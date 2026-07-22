Institutional Structure Pro

  • Индикаторы
  • Augusto Martins Lopes
    Augusto Martins Lopes

    Augusto Martins Lopes

    5 (4)
    Название бренда: Trader Solutions
    Миссия: Предоставлять современные и профессиональные торговые решения, символизирующие технологии и успех на финансовом рынке.
    Видение: Быть признанным лидером в области технологий и инноваций для трейдеров, способствуя их успеху и процветанию.
    16 продуктов 3 комментария
  • Версия: 1.8
  • Активации: 5

Institutional Structure Pro — это индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для анализа структуры рынка, Order Blocks, Fair Value Gaps и многофреймовой конвергенции.

Institutional Structure Pro помогает трейдеру более ясно оценивать структуру рынка. Индикатор использует концепции институционального анализа цены, такие как BOS, CHoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps, зоны Premium и Discount, Equal Highs и Equal Lows, дивергенцию RSI, контекст тренда по HMA, рыночные сессии и уровни Volume Profile.

Индикатор не открывает сделки автоматически и не принимает решения за пользователя. Его задача — упорядочить важную информацию прямо на графике, чтобы трейдер мог анализировать возможные сценарии более чисто и структурированно.

Institutional Structure Pro может использоваться трейдерами, которые работают с дискреционным анализом, Smart Money Concepts, зонами ликвидности, откатами, продолжением тренда и подтверждением на нескольких таймфреймах.

Основные возможности:

Анализ структуры рынка с BOS и CHoCH

Внутренние и свинговые Order Blocks

Fair Value Gaps с уровнем 50 процентов

Зоны Premium, Equilibrium и Discount

Определение Equal Highs и Equal Lows

Панель дивергенции RSI

Контекст тренда по HMA

Volume Profile с POC и Value Area

Отображение институциональных сессий

Мини-графики для контекста старших и младших таймфреймов

Дополнительные визуальные стрелки на основе фильтров конвергенции

Индикатор содержит различные визуальные настройки, позволяющие пользователю изменять цвета, панели, зоны, метки и фильтры в соответствии со своим стилем анализа.

Institutional Structure Pro предназначен только для анализа и поддержки принятия решений. Он не гарантирует торговые результаты. Рыночные условия могут быстро меняться, а все торговые решения остаются полной ответственностью пользователя.

Используйте индикатор как аналитический инструмент вместе со своей стратегией, управлением рисками и рыночным опытом. Историческое поведение цены и визуальные сигналы не должны рассматриваться как гарантия будущих результатов


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Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
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The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
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Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
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Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
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Bollinger Bands Ultimate
Augusto Martins Lopes
5 (1)
Эксперты
Откройте для себя BollingerBandsEA: упростите свой опыт торговли на Forex BollingerBandsEA — это экспертный советник, созданный для объединения технического анализа и автоматического исполнения, используя известную стратегию полос Боллинджера. Разработанный для трейдеров любого уровня, он предлагает практичный подход для оптимизации ваших торговых операций на финансовом рынке. Почему стоит выбрать BollingerBandsEA? Основанная на стратегии методика: Применяет логику полос Боллинджера для определ
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Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Индикаторы
Matrix Currency – инструмент анализа с мульти-таймфреймом Matrix Currency – это продвинутый индикатор для анализа силы валют на рынке Форекс, разработанный для эффективного мониторинга и поддержки торговых стратегий. Основные функции Мульти-таймфрейм анализ : Мониторинг нескольких временных интервалов (от M1 до MN1) с обновлением в реальном времени. Результаты представлены в интуитивно понятной матрице. Система уведомлений : Настраиваемые уведомления, включая всплывающие окна, email и мобильные
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Support Resistance Indicator Probabilities
Augusto Martins Lopes
Индикаторы
Новый Индикатор Поддержки и Сопротивления с Вероятностями и Уведомлениями Описание: Максимизируйте свои прибыли с новейшим индикатором Поддержки и Сопротивления! Наш индикатор автоматически рассчитывает уровни поддержки и сопротивления на основе 24-часовых периодов анализа и предоставляет подробные вероятности для каждого уровня. Кроме того, вы можете настроить пользовательские уведомления, чтобы получать оповещения, когда цена достигает определенных уровней, прямо на ваше мобильное устройство.
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SimpleProb
Augusto Martins Lopes
Индикаторы
SimpleProb: Ваш новый союзник на финансовом рынке! Описание Вы устали от сложных индикаторов, которые больше запутывают, чем помогают? Представляем SimpleProb — индикатор, который приносит простоту и эффективность в ваши операции на MetaTrader 4 ! SimpleProb — это инструмент технического анализа, разработанный для трейдеров, которые стремятся к ясности и точности в своих решениях о покупке и продаже. Он рассчитывает вероятность восходящих ( CALL ) и нисходящих ( PUT ) движений на основе последни
Bollinger Ultimate
Augusto Martins Lopes
Эксперты
Преобразите свою торговлю с помощью Ultimate Expert Advisor по полосам Боллинджера! Вы устали от торговых стратегий, которые не дают стабильных результатов? Представляем вам   Ultimate Expert Advisor по полосам Боллинджера   – идеальный инструмент для трейдеров, стремящихся максимизировать прибыль и минимизировать риски. Основные характеристики: Точные сигналы:   Использует знаменитую стратегию полос Боллинджера для выявления торговых возможностей с высокой вероятностью. Интеллектуальное управле
Volume Traders
Augusto Martins Lopes
Эксперты
VolumeTrader - Продвинутый экспертный советник для MetaTrader 4 Максимизируйте свои прибыли с помощью анализа объема и RSI! Устали вручную искать паттерны и упускать рыночные возможности? VolumeTrader - это решение, которое вы ищете! Этот продвинутый экспертный советник (EA) разработан для выявления торговых возможностей на основе двух самых мощных рыночных индикаторов: объема торгов и индекса относительной силы (RSI). Основные характеристики: Анализ объема:   EA отслеживает объемы покупки и про
Heat Map Pro
Augusto Martins Lopes
Индикаторы
Индикатор Тепловой Карты для Продвинутого Анализа Объёма Индикатор предоставляет визуальное представление активности объёма на рынке, облегчая интерпретацию динамики и выявление ключевых изменений. Основные Характеристики 1. Визуализация в формате тепловой карты Интенсивность объёма отображается с помощью цветовой шкалы: • Синий: Низкая активность • Зелёный: Умеренная активность • Оранжевый: Высокая активность • Красный: Повышенный объём 2. Настраиваемый интерфейс • Возможность изменения цветово
SimpleprobMT5
Augusto Martins Lopes
Индикаторы
Индикатор Вероятности Описание Индикатор Вероятности — это инструмент, разработанный для трейдеров, которые хотят определить возможности покупки и продажи на основе анализа предыдущих свечей. Он рассчитывает вероятность роста ( CALL ) и падения ( PUT ) в зависимости от количества проанализированных свечей и отображает стрелки на графике, указывая возможные точки входа. Характеристики Анализ свечей : Анализирует заданное количество свечей для расчета вероятности роста и падения. Визуальные сигнал
Heat Map Pro mt5
Augusto Martins Lopes
Индикаторы
Индикатор тепловой карты - Продвинутая объемная аналитика Представляем Индикатор тепловой карты - Профессиональный инструмент для анализа объема на рынке! **Ключевые особенности** **Визуальная тепловая карта** - Мгновенная визуализация интенсивности объема через цвета - Синий: Низкий объем - Зеленый: Средний объем - Желтый/Оранжевый: Растущий объем - Красный: Высокий объем **Интуитивный интерфейс** - Динамическая цветовая шкала - Индикатор процента в реальном времени - Индикатор текущего ур
Zenith Angel
Augusto Martins Lopes
Эксперты
Zenith Angel EA: Интеллектуальная автоматизация для трейдеров Описание Zenith Angel EA — это передовой инструмент автоматизированной торговли, разработанный для оптимизации финансовых операций и поддержки трейдеров. Он анализирует различные технические индикаторы и помогает принимать стратегические решения с акцентом на точность и эффективность. Основные характеристики Автоматический технический анализ : Одновременно обрабатывает несколько индикаторов для выявления лучших точек входа и выхода. У
Currency Strength Lines
Augusto Martins Lopes
Индикаторы
Индикатор силы валют для MetaTrader 5 Этот индикатор анализирует относительную силу основных валют на рынке Форекс, обеспечивая наглядное представление о том, какие валюты укрепляются или ослабевают по сравнению с другими. Он оценивает ключевые валютные пары (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF) e рассчитывает силу с иси ользованием таких методов, как RSI или ROC, в зависимости от выбранных настроек. Результаты отображаются в виде отдельных линий для каждой валюты, что облегчает выявление тр
Session Time Pro
Augusto Martins Lopes
Индикаторы
Session Time Pro 2.0 — Индикатор для MetaTrader 5 Общее описание Session Time Pro 2.0 — это индикатор, разработанный для трейдеров, которые хотят эффективно анализировать торговые сессии. Он предоставляет расширенную визуализацию торговых часов, диапазонов цен и прогнозов, помогая трейдерам выявлять закономерности поведения цен в течение дня. Благодаря гибким настройкам индикатор выделяет определенные сессии на графике с помощью линий, областей или цветных свечей. Руководство пользователя Основн
Candlestick Scanner
Augusto Martins Lopes
Индикаторы
Candlestick Scanner — Автоматический Детектор Паттернов Резюме Candlestick Scanner — это мощный инструмент, который автоматически определяет более 20 классических свечных паттернов как на исторических, так и на текущих барах. Для каждого обнаруженного паттерна индикатор рисует на графике чёткую метку, указывает на свечу стрелкой и предоставляет данные для интеграции с вашими советниками (EA) и скриптами. Он включает в себя полноценную систему уведомлений (Alert, Push и Email), чтобы вы никогда
Fibonacci Hunter
Augusto Martins Lopes
Эксперты
Fibonacci Hunter Fibonacci Hunter — это механическая торговая система, разработанная специально для XAUUSD (Золото) на платформе MetaTrader 5. Алгоритм фокусируется на определении разворотов цены с использованием классических уровней коррекции Фибоначчи. Торговая стратегия Система не использует опасные методы, такие как Мартингейл или Сетка. Логика основана на четырех этапах валидации: Идентификация: Советник определяет последовательность свечей для обозначения основного импульса. Расчет: Внутр
TradePilot Dashboard
Augusto Martins Lopes
Эксперты
TradePilot Dashboard Краткое описание Графическая панель для MT5 с кнопками управления ордерами (Buy/Sell/Close/SL/TP), проверкой маржи и контролем логов. Удобна в использовании, подходит для тестирования на демо-счете. Без обещаний прибыли. Полное описание TradePilot Dashboard — это экспертный советник с графическим интерфейсом (Controls) для ручного и полуавтоматического управления ордерами в MetaTrader 5. Продукт предоставляет визуальную панель с кнопками, редактируемыми полями и проверками
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