Данный сигнал публикуется с целью прозрачной демонстрации реального поведения автоматической торговой системы Callous EA в условиях живого рынка.

Все сделки, отображаемые в данном сигнальном счёте, открываются, сопровождаются и закрываются полностью автоматически советником Callous EA.

Ручное вмешательство, внешние сигналы или дополнительные фильтры не используются.

🔍 Назначение сигнала

Цель данного сигнала — предоставить пользователям возможность ознакомиться с:

торговой дисциплиной Callous EA

логикой входа и выхода из сделок

подходом к управлению рисками и капиталом

поведением системы в различных рыночных условиях

Сигнал предоставляется исключительно в информационных и справочных целях.

Он не является рекомендацией к копированию сделок и не содержит гарантий прибыли или доходности.

⚙️ Условия работы

Сигнал работает в условиях, для которых Callous EA был оптимизирован:

Инструмент: USDJPY

Таймфрейм: H1 (1 час)

Стиль торговли: внутридневной (intraday)

В соответствии с правилами системы:

одновременно может быть открыт не более одного ордера

все сделки сопровождаются обязательным стоп-лоссом

позиции закрываются до окончания торгового дня

перенос позиций на следующий день не осуществляется

отложенные ордера отменяются в конце дня

🛡️ Контроль рисков и защитные механизмы

Callous EA не стремится открывать сделки в любых рыночных условиях.

Советник может осознанно воздерживаться от торговли в следующих ситуациях:

повышенный спред

низкая ликвидность

аномальное поведение рынка

ограничения со стороны брокера (StopLevel, FreezeLevel и т.д.)

Основная цель — минимизировать риски и защитить торговый капитал.

📊 Информация о результатах

Исторические результаты, отображаемые в данном сигнале:

не гарантируют будущих результатов

могут отличаться в зависимости от рыночных условий, волатильности, спредов и инфраструктуры брокера

Фактические результаты торговли могут различаться в зависимости от:

качества исполнения ордеров

типа счёта

задержек и торговых условий

⚠️ Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере инвестированного капитала.

Данный сигнал и советник Callous EA не являются инвестиционной рекомендацией.

Пользователь, принимающий решение о подписке на сигнал или использовании EA, несёт полную ответственность за: