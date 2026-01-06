- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYb
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYb
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYb
|-47
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Данный сигнал публикуется с целью прозрачной демонстрации реального поведения автоматической торговой системы Callous EA в условиях живого рынка.
Все сделки, отображаемые в данном сигнальном счёте, открываются, сопровождаются и закрываются полностью автоматически советником Callous EA.
Ручное вмешательство, внешние сигналы или дополнительные фильтры не используются.
🔍 Назначение сигнала
Цель данного сигнала — предоставить пользователям возможность ознакомиться с:
-
торговой дисциплиной Callous EA
-
логикой входа и выхода из сделок
-
подходом к управлению рисками и капиталом
-
поведением системы в различных рыночных условиях
Сигнал предоставляется исключительно в информационных и справочных целях.
Он не является рекомендацией к копированию сделок и не содержит гарантий прибыли или доходности.
⚙️ Условия работы
Сигнал работает в условиях, для которых Callous EA был оптимизирован:
-
Инструмент: USDJPY
-
Таймфрейм: H1 (1 час)
-
Стиль торговли: внутридневной (intraday)
В соответствии с правилами системы:
-
одновременно может быть открыт не более одного ордера
-
все сделки сопровождаются обязательным стоп-лоссом
-
позиции закрываются до окончания торгового дня
-
перенос позиций на следующий день не осуществляется
-
отложенные ордера отменяются в конце дня
🛡️ Контроль рисков и защитные механизмы
Callous EA не стремится открывать сделки в любых рыночных условиях.
Советник может осознанно воздерживаться от торговли в следующих ситуациях:
-
повышенный спред
-
низкая ликвидность
-
аномальное поведение рынка
-
ограничения со стороны брокера (StopLevel, FreezeLevel и т.д.)
Основная цель — минимизировать риски и защитить торговый капитал.
📊 Информация о результатах
Исторические результаты, отображаемые в данном сигнале:
-
не гарантируют будущих результатов
-
могут отличаться в зависимости от рыночных условий, волатильности, спредов и инфраструктуры брокера
Фактические результаты торговли могут различаться в зависимости от:
-
качества исполнения ордеров
-
типа счёта
-
задержек и торговых условий
⚠️ Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере инвестированного капитала.
Данный сигнал и советник Callous EA не являются инвестиционной рекомендацией.
Пользователь, принимающий решение о подписке на сигнал или использовании EA, несёт полную ответственность за:
-
свою допустимую степень риска
-
управление капиталом
-
условия торговли у выбранного брокера
