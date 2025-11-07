The Oracle es el compañero perfecto para traders que necesitan análisis de mercado precisos sin gestionar múltiples indicadores.
Mientras la mayoría de indicadores muestran señales de una sola perspectiva, The Oracle fusiona métodos científicamente probados con mejoras propietarias en un histograma de consenso.
Siete modelos, incluyendo nuestro Ultimate Flow Index (UFI) con algoritmos de suavizado Ehlers, votan independientemente en cada vela.
Cuando suficientes modelos coinciden—según el umbral que establezcas de 4/7 agresivo a 7/7 conservador—la dirección se aclara.
---
✅ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sistema de Consenso de Siete Modelos
- Mezcla de indicadores probados y modelos propietarios
- Incluye UFI (Ultimate Flow Index) con suavizado avanzado
- Parámetros pre-optimizados (sin necesidad de configuración)
Umbral de Alerta Configurable
- 4/7 Modelos: Agresivo (señales tempranas, más ruido)
- 5/7 Modelos: Estándar (equilibrado)
- 6/7 Modelos: Recomendado (relación señal/ruido óptima)
- 7/7 Modelos: Conservador (raro, solo alta convicción)
Modos de Persistencia de Señal
- Modo Persistente: Las señales se mantienen hasta una fuerte contra-señal
- Modo Híbrido: Balance entre estabilidad y capacidad de respuesta
- Lógica anti-repintado (las señales se finalizan al cierre de vela)
Preparado para Multi-Timeframe
- Apila 2-3 instancias en el mismo gráfico
- Cada una analizando diferente marco temporal (Actual/M5/M15)
- Alineación natural con niveles de estructura Azimuth
- Cero contaminación cruzada entre instancias
Temas de Color Quantum
- 18 temas profesionales
- Panel de información mostrando sesgo + recuento de modelos + umbral
- Posición del panel ajustable
- Fondo de gráfico temático opcional
Sistema de Alertas
- Alertas de caja (notificaciones emergentes)
- Alertas de sonido (confirmación de audio)
- Notificaciones push (app móvil MT5)
- Alertas por email (entrega en bandeja de entrada)
---
⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Plataforma: MetaTrader 5 (build 3802+)
- Instrumentos: Todos (Forex, Cripto, Índices, Materias Primas, Acciones)
- Tipo de Archivo: .ex5 compilado (sin dependencias DLL)
- Rendimiento: Caché de buffer circular, tecnología Smart Freeze
- Ventana: Separada (visualización de histograma)
- Soporte: Comentarios del producto + mensajes privados
---
📦 QUÉ INCLUYE
✅ Indicador The Oracle (.ex5 compilado)
✅ Sistema completo de alertas (Caja/Sonido/Push/Email)
✅ Visualización del Panel de Información
✅ Actualizaciones y mejoras regulares
---
🏛️ SOBRE MERKAVA LABS
"Las mejores operaciones ya están en tu gráfico. Solo que aún no puedes verlas."
Merkava Labs se especializa en sistemas MT5 profesionales que descifran la estructura del mercado. Construido por quants, para traders.
Contacto: contact@merkavalabs.com
---
⚠️ NOTAS IMPORTANTES
Sin Necesidad de Configuración: Los parámetros del modelo están optimizados contra 20 años de datos multi-mercado. La configuración predeterminada funciona inmediatamente. Solo establece tu umbral preferido (4/7 a 7/7).
Despliegue Multi-Instancia: Ejecuta 2-3 instancias de Oracle en el mismo gráfico con diferentes configuraciones de Analysis Timeframe para confirmación multinivel.
Comportamiento de Señales: Las barras del histograma se finalizan al cierre de vela (lógica anti-repintado). Los modos de persistencia de señal filtran el ruido manteniendo la capacidad de respuesta.
Autenticidad: Descarga solo del MQL5 Market oficial. Cuidado con versiones falsificadas en sitios externos.
Aviso de Riesgo: El trading implica un riesgo sustancial. The Oracle es una herramienta de análisis técnico, no asesoramiento financiero. Usa siempre una gestión de riesgo adecuada.
---
Descarga The Oracle y observa cómo emerge el consenso del ruido del mercado.
I cannot say enough about this gem, coded by a true genius. A big "Thank you" to the developer