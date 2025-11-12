🔷 Azimuth Pro доступен — полностью автонастраиваемый, MTF-согласованные сигналы, Smart MAs, оптимизация для мульти-чартов. Без настроек, только торговля. Промо-акция запуска активна. https://www.mql5.com/ru/market/product/158500





Azimuth создан для трейдеров, ориентированных на структуру, которые ищут полный анализ рыночного цикла в одном профессиональном пакете.





В то время как большинство индикаторов ZigZag показывают только крупные свинги, Azimuth отображает 4 вложенных уровня свингов одновременно (L1/L2/L3/L4) — обеспечивая ранние входы в цикл, предупреждения о позднем цикле и полный структурный контекст. В сочетании с VWAP, привязанным к свингам (без произвольных дневных сбросов), MTF ZigZag свингами и автоматическим обнаружением паттернов ABC, вы получаете институциональный анализ структуры без переключения между графиками.









✅ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ





4-уровневая система ZigZag

• Одновременное отображение уровней 1-4 (от мелких до макро-свингов)

• Настраиваемые периоды (по умолчанию: 9/36/144/576 — выровнены по Фибоначчи)

• Цветовая визуализация для мгновенного распознавания паттернов





VWAP, привязанный к свингам

• AVWAP L3, привязанный к основным максимумам/минимумам свингов

• Дневная референсная линия VWAP (институциональный бенчмарк)

• Направленная логика (поддержка в восходящем тренде, сопротивление в нисходящем)

• Обновления в реальном времени при формировании нового свинга





Скользящие средние

• Две экспоненциальные скользящие средние для определения тренда





Обнаружение паттернов ABC

• Сигналы раннего цикла (конфлюенс L3→L1)

• Сигналы основного тренда (конфлюенс L2→L3)

• Сигналы позднего цикла (конфлюенс L1→L2)

• Фильтрация по смещению текущего TF (режим Cycle/Wave L4/L3)





Мульти-таймфрейм панель

• Отображение смещения 3 таймфреймов (Текущий TF + HTF1 + HTF2)

• ATR (Average True Range) - индикатор волатильности

• ADR% (Average Daily Range) - внутридневной прогресс

• Мониторинг спреда в реальном времени - отслеживание издержек исполнения

• Таймер свечи - обратный отсчёт до следующего бара

• Маппинг смещения рыночного цикла MTF

• Институциональные маппинги HTF (автоматически рассчитанные оптимальные старшие TF)





Линии структуры HTF

• Горизонтальные S/R от свингов HTF ZigZag

• Объединённые перекрывающиеся зоны (консолидированные уровни)

• Иерархия стилей линий (точка/штрих/сплошная по таймфрейму)

• Автообновление при закрытии бара HTF





Внешний вид

• 18 профессиональных тем

• Умная окраска свечей (3-цветный или 2-цветный режимы)

• Режим баров для минимальных настроек графика





Система оповещений

• Box-оповещения (всплывающие уведомления)

• Звуковые оповещения (аудио подтверждение)

• Push-уведомления (мобильное приложение MT5)

• Email-оповещения (доставка во входящие)









📊 СОВМЕСТИМОСТЬ ТАЙМФРЕЙМОВ





✅ M1 до M30: Полный анализ с настройками по умолчанию (9999 баров)

⚙️ H1+: Увеличьте MaxCalculationBars до 15,000+ для полной MTF панели





Рекомендуется: M5-M30 для оптимального опыта внутридневной/свинг торговли.









⚙️ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





• Платформа: MetaTrader 5 (билд 3802+)

• Инструменты: Все (Forex, Crypto, Индексы, Товары, Акции)

• Тип файла: Скомпилированный .ex5 (без DLL зависимостей)

• Производительность: Безопасен для нескольких экземпляров, рендеринг без задержек

• Поддержка: email + личные сообщения









📦 ЧТО ВКЛЮЧЕНО





✅ Индикатор Azimuth (скомпилированный .ex5)

✅ Quantum Color Themes (18 тем)

✅ Полная система оповещений (Box/Sound/Push/Email)

✅ MTF панель (отображение смещения 3-TF)

✅ Линии структуры HTF

✅ Регулярные обновления и улучшения









🏛️ О MERKAVA LABS





«Лучшие сделки уже на вашем графике. Вы просто пока не можете их видеть.»





Merkava Labs специализируется на инструментах MT5 институционального уровня, которые декодируют рыночную структуру. Создано квантами для трейдеров.





Контакт: contact@merkavalabs.com









⚠️ ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ





Анализ структуры в реальном времени: Azimuth — инструмент анализа в реальном времени. Сигналы ZigZag и ABC динамически обновляются по мере развития рыночной структуры. Для тестирования используйте форвард-тестирование на демо-счёте — история графика не подходит для бэктестинга.





Преимущество не в отдельных сигналах, а в полной системе: многоуровневая рыночная структура, подтверждённая привязанным к свингам AVWAP и адаптивными скользящими средними, работающими вместе.





Подлинность: Скачивайте только с официального MQL5 Market. Остерегайтесь поддельных версий.





Предупреждение о рисках: Торговля связана со значительным риском убытков. Azimuth — инструмент технического анализа, а не финансовая консультация. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда используйте надлежащее управление рисками.



