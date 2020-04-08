Footprint Indicator Fixed
- Индикаторы
- Giga Aptsiauri
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Footprint_Indicator_Fixed — это лёгкий и эффективный индикатор-футпринт, который даёт трейдеру детальное понимание рыночной микро-структуры в реальном времени.
Индикатор отображает счётчики покупок/продаж (tick buys/sells) и дельту прямо на каждой свече, что позволяет мгновенно видеть, какая сторона рынка доминирует.
Основные преимущества
-
✔️ Подсчёт покупающих/продающих тиков в реальном времени
-
✔️ Отображение дельты под каждой свечой
-
✔️ Чистое и аккуратное отображение на графике без лишних буферов
-
✔️ Автоматическое управление количеством баров (MaxBars)
-
✔️ Настраиваемый размер шрифта, цвета и смещение дельты
-
✔️ Работает на любых инструментах и таймфреймах
-
✔️ Отлично подходит для скальперов, трейдеров ордер-флоу и VSA-подхода
Что вы увидите с этим индикатором
-
Какая сторона управляет рынком — покупатели или продавцы
-
Ранние изменения давления в рынке
-
Микро-пробои на основе дисбаланса ордер-флоу
-
Дивергенции и абсорбцию по дельте
Если вам нужно чёткое и наглядное отображение ордер-флоу, Footprint_Indicator_Fixed — идеальный инструмент.