Footprint Indicator Fixed

Footprint_Indicator_Fixed — это лёгкий и эффективный индикатор-футпринт, который даёт трейдеру детальное понимание рыночной микро-структуры в реальном времени.
Индикатор отображает счётчики покупок/продаж (tick buys/sells) и дельту прямо на каждой свече, что позволяет мгновенно видеть, какая сторона рынка доминирует.

Основные преимущества

  • ✔️ Подсчёт покупающих/продающих тиков в реальном времени

  • ✔️ Отображение дельты под каждой свечой

  • ✔️ Чистое и аккуратное отображение на графике без лишних буферов

  • ✔️ Автоматическое управление количеством баров (MaxBars)

  • ✔️ Настраиваемый размер шрифта, цвета и смещение дельты

  • ✔️ Работает на любых инструментах и таймфреймах

  • ✔️ Отлично подходит для скальперов, трейдеров ордер-флоу и VSA-подхода

Что вы увидите с этим индикатором

  • Какая сторона управляет рынком — покупатели или продавцы

  • Ранние изменения давления в рынке

  • Микро-пробои на основе дисбаланса ордер-флоу

  • Дивергенции и абсорбцию по дельте

Если вам нужно чёткое и наглядное отображение ордер-флоу, Footprint_Indicator_Fixed — идеальный инструмент.


Delta Footprint Oscillator Pro
Giga Aptsiauri
Индикаторы
Delta Footprint Oscillator – профессиональный инструмент ордер-флоу для MT5 Delta Footprint Oscillator показывает реальное соотношение покупок и продаж прямо на графике. Индикатор анализирует изменения mid-цены по каждому тику и рассчитывает Delta , Delta% , а также сохраняет полную историю footprint для каждой свечи . Идеален для скальпинга, внутридневной торговли и анализа потока ордеров. Основные возможности Настоящий ордер-флоу дельта-анализ на основе движения Bid/Ask Цветная гистограмма д
Daily Volume Profile
Giga Aptsiauri
Индикаторы
Daily Volume Profile (несколько дней) для MT5 Этот индикатор строит стабильный и точный Дневной Volume Profile за несколько последних дней , автоматически обновляющийся каждую минуту без мерцания и задержек. Отображает полную рыночную структуру: POC, VAH, VAL, Value Area, High/Low дня, распределение объёмов , и автоматически подстраивается под любой таймфрейм. Основные возможности: Профиль объёма за последние N дней (настраивается) Точные линии POC, VAH, VAL + подписи High и Low каждого д
TickVolume Labels
Giga Aptsiauri
Индикаторы
Volume Display Indicator – Clean and Powerful Volume Visualization This professional MT5 indicator displays tick volume as a color-coded histogram and automatically adds clear volume labels above each bar for the current trading day. Rising candles are painted blue, falling candles red, giving you instant insight into market strength and momentum. Key Features: Colored volume histogram (blue/red) Automatic volume labels for each bar of the current day Smart scaling for perfect readability Auto-c
SR Zones Manual Buttons
Giga Aptsiauri
Индикаторы
SUP – Индикатор зон Поддержки и Сопротивления Индикатор SUP — это профессиональный инструмент, который автоматически определяет и выделяет ценовые зоны Поддержки и Сопротивления на любом рыночном графике. Используя продвинутый алгоритм построения зон, он показывает самые сильные уровни, где цена чаще всего реагирует — помогая трейдерам находить точки входа, развороты, пробои и области управления рисками. Помимо автоматического анализа, индикатор позволяет добавлять собственные зоны вручную, ч
