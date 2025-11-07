The Oracle — идеальный помощник для трейдеров, которым нужен точный анализ рынка без управления множеством индикаторов.
В то время как большинство индикаторов показывают сигналы с одной точки зрения, The Oracle объединяет научно доказанные методы с собственными улучшениями в единую консенсусную гистограмму.
Семь моделей, включая наш Ultimate Flow Index (UFI) с алгоритмами сглаживания Эхлерса, независимо голосуют на каждом баре.
Когда достаточно моделей согласны — в зависимости от установленного вами порога от 4/7 агрессивного до 7/7 консервативного — направление становится ясным.
✅ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ
Система консенсуса семи моделей
- Сочетание проверенных индикаторов и собственных моделей
- Включает UFI (Ultimate Flow Index) с продвинутым сглаживанием
- Предварительно оптимизированные параметры (настройка не требуется)
Настраиваемый порог оповещения
- 4/7 Модели: Агрессивный (ранние сигналы, больше шума)
- 5/7 Модели: Стандартный (сбалансированный)
- 6/7 Модели: Рекомендуемый (оптимальное соотношение сигнал/шум)
- 7/7 Модели: Консервативный (редкий, только высокая уверенность)
Режимы сохранения сигнала
- Режим Persisted: Сигналы сохраняются до сильного контр-сигнала
- Гибридный режим: Баланс между стабильностью и отзывчивостью
- Логика анти-перерисовки (сигналы фиксируются при закрытии бара)
Готов к Multi-Timeframe
- Размещайте 2-3 экземпляра на одном графике
- Каждый анализирует разный таймфрейм (Текущий/M5/M15)
- Естественное согласование с уровнями структуры Azimuth
- Нулевое перекрёстное загрязнение между экземплярами
Цветовые темы Quantum
- 18 профессиональных тем
- Информационная панель с показом смещения + количества моделей + порога
- Регулируемое положение панели
- Опциональный тематический фон графика
Система оповещений
- Оповещения в окне (всплывающие уведомления)
- Звуковые оповещения (аудио подтверждение)
- Push-уведомления (мобильное приложение MT5)
- Email-оповещения (доставка во входящие)
⚙️ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Платформа: MetaTrader 5 (сборка 3802+)
- Инструменты: Все (Форекс, Крипто, Индексы, Товары, Акции)
- Тип файла: Скомпилированный .ex5 (без DLL-зависимостей)
- Производительность: Кольцевой буферный кэш, технология Smart Freeze
- Окно: Отдельное (отображение гистограммы)
- Поддержка: Комментарии к продукту + личные сообщения
📦 ЧТО ВКЛЮЧЕНО
✅ Индикатор The Oracle (скомпилированный .ex5)
✅ Полная система оповещений (Окно/Звук/Push/Email)
✅ Отображение информационной панели
✅ Регулярные обновления и улучшения
🏛️ О MERKAVA LABS
«Лучшие сделки уже на вашем графике. Вы просто пока их не видите.»
Merkava Labs специализируется на профессиональных системах MT5, которые расшифровывают структуру рынка. Создано квантами для трейдеров.
Контакт: contact@merkavalabs.com
⚠️ ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Настройка не требуется: Параметры модели оптимизированы на основе 20 лет мультирыночных данных. Настройки по умолчанию работают сразу. Просто установите предпочтительный порог (4/7 до 7/7).
Мульти-инстанс развёртывание: Запускайте 2-3 экземпляра Oracle на одном графике с разными настройками Analysis Timeframe для многоуровневого подтверждения.
Поведение сигналов: Столбцы гистограммы фиксируются при закрытии бара (логика анти-перерисовки). Режимы сохранения сигнала фильтруют шум, сохраняя отзывчивость.
Подлинность: Загружайте только с официального MQL5 Market. Остерегайтесь поддельных версий на внешних сайтах.
Предупреждение о рисках: Торговля связана со значительным риском. The Oracle — инструмент технического анализа, а не финансовый совет. Всегда используйте надлежащее управление рисками.
Загрузите The Oracle и увидите, как консенсус возникает из рыночного шума.
