Institutional Structure Pro — это индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для анализа структуры рынка, Order Blocks, Fair Value Gaps и многофреймовой конвергенции.

Institutional Structure Pro помогает трейдеру более ясно оценивать структуру рынка. Индикатор использует концепции институционального анализа цены, такие как BOS, CHoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps, зоны Premium и Discount, Equal Highs и Equal Lows, дивергенцию RSI, контекст тренда по HMA, рыночные сессии и уровни Volume Profile.

Индикатор не открывает сделки автоматически и не принимает решения за пользователя. Его задача — упорядочить важную информацию прямо на графике, чтобы трейдер мог анализировать возможные сценарии более чисто и структурированно.

Institutional Structure Pro может использоваться трейдерами, которые работают с дискреционным анализом, Smart Money Concepts, зонами ликвидности, откатами, продолжением тренда и подтверждением на нескольких таймфреймах.

Основные возможности:

Анализ структуры рынка с BOS и CHoCH

Внутренние и свинговые Order Blocks

Fair Value Gaps с уровнем 50 процентов

Зоны Premium, Equilibrium и Discount

Определение Equal Highs и Equal Lows

Панель дивергенции RSI

Контекст тренда по HMA

Volume Profile с POC и Value Area

Отображение институциональных сессий

Мини-графики для контекста старших и младших таймфреймов

Дополнительные визуальные стрелки на основе фильтров конвергенции

Индикатор содержит различные визуальные настройки, позволяющие пользователю изменять цвета, панели, зоны, метки и фильтры в соответствии со своим стилем анализа.

Institutional Structure Pro предназначен только для анализа и поддержки принятия решений. Он не гарантирует торговые результаты. Рыночные условия могут быстро меняться, а все торговые решения остаются полной ответственностью пользователя.

Используйте индикатор как аналитический инструмент вместе со своей стратегией, управлением рисками и рыночным опытом. Историческое поведение цены и визуальные сигналы не должны рассматриваться как гарантия будущих результатов