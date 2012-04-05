Daily Bar Number Indicator

Indicador de Número de Vela Diaria para MT5

El Indicador de Número de Vela Diaria muestra el número secuencial de cada vela directamente en tu gráfico de MetaTrader 5. Ayuda a los traders a seguir el conteo de velas intradía y analizar patrones de sesión fácilmente.

Características principales:

Muestra los números de vela debajo de cada vela en tiempo real.

Color, fuente y tamaño personalizables.

Opción para ocultar los números pares para una vista más clara.

Soporta sesiones de trading personalizadas (por ejemplo, 08:00–18:00).

Número de días a mostrar ajustable.

Ligero y compatible con todos los marcos de tiempo.

Notas:

Para un mejor rendimiento en marcos de tiempo bajos, limita el número de días visibles. El indicador puede mostrar un ligero desalineamiento tras largos periodos — simplemente refresca el gráfico para solucionarlo.

Usos:

Rastrea secuencias de velas, estudia el comportamiento intradía o detecta patrones de sesión recurrentes en Forex, índices, commodities y criptomonedas.