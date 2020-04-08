SR Zones Manual Buttons
- Индикаторы
- Giga Aptsiauri
- Версия: 1.0
- Активации: 10
SUP – Индикатор зон Поддержки и Сопротивления
Индикатор SUP — это профессиональный инструмент, который автоматически определяет и выделяет ценовые зоны Поддержки и Сопротивления на любом рыночном графике.
Используя продвинутый алгоритм построения зон, он показывает самые сильные уровни, где цена чаще всего реагирует — помогая трейдерам находить точки входа, развороты, пробои и области управления рисками.
Помимо автоматического анализа, индикатор позволяет добавлять собственные зоны вручную, что даёт больше гибкости и полный контроль над торговой системой.
Основные преимущества:
Автоматическое определение зон Поддержки и Сопротивления
Возможность ручного добавления своих зон
Цветовая визуализация зон для удобства
Высокая точность на всех таймфреймах
Определение сильных разворотных областей
Подходит для скальпинга, дневной и свинг-торговли
Лёгкий, понятный и удобный интерфейс
Смотрите на рынок так же, как крупные участники — с SUP, умным и гибким инструментом для анализа уровней.