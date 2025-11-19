NeoHedge
- Эксперты
- Rim Askarov
- Версия: 10.0
- Обновлено: 3 января 2026
- Активации: 10
NeoHedge — советник для MetaTrader 5, использующий комбинированную сеточную стратегию. Создает две независимые торговые сетки (BUY и SELL), которые активируются при пробитии полос Боллинджера. Использует дополнительные фильтры (Stochastic, ADX).
Ключевые особенности:
* Двунаправленная торговля (одновременные сетки BUY/SELL).
* Автоматический расчет лотов и встроенное управление рисками.
* Гибкая настройка фильтров.
* Фиксация прибыли по пунктам или в USD с закрытием всей сетки.
Требования к счёту:
* Тип: Только хеджевые счета (Hedge). Неттинговые счета не поддерживаются.
* Депозит: Рекомендуется от $500-1000.
* Плечо: 1:100 или выше.
* Исполнение: Market или Instant Execution.
Основные рекомендации:
1. Обязательно тестируйте и оптимизируйте на истории перед реальной торговлей.
2. Начинайте с минимальных лотов.
3. Используйте защиту депозита (`MaxEquityDrawdown`).
4. Настройте `Grid_Step` под волатильность инструмента.
5. Используйте фильтры (Stochastic, ADX) для снижения рисков.
6. Для старта используйте ликвидные пары (EURUSD, GBPUSD) на таймфреймах M15/H1.
Критически важные параметры:
* LotSize = 0.01 (Начальный лот)
* LotMultiplier = 1.2 (Множитель лота для сетки)
* MaxOrders = 5 (Макс. ордеров в сетке)
* UseEquityProtection = true, **MaxEquityDrawdown = 20.0** (Защита депозита)
* UseProfitUSD = true, **TargetProfitUSD = 50** (Цель по прибыли в USD)
Ограничения:
* Не работает на: счетах с запретом советников, фиксированным спредом, микро-счетах.
* Избегайте: Металлы (XAUUSD) и Криптовалюты (BTC, ETH и др.).
* Риски: Возможен маржин-колл при агрессивном `LotMultiplier`.
Оптимальные брокеры: ECN/STP-брокеры с низкими спредами и поддержкой хеджирования (например, IC Markets, RoboForex ProECN).
Перед запуском на реальном счете обязательна оптимизация под выбранного брокера и инструмент.
Пользователь не оставил комментарий к оценке