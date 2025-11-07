TheOracle

5
The Oracle é o companheiro perfeito para traders que precisam de análises de mercado precisas sem gerenciar múltiplos indicadores.

Enquanto a maioria dos indicadores mostra sinais de perspectiva única, The Oracle une métodos cientificamente comprovados com melhorias proprietárias em um histograma de consenso.
Sete modelos, incluindo nosso Ultimate Flow Index (UFI) com algoritmos de suavização Ehlers, votam independentemente a cada barra.

Quando modelos suficientes concordam—de acordo com o limite que você define de 4/7 agressivo a 7/7 conservador—a direção fica clara.


---
✅ RECURSOS PRINCIPAIS

Sistema de Consenso de Sete Modelos
- Mix de indicadores comprovados e modelos proprietários
- Inclui UFI (Ultimate Flow Index) com suavização avançada
- Parâmetros pré-otimizados (sem necessidade de configuração)

Limite de Alerta Configurável
- 4/7 Modelos: Agressivo (sinais precoces, mais ruído)
- 5/7 Modelos: Padrão (equilibrado)
- 6/7 Modelos: Recomendado (relação sinal/ruído ideal)
- 7/7 Modelos: Conservador (raro, apenas alta convicção)

Modos de Persistência de Sinal
- Modo Persistente: Sinais mantidos até forte contra-sinal
- Modo Híbrido: Equilíbrio entre estabilidade e responsividade
- Lógica anti-repintura (sinais finalizados no fechamento da barra)

Pronto para Multi-Timeframe
- Empilhe 2-3 instâncias no mesmo gráfico
- Cada uma analisando timeframe diferente (Atual/M5/M15)
- Alinhamento natural com níveis de estrutura Azimuth
- Zero contaminação cruzada entre instâncias

Temas de Cores Quantum
- 18 temas profissionais
- Painel de informações mostrando viés + contagem de modelos + limite
- Posição do painel ajustável
- Fundo de gráfico temático opcional

Sistema de Alertas
- Alertas de caixa (notificações popup)
- Alertas de som (confirmação de áudio)
- Notificações push (app móvel MT5)
- Alertas por email (entrega na caixa de entrada)

---
⚙️ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Plataforma: MetaTrader 5 (build 3802+)
- Instrumentos: Todos (Forex, Cripto, Índices, Commodities, Ações)
- Tipo de Arquivo: .ex5 compilado (sem dependências de DLL)
- Desempenho: Cache de buffer circular, tecnologia Smart Freeze
- Janela: Separada (exibição de histograma)
- Suporte: Comentários do produto + mensagens privadas

---
📦 O QUE ESTÁ INCLUÍDO

✅ Indicador The Oracle (.ex5 compilado)
✅ Sistema completo de alertas (Caixa/Som/Push/Email)
✅ Exibição do Painel de Informações
✅ Atualizações e melhorias regulares

---
🏛️ SOBRE A MERKAVA LABS

"As melhores operações já estão no seu gráfico. Você só ainda não consegue vê-las."

A Merkava Labs é especializada em sistemas MT5 profissionais que decodificam a estrutura do mercado. Construído por quants, para traders.

Contato: contact@merkavalabs.com

---
⚠️ NOTAS IMPORTANTES

Sem Necessidade de Configuração: Os parâmetros do modelo são otimizados contra 20 anos de dados multi-mercado. As configurações padrão funcionam imediatamente. Apenas defina seu limite preferido (4/7 a 7/7).

Implantação Multi-Instância: Execute 2-3 instâncias do Oracle no mesmo gráfico com diferentes configurações de Analysis Timeframe para confirmação multinível.

Comportamento de Sinais: As barras do histograma são finalizadas no fechamento da barra (lógica anti-repintura). Os modos de persistência de sinal filtram ruído mantendo a responsividade.

Autenticidade: Baixe apenas do MQL5 Market oficial. Cuidado com versões falsificadas em sites externos.

Aviso de Risco: Trading envolve risco substancial. The Oracle é uma ferramenta de análise técnica, não aconselhamento financeiro. Sempre use gerenciamento de risco adequado.

---
Baixe The Oracle e veja o consenso emergir do ruído do mercado.
Comentários 9
Spiros Sotiropoulos
20
Spiros Sotiropoulos 2025.12.17 17:21 
 

I cannot say enough about this gem, coded by a true genius. A big "Thank you" to the developer

1001035938
465
1001035938 2025.12.04 19:35 
 

Muito bom indicador ! parabéns ao desenvolvedor !

davidpont
165
davidpont 2025.11.15 06:29 
 

The complexity of the indicator is unique, while it is so simple to use. Perfect companion for any trader!

Responder ao comentário