Daily Bar Number Indicator

Apresentação: Este indicador para MT5 ajuda os traders a acompanhar facilmente a numeração diária das velas.

Indicador de Número de Velas Diárias para MT5

O Indicador de Número de Velas Diárias mostra o número sequencial de cada vela diretamente no seu gráfico MetaTrader 5. Ele ajuda os traders a acompanhar o número de barras intradiárias e analisar padrões de sessão com facilidade.

Principais recursos:

Mostra os números das velas abaixo de cada vela em tempo real.

Cor, fonte e tamanho personalizáveis.

Opção para ocultar números pares para uma visualização mais clara.

Suporta sessões de negociação personalizadas (ex.: 08:00–18:00).

Número de dias exibidos ajustável.

Leve e compatível com todos os timeframes.

Notas:

Para melhor desempenho em timeframes baixos, limite o número de dias visíveis. O indicador pode mostrar ligeiro desalinhamento após longos períodos — basta atualizar o gráfico para corrigir.

Usos:

Acompanhe sequências de velas, estude o comportamento intradiário ou identifique padrões recorrentes de sessão em Forex, índices, commodities e criptomoedas.