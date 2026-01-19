SAFE Robot New это полностью автоматический робот, который имеет уровень профессионального трейдера.

Поскольку робот имеет режим торговли с низкой просадкой, то его можно использовать в ПРОП компаниях, для прохождения челлендж этапов.

"SAFE Robot new" проходил детализированную оптимизацию, с помощью специальной утилитой на нейронных сетей. В результате работы были сформированы универсальные базовые точки, а также весовые значения нейронов для работы на разных брокерских компаниях и торговых счетах.

Робот продолжительное время прошел испытание на этих базовых точках, в результате которого были найдены оптимальные точки для открытия/закрытия ордеров, а также для увеличения лота.

На определенной отрезке времени формируются текущие минимумы/максимумы, а также текущие уровни поддержки/сопротивления. В роботе реализованы несколько торговых стратегий, включая стратегии следования за трендом, стратегии торговли диапазоном, стратегии прорыва уровней поддержки/ сопротивления. Робот проходил тестирование в течение 7-и лет на реальных тиках, более чем в 20-и брокерских компаниях. Это дает возможность показать одинаковые результаты для EURUSD. Поскольку до 2018 года во многих брокерских компаниях реальные тики отсутствовали, то рекомендуем тестирование запускать на реальных тиках, начиная с 2018 года, в режиме "Every tick based on real ticks".





Используется 2 режима торговли: