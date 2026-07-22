Institutional Structure Pro
- Индикаторы
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Augusto Martins LopesНазвание бренда: Trader Solutions
Миссия: Предоставлять современные и профессиональные торговые решения, символизирующие технологии и успех на финансовом рынке.
Видение: Быть признанным лидером в области технологий и инноваций для трейдеров, способствуя их успеху и процветанию.
- Версия: 1.8
- Активации: 5
Institutional Structure Pro — это индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для анализа структуры рынка, Order Blocks, Fair Value Gaps и многофреймовой конвергенции.
Institutional Structure Pro помогает трейдеру более ясно оценивать структуру рынка. Индикатор использует концепции институционального анализа цены, такие как BOS, CHoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps, зоны Premium и Discount, Equal Highs и Equal Lows, дивергенцию RSI, контекст тренда по HMA, рыночные сессии и уровни Volume Profile.
Индикатор не открывает сделки автоматически и не принимает решения за пользователя. Его задача — упорядочить важную информацию прямо на графике, чтобы трейдер мог анализировать возможные сценарии более чисто и структурированно.
Institutional Structure Pro может использоваться трейдерами, которые работают с дискреционным анализом, Smart Money Concepts, зонами ликвидности, откатами, продолжением тренда и подтверждением на нескольких таймфреймах.
Основные возможности:
Анализ структуры рынка с BOS и CHoCH
Внутренние и свинговые Order Blocks
Fair Value Gaps с уровнем 50 процентов
Зоны Premium, Equilibrium и Discount
Определение Equal Highs и Equal Lows
Панель дивергенции RSI
Контекст тренда по HMA
Volume Profile с POC и Value Area
Отображение институциональных сессий
Мини-графики для контекста старших и младших таймфреймов
Дополнительные визуальные стрелки на основе фильтров конвергенции
Индикатор содержит различные визуальные настройки, позволяющие пользователю изменять цвета, панели, зоны, метки и фильтры в соответствии со своим стилем анализа.
Institutional Structure Pro предназначен только для анализа и поддержки принятия решений. Он не гарантирует торговые результаты. Рыночные условия могут быстро меняться, а все торговые решения остаются полной ответственностью пользователя.
Используйте индикатор как аналитический инструмент вместе со своей стратегией, управлением рисками и рыночным опытом. Историческое поведение цены и визуальные сигналы не должны рассматриваться как гарантия будущих результатