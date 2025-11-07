The Oracle — идеальный помощник для трейдеров, которым нужен точный анализ рынка без управления множеством индикаторов.





В то время как большинство индикаторов показывают сигналы с одной точки зрения, The Oracle объединяет научно доказанные методы с собственными улучшениями в единую консенсусную гистограмму.

Семь моделей, включая наш Ultimate Flow Index (UFI) с алгоритмами сглаживания Эхлерса, независимо голосуют на каждом баре.





Когда достаточно моделей согласны — в зависимости от установленного вами порога от 4/7 агрессивного до 7/7 консервативного — направление становится ясным.









---

✅ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ





Система консенсуса семи моделей

- Сочетание проверенных индикаторов и собственных моделей

- Включает UFI (Ultimate Flow Index) с продвинутым сглаживанием

- Предварительно оптимизированные параметры (настройка не требуется)





Настраиваемый порог оповещения

- 4/7 Модели: Агрессивный (ранние сигналы, больше шума)

- 5/7 Модели: Стандартный (сбалансированный)

- 6/7 Модели: Рекомендуемый (оптимальное соотношение сигнал/шум)

- 7/7 Модели: Консервативный (редкий, только высокая уверенность)





Режимы сохранения сигнала

- Режим Persisted: Сигналы сохраняются до сильного контр-сигнала

- Гибридный режим: Баланс между стабильностью и отзывчивостью

- Логика анти-перерисовки (сигналы фиксируются при закрытии бара)





Готов к Multi-Timeframe

- Размещайте 2-3 экземпляра на одном графике

- Каждый анализирует разный таймфрейм (Текущий/M5/M15)

- Естественное согласование с уровнями структуры Azimuth

- Нулевое перекрёстное загрязнение между экземплярами





Цветовые темы Quantum

- 18 профессиональных тем

- Информационная панель с показом смещения + количества моделей + порога

- Регулируемое положение панели

- Опциональный тематический фон графика





Система оповещений

- Оповещения в окне (всплывающие уведомления)

- Звуковые оповещения (аудио подтверждение)

- Push-уведомления (мобильное приложение MT5)

- Email-оповещения (доставка во входящие)





---

⚙️ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





- Платформа: MetaTrader 5 (сборка 3802+)

- Инструменты: Все (Форекс, Крипто, Индексы, Товары, Акции)

- Тип файла: Скомпилированный .ex5 (без DLL-зависимостей)

- Производительность: Кольцевой буферный кэш, технология Smart Freeze

- Окно: Отдельное (отображение гистограммы)

- Поддержка: Комментарии к продукту + личные сообщения





---

📦 ЧТО ВКЛЮЧЕНО





✅ Индикатор The Oracle (скомпилированный .ex5)

✅ Полная система оповещений (Окно/Звук/Push/Email)

✅ Отображение информационной панели

✅ Регулярные обновления и улучшения





---

🏛️ О MERKAVA LABS





«Лучшие сделки уже на вашем графике. Вы просто пока их не видите.»





Merkava Labs специализируется на профессиональных системах MT5, которые расшифровывают структуру рынка. Создано квантами для трейдеров.





Контакт: contact@merkavalabs.com





---

⚠️ ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ





Настройка не требуется: Параметры модели оптимизированы на основе 20 лет мультирыночных данных. Настройки по умолчанию работают сразу. Просто установите предпочтительный порог (4/7 до 7/7).





Мульти-инстанс развёртывание: Запускайте 2-3 экземпляра Oracle на одном графике с разными настройками Analysis Timeframe для многоуровневого подтверждения.





Поведение сигналов: Столбцы гистограммы фиксируются при закрытии бара (логика анти-перерисовки). Режимы сохранения сигнала фильтруют шум, сохраняя отзывчивость.





Подлинность: Загружайте только с официального MQL5 Market. Остерегайтесь поддельных версий на внешних сайтах.





Предупреждение о рисках: Торговля связана со значительным риском. The Oracle — инструмент технического анализа, а не финансовый совет. Всегда используйте надлежащее управление рисками.





---

Загрузите The Oracle и увидите, как консенсус возникает из рыночного шума.