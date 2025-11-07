The Oracleは、複数のインジケーターを管理することなく正確な市場分析を必要とするトレーダーに最適なパートナーです。





ほとんどのインジケーターが単一視点のシグナルを表示する中、The Oracleは科学的に実証された手法と独自の改良を一つのコンセンサスヒストグラムに統合します。

Ehlersスムージングアルゴリズムを搭載したUltimate Flow Index（UFI）を含む7つのモデルが、各バーで独立して投票します。





設定した閾値（4/7アグレッシブから7/7コンサバティブまで）に十分なモデルが一致すると、方向性が明確になります。









---

✅ 主な機能





7モデルコンセンサスシステム

- 実績あるインジケーターと独自モデルの組み合わせ

- 高度なスムージングを備えたUFI（Ultimate Flow Index）を搭載

- 事前最適化されたパラメーター（設定不要）





設定可能なアラート閾値

- 4/7モデル：アグレッシブ（早期シグナル、ノイズ多め）

- 5/7モデル：スタンダード（バランス型）

- 6/7モデル：推奨（最適なシグナル/ノイズ比）

- 7/7モデル：コンサバティブ（稀、高確信度のみ）





シグナル持続モード

- Persistedモード：強い逆シグナルまでシグナルを維持

- Hybridモード：安定性と応答性のバランス

- アンチリペイントロジック（バー確定時にシグナル確定）





マルチタイムフレーム対応

- 同一チャートに2-3インスタンスを重ねて表示

- 各インスタンスが異なる時間軸を分析（現在/M5/M15）

- Azimuth構造レベルとの自然な連携

- インスタンス間のクロスコンタミネーションなし





Quantumカラーテーマ

- 18種類のプロフェッショナルテーマ

- バイアス＋モデル数＋閾値を表示する情報パネル

- 調整可能なパネル位置

- オプションのテーマ別チャート背景





アラートシステム

- ボックスアラート（ポップアップ通知）

- サウンドアラート（音声確認）

- プッシュ通知（MT5モバイルアプリ）

- メールアラート（受信箱配信）





---

⚙️ 技術仕様





- プラットフォーム：MetaTrader 5（ビルド3802以降）

- 対応商品：すべて（FX、暗号資産、指数、商品、株式）

- ファイル形式：コンパイル済み.ex5（DLL依存なし）

- パフォーマンス：リングバッファキャッシュ、Smart Freeze技術

- ウィンドウ：別ウィンドウ（ヒストグラム表示）

- サポート：製品コメント＋プライベートメッセージ





---

📦 含まれるもの





✅ The Oracleインジケーター（コンパイル済み.ex5）

✅ 完全なアラートシステム（ボックス/サウンド/プッシュ/メール）

✅ 情報パネル表示

✅ 定期的なアップデートと改善





---

🏛️ MERKAVA LABSについて





「最高のトレードはすでにあなたのチャートにあります。まだ見えていないだけです。」





Merkava Labsは、市場構造を解読するプロフェッショナルなMT5システムを専門としています。クオンツによって構築され、トレーダーのために。





お問い合わせ：contact@merkavalabs.com





---

⚠️ 重要な注意事項





設定不要：モデルパラメーターは20年分のマルチマーケットデータに対して最適化されています。デフォルト設定ですぐに機能します。お好みの閾値（4/7から7/7）を設定するだけです。





マルチインスタンス展開：同一チャートで異なるAnalysis Timeframe設定の2-3インスタンスを実行し、多層確認が可能です。





シグナル動作：ヒストグラムバーはバー確定時に確定します（アンチリペイントロジック）。シグナル持続モードは応答性を維持しながらノイズをフィルタリングします。





正規品について：公式MQL5マーケットからのみダウンロードしてください。外部サイトの偽造バージョンにご注意ください。





リスク免責事項：トレードには相当なリスクが伴います。The Oracleはテクニカル分析ツールであり、金融アドバイスではありません。常に適切なリスク管理を行ってください。





---

The Oracleをダウンロードして、市場ノイズからコンセンサスが浮かび上がるのをご覧ください。