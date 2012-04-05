Daily Bar Number Indicator
- インディケータ
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 1.22
- アクティベーション: 5
紹介：このMT5インジケーターは、トレーダーが日次ローソク足の番号を簡単に追跡できるようにします。
MT5日次ローソク足番号インジケーター
日次ローソク足番号インジケーターは、MetaTrader 5のチャート上に各ローソク足の連番を直接表示します。トレーダーは日中のバー数を追跡し、セッションパターンを簡単に分析できます。
主な機能:
-
各ローソク足の下に番号をリアルタイムで表示。
-
色、フォント、サイズをカスタマイズ可能。
-
偶数番号を非表示にして見やすくするオプション。
-
カスタム取引セッションに対応（例：08:00–18:00）。
-
表示日数を調整可能。
-
軽量で全ての時間足に対応。
注意事項:
低い時間足で最適なパフォーマンスを得るには、表示日数を制限してください。長時間稼働後、若干のずれが発生する場合があります — チャートを更新すれば修正されます。
使用方法:
ローソク足の順序を追跡したり、日中の動きを分析したり、FX、指数、商品、暗号通貨における繰り返しのセッションパターンを特定したりできます。