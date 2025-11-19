NeoHedge

NeoHedge — советник для MetaTrader 5, использующий комбинированную сеточную стратегию. Создает две независимые торговые сетки (BUY и SELL), которые активируются при пробитии полос Боллинджера. Использует дополнительные фильтры (Stochastic, ADX).

Ключевые особенности:
*   Двунаправленная торговля (одновременные сетки BUY/SELL).
*   Автоматический расчет лотов и встроенное управление рисками.
*   Гибкая настройка фильтров.
*   Фиксация прибыли по пунктам или в USD с закрытием всей сетки.

Требования к счёту:
*   Тип: Только хеджевые счета (Hedge). Неттинговые счета не поддерживаются.
*   Депозит: Рекомендуется от $500-1000.
*   Плечо: 1:100 или выше.
*   Исполнение: Market или Instant Execution.

Основные рекомендации:
1.  Обязательно тестируйте и оптимизируйте на истории перед реальной торговлей.
2.  Начинайте с минимальных лотов.
3.  Используйте защиту депозита (`MaxEquityDrawdown`).
4.  Настройте `Grid_Step` под волатильность инструмента.
5.  Используйте фильтры (Stochastic, ADX) для снижения рисков.
6.  Для старта используйте ликвидные пары (EURUSD, GBPUSD) на таймфреймах M15/H1.

Критически важные параметры:
*   LotSize = 0.01 (Начальный лот)
*   LotMultiplier = 1.2 (Множитель лота для сетки)
*   MaxOrders = 5 (Макс. ордеров в сетке)
*   UseEquityProtection = true, **MaxEquityDrawdown = 20.0** (Защита депозита)
*   UseProfitUSD = true, **TargetProfitUSD = 50** (Цель по прибыли в USD)

Ограничения:
*   Не работает на: счетах с запретом советников, фиксированным спредом, микро-счетах.
*   Избегайте: Металлы (XAUUSD) и Криптовалюты (BTC, ETH и др.).
*   Риски: Возможен маржин-колл при агрессивном `LotMultiplier`.

Оптимальные брокеры: ECN/STP-брокеры с низкими спредами и поддержкой хеджирования (например, IC Markets, RoboForex ProECN).

Перед запуском на реальном счете обязательна оптимизация под выбранного брокера и инструмент.
