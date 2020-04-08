SR Zones Manual Buttons

SUP - Herramienta de detección de zonas de soporte y resistencia

El indicador SUP es una herramienta de negociación profesional diseñada para detectar y resaltar automáticamente zonas de precios de soporte y resistencia en cualquier gráfico de mercado.
Utilizando algoritmos avanzados de mapeo de zonas, visualiza los niveles de precios más fuertes donde el mercado reacciona con frecuencia, ayudando a los operadores a identificar entradas, retrocesos, rupturas y áreas de gestión de riesgos.

Además de la detección automática, el indicador también le permite añadir manualmente sus propias zonas, dándole más flexibilidad y control total sobre su estrategia de negociación.

Características principales:

Detección automática de zonas de soporte y resistencia

Opción de añadir manualmente zonas personalizadas

Visualización de zonas codificadas por colores para facilitar la lectura

Alta precisión en todos los plazos

Identifica fuertes zonas de reversión

Ideal para scalping, day trading y swing trading

Interfaz ligera, limpia e intuitiva

Vea el mercado como lo hacen las instituciones: con SUP, la herramienta inteligente y flexible de mapeo de soportes y resistencias.
