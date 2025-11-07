TheOracle

5
The Oracle — идеальный помощник для трейдеров, которым нужен точный анализ рынка без управления множеством индикаторов.

В то время как большинство индикаторов показывают сигналы с одной точки зрения, The Oracle объединяет научно доказанные методы с собственными улучшениями в единую консенсусную гистограмму.
Семь моделей, включая наш Ultimate Flow Index (UFI) с алгоритмами сглаживания Эхлерса, независимо голосуют на каждом баре.

Когда достаточно моделей согласны — в зависимости от установленного вами порога от 4/7 агрессивного до 7/7 консервативного — направление становится ясным.


---
✅ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

Система консенсуса семи моделей
- Сочетание проверенных индикаторов и собственных моделей
- Включает UFI (Ultimate Flow Index) с продвинутым сглаживанием
- Предварительно оптимизированные параметры (настройка не требуется)

Настраиваемый порог оповещения
- 4/7 Модели: Агрессивный (ранние сигналы, больше шума)
- 5/7 Модели: Стандартный (сбалансированный)
- 6/7 Модели: Рекомендуемый (оптимальное соотношение сигнал/шум)
- 7/7 Модели: Консервативный (редкий, только высокая уверенность)

Режимы сохранения сигнала
- Режим Persisted: Сигналы сохраняются до сильного контр-сигнала
- Гибридный режим: Баланс между стабильностью и отзывчивостью
- Логика анти-перерисовки (сигналы фиксируются при закрытии бара)

Готов к Multi-Timeframe
- Размещайте 2-3 экземпляра на одном графике
- Каждый анализирует разный таймфрейм (Текущий/M5/M15)
- Естественное согласование с уровнями структуры Azimuth
- Нулевое перекрёстное загрязнение между экземплярами

Цветовые темы Quantum
- 18 профессиональных тем
- Информационная панель с показом смещения + количества моделей + порога
- Регулируемое положение панели
- Опциональный тематический фон графика

Система оповещений
- Оповещения в окне (всплывающие уведомления)
- Звуковые оповещения (аудио подтверждение)
- Push-уведомления (мобильное приложение MT5)
- Email-оповещения (доставка во входящие)

---
⚙️ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Платформа: MetaTrader 5 (сборка 3802+)
- Инструменты: Все (Форекс, Крипто, Индексы, Товары, Акции)
- Тип файла: Скомпилированный .ex5 (без DLL-зависимостей)
- Производительность: Кольцевой буферный кэш, технология Smart Freeze
- Окно: Отдельное (отображение гистограммы)
- Поддержка: Комментарии к продукту + личные сообщения

---
📦 ЧТО ВКЛЮЧЕНО

✅ Индикатор The Oracle (скомпилированный .ex5)
✅ Полная система оповещений (Окно/Звук/Push/Email)
✅ Отображение информационной панели
✅ Регулярные обновления и улучшения

---
🏛️ О MERKAVA LABS

«Лучшие сделки уже на вашем графике. Вы просто пока их не видите.»

Merkava Labs специализируется на профессиональных системах MT5, которые расшифровывают структуру рынка. Создано квантами для трейдеров.

Веб-сайт: https://www.merkavalabs.com
Контакт: contact@merkavalabs.com

---
⚠️ ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настройка не требуется: Параметры модели оптимизированы на основе 20 лет мультирыночных данных. Настройки по умолчанию работают сразу. Просто установите предпочтительный порог (4/7 до 7/7).

Мульти-инстанс развёртывание: Запускайте 2-3 экземпляра Oracle на одном графике с разными настройками Analysis Timeframe для многоуровневого подтверждения.

Поведение сигналов: Столбцы гистограммы фиксируются при закрытии бара (логика анти-перерисовки). Режимы сохранения сигнала фильтруют шум, сохраняя отзывчивость.

Подлинность: Загружайте только с официального MQL5 Market. Остерегайтесь поддельных версий на внешних сайтах.

Предупреждение о рисках: Торговля связана со значительным риском. The Oracle — инструмент технического анализа, а не финансовый совет. Всегда используйте надлежащее управление рисками.

---
Загрузите The Oracle и увидите, как консенсус возникает из рыночного шума.
Отзывы 9
Spiros Sotiropoulos
20
Spiros Sotiropoulos 2025.12.17 17:21 
 

I cannot say enough about this gem, coded by a true genius. A big "Thank you" to the developer

1001035938
465
1001035938 2025.12.04 19:35 
 

Muito bom indicador ! parabéns ao desenvolvedor !

davidpont
165
davidpont 2025.11.15 06:29 
 

The complexity of the indicator is unique, while it is so simple to use. Perfect companion for any trader!

