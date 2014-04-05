SR Zones Manual Buttons
- Indikatoren
- Giga Aptsiauri
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
SUP – Tool zur Erkennung von Support- und Resistance-Zonen
Das SUP-Tool ist ein professionelles Analysewerkzeug, das automatisch Support- und Resistance-Preiszonen auf jedem Marktchart erkennt und hervorhebt.
Mit seiner fortschrittlichen Zonen-Analyse markiert es die stärksten Preisbereiche, an denen der Markt typischerweise reagiert — ideal zur Identifikation von Einstiegen, Umkehrpunkten, Breakouts und Risikozonen.
Zusätzlich zur automatischen Erkennung bietet das Tool die Möglichkeit, eigene Zonen manuell hinzuzufügen, wodurch Sie noch flexibler handeln und Ihre Strategie individuell anpassen können.
Hauptmerkmale:
Automatische Erkennung von Support- und Resistance-Zonen
Möglichkeit, manuell eigene Zonen hinzuzufügen
Farblich markierte Zonen für bessere Übersicht
Hohe Genauigkeit auf allen Zeitrahmen
Erkennt starke Umkehrbereiche
Ideal für Scalper, Day- und Swing-Trader
Leichtes, übersichtliches und intuitives Design
Sehen Sie den Markt wie institutionelle Trader — mit SUP, dem intelligenten und flexiblen Zonen-Analysewerkzeug.