на графике H4 индикатор сделает расчет всего за 2 бара. И это хорошо что я сейчас посмотрел на это и проверил, что у меня появилась возможность доработать свою функцию расчета и соответственно надо будет вывести эти параметры в настройках для пользователя...


