Daily Bar Number Indicator
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 1.22
- Активации: 5
Индикатор Номера Дневной Свечки для MT5
Индикатор Номера Дневной Свечки отображает последовательный номер каждой свечи прямо на графике MetaTrader 5. Он помогает трейдерам отслеживать количество свечей внутри дня и легко анализировать паттерны сессий.
Основные функции:
-
Показывает номера свечей под каждой свечой в реальном времени.
-
Настраиваемый цвет, шрифт и размер.
-
Возможность скрывать чётные номера для более ясного вида.
-
Поддержка пользовательских торговых сессий (например, 08:00–18:00).
-
Регулируемое количество дней для отображения.
-
Лёгкий и совместимый со всеми таймфреймами.
Примечания:
Для лучшей работы на младших таймфреймах ограничьте количество видимых дней. Индикатор может показывать небольшие смещения после долгой работы — просто обновите график, чтобы исправить это.
Используйте для:
Отслеживания последовательности свечей, изучения внутридневного поведения или выявления повторяющихся паттернов сессий на Forex, индексах, товарах и криптовалюте.