Azimuth создан для трейдеров, ориентированных на структуру, которые ищут полный анализ рыночного цикла в одном профессиональном пакете.

В то время как большинство индикаторов ZigZag показывают только крупные свинги, Azimuth отображает 4 вложенных уровня свингов одновременно (L1/L2/L3/L4) — обеспечивая ранние входы в цикл, предупреждения о позднем цикле и полный структурный контекст. В сочетании с VWAP, привязанным к свингам (без произвольных дневных сбросов), MTF ZigZag свингами и автоматическим обнаружением паттернов ABC, вы получаете институциональный анализ структуры без переключения между графиками.


✅ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

4-уровневая система ZigZag
• Одновременное отображение уровней 1-4 (от мелких до макро-свингов)
• Настраиваемые периоды (по умолчанию: 9/36/144/576 — выровнены по Фибоначчи)
• Цветовая визуализация для мгновенного распознавания паттернов

VWAP, привязанный к свингам
• AVWAP L3, привязанный к основным максимумам/минимумам свингов
• Дневная референсная линия VWAP (институциональный бенчмарк)
• Направленная логика (поддержка в восходящем тренде, сопротивление в нисходящем)
• Обновления в реальном времени при формировании нового свинга

Скользящие средние
• Две экспоненциальные скользящие средние для определения тренда

Обнаружение паттернов ABC
• Сигналы раннего цикла (конфлюенс L3→L1)
• Сигналы основного тренда (конфлюенс L2→L3)
• Сигналы позднего цикла (конфлюенс L1→L2)
• Фильтрация по смещению текущего TF (режим Cycle/Wave L4/L3)

Мульти-таймфрейм панель
• Отображение смещения 3 таймфреймов (Текущий TF + HTF1 + HTF2)
• ATR (Average True Range) - индикатор волатильности
• ADR% (Average Daily Range) - внутридневной прогресс
• Мониторинг спреда в реальном времени - отслеживание издержек исполнения
• Таймер свечи - обратный отсчёт до следующего бара
• Маппинг смещения рыночного цикла MTF
• Институциональные маппинги HTF (автоматически рассчитанные оптимальные старшие TF)

Линии структуры HTF
• Горизонтальные S/R от свингов HTF ZigZag
• Объединённые перекрывающиеся зоны (консолидированные уровни)
• Иерархия стилей линий (точка/штрих/сплошная по таймфрейму)
• Автообновление при закрытии бара HTF

Внешний вид
• 18 профессиональных тем
• Умная окраска свечей (3-цветный или 2-цветный режимы)
• Режим баров для минимальных настроек графика

Система оповещений
• Box-оповещения (всплывающие уведомления)
• Звуковые оповещения (аудио подтверждение)
• Push-уведомления (мобильное приложение MT5)
• Email-оповещения (доставка во входящие)


📊 СОВМЕСТИМОСТЬ ТАЙМФРЕЙМОВ

✅ M1 до M30: Полный анализ с настройками по умолчанию (9999 баров)
⚙️ H1+: Увеличьте MaxCalculationBars до 15,000+ для полной MTF панели

Рекомендуется: M5-M30 для оптимального опыта внутридневной/свинг торговли.


⚙️ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Платформа: MetaTrader 5 (билд 3802+)
• Инструменты: Все (Forex, Crypto, Индексы, Товары, Акции)
• Тип файла: Скомпилированный .ex5 (без DLL зависимостей)
• Производительность: Безопасен для нескольких экземпляров, рендеринг без задержек
• Поддержка: email + личные сообщения


📦 ЧТО ВКЛЮЧЕНО

✅ Индикатор Azimuth (скомпилированный .ex5)
✅ Quantum Color Themes (18 тем)
✅ Полная система оповещений (Box/Sound/Push/Email)
✅ MTF панель (отображение смещения 3-TF)
✅ Линии структуры HTF
✅ Регулярные обновления и улучшения


🏛️ О MERKAVA LABS

«Лучшие сделки уже на вашем графике. Вы просто пока не можете их видеть.»

Merkava Labs специализируется на инструментах MT5 институционального уровня, которые декодируют рыночную структуру. Создано квантами для трейдеров.

Контакт: contact@merkavalabs.com


⚠️ ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Анализ структуры в реальном времени: Azimuth — инструмент анализа в реальном времени. Сигналы ZigZag и ABC динамически обновляются по мере развития рыночной структуры. Для тестирования используйте форвард-тестирование на демо-счёте — история графика не подходит для бэктестинга.

Преимущество не в отдельных сигналах, а в полной системе: многоуровневая рыночная структура, подтверждённая привязанным к свингам AVWAP и адаптивными скользящими средними, работающими вместе.

Подлинность: Скачивайте только с официального MQL5 Market. Остерегайтесь поддельных версий.

Предупреждение о рисках: Торговля связана со значительным риском убытков. Azimuth — инструмент технического анализа, а не финансовая консультация. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда используйте надлежащее управление рисками.

Отзывы 7
RealDavyK1ngsiz3
77
RealDavyK1ngsiz3 2025.12.22 16:14 
 

Damn, I have no words to describe this indicator. It's so difficult to find good programmers and developers in MQL5 who build truly efficient tools for traders. Azimuth is a beast, and Otavianno de Cicco deserves praise; my trading system is almost perfect thanks to this indicator. (The indicator still has a lot of room for improvement regarding the many bugs it has, but okay, that's fine). Thank you.

dmgu
25
dmgu 2025.11.30 21:00 
 

A complete trading strategy in one indicator! Thank you, this is a very professional and powerful product.

ismasevi23
42
ismasevi23 2025.11.20 19:16 
 

Since discovering Azimuth and this user's other indicators, they've become an indispensable part of my trading. Identifying structures and trends has become ridiculously easy. It greatly simplifies trading if you know how to use it correctly. Eternally grateful, Sensei.

Рекомендуем также
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Другие продукты этого автора
Фильтр:
RealDavyK1ngsiz3
77
RealDavyK1ngsiz3 2025.12.22 16:14 
 

Damn, I have no words to describe this indicator. It's so difficult to find good programmers and developers in MQL5 who build truly efficient tools for traders. Azimuth is a beast, and Otavianno de Cicco deserves praise; my trading system is almost perfect thanks to this indicator. (The indicator still has a lot of room for improvement regarding the many bugs it has, but okay, that's fine). Thank you.

VGor
26
VGor 2025.12.02 20:17 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

dmgu
25
dmgu 2025.11.30 21:00 
 

A complete trading strategy in one indicator! Thank you, this is a very professional and powerful product.

KK1572
20
KK1572 2025.11.27 03:09 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

ismasevi23
42
ismasevi23 2025.11.20 19:16 
 

Since discovering Azimuth and this user's other indicators, they've become an indispensable part of my trading. Identifying structures and trends has become ridiculously easy. It greatly simplifies trading if you know how to use it correctly. Eternally grateful, Sensei.

Findolin
1890
Findolin 2025.11.19 14:29 
 

That's great! Thank you so much! Unfortunately, the colors and lines keep reverting to the default settings whenever I try to adjust them. Is there something special I need to do to keep my settings? - Yes I use the color templates but I would like to change the colors and the lines.

Ottaviano De Cicco
1666
Ответ разработчика Ottaviano De Cicco 2025.11.19 14:31
Hello - are you using the color templates?
davidpont
165
davidpont 2025.11.15 06:35 
 

Market structure and trend identification are made so easy! And all these functionalities in one optimised indicator for free? Christmas came earlier this year! :)

Ответ на отзыв