Daily Bar Number Indicator

Индикатор Номера Дневной Свечки для MT5

Индикатор Номера Дневной Свечки отображает последовательный номер каждой свечи прямо на графике MetaTrader 5. Он помогает трейдерам отслеживать количество свечей внутри дня и легко анализировать паттерны сессий.

Основные функции:

  • Показывает номера свечей под каждой свечой в реальном времени.

  • Настраиваемый цвет, шрифт и размер.

  • Возможность скрывать чётные номера для более ясного вида.

  • Поддержка пользовательских торговых сессий (например, 08:00–18:00).

  • Регулируемое количество дней для отображения.

  • Лёгкий и совместимый со всеми таймфреймами.

Примечания:
Для лучшей работы на младших таймфреймах ограничьте количество видимых дней. Индикатор может показывать небольшие смещения после долгой работы — просто обновите график, чтобы исправить это.

Используйте для:
Отслеживания последовательности свечей, изучения внутридневного поведения или выявления повторяющихся паттернов сессий на Forex, индексах, товарах и криптовалюте.


