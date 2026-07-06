Trinity Zones

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  • Ottaviano De Cicco
    Ottaviano De Cicco

    Ottaviano De Cicco

    4.7 (27)
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    7 продуктов
  • Версия: 2.1
  • Обновлено: 10 июля 2026

Trinity Zones: Поддержка и сопротивление на основе высокообъёмных пивотов с уровнями сессии для MT5

Обзор

Trinity Zones — это индикатор картографирования поддержки/сопротивления от Merkava Labs. Он отмечает ценовые зоны, где сформировались пивоты на высоком объёме, отслеживает поведение каждой зоны при взаимодействии с ценой и добавляет сессионные уровни, за которыми следят профессионалы: максимум/минимум предыдущего дня, классические пивоты, Central Pivot Range и опциональный Volume Profile. Один график — одна карта того, где цена вероятно отреагирует.

Карта с приоритетом на «место» — для трейдеров, которые хотят видеть структуру и контекст до принятия решения.

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1. Что он делает

Trinity Zones определяет пивоты с высоким объёмом и рисует вокруг каждого зону поддержки или сопротивления. Пивот становится зоной, только когда его объём превышает адаптивный порог, поэтому на графике видны зоны реально значимой активности, а не каждое мелкое колебание.

Далее каждая зона получает роль. Зона, которую цена уважает, остаётся активной. Зона, которую цена пробивает по закрытию, меняет роль (flip): сопротивление становится поддержкой и наоборот — и перерисовывается приглушённым тоном, чтобы её история была видна с первого взгляда. Перекрывающиеся старые зоны заменяются самой свежей, что сохраняет график читаемым, а не перегруженным.

2. Основные возможности

  • Зоны пивотов с высоким объёмом — блоки поддержки/сопротивления только из пивотов, прошедших адаптивный фильтр объёма.
  • Движок ролей — каждая зона отслеживается как активная, перевернутая, восстановленная или исчерпанная, с цветовой иерархией, показывающей её состояние и историю.
  • Логика подтверждённого закрытия — пробои подтверждаются по закрытию свечи, а не по теням внутри бара, чтобы снизить шум.
  • Уровни сессии — максимум/минимум предыдущего дня (PDH/PDL), классические пивоты (P, R1–R3, S1–S3) и Central Pivot Range (полоса TC/BC) — каждый рисуется только там, где это имеет смысл.
  • Volume Profile — опциональные POC, VAH и VAL в окне, соответствующем стилю, с защитой от «разогрева»: профиль показывается только когда он статистически устойчив.
  • Институциональные фиксинги — опциональные референсные цены Токио, Лондона (16:00 по Британии) и Нью-Йорка для FX-работы, с автоматическим определением часового пояса брокера.

3. Движок торгового стиля

Trinity Zones подстраивает отображаемое под ваш стиль торговли. Установите Trading Style в Auto — и индикатор считывает таймфрейм графика и автоматически настраивает нужные уровни и привязку:

  • Скальпинг (M1–M5) — уровни предыдущего дня и пивоты с дневной привязкой.
  • Интрадей (M6–M30) — уровни предыдущего дня, дневные пивоты и Central Pivot Range.
  • Внутринедели (H1–H3) — пивоты и диапазон с недельной привязкой, уровни предыдущего дня по-прежнему видны.
  • Свинг (H4 и выше) — пивоты и диапазон с недельной привязкой; исключительно внутридневные уровни скрыты, чтобы старшие таймфреймы оставались чистыми.

Нужен полный контроль? Выберите Custom — и каждый переключатель уровня и привязка в ваших руках.

4. Оповещения

Опциональные оповещения по двум важнейшим событиям: подтверждённый пробой зоны и подтверждённое закрытие через центральный пивот. Оповещение срабатывает один раз на событие при закрытии свечи — никогда на исторических свечах при загрузке индикатора — и направляются во всплывающее окно, push-уведомление или e-mail. Без спама на ретестах — по замыслу.

5. Мультиактивность

Тот же рабочий процесс работает на Forex, крипто, индексах, металлах и акциях. Чувствительность зон подстраивается под волатильность каждого инструмента, а набор уровней подстраивается под актив и таймфрейм. (Примечание: функции на основе объёма используют тиковый объём, который является приближением на децентрализованных спот-рынках, например Forex, и наиболее показателен на централизованных инструментах.)

6. Дизайн и совместимость

Trinity Zones — часть семейства индикаторов Merkava Labs, использующая единую дизайн-систему: 20 цветовых тем и тот же словарь Trading Style, поэтому он выглядит и работает согласованно рядом с другими инструментами Merkava Labs на одном графике.

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Инструменты: Forex, крипто, индексы, металлы, акции
  • 20 цветовых тем — автонастройка Trading Style — опциональный фон графика
  • Логика подтверждённого закрытия — основные оповещения (окно, push, e-mail)
  • Безопасно для нескольких копий — подходит для VPS — без DLL

Trinity Zones — увидьте, где цена реагирует, до того как решить.

