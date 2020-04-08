Footprint_Indicator_Fixed — это лёгкий и эффективный индикатор-футпринт, который даёт трейдеру детальное понимание рыночной микро-структуры в реальном времени.

Индикатор отображает счётчики покупок/продаж (tick buys/sells) и дельту прямо на каждой свече, что позволяет мгновенно видеть, какая сторона рынка доминирует.

Основные преимущества

✔️ Подсчёт покупающих/продающих тиков в реальном времени

✔️ Отображение дельты под каждой свечой

✔️ Чистое и аккуратное отображение на графике без лишних буферов

✔️ Автоматическое управление количеством баров (MaxBars)

✔️ Настраиваемый размер шрифта, цвета и смещение дельты

✔️ Работает на любых инструментах и таймфреймах

✔️ Отлично подходит для скальперов, трейдеров ордер-флоу и VSA-подхода

Что вы увидите с этим индикатором

Какая сторона управляет рынком — покупатели или продавцы

Ранние изменения давления в рынке

Микро-пробои на основе дисбаланса ордер-флоу

Дивергенции и абсорбцию по дельте

Если вам нужно чёткое и наглядное отображение ордер-флоу, Footprint_Indicator_Fixed — идеальный инструмент.