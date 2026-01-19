SAFE Robot new

SAFE Robot New  это полностью автоматический робот, который имеет уровень профессионального трейдера.

Поскольку робот имеет режим торговли с низкой просадкой, то его можно использовать в ПРОП компаниях, для прохождения челлендж этапов.

"SAFE Robot new" проходил детализированную оптимизацию, с помощью специальной утилитой на нейронных сетей. В результате работы были сформированы универсальные базовые точки, а также весовые значения нейронов для работы на разных брокерских компаниях и торговых счетах.

Робот продолжительное время прошел испытание на этих базовых точках, в результате которого были найдены оптимальные точки для открытия/закрытия ордеров, а также для увеличения лота.

На определенной отрезке времени формируются текущие минимумы/максимумы, а также текущие уровни поддержки/сопротивления.

В роботе реализованы несколько торговых стратегий,  включая стратегии следования за трендом, стратегии торговли диапазоном, стратегии прорыва уровней поддержки/ сопротивления.  

Робот проходил тестирование в течение 7-и лет на реальных тиках, более чем в 20-и брокерских компаниях. Это дает возможность показать одинаковые результаты для EURUSD.

Поскольку до 2018 года во многих брокерских компаниях реальные тики отсутствовали, то рекомендуем тестирование запускать на реальных тиках, начиная с 2018 года, в режиме "Every tick based on real ticks".


Используется 2 режима торговли:
  1. Торговля без увеличения лота.
  2. Торговля с двухуровневым увеличением лота (не Мартингейл, не сетка).

Во всех случаях увеличение лота ограничивается с помощью "Margin Level", который при необходимости приостанавливает увеличение, а также принудительно закрывает открытые позиции.


  • Ниже приведены объекты ввода/вывода, которые предоставляют возможность выбирать режимы работы эксперта прямо на графике одним кликом:
  • On/Off: (iONOFF)– кнопка для включения/выключения робота
  • Risk  Level: 0-No Risk, 1-Very Low, 2-Low, 3-Medium, 4-High, 5-Extreme
  • Sell: (iSELL), Buy(iBUY) – нажимая на кнопки Sell или Buy, можно разрешить (зеленый цвет) или запретить (красный цвет) открытие нового ордера (позиции)
  • x1: (iX2) – Первое увеличение лота (от 2-4 раз). 
  • x2: (iX14) – Второе увеличение лота (от 4-10 раз).
  • Time: (iTIME)– количество баров (3 – 2000), временной отрезок 5 х Time минут
  • Pr1 (iPR1), Pr2 (iPR2)– минимальные стандартные пункты закрытия ордера (виртуальные TP, Pr1 – для минимального лота, Pr2 – для увеличенного лота)
  • Drawdown (iDrawdown)– виртуальный SL, % от баланса (просадка по средствам), при котором ордер будет закрыт
  • sound - звуковой сигнал для предупреждения высокого лота;
  • Close All: Кнопка для ручного закрытия всех позиций данного символа (для счетов Хеджинг, а также Неттинг)


Все эти режимы работы в виде кнопок расположены в левой части графика и вы можете изменить их значения прямо на графике. 

Вам не надо открывать список параметров настройки робота. Они используются только для тестирования.

Минимальный лот для открытия ордера, устанавливается автоматически, в зависимости от размера баланса и от выбранного риска.


Требования к роботу:
  • Основные символы:   EURUSD, и остальные пары у кого низкий спред
  • Валюта счета:  USD/EUR
  • Таймфрейм:  любой
  • Тип счета:  рекомендуется стандартный тип/Pro, без комиссии.
  • Минимальный депозит: от $300 и более. Рекомендуется $1000 и более
  • Кредитное плечо - Начиная 1:30 и более. Рекомендуется 1:100 - 1:500 



Автор

Петрос Шатахцян – эксперт в разработке автоматизированных торговых систем с более чем десятилетним опытом работы на рынке Forex.

