Daily Bar Number Indicator
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 1.22
- Ativações: 5
Apresentação: Este indicador para MT5 ajuda os traders a acompanhar facilmente a numeração diária das velas.
Indicador de Número de Velas Diárias para MT5
O Indicador de Número de Velas Diárias mostra o número sequencial de cada vela diretamente no seu gráfico MetaTrader 5. Ele ajuda os traders a acompanhar o número de barras intradiárias e analisar padrões de sessão com facilidade.
Principais recursos:
-
Mostra os números das velas abaixo de cada vela em tempo real.
-
Cor, fonte e tamanho personalizáveis.
-
Opção para ocultar números pares para uma visualização mais clara.
-
Suporta sessões de negociação personalizadas (ex.: 08:00–18:00).
-
Número de dias exibidos ajustável.
-
Leve e compatível com todos os timeframes.
Notas:
Para melhor desempenho em timeframes baixos, limite o número de dias visíveis. O indicador pode mostrar ligeiro desalinhamento após longos períodos — basta atualizar o gráfico para corrigir.
Usos:
Acompanhe sequências de velas, estude o comportamento intradiário ou identifique padrões recorrentes de sessão em Forex, índices, commodities e criptomoedas.