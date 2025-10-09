Next Level Trade EA

Next Level Trade EA — Подробный обзор его стратегических возможностей

Next Level Trade отличается от традиционных советников (EA), которые пытаются применять одну и ту же стратегию при любых рыночных условиях, своей фундаментальной философией. Это не просто робот, а модульная платформа для стратегий и управления рисками, способная адаптироваться к различным рыночным условиям.

Основные принципы

Мощь этой платформы основана на трёх ключевых элементах:
— обширной библиотеке стратегий,
— многоуровневой системе фильтрации, повышающей точность сигналов,
— и, самое главное, на торговом плане.

Заключение: Не просто советник, а полноценная система

Next Level Trade — это модульная профессиональная торговая платформа, оснащённая 3 различными торговыми стратегиями, 7 стратегиями входа и 7-уровневой системой фильтрации, защищающей эти стратегии.
Она способна адаптироваться к любым рыночным условиям. Её сила заключается не в одной стратегии, а в правильном сочетании стратегий и фильтров, а также в их умном выборе в зависимости от рыночной ситуации.

Этот советник (EA) позволяет торговать любыми инструментами с настраиваемыми последовательными ордерами и возможностью ручного входа: золото, BTC, акции, валюты, фьючерсы и многое другое.

Режим одиночной сделки (Single Trade Mode)

В этом режиме открывается только одна позиция с уровнями Stop Loss (SL) и Take Profit (TP), рассчитанными на основе ATR.
Советник предлагает широкий выбор стратегий. Рекомендуется тщательно изучить параметры, чтобы подобрать оптимальную конфигурацию.
Пожалуйста, делитесь своими тестами, оптимизациями и успешными настройками (set-файлами) в комментариях.

Важные замечания

  • Тестирование может замедляться из-за сложных расчётов. Для минимизации этого добавлена упрощённая панель индикаторов.

  • Для ускорения тестов рекомендуется использовать OHLC моделирование, дающее результаты, близкие к реальным тикам.

  • Ваш брокер должен быть STP или ECN; при активном режиме хеджирования необходим хедж-счёт.

  • Функция Squeeze Reversal особенно замедляет тесты.

Философия дизайна

EA подходит как трейдерам, ищущим высокий риск / высокую прибыль в краткосрочной перспективе, так и тем, кто стремится к надёжной долгосрочной доходности.
Благодаря мультивалютному режиму можно открывать сделки по нескольким парам с малыми лотами и использовать естественные колебания рынка, удерживая множитель лота на низком уровне.

Рекомендации по балансу и риску

Размер депозита зависит от количества пар и вашего уровня риска:

  • Для тестов рекомендуется баланс 10 000 USD.

  • В мультивалютном режиме с безопасными настройками 10 000 USD достаточно для торговли до 10 кроссов.

  • Поддерживаются цент-счета.

  • Для баланса 1 000 USD — только одна валютная пара.

  • При использовании мартингейла открывайте сделки по нескольким парам с низким множителем на 10 000 USD.

Поскольку множитель может значительно вырасти после определённого количества сделок, добавлены параметры:
— до 30 ордеров,
— и возможность «увеличить лот на Y после X шагов».

EA развился в сложное инженерное решение с собственными алгоритмами входа и фильтрами.
Особенно эффективен расчёт дистанции по X Factor: она вычисляется как процентное изменение цены, выраженное в пунктах.

Дополнительная польза режима Single Trade

Режим одиночной сделки изначально был добавлен для тестирования стратегий входа, но со временем стал самостоятельным направлением.
Теперь пользователи, избегающие мартингейла, сетки и усреднения, могут использовать продвинутые алгоритмы входа EA.
Результат — универсальный инструмент как для опытных, так и для начинающих трейдеров.

Сообщество и советы по использованию

Я предлагаю этот EA всему сообществу MQL по низкой стартовой арендной цене.
Не используйте его на реальном счёте, пока полностью не поймёте логику работы.
Благодаря архитектуре советника, результаты тестов будут максимально приближены к реальной торговле.

Делитесь своим опытом, идеями, рекомендациями и критикой в комментариях — я открыт для общения и вопросов!

Next Level Trade EA — Руководство по параметрам

1. Мультивалютные настройки

Use_Multi_Currency_Mode: (true/false) — активирует торговлю на нескольких инструментах.
Symbol_01 ... Symbol_10: — валютные пары или инструменты (например, "EURUSD", "GER40"). Пустые поля игнорируются.

2. Основной стиль управления капиталом

MoneyManagementStyle:

  • Series_Auto — автоматический расчёт лота и дистанции.

  • Series_Planned — серия сделок по ручной таблице из 30 шагов.

  • Single_Trade — одиночная сделка с контролем риска.

3. Series_Auto — настройки лота и дистанции

3.1 Auto Lot

  • Increase lot style — метод увеличения лота (множитель, приращение, процент от баланса).

  • Balance Risk Per Trade — процент риска от баланса.

  • Multiplier Lots — множитель лота.

  • Auto_Lot_Step_X / Increment_Y — шаги увеличения.

3.2 Auto Distance

  • Auto_Distance_Style — метод расчёта дистанции.

  • Auto_FirstDistance — расстояние до второй сделки.

  • Auto_DistanceMultiplier — множитель дистанции.

  • Auto_Distance_X_Factor — динамический коэффициент.

4. Single_Trade настройки

4.1 SL & TP

  • RiskPercent — риск на сделку.

  • SL_Points / TP_Points — уровни SL и TP в пунктах.

4.2 ATR TP/SL

  • Use_ATR_TP_SL — использовать ли динамические уровни.

  • ATR_Multiplier — параметры расчёта.

5–11. Остальные разделы (Series Planned, Общие фильтры, SuperTrend и т.д.)

Подробно описывают:

  • Trailing Stop, Breakeven, Cure режим,

  • фильтры (SuperTrend, MA, Heiken Ashi, новости, время),

  • идентификацию сделок (MagicNumber, MaxDrawdown),

  • таблицу лотов и дистанций для ручного режима.

Таким образом, Next Level Trade EA — это не просто торговый советник, а интеллектуальная система, объединяющая несколько стратегий, фильтров и модулей управления капиталом в единой адаптивной платформе.


Фильтр:
patrickdrew
2897
patrickdrew 2025.10.27 11:18 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mustafa Ertekin
642
Ответ разработчика Mustafa Ertekin 2025.10.31 14:12
I'm so glad to hear that Patrick, I'll be looking forward to updates. I shared three new set files in the comments, I would like you to review them. I recommend all users to change the settings and do backtests to see which setting does what :)
Ответ на отзыв