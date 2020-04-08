Delta Footprint Oscillator Pro

Delta Footprint Oscillator – профессиональный инструмент ордер-флоу для MT5

Delta Footprint Oscillator показывает реальное соотношение покупок и продаж прямо на графике. Индикатор анализирует изменения mid-цены по каждому тику и рассчитывает Delta, Delta%, а также сохраняет полную историю footprint для каждой свечи.
Идеален для скальпинга, внутридневной торговли и анализа потока ордеров.

Основные возможности

  • Настоящий ордер-флоу дельта-анализ на основе движения Bid/Ask

  • Цветная гистограмма дельты (зеленая — покупатели, красная — продавцы)

  • Линия Delta% для оценки импульса

  • Динамические счетчики по каждой свече (Buy, Sell, Delta, Delta%)

  • История под свечой:
    «B:X S:Y» создаётся автоматически

  • Перемещаемая правая панель с показателями (Buy, Sell, Delta%)

  • Удобные кнопки управления на графике

  • Корректная обработка событий графика (без зависаний)

  • Чистое освобождение ресурсов при деинициализации

  • Без предупреждений long→double — все счетчики используют double

🎛 Управление

Кнопки позволяют:

  • перемещать панель вверх/вниз/влево/вправо

  • сохранять позицию панели после смены инструмента/таймфрейма

📊 Что отображается

  • Реальные тиковые покупки и продажи

  • Дельта и Delta%

  • Цветная история footprint по барам

  • Наглядная панель и гистограмма

Индикатор помогает увидеть скрытую агрессию рынка, моменты поглощения и изменение баланса покупатель/продавец — идеален для точного входа и анализа ордер-флоу.