Важно: Trinity Zones — инструмент анализа рынка. Зоны и уровни отмечают интересные области, для торговли по которым нужны ваш собственный контекст и суждение. Торговля сопряжено со значительным риском убытков. Всегда используйте надлежащий риск-менеджмент.

Поддержка оказывается через комментарии к продукту на MQL5 и личные сообщения. Обновления включены.

Отзывы 1
Juan March
68
Juan March 2026.07.12 08:06 
 

I've always focused on finding good trade entries, but Trinity Zones has helped me put the same amount of attention into planning how I manage my trades. I now try to make sure that both my Stop Loss and profit targets are built around price levels where I genuinely expect the market to react.

One of the things I've liked most is the way it brings everything together in one place. Instead of analysing support, resistance and other key reference levels separately, everything is organised into a single view that makes reading the market much easier.

In my own trading, I mainly use Trinity to identify logical areas for protecting a position, setting profit targets and highlighting where I expect price is most likely to react. Of course, that doesn't guarantee the market will react exactly at those levels—the market will always do what it wants—but I feel much more comfortable knowing my decisions are based on objective reference levels rather than assumptions.

Where Trinity really comes into its own for me is when I use it alongside The Oracle Pro and Azimuth Pro. For me, each one answers a different question. The Oracle Pro helps me validate the broader market context, Azimuth Pro helps me identify the best entry opportunities, and Trinity Zones helps me plan how I'm going to manage the trade. Rather than overlapping, they naturally complement each other as part of the same trading workflow.

If I could suggest one possible direction for future development, I think it would be very useful if Trinity could suggest logical Stop Loss and Take Profit levels based on all the information it already analyses. I also think it would be extremely valuable if those levels could be made available through indicator buffers, opening up plenty of possibilities for developing Expert Advisors capable of automating trade management using the same logic.

Another aspect I've really appreciated is the support. Whenever I've had a question or wanted to better understand a particular feature, I've always received detailed explanations and found a genuine willingness to listen to suggestions. That's something I value a great deal and, personally, I think it makes a real difference.

Overall, Trinity Zones hasn't changed the way I find trading opportunities; it has changed the way I manage them. I now spend much more time planning each trade before I enter the market, making sure both the risk and the profit targets are built around the market structure itself. That simple change has made me much more confident in the way I manage every position.

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Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Фильтр:
Juan March
68
Juan March 2026.07.12 08:06 
 

I've always focused on finding good trade entries, but Trinity Zones has helped me put the same amount of attention into planning how I manage my trades. I now try to make sure that both my Stop Loss and profit targets are built around price levels where I genuinely expect the market to react.

One of the things I've liked most is the way it brings everything together in one place. Instead of analysing support, resistance and other key reference levels separately, everything is organised into a single view that makes reading the market much easier.

In my own trading, I mainly use Trinity to identify logical areas for protecting a position, setting profit targets and highlighting where I expect price is most likely to react. Of course, that doesn't guarantee the market will react exactly at those levels—the market will always do what it wants—but I feel much more comfortable knowing my decisions are based on objective reference levels rather than assumptions.

Where Trinity really comes into its own for me is when I use it alongside The Oracle Pro and Azimuth Pro. For me, each one answers a different question. The Oracle Pro helps me validate the broader market context, Azimuth Pro helps me identify the best entry opportunities, and Trinity Zones helps me plan how I'm going to manage the trade. Rather than overlapping, they naturally complement each other as part of the same trading workflow.

If I could suggest one possible direction for future development, I think it would be very useful if Trinity could suggest logical Stop Loss and Take Profit levels based on all the information it already analyses. I also think it would be extremely valuable if those levels could be made available through indicator buffers, opening up plenty of possibilities for developing Expert Advisors capable of automating trade management using the same logic.

Another aspect I've really appreciated is the support. Whenever I've had a question or wanted to better understand a particular feature, I've always received detailed explanations and found a genuine willingness to listen to suggestions. That's something I value a great deal and, personally, I think it makes a real difference.

Overall, Trinity Zones hasn't changed the way I find trading opportunities; it has changed the way I manage them. I now spend much more time planning each trade before I enter the market, making sure both the risk and the profit targets are built around the market structure itself. That simple change has made me much more confident in the way I manage every position.

Ottaviano De Cicco
6710
Ответ разработчика Ottaviano De Cicco 2026.07.12 15:19
Many thanks, Juan. This is a very good summary of how Trinity Zones is intended to be used: not as an entry signal, but as a structured way to read the key price areas where trade management decisions can be planned more objectively. I also agree with your view of the workflow: Oracle Pro for broader context, Azimuth Pro for structure and execution, and Trinity Zones for planning risk, targets and reaction areas. They are designed to answer different questions rather than overlap. Your suggestion about optional SL/TP guidance and buffer access is noted. That is a logical direction for future development, especially for users who want to build more systematic or EA-assisted trade management workflows. Thanks again for taking the time to share such detailed and practical feedback.
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