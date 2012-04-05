Daily Bar Number Indicator
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.22
- Aktivierungen: 5
Täglicher Balkenanzahl-Indikator für MT5
Der Daily Bar Number Indicator zeigt die fortlaufende Nummer jeder Kerze direkt auf Ihrem MetaTrader 5 Chart an. Er hilft Händlern, die Anzahl der Intraday-Balken zu verfolgen und Sitzungsmuster einfach zu analysieren.
Hauptmerkmale:
-
Zeigt die Balkenanzahl unter jeder Kerze in Echtzeit an.
-
Anpassbare Farbe, Schriftart und Größe.
-
Option zum Ausblenden gerader Zahlen für eine klarere Sicht.
-
Unterstützt benutzerdefinierte Handelssitzungen (z.B. 08:00-18:00).
-
Einstellbare Anzahl der anzuzeigenden Tage.
-
Leichtgewichtig und kompatibel mit allen Zeitfenstern.
Anmerkungen:
Um die beste Leistung auf niedrigeren Zeitrahmen zu erzielen, begrenzen Sie die Anzahl der sichtbaren Tage. Der Indikator kann nach langen Läufen eine leichte Fehlausrichtung aufweisen - aktualisieren Sie einfach das Diagramm, um dies zu beheben.
Verwenden Sie ihn zum:
Verfolgen Sie Balkenfolgen, studieren Sie das Intraday-Verhalten oder erkennen Sie wiederkehrende Sitzungsmuster bei Devisen, Indizes, Rohstoffen und Kryptowährungen.