Delta Footprint Oscillator Pro
- Индикаторы
- Giga Aptsiauri
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Delta Footprint Oscillator – профессиональный инструмент ордер-флоу для MT5
Delta Footprint Oscillator показывает реальное соотношение покупок и продаж прямо на графике. Индикатор анализирует изменения mid-цены по каждому тику и рассчитывает Delta, Delta%, а также сохраняет полную историю footprint для каждой свечи.
Идеален для скальпинга, внутридневной торговли и анализа потока ордеров.
✅ Основные возможности
-
Настоящий ордер-флоу дельта-анализ на основе движения Bid/Ask
-
Цветная гистограмма дельты (зеленая — покупатели, красная — продавцы)
-
Линия Delta% для оценки импульса
-
Динамические счетчики по каждой свече (Buy, Sell, Delta, Delta%)
-
История под свечой:
«B:X S:Y» создаётся автоматически
-
Перемещаемая правая панель с показателями (Buy, Sell, Delta%)
-
Удобные кнопки управления на графике
-
Корректная обработка событий графика (без зависаний)
-
Чистое освобождение ресурсов при деинициализации
-
Без предупреждений long→double — все счетчики используют double
🎛 Управление
Кнопки позволяют:
-
перемещать панель вверх/вниз/влево/вправо
-
сохранять позицию панели после смены инструмента/таймфрейма
📊 Что отображается
-
Реальные тиковые покупки и продажи
-
Дельта и Delta%
-
Цветная история footprint по барам
-
Наглядная панель и гистограмма
Индикатор помогает увидеть скрытую агрессию рынка, моменты поглощения и изменение баланса покупатель/продавец — идеален для точного входа и анализа ордер-флоу.