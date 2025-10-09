Next Level Trade EA - 전략적 기능에 대한 심층 분석

"Next Level Trade"는 모든 시장 상황에서 단일 전략을 적용하려는 기존의 엑스퍼트 어드바이저(EA)와는 근본적인 철학에서 차별화됩니다. 이것은 로봇이 아니라, 다양한 시장 상황에 적응할 수 있는 모듈식 전략 및 리스크 관리 플랫폼입니다.

이 플랫폼의 힘은 세 가지 주요 기반 위에 구축되어 있습니다: 광범위한 전략 라이브러리, 이러한 전략의 정확성을 높이기 위해 설계된 다층 필터링 시스템, 그리고 가장 중요한 거래 계획입니다.

결론: 단순한 EA가 아닌 시스템 "Next Level Trade"는 3가지 다른 거래 전략, 7가지 다른 진입 전략, 그리고 이러한 전략을 보호하기 위한 7계층 필터링 시스템을 갖춘 모듈식 전문 거래 플랫폼으로, 어떤 시장 상황에도 적응할 수 있습니다. 그 힘은 단일 전략에서 나오는 것이 아니라, 이러한 전략과 필터의 올바른 조합, 그리고 시장 상황에 따른 지능적인 선택에서 나옵니다. 이 엑스퍼트 어드바이저(EA)는 수동 진입 기능이 있는 맞춤형 순차 주문을 통해 모든 시장 상품(금, BTC, 주식, 통화, 선물 등)을 거래할 수 있게 해줍니다.

단일 거래 모드 (Single Trade Mode)

단일 거래 모드에서는 하나의 포지션만 열고 ATR 기반의 손절(SL) 및 익절(TP) 레벨을 사용할 수 있습니다. EA는 다양한 전략을 제공합니다. 자신에게 가장 적합한 구성을 만들기 위해 설정이 어떻게 작동하는지 완전히 이해하는 것을 권장합니다. 여러분의 테스트, 최적화 및 성공적인 설정 파일을 댓글로 공유해 주세요.

중요 참고사항

연산에 복잡한 계산이 포함되어 있어 백테스트가 느려질 수 있습니다. 이를 최소화하기 위해 매우 간단한 지표 패널을 만들었습니다.

더 빠른 백테스트를 위해 실제 틱 데이터와 유사한 결과를 제공하는 OHLC 모델링 사용을 권장합니다.

거래 브로커는 STP 또는 ECN이어야 하며, 헤지 모드가 활성화된 경우 헤지 계정이 필요합니다.

특히 스퀴즈 리버설 기능은 테스트 속도를 저하시킵니다.

설계 철학

이 EA는 단기적으로 고위험/고수익을 추구하는 사람들과 장기적으로 안정적인 수익을 목표로 하는 사람들 모두에게 적합합니다. 다중 통화 기능을 사용하면 낮은 랏으로 여러 쌍에서 거래를 열고 랏 승수를 낮게 유지함으로써 시간 경과에 따른 외환 시장의 자연스러운 변동으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.

잔고 및 리스크 권장사항 잔고 금액은 거래하는 쌍의 수와 리스크 성향에 따라 달라집니다:

백테스트를 위해 10,000 USD 잔고로 시작하세요.

안전한 설정의 다중 통화 모드에서 10,000 USD 잔고는 최대 10개의 교차 통화를 거래할 수 있습니다.

센트 계정이 지원됩니다.

1,000 USD 잔고의 경우, 교차 통화 1개만 권장합니다.

랏을 늘리기 위해 마틴게일을 사용하는 경우, 10,000 USD 잔고에서 낮은 랏 승수로 여러 쌍에서 거래를 여세요. 이것이 EA의 원래 초점이었습니다: 낮은 승수로 많은 쌍을 거래하여 장기적인 수익을 달성하는 것. 일정 수의 거래 후 승수가 큰 값에 도달할 수 있으므로, 최대 30개의 수동 입력 가능 주문과 "X 단계 후 Y만큼 랏 증가" 설정을 추가했습니다. EA는 나중에 진입 알고리즘과 필터를 갖춘 복잡한 엔지니어링 솔루션으로 발전했습니다. X 팩터 거리 계산은 특히 효과적입니다: 1% 가격 변동에서 움직인 포인트를 포인트 단위로 곱합니다.

단일 거래 모드의 추가적인 기여 단일 거래 모드는 처음에 진입 전략을 테스트하기 위해 추가되었습니다. 그러나 이는 EA에 새로운 차원을 더했습니다. 마틴게일, 그리드 또는 평균화 방법을 피하는 사용자들은 이제 EA의 고급 진입 전략을 사용할 수 있습니다. 그 결과 숙련된 트레이더와 초보 트레이더 모두를 위한 포괄적인 도구가 되었습니다.

커뮤니티 및 사용 조언 저는 이 EA를 초기 낮은 임대료로 전체 MQL 커뮤니티에 테스트용으로 제공하고 있습니다. 작동 방식을 완전히 이해하지 않고 실제 계정에서 사용하지 마십시오. EA의 로직상 백테스트 결과는 실제 시장 결과와 매우 가깝게 일치할 것입니다. 여러분의 경험, 아이디어, 추천 및 비판을 댓글 섹션에 공유해 주세요. 여러분의 질문에 답변해 드리겠습니다!

Next Level Trade EA - 파라미터 참조 가이드

1. 다중 통화 설정 (Multi-Currency Settings)

이 섹션은 EA가 작동할 금융 상품을 정의합니다.

Use_Multi_Currency_Mode : (true/false) true 로 설정하면, EA는 아래 목록에 명시된 모든 상품을 모니터링하고 거래합니다. false 인 경우, EA가 현재 첨부된 차트에서만 작동합니다.

Symbol_01 ... Symbol_10 : 거래할 상품의 심볼 이름(예: "EURUSD", "GER40"). 비어있는 필드는 무시됩니다.

2. 주요 자금 관리 스타일 (Main Money Management Style)

EA의 주요 거래 실행 및 시리즈 관리 철학을 결정합니다.

MoneyManagementStyle : 세 가지 주요 모드 중 하나를 선택합니다: Series_Auto : 포지션 시리즈의 랏 및 거리 단계를 자동으로 계산합니다. Series_Planned : 수동으로 입력된 30단계 랏 및 거리 테이블에 따라 포지션 시리즈를 실행합니다. Single_Trade : 신호당 하나의 리스크 관리 거래만 열고 시리즈를 생성하지 않습니다.



3. Series_Auto 랏-거리 설정

이 설정은 MoneyManagementStyle 이 Series_Auto 로 설정된 경우 사용됩니다.

3.1 자동 랏 (Auto Lot) Increase lot style : 자동 시리즈의 랏 진행 방법을 정의합니다 (승수, 증분 또는 잔고 리스크). Balance Risk Per Trade (General sl based) : 랏 스타일이 "Balance_Risk_Per_Trade"인 경우, 시리즈의 주요 손절 거리( SL_DistancePoints )를 기반으로 첫 번째 거래 의 랏을 잔고의 백분율로 계산합니다. First order lot : 자동 시리즈의 첫 번째 거래에 대한 초기 랏 크기. Multiplier Lots : 이전 랏에 이 계수를 곱하여 새로운 랏 크기를 찾습니다. Auto_Lot_Step_X : 증분 모드에서, X 번의 거래마다 랏 크기가 증가하도록 지정합니다. Auto_Lot_Increment_Y : 증분 모드에서, X 단계마다 랏 크기에 추가할 값을 지정합니다.

3.2 자동 거리 (Auto Distance) Auto_Distance_Style : 시리즈 단계 간의 거리를 계산하는 방법을 결정합니다 (승수 또는 가격 백분율). Auto_FirstDistance : Multiplier_Distance 모드에서, 두 번째 거래가 첫 번째 거래로부터 얼마나 많은 포인트 떨어져 있을지를 결정합니다. Auto_DistanceMultiplier : Multiplier_Distance 모드에서, 이전 거리에 이 계수를 곱하여 새로운 거리를 찾습니다. Auto_Distance_X_Factor : X_Factor 모드에서, 1% 가격 변동의 포인트 값에 이 계수를 곱하여 동적 거리 계산을 가능하게 합니다.



4. Single_Trade 랏-거리 설정

이 설정은 MoneyManagementStyle 이 Single_Trade 로 설정된 경우 사용됩니다.

4.1 손절 & 익절 (SL&TP) RiskPercent : 단일 거래에서 손절 거리를 기반으로 잔고의 몇 퍼센트를 리스크에 노출시킬지 결정합니다. SL_Points : 고정된 손절 거리를 포인트 단위로 설정합니다. TP_Points : 고정된 익절 거리를 포인트 단위로 설정합니다.

4.2 ATR 기반 TP/SL ('Single_Trade' 모드에서만 활성화해야 함) Use_ATR_TP_SL : (true/false) true 인 경우, 위의 고정 포인트 기반 TP/SL 대신 시장의 현재 변동성(ATR)에 기반한 동적 목표를 사용합니다. ATR_Multiplier : Use_ATR_TP_SL 이 활성화되었을 때 동적 TP/SL 계산에 사용되는 ATR 기간 및 승수.



5. 계획된 시리즈 자금 관리 ---> 10.

6. 일반 TP & SL & BE 설정

이 설정은 Series_Auto 및 Series_Planned 모드에서 포지션 시리즈의 전반적인 관리를 제어합니다.

TP : 익절 레벨 거리를 (포인트 단위로) 결정합니다.

SL : 손절 레벨 거리를 (포인트 단위로) 결정합니다.

ShowLines : 활성 시리즈의 평균 비용, TP 및 SL 레벨을 차트에 선으로 표시합니다.

Hedging : (true/false) true 인 경우, 동일한 상품에서 매수 및 매도 포지션 시리즈를 동시에 열 수 있도록 허용합니다.

6.1 트레일링 스탑 & 본전 청산 (Trailing Stop & Breakeven) TrailingStartPoints : 시리즈에 대한 트레일링 스탑 메커니즘이 활성화되는 데 필요한 최소 수익 (포인트 단위). TrailingSensitivityPoints : 가격이 수익 방향으로 이만큼의 포인트를 더 움직일 때마다 트레일링 스탑이 업데이트됩니다. Breakeven_Active_Point : 시리즈의 손절을 자동으로 본전 지점으로 이동시키는 데 필요한 최소 수익 (포인트 단위). Breakeven Safety Point : 손절을 본전 지점보다 (수익 방향으로) 이만큼의 포인트 앞에 놓습니다.

6.2 큐어 설정 (Cure Settings) Use Cure : (true/false) 상당한 드로우다운에 있는 시리즈에 대한 비상 탈출 전략을 활성화하여 지정된 조건 하에서 평균 비용 근처에서 청산합니다. First trade negative points trigger : 시리즈의 첫 번째 거래가 이만큼의 손실 (포인트 단위)에 도달하면 큐어 모드가 트리거됩니다. Close serial trades point profit : 큐어가 활성화되면, 전체 시리즈의 청산 레벨을 평균 가격으로부터의 오프셋 (포인트 단위)으로 결정합니다.



7. 진입 전략 (On/Off)

1. Next Level Trade 전략 목적: 새로운 추세의 가장 초기 단계를 감지합니다. 작동 방식: 마지막 X 개의 캔들 내에서 최고가와 최저가가 얼마나 "새로운지" 측정합니다. 새로운 고점이 새로운 저점보다 훨씬 최근에 발생했다면 매수 신호를 생성합니다. 반대의 경우 매도 신호를 생성합니다.

2. 모멘텀 전략 목적: 확립된 주요 추세 내의 되돌림(조정)이 끝나고 가격이 다시 주요 추세 방향으로 움직이기 시작하는 순간을 포착합니다. 작동 방식: 삼중 확인 시스템을 사용합니다: 주요 추세: 가격이 200 기간 이동평균선 위에 있습니다 (상승 추세). 되돌림의 끝: 스토캐스틱 지표가 과매도 구간에서 상승 전환합니다. 모멘텀 시작: MACD가 시그널 라인을 상향 돌파합니다. (매도의 경우 반대 규칙 적용).

3. 변동성 돌파 (Volatility Breakout) 목적: 가격이 좁은 밴드에 압축된 "에너지 응축" 기간 후에 발생하는 갑작스럽고 대량 거래량을 동반한 "폭발"의 순간에 포지션에 진입합니다. 작동 방식: 스퀴즈 감지: 볼린저 밴드가 마지막 X 개 캔들 중 가장 좁은 수준에 있음을 감지합니다. 돌파 확인: 가격이 이 좁은 밴드 밖에서 높은 거래량 과 함께 마감되면, 돌파 방향으로 신호를 생성합니다.

4. 헌터 (Hunter) 목적: 종종 초보 트레이더를 함정에 빠뜨리는 초기 돌파를 우회하고, 전문적인 가격 행동 움직임인 "되돌림/리테스트"에서 거래를 엽니다. 작동 방식: 중요한 지지/저항 영역이 돌파되기를 기다립니다. 가격이 돌아와 이 돌파된 레벨을 다시 테스트하기를 기다립니다. 이 테스트된 레벨에서 가격이 원래의 돌파 방향으로 다시 움직이는 순간 신호를 생성합니다.

5. 스퀴즈 리버설 (Squeeze Reversal) 목적: 명확한 추세가 없고 가격이 좁은 밴드 내에서 진동하는 횡보 시장에서 밴드의 경계에서 발생하는 반전을 포착합니다. 작동 방식: 스퀴즈 감지: 볼린저 밴드가 좁아지고 있음을 감지합니다. 소진 확인: 가격이 상단/하단 밴드에 닿았을 때, RSI 지표로 과매수/과매도 구간에서 돌아오고 있음을 확인하고 반대 방향으로 신호를 생성합니다.

6. 슈퍼트렌드 변경 (SuperTrend Change) 목적: 슈퍼트렌드 지표의 색상과 방향이 바뀌는 결정적인 순간, 즉 주요 추세가 반전되는 순간을 포착합니다. 작동 방식: 이전 캔들의 슈퍼트렌드 상태와 현재 캔들의 상태를 비교합니다. 색상이 빨간색(매도)에서 녹색(매수)으로 바뀌면 매수 신호를 생성합니다. 녹색에서 빨간색으로 바뀌면 매도 신호를 생성합니다.

7. 슈퍼트렌드 추종 (SuperTrend Follower) 목적: 더 높은 타임프레임(예: 일봉)에서 식별된 주요 추세를 더 낮은 타임프레임(예: 시간봉)에서 따라가며 추세의 모든 새로운 파동에서 포지션에 진입합니다. 작동 방식: 더 높은 타임프레임의 슈퍼트렌드 방향이 매수 인 동안, 더 낮은 타임프레임의 각 새로운 캔들이 시작될 때 매수 신호를 생성합니다. 방향이 매도 이면, 각 새로운 캔들에서 매도 신호를 생성합니다.

7.1 Next Level Trade 심층 검색: Next Level 전략이 더 신뢰할 수 있는 거래 진입을 찾습니다.

7.2 슈퍼트렌드 전략 A: 슈퍼트렌드 방향 변경 신호를 위한 타임프레임.

7.3 슈퍼트렌드 전략 B: 슈퍼트렌드 타임프레임 및 거래 개시 빈도.

8. 일반 필터

거래가 실행되기 전에 신호가 통과해야 하는 추가적인 확인 메커니즘.

Trend Filter : (true/false) 활성화되면, 시장 특성(추세/횡보)을 분석하고 해당 조건에 적합한 전략만 작동하도록 허용합니다.

Use200MAFilter : (true/false) 활성화되면, 더 높은 타임프레임의 200 기간 이동평균선 방향과 일치하는 신호만 허용합니다.

UseHeikenAshiFilter : (true/false) 활성화되면, 신호가 헤이킨아시 캔들의 색상과 일치해야 합니다.

Use_SuperTrend_Filter : (true/false) 활성화되면, 더 높은 타임프레임의 슈퍼트렌드 지표 방향과 일치하는 신호만 허용합니다.

Use_News_Filter : (true/false) 활성화되면, 중요한 경제 뉴스 이벤트 동안 새로운 거래가 열리는 것을 방지합니다.

Use_Time_Filter : (true/false) 활성화되면, EA가 StartTime 과 EndTime 사이에서만 거래를 열도록 허용합니다.

Cooldown_Saniye : 거래가 종료된 후 EA가 새로운 거래를 열기 전에 기다려야 하는 시간을 초 단위로 정의합니다.

9. 일반 관리 & 인터페이스

EA의 핵심 정체성 및 안전 설정.

MaxSpreadPoints : 새로운 거래를 열 때 허용되는 최대 스프레드 (포인트 단위).

MagicNumber : (long) EA가 자신의 거래를 구별할 수 있게 하는 고유 식별 번호.

MaxDrawdownPercent : 총 계정의 미실현 손실(드로우다운)이 이 백분율에 도달하면, EA는 모든 포지션을 청산하고 거래를 중단합니다 (0 = 비활성화).

TradeComment : EA가 연 거래의 코멘트 열에 표시될 텍스트.

Show_Stop_Button : (true/false) 차트의 "신규 거래 중지/시작" 버튼을 표시하거나 숨깁니다.

10(11). Series_Planned 전략 설정

MoneyManagementStyle 이 Series_Planned 로 설정되었을 때 사용될 수동 30단계 랏 및 거리 설정 테이블.