Daily Bar Number Indicator

紹介：このMT5インジケーターは、トレーダーが日次ローソク足の番号を簡単に追跡できるようにします。

MT5日次ローソク足番号インジケーター

日次ローソク足番号インジケーターは、MetaTrader 5のチャート上に各ローソク足の連番を直接表示します。トレーダーは日中のバー数を追跡し、セッションパターンを簡単に分析できます。

主な機能:

  • 各ローソク足の下に番号をリアルタイムで表示。

  • 色、フォント、サイズをカスタマイズ可能。

  • 偶数番号を非表示にして見やすくするオプション。

  • カスタム取引セッションに対応（例：08:00–18:00）。

  • 表示日数を調整可能。

  • 軽量で全ての時間足に対応。

注意事項:
低い時間足で最適なパフォーマンスを得るには、表示日数を制限してください。長時間稼働後、若干のずれが発生する場合があります — チャートを更新すれば修正されます。

使用方法:
ローソク足の順序を追跡したり、日中の動きを分析したり、FX、指数、商品、暗号通貨における繰り返しのセッションパターンを特定したりできます。


このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
作者のその他のプロダクト
