SAFE Robot new
- Эксперты
- Petros Shatakhtsyan
- Версия: 1.4
- Обновлено: 19 января 2026
- Активации: 10
SAFE Robot New это полностью автоматический робот, который имеет уровень профессионального трейдера.
Поскольку робот имеет режим торговли с низкой просадкой, то его можно использовать в ПРОП компаниях, для прохождения челлендж этапов.
"SAFE Robot new" проходил детализированную оптимизацию, с помощью специальной утилитой на нейронных сетей. В результате работы были сформированы универсальные базовые точки, а также весовые значения нейронов для работы на разных брокерских компаниях и торговых счетах.
Робот продолжительное время прошел испытание на этих базовых точках, в результате которого были найдены оптимальные точки для открытия/закрытия ордеров, а также для увеличения лота.
На определенной отрезке времени формируются текущие минимумы/максимумы, а также текущие уровни поддержки/сопротивления.
В роботе реализованы несколько торговых стратегий, включая стратегии следования за трендом, стратегии торговли диапазоном, стратегии прорыва уровней поддержки/ сопротивления.
Робот проходил тестирование в течение 7-и лет на реальных тиках, более чем в 20-и брокерских компаниях. Это дает возможность показать одинаковые результаты для EURUSD.
Поскольку до 2018 года во многих брокерских компаниях реальные тики отсутствовали, то рекомендуем тестирование запускать на реальных тиках, начиная с 2018 года, в режиме "Every tick based on real ticks".
- Торговля без увеличения лота.
- Торговля с двухуровневым увеличением лота (не Мартингейл, не сетка).
Во всех случаях увеличение лота ограничивается с помощью "Margin Level", который при необходимости приостанавливает увеличение, а также принудительно закрывает открытые позиции.
- Ниже приведены объекты ввода/вывода, которые предоставляют возможность выбирать режимы работы эксперта прямо на графике одним кликом:
- On/Off: (iONOFF)– кнопка для включения/выключения робота
- Risk Level: 0-No Risk, 1-Very Low, 2-Low, 3-Medium, 4-High, 5-Extreme
- Sell: (iSELL), Buy(iBUY) – нажимая на кнопки Sell или Buy, можно разрешить (зеленый цвет) или запретить (красный цвет) открытие нового ордера (позиции)
- x1: (iX2) – Первое увеличение лота (от 2-4 раз).
- x2: (iX14) – Второе увеличение лота (от 4-10 раз).
- Time: (iTIME)– количество баров (3 – 2000), временной отрезок 5 х Time минут
- Pr1 (iPR1), Pr2 (iPR2)– минимальные стандартные пункты закрытия ордера (виртуальные TP, Pr1 – для минимального лота, Pr2 – для увеличенного лота)
- Drawdown (iDrawdown)– виртуальный SL, % от баланса (просадка по средствам), при котором ордер будет закрыт
- sound - звуковой сигнал для предупреждения высокого лота;
- Close All: Кнопка для ручного закрытия всех позиций данного символа (для счетов Хеджинг, а также Неттинг)
Все эти режимы работы в виде кнопок расположены в левой части графика и вы можете изменить их значения прямо на графике.
Вам не надо открывать список параметров настройки робота. Они используются только для тестирования.
Минимальный лот для открытия ордера, устанавливается автоматически, в зависимости от размера баланса и от выбранного риска.
- Основные символы: EURUSD, и остальные пары у кого низкий спред
- Валюта счета: USD/EUR
- Таймфрейм: любой
- Тип счета: рекомендуется стандартный тип/Pro, без комиссии.
- Минимальный депозит: от $300 и более. Рекомендуется $1000 и более
- Кредитное плечо - Начиная 1:30 и более. Рекомендуется 1:100 - 1:500
Автор
Петрос Шатахцян – эксперт в разработке автоматизированных торговых систем с более чем десятилетним опытом работы на рынке Forex.