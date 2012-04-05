Täglicher Balkenanzahl-Indikator für MT5

Der Daily Bar Number Indicator zeigt die fortlaufende Nummer jeder Kerze direkt auf Ihrem MetaTrader 5 Chart an. Er hilft Händlern, die Anzahl der Intraday-Balken zu verfolgen und Sitzungsmuster einfach zu analysieren.

Hauptmerkmale:

Zeigt die Balkenanzahl unter jeder Kerze in Echtzeit an.

Anpassbare Farbe, Schriftart und Größe.

Option zum Ausblenden gerader Zahlen für eine klarere Sicht.

Unterstützt benutzerdefinierte Handelssitzungen (z.B. 08:00-18:00).

Einstellbare Anzahl der anzuzeigenden Tage.

Leichtgewichtig und kompatibel mit allen Zeitfenstern.

Anmerkungen:

Um die beste Leistung auf niedrigeren Zeitrahmen zu erzielen, begrenzen Sie die Anzahl der sichtbaren Tage. Der Indikator kann nach langen Läufen eine leichte Fehlausrichtung aufweisen - aktualisieren Sie einfach das Diagramm, um dies zu beheben.

Verwenden Sie ihn zum:

Verfolgen Sie Balkenfolgen, studieren Sie das Intraday-Verhalten oder erkennen Sie wiederkehrende Sitzungsmuster bei Devisen, Indizes, Rohstoffen und Kryptowährungen.



