The Oracle ist der perfekte Begleiter für Trader, die präzise Marktanalysen benötigen, ohne mehrere Indikatoren verwalten zu müssen.





Während die meisten Indikatoren nur einzelne Signalperspektiven zeigen, vereint The Oracle wissenschaftlich bewährte Methoden mit proprietären Verbesserungen in einem Konsens-Histogramm.

Sieben Modelle, darunter unser Ultimate Flow Index (UFI) mit Ehlers-Glättungsalgorithmen, stimmen unabhängig bei jeder Kerze ab.





Wenn genügend Modelle übereinstimmen – je nach Schwellenwert von 4/7 aggressiv bis 7/7 konservativ – wird die Richtung klar.









---

✅ HAUPTFUNKTIONEN





Sieben-Modelle-Konsenssystem

- Mix aus bewährten Indikatoren und proprietären Modellen

- Enthält UFI (Ultimate Flow Index) mit fortschrittlicher Glättung

- Voroptimierte Parameter (keine Konfiguration erforderlich)





Konfigurierbarer Alarm-Schwellenwert

- 4/7 Modelle: Aggressiv (frühe Signale, mehr Rauschen)

- 5/7 Modelle: Standard (ausgewogen)

- 6/7 Modelle: Empfohlen (optimales Signal-Rausch-Verhältnis)

- 7/7 Modelle: Konservativ (selten, nur hohe Überzeugung)





Signal-Persistenz-Modi

- Persisted-Modus: Signale bleiben bis zum starken Gegensignal

- Hybrid-Modus: Balance zwischen Stabilität und Reaktionsfähigkeit

- Anti-Repaint-Logik (Signale werden bei Kerzenschluss finalisiert)





Multi-Timeframe bereit

- 2-3 Instanzen auf demselben Chart stapeln

- Jede analysiert einen anderen Zeitrahmen (Aktuell/M5/M15)

- Natürliche Ausrichtung mit Azimuth-Strukturebenen

- Keine Kreuzkontamination zwischen Instanzen





Quantum Farbthemen

- 18 professionelle Themes

- Info-Panel zeigt Bias + Modellanzahl + Schwellenwert

- Anpassbare Panel-Position

- Optionaler thematischer Chart-Hintergrund





Alarmsystem

- Box-Alarme (Popup-Benachrichtigungen)

- Sound-Alarme (Audio-Bestätigung)

- Push-Benachrichtigungen (MT5 Mobile App)

- E-Mail-Alarme (Posteingangslieferung)





---

⚙️ TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN





- Plattform: MetaTrader 5 (Build 3802+)

- Instrumente: Alle (Forex, Krypto, Indizes, Rohstoffe, Aktien)

- Dateityp: Kompilierte .ex5 (keine DLL-Abhängigkeiten)

- Leistung: Ring-Buffer-Cache, Smart Freeze-Technologie

- Fenster: Separat (Histogramm-Anzeige)

- Support: Produktkommentare + private Nachrichten





---

📦 LIEFERUMFANG





✅ The Oracle Indikator (kompilierte .ex5)

✅ Vollständiges Alarmsystem (Box/Sound/Push/E-Mail)

✅ Info-Panel-Anzeige

✅ Regelmäßige Updates und Verbesserungen





---

🏛️ ÜBER MERKAVA LABS





"Die besten Trades sind bereits auf Ihrem Chart. Sie können sie nur noch nicht sehen."





Merkava Labs ist spezialisiert auf professionelle MT5-Systeme, die Marktstrukturen entschlüsseln. Von Quants entwickelt, für Trader.





Kontakt: contact@merkavalabs.com





---

⚠️ WICHTIGE HINWEISE





Keine Konfiguration erforderlich: Modellparameter sind gegen 20 Jahre Multi-Markt-Daten optimiert. Standardeinstellungen funktionieren sofort. Legen Sie einfach Ihren bevorzugten Schwellenwert fest (4/7 bis 7/7).





Multi-Instanz-Einsatz: Führen Sie 2-3 Oracle-Instanzen auf demselben Chart mit verschiedenen Analysis Timeframe-Einstellungen für mehrstufige Bestätigung aus.





Signalverhalten: Histogramm-Balken werden bei Kerzenschluss finalisiert (Anti-Repaint-Logik). Signal-Persistenz-Modi filtern Rauschen und erhalten gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit.





Authentizität: Nur vom offiziellen MQL5 Market herunterladen. Vorsicht vor gefälschten Versionen auf externen Seiten.





Risikohinweis: Trading birgt erhebliche Risiken. The Oracle ist ein technisches Analysewerkzeug, keine Finanzberatung. Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement.





---

Laden Sie The Oracle herunter und sehen Sie, wie Konsens aus dem Marktrauschen entsteht.