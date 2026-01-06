СигналыРазделы
HUSEYIN CETINEL

Callous EA High Risk

HUSEYIN CETINEL
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 -0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
5 (45.45%)
Убыточных трейдов:
6 (54.55%)
Лучший трейд:
2.49 USD
Худший трейд:
-2.82 USD
Общая прибыль:
6.43 USD (272 pips)
Общий убыток:
-7.12 USD (319 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (6.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.43 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
7.28%
Макс. загрузка депозита:
5.02%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
-0.16
Длинных трейдов:
11 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
1.29 USD
Средний убыток:
-1.19 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.45 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.45 USD
Максимальная:
4.45 USD (0.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.45% (4.45 USD)
По эквити:
0.28% (2.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYb 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYb -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYb -47
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.49 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +6.43 USD
Макс. убыток в серии: -2.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Данный сигнал публикуется с целью прозрачной демонстрации реального поведения автоматической торговой системы Callous EA в условиях живого рынка.

Все сделки, отображаемые в данном сигнальном счёте, открываются, сопровождаются и закрываются полностью автоматически советником Callous EA.
Ручное вмешательство, внешние сигналы или дополнительные фильтры не используются.

🔍 Назначение сигнала

Цель данного сигнала — предоставить пользователям возможность ознакомиться с:

  • торговой дисциплиной Callous EA

  • логикой входа и выхода из сделок

  • подходом к управлению рисками и капиталом

  • поведением системы в различных рыночных условиях

Сигнал предоставляется исключительно в информационных и справочных целях.

Он не является рекомендацией к копированию сделок и не содержит гарантий прибыли или доходности.

⚙️ Условия работы

Сигнал работает в условиях, для которых Callous EA был оптимизирован:

  • Инструмент: USDJPY

  • Таймфрейм: H1 (1 час)

  • Стиль торговли: внутридневной (intraday)

В соответствии с правилами системы:

  • одновременно может быть открыт не более одного ордера

  • все сделки сопровождаются обязательным стоп-лоссом

  • позиции закрываются до окончания торгового дня

  • перенос позиций на следующий день не осуществляется

  • отложенные ордера отменяются в конце дня

🛡️ Контроль рисков и защитные механизмы

Callous EA не стремится открывать сделки в любых рыночных условиях.

Советник может осознанно воздерживаться от торговли в следующих ситуациях:

  • повышенный спред

  • низкая ликвидность

  • аномальное поведение рынка

  • ограничения со стороны брокера (StopLevel, FreezeLevel и т.д.)

Основная цель — минимизировать риски и защитить торговый капитал.

📊 Информация о результатах

Исторические результаты, отображаемые в данном сигнале:

  • не гарантируют будущих результатов

  • могут отличаться в зависимости от рыночных условий, волатильности, спредов и инфраструктуры брокера

Фактические результаты торговли могут различаться в зависимости от:

  • качества исполнения ордеров

  • типа счёта

  • задержек и торговых условий

⚠️ Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере инвестированного капитала.

Данный сигнал и советник Callous EA не являются инвестиционной рекомендацией.

Пользователь, принимающий решение о подписке на сигнал или использовании EA, несёт полную ответственность за:

  • свою допустимую степень риска

  • управление капиталом

  • условия торговли у выбранного брокера


Нет отзывов
2026.01.09 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 00:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
