Daily Bar Number Indicator

소개: 이 MT5 지표는 트레이더가 일일 캔들 번호를 쉽게 추적하도록 돕습니다.

MT5 일일 캔들 번호 표시기

일일 캔들 번호 표시기는 MetaTrader 5 차트에서 각 캔들의 순번을 직접 보여줍니다. 트레이더가 일중 바 수를 추적하고 세션 패턴을 쉽게 분석할 수 있도록 도와줍니다.

주요 기능:

각 캔들 아래에 번호를 실시간 표시.

색상, 글꼴 및 크기 사용자 지정 가능.

더 명확한 보기 위해 짝수 번호 숨기기 옵션.

맞춤 거래 세션 지원(예: 08:00–18:00).

표시할 일수 조정 가능.

가볍고 모든 시간 프레임과 호환 가능.

참고:

낮은 시간 프레임에서 최적 성능을 위해 표시 일수를 제한하세요. 장기간 실행 후 약간의 오정렬이 발생할 수 있으며, 차트를 새로고침하면 해결됩니다.

사용법:

캔들 시퀀스를 추적하거나, 일중 행동을 연구하거나, 외환, 지수, 상품 및 암호화폐에서 반복되는 세션 패턴을 식별할 수 있습니다.