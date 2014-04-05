SR Zones Manual Buttons

SUP – Tool zur Erkennung von Support- und Resistance-Zonen





Das SUP-Tool ist ein professionelles Analysewerkzeug, das automatisch Support- und Resistance-Preiszonen auf jedem Marktchart erkennt und hervorhebt.

Mit seiner fortschrittlichen Zonen-Analyse markiert es die stärksten Preisbereiche, an denen der Markt typischerweise reagiert — ideal zur Identifikation von Einstiegen, Umkehrpunkten, Breakouts und Risikozonen.





Zusätzlich zur automatischen Erkennung bietet das Tool die Möglichkeit, eigene Zonen manuell hinzuzufügen, wodurch Sie noch flexibler handeln und Ihre Strategie individuell anpassen können.





Hauptmerkmale:





Automatische Erkennung von Support- und Resistance-Zonen





Möglichkeit, manuell eigene Zonen hinzuzufügen





Farblich markierte Zonen für bessere Übersicht





Hohe Genauigkeit auf allen Zeitrahmen





Erkennt starke Umkehrbereiche





Ideal für Scalper, Day- und Swing-Trader





Leichtes, übersichtliches und intuitives Design





Sehen Sie den Markt wie institutionelle Trader — mit SUP, dem intelligenten und flexiblen Zonen-Analysewerkzeug.