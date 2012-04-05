Daily Bar Number Indicator
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 1.22
- Activaciones: 5
Indicador de Número de Vela Diaria para MT5
El Indicador de Número de Vela Diaria muestra el número secuencial de cada vela directamente en tu gráfico de MetaTrader 5. Ayuda a los traders a seguir el conteo de velas intradía y analizar patrones de sesión fácilmente.
Características principales:
-
Muestra los números de vela debajo de cada vela en tiempo real.
-
Color, fuente y tamaño personalizables.
-
Opción para ocultar los números pares para una vista más clara.
-
Soporta sesiones de trading personalizadas (por ejemplo, 08:00–18:00).
-
Número de días a mostrar ajustable.
-
Ligero y compatible con todos los marcos de tiempo.
Notas:
Para un mejor rendimiento en marcos de tiempo bajos, limita el número de días visibles. El indicador puede mostrar un ligero desalineamiento tras largos periodos — simplemente refresca el gráfico para solucionarlo.
Usos:
Rastrea secuencias de velas, estudia el comportamiento intradía o detecta patrones de sesión recurrentes en Forex, índices, commodities y criptomonedas.