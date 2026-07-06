Trinity Zones
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- Версия: 2.1
- Обновлено: 10 июля 2026
Trinity Zones: Поддержка и сопротивление на основе высокообъёмных пивотов с уровнями сессии для MT5
Обзор
Trinity Zones — это индикатор картографирования поддержки/сопротивления от Merkava Labs. Он отмечает ценовые зоны, где сформировались пивоты на высоком объёме, отслеживает поведение каждой зоны при взаимодействии с ценой и добавляет сессионные уровни, за которыми следят профессионалы: максимум/минимум предыдущего дня, классические пивоты, Central Pivot Range и опциональный Volume Profile. Один график — одна карта того, где цена вероятно отреагирует.
Карта с приоритетом на «место» — для трейдеров, которые хотят видеть структуру и контекст до принятия решения.
Бесплатно.
1. Что он делает
Trinity Zones определяет пивоты с высоким объёмом и рисует вокруг каждого зону поддержки или сопротивления. Пивот становится зоной, только когда его объём превышает адаптивный порог, поэтому на графике видны зоны реально значимой активности, а не каждое мелкое колебание.
Далее каждая зона получает роль. Зона, которую цена уважает, остаётся активной. Зона, которую цена пробивает по закрытию, меняет роль (flip): сопротивление становится поддержкой и наоборот — и перерисовывается приглушённым тоном, чтобы её история была видна с первого взгляда. Перекрывающиеся старые зоны заменяются самой свежей, что сохраняет график читаемым, а не перегруженным.
2. Основные возможности
- Зоны пивотов с высоким объёмом — блоки поддержки/сопротивления только из пивотов, прошедших адаптивный фильтр объёма.
- Движок ролей — каждая зона отслеживается как активная, перевернутая, восстановленная или исчерпанная, с цветовой иерархией, показывающей её состояние и историю.
- Логика подтверждённого закрытия — пробои подтверждаются по закрытию свечи, а не по теням внутри бара, чтобы снизить шум.
- Уровни сессии — максимум/минимум предыдущего дня (PDH/PDL), классические пивоты (P, R1–R3, S1–S3) и Central Pivot Range (полоса TC/BC) — каждый рисуется только там, где это имеет смысл.
- Volume Profile — опциональные POC, VAH и VAL в окне, соответствующем стилю, с защитой от «разогрева»: профиль показывается только когда он статистически устойчив.
- Институциональные фиксинги — опциональные референсные цены Токио, Лондона (16:00 по Британии) и Нью-Йорка для FX-работы, с автоматическим определением часового пояса брокера.
3. Движок торгового стиля
Trinity Zones подстраивает отображаемое под ваш стиль торговли. Установите Trading Style в Auto — и индикатор считывает таймфрейм графика и автоматически настраивает нужные уровни и привязку:
- Скальпинг (M1–M5) — уровни предыдущего дня и пивоты с дневной привязкой.
- Интрадей (M6–M30) — уровни предыдущего дня, дневные пивоты и Central Pivot Range.
- Внутринедели (H1–H3) — пивоты и диапазон с недельной привязкой, уровни предыдущего дня по-прежнему видны.
- Свинг (H4 и выше) — пивоты и диапазон с недельной привязкой; исключительно внутридневные уровни скрыты, чтобы старшие таймфреймы оставались чистыми.
Нужен полный контроль? Выберите Custom — и каждый переключатель уровня и привязка в ваших руках.
4. Оповещения
Опциональные оповещения по двум важнейшим событиям: подтверждённый пробой зоны и подтверждённое закрытие через центральный пивот. Оповещение срабатывает один раз на событие при закрытии свечи — никогда на исторических свечах при загрузке индикатора — и направляются во всплывающее окно, push-уведомление или e-mail. Без спама на ретестах — по замыслу.
5. Мультиактивность
Тот же рабочий процесс работает на Forex, крипто, индексах, металлах и акциях. Чувствительность зон подстраивается под волатильность каждого инструмента, а набор уровней подстраивается под актив и таймфрейм. (Примечание: функции на основе объёма используют тиковый объём, который является приближением на децентрализованных спот-рынках, например Forex, и наиболее показателен на централизованных инструментах.)
6. Дизайн и совместимость
Trinity Zones — часть семейства индикаторов Merkava Labs, использующая единую дизайн-систему: 20 цветовых тем и тот же словарь Trading Style, поэтому он выглядит и работает согласованно рядом с другими инструментами Merkava Labs на одном графике.
- Платформа: MetaTrader 5
- Инструменты: Forex, крипто, индексы, металлы, акции
- 20 цветовых тем — автонастройка Trading Style — опциональный фон графика
- Логика подтверждённого закрытия — основные оповещения (окно, push, e-mail)
- Безопасно для нескольких копий — подходит для VPS — без DLL
Trinity Zones — увидьте, где цена реагирует, до того как решить.
Важно: Trinity Zones — инструмент анализа рынка. Зоны и уровни отмечают интересные области, для торговли по которым нужны ваш собственный контекст и суждение. Торговля сопряжено со значительным риском убытков. Всегда используйте надлежащий риск-менеджмент.
Поддержка оказывается через комментарии к продукту на MQL5 и личные сообщения. Обновления включены.
I've always focused on finding good trade entries, but Trinity Zones has helped me put the same amount of attention into planning how I manage my trades. I now try to make sure that both my Stop Loss and profit targets are built around price levels where I genuinely expect the market to react.
One of the things I've liked most is the way it brings everything together in one place. Instead of analysing support, resistance and other key reference levels separately, everything is organised into a single view that makes reading the market much easier.
In my own trading, I mainly use Trinity to identify logical areas for protecting a position, setting profit targets and highlighting where I expect price is most likely to react. Of course, that doesn't guarantee the market will react exactly at those levels—the market will always do what it wants—but I feel much more comfortable knowing my decisions are based on objective reference levels rather than assumptions.
Where Trinity really comes into its own for me is when I use it alongside The Oracle Pro and Azimuth Pro. For me, each one answers a different question. The Oracle Pro helps me validate the broader market context, Azimuth Pro helps me identify the best entry opportunities, and Trinity Zones helps me plan how I'm going to manage the trade. Rather than overlapping, they naturally complement each other as part of the same trading workflow.
If I could suggest one possible direction for future development, I think it would be very useful if Trinity could suggest logical Stop Loss and Take Profit levels based on all the information it already analyses. I also think it would be extremely valuable if those levels could be made available through indicator buffers, opening up plenty of possibilities for developing Expert Advisors capable of automating trade management using the same logic.
Another aspect I've really appreciated is the support. Whenever I've had a question or wanted to better understand a particular feature, I've always received detailed explanations and found a genuine willingness to listen to suggestions. That's something I value a great deal and, personally, I think it makes a real difference.
Overall, Trinity Zones hasn't changed the way I find trading opportunities; it has changed the way I manage them. I now spend much more time planning each trade before I enter the market, making sure both the risk and the profit targets are built around the market structure itself. That simple change has made me much more confident in the way I manage every position.