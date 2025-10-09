Next Level Trade EA - 戦略的能力の詳細解説

"Next Level Trade"は、あらゆる市場状況で単一の戦略を適用しようとする従来のEA（エキスパートアドバイザー）とは、根本的な哲学によって一線を画しています。これは単なるロボットではなく、さまざまな市場状況に適応できるモジュール式の戦略およびリスク管理プラットフォームです。

このプラットフォームの力は、3つの主要な基盤の上に成り立っています。それは、幅広い戦略ライブラリ、これらの戦略の精度を高めるために設計された多層フィルタリングシステム、そして最も重要な「トレードプラン」です。

結論：単なるEAではなく、システムである "Next Level Trade"は、3つの異なるトレード戦略、7つの異なるエントリー戦略、そしてこれらの戦略を保護するための7層のフィルタリングシステムを備え、あらゆる市場状況に適応可能な、モジュール式でプロフェッショナルなトレーディングプラットフォームです。その力は単一の戦略からではなく、これらの戦略とフィルターの正しい組み合わせ、そして市場状況に応じたインテリジェントな選択から生まれます。

このEA（エキスパートアドバイザー）は、カスタマイズ可能な連続注文と手動エントリー機能を通じて、あらゆる金融商品（金、BTC、株式、通貨、先物など）を取引することを可能にします。

シングルトレードモード

シングルトレードモードでは、1つのポジションのみを開き、ATRに基づいたストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）レベルを使用できます。このEAは多彩な戦略を提供します。設定がどのように機能するかを十分に理解し、あなたにとって最適な構成を作成することをお勧めします。あなたのテスト、最適化、そして成功したセットファイルをコメントで共有してください。

重要事項

処理には複雑な計算が含まれるため、バックテストが遅くなることがあります。これを最小限に抑えるため、非常にシンプルなインジケーターパネルを作成しました。

より高速なバックテストのためには、リアルティックデータに近い結果が得られるOHLCモデリングの使用をお勧めします。

ご利用の取引ブローカーはSTPまたはECNである必要があります。ヘッジモードが有効な場合は、ヘッジ口座が必要です。

特にスクイーズリバーサル機能はテストを遅くさせます。

設計哲学

このEAは、短期的にハイリスク・ハイリターンを求める方、また長期的に安定した利益を目指す方の両方に適しています。多通貨機能を使えば、低いロットで複数のペアで取引を開始し、ロット乗数を低く抑えることで、時間の経過とともにFX市場の自然な変動から利益を得ることができます。

残高とリスクに関する推奨事項 残高は、取引するペアの数とリスク許容度によって異なります：

バックテストには10,000ドルの残高から始めることをお勧めします。

安全な設定の多通貨モードでは、10,000ドルの残高で最大10のクロスカレンシーを取引できます。

セント口座にも対応しています。

1,000ドルの残高の場合、1つのクロスカレンシーのみを推奨します。

ロットを増やすためにマーチンゲールを使用する場合、10,000ドルの残高で低いロット乗数を使い、複数のペアで取引を開始してください。これがこのEAの本来の焦点でした：多くのペアを低い乗数で取引することにより、長期的な利益を達成することです。 一定数の取引後に乗数が大きな値に達する可能性があるため、最大30の手動入力可能な注文と、「Xステップ後にYロット増やす」設定を追加しました。その後、EAはエントリーアルゴリズムとフィルターを備えた複雑なエンジニアリングソリューションに進化しました。特にXファクターの距離計算は効果的です：これは1%の価格変動におけるポイント値を乗算します。

シングルトレードモードの追加貢献 シングルトレードモードは、当初エントリー戦略をテストするために追加されました。しかし、これによりEAに新たな側面が加わりました。マーチンゲール、グリッド、または平均化手法を避けるユーザーも、EAの高度なエントリー戦略を利用できるようになりました。その結果、経験豊富なトレーダーから初心者まで、あらゆるトレーダーのための包括的なツールが生まれました。

コミュニティと使用に関するアドバイス このEAを、MQLコミュニティ全体にテストしていただくため、当初は低いレンタル料金で提供しています。その仕組みを完全に理解せずに、実際の口座で使用しないでください。EAのロジック上、バックテストの結果は実際の市場結果と非常に近くなります。

コメント欄で、あなたの経験、アイデア、推奨事項、そして批判を共有してください。ご質問にはいつでもお答えします！

Next Level Trade EA - パラメータリファレンスガイド

1. 多通貨設定 (Multi-Currency Settings)

このセクションでは、EAがどの金融商品で動作するかを定義します。

Use_Multi_Currency_Mode : (true/false) true に設定すると、EAは以下のリストで指定されたすべての商品を監視し、取引します。 false の場合、EAが現在アタッチされているチャートでのみ動作します。

Symbol_01 ... Symbol_10 : 取引する商品のシンボル名（例：「EURUSD」、「GER40」）。空のフィールドは無視されます。

2. 主要な資金管理スタイル (Main Money Management Style)

EAの主要な取引実行およびシリーズ管理の哲学を決定します。

MoneyManagementStyle : 3つの主要モードのいずれかを選択します： Series_Auto : ポジションシリーズのロットと距離のステップを自動的に計算します。 Series_Planned : 手動で入力された30ステップのロットと距離のテーブルに基づいてポジションシリーズを実行します。 Single_Trade : シグナルごとにリスク管理された取引を1つだけ開き、シリーズを作成しません。



3. Series_Auto ロット・距離設定

これらの設定は MoneyManagementStyle が Series_Auto に設定されている場合に使用されます。

3.1 オートロット (Auto Lot) Increase lot style : 自動シリーズのロット増加方法を定義します（乗数、増分、または残高リスク）。 Balance Risk Per Trade (General sl based) : ロットスタイルが「Balance_Risk_Per_Trade」の場合、シリーズの主要なストップロス距離（ SL_DistancePoints ）に基づいて、 最初の取引 のロットを残高のパーセンテージとして計算します。 First order lot : 自動シリーズの最初の取引の初期ロットサイズ。 Multiplier Lots : 前のロットにこの係数を乗じて新しいロットサイズを見つけます。 Auto_Lot_Step_X : 増分モードで、 X 回の取引ごとにロットサイズを増加させることを指定します。 Auto_Lot_Increment_Y : 増分モードで、 X ステップごとにロットサイズに追加する値を指定します。

3.2 オートディスタンス (Auto Distance) Auto_Distance_Style : シリーズのステップ間の距離を計算する方法を決定します（乗数または価格パーセンテージ）。 Auto_FirstDistance : Multiplier_Distance モードで、2番目の取引が最初の取引から何ポイント離れるかを決定します。 Auto_DistanceMultiplier : Multiplier_Distance モードで、前の距離にこの係数を乗じて新しい距離を見つけます。 Auto_Distance_X_Factor : X_Factor モードで、1%の価格変動のポイント値にこの係数を乗じることにより、動的な距離計算を可能にします。



4. Single_Trade ロット・距離設定

これらの設定は MoneyManagementStyle が Single_Trade に設定されている場合に使用されます。

4.1 SL&TP RiskPercent : ストップロス距離に基づいて、1回の取引で残高の何パーセントをリスクにさらすかを決定します。 SL_Points : 固定のストップロス距離をポイントで設定します。 TP_Points : 固定のテイクプロフィット距離をポイントで設定します。

4.2 ATRベースのTP/SL ('Single_Trade'モードでのみ有効にすべきです) Use_ATR_TP_SL : (true/false) true の場合、上記の固定ポイントベースのTP/SLの代わりに、市場の現在のボラティリティ（ATR）に基づいた動的なターゲットを使用します。 ATR_Multiplier : Use_ATR_TP_SL が有効な場合に、動的TP/SL計算に使用されるATR期間と乗数。



5. 計画的シリーズ資金管理 ---> 10.

6. 一般的なTP & SL & BE設定

これらの設定は Series_Auto および Series_Planned モードでのポジションシリーズの全体的な管理を制御します。

TP : テイクプロフィットレベルの距離を（ポイントで）決定します。

SL : ストップロスレベルの距離を（ポイントで）決定します。

ShowLines : アクティブなシリーズの平均コスト、TP、SLレベルをチャート上に線で表示します。

Hedging : (true/false) true の場合、同じ商品で買いと売りの両方のポジションシリーズを同時に開くことを許可します。

6.1 トレーリングストップ & ブレークイーブン TrailingStartPoints : シリーズのトレーリングストップメカニズムが有効になるために必要な最小利益（ポイント単位）。 TrailingSensitivityPoints : 価格がこのポイント数だけさらに利益方向に動くたびに、トレーリングストップが更新されます。 Breakeven_Active_Point : シリーズのストップロスを自動的にブレークイーブンポイントに移動するために必要な最小利益（ポイント単位）。 Breakeven Safety Point : ストップをブレークイーブンポイントより（利益方向に）このポイント数だけ先に配置します。

6.2 キュア設定 (Cure Settings) Use Cure : (true/false) 大幅なドローダウンに陥ったシリーズのための緊急出口戦略を有効にし、指定された条件下で平均コスト近くで決済します。 First trade negative points trigger : シリーズの最初の取引がこの損失額（ポイント単位）に達すると、キュアモードがトリガーされます。 Close serial trades point profit : キュアが有効な場合、シリーズ全体の決済レベルを平均価格からのオフセット（ポイント単位）として決定します。



7. エントリー戦略 (On/Off)

1. Next Level Trade 戦略 目的: 新しいトレンドを最も早い段階で検出する。 仕組み: 過去X本のバー内で最高値と最安値がどれだけ「新鮮」かを測定します。新しい高値が新しい安値よりもはるかに最近発生した場合、 買い シグナルを生成します。逆の場合は 売り シグナルを生成します。

2. モメンタム戦略 目的: 確立された主要トレンド内のプルバック（調整）が終了し、価格が再び主要トレンドの方向に動き始める瞬間を捉える。 仕組み: 3重の確認システムを使用します： 主要トレンド: 価格が200期間移動平均線の上にある（上昇トレンド）。 プルバックの終了: ストキャスティクス指標が売られすぎゾーンから上向きに転じる。 モメンタムの開始: MACDがシグナルラインを上抜ける。（売りの場合は逆のルールが適用されます）。

3. ボラティリティブレイクアウト 目的: 価格が狭い範囲に押し込められた「エネルギー集約」期間の後に続く、突発的で出来高の大きい「爆発」の瞬間にポジションを取る。 仕組み: スクイーズ検出: ボリンジャーバンドが過去X本のバーで最も狭いレベルにあることを検出します。 ブレイクアウト確認: 価格がこの狭いバンドの外側で 高い取引量 を伴ってクローズすると、ブレイクアウトの方向にシグナルを生成します。

4. ハンター戦略 目的: 初心者トレーダーをしばしば罠にかける最初のブレイクアウトを回避し、プロのプライスアクションである「プルバック/リテスト」で取引を開始する。 仕組み: 重要なサポート/レジスタンスゾーンが破られるのを待ちます。 価格が戻ってきて、この破られたレベルを再びテストするのを待ちます。 このテストされたレベルから価格が再び元のブレイクアウト方向に動いた瞬間にシグナルを生成します。

5. スクイーズリバーサル 目的: 明確なトレンドがなく、価格が狭いバンド内で振動しているレンジ相場で、バンドの境界からの反転を捉える。 仕組み: スクイーズ検出: ボリンジャーバンドが狭まっていることを検出します。 消耗確認: 価格が上限/下限バンドに触れたとき、RSI指標で買われすぎ/売られすぎゾーンから戻っていることを確認し、逆方向のシグナルを生成します。

6. スーパートレンドチェンジ 目的: スーパートレンドインジケーターの色と方向が変わり、主要トレンドが反転する重要な瞬間を捉える。 仕組み: 前のバーのスーパートレンドの状態と現在のバーの状態を比較します。色が赤（売り）から緑（買い）に変わると 買い シグナルを生成します。緑から赤に変わると 売り シグナルを生成します。

7. スーパートレンドフォロワー 目的: 上位の時間足（例：日足）で特定された主要トレンドを、下位の時間足（例：時間足）で追いかけることにより、トレンドの各新しい波でポジションを取る。 仕組み: 上位の時間足のスーパートレンドの方向が 買い である限り、下位の時間足の各新しいバーの始値で 買い シグナルを生成します。方向が 売り の場合は、各新しいバーで 売り シグナルを生成します。

7.1 Next Level Trade 詳細検索: Next Level戦略がより信頼性の高いエントリーを探します。

7.2 スーパートレンド戦略 A: スーパートレンドの方向転換シグナルのための時間足。

7.3 スーパートレンド戦略 B: スーパートレンドの時間足と取引開始の頻度。

8. 一般フィルター

取引が実行される前にシグナルが通過しなければならない追加の確認メカニズム。

Trend Filter : (true/false) 有効な場合、市場の特性（トレンド/レンジ）を分析し、その状況に適した戦略のみを動作させます。

Use200MAFilter : (true/false) 有効な場合、上位の時間足での200期間移動平均線の方向と一致するシグナルのみを許可します。

UseHeikenAshiFilter : (true/false) 有効な場合、シグナルが平均足の色と一致することを要求します。

Use_SuperTrend_Filter : (true/false) 有効な場合、上位の時間足でのスーパートレンドインジケーターの方向と一致するシグナルのみを許可します。

Use_News_Filter : (true/false) 有効な場合、重要な経済ニュースイベント中に新しい取引が開かれるのを防ぎます。

Use_Time_Filter : (true/false) 有効な場合、 StartTime と EndTime の間でのみEAが取引を開始することを許可します。

Cooldown_Saniye : 取引が決済された後、EAが新しい取引を開始するまでに待機しなければならない秒数を定義します。

9. 一般管理 & インターフェース

EAの核となるアイデンティティと安全設定。

MaxSpreadPoints : 新しい取引を開始するために許容される最大スプレッド（ポイント単位）。

MagicNumber : (long) EAが自身の取引を区別できるようにするためのユニークな識別番号。

MaxDrawdownPercent : 口座全体の含み損（ドローダウン）がこのパーセンテージに達した場合、EAはすべてのポジションを決済し、取引を停止します（0 = 無効）。

TradeComment : EAによって開かれた取引のコメント欄に表示されるテキスト。

Show_Stop_Button : (true/false) チャート上の「新規取引を停止/開始」ボタンを表示または非表示にします。

10(11). Series_Planned 戦略設定

MoneyManagementStyle が Series_Planned に設定されている場合に使用される、手動の30ステップのロットと距離の設定テーブル。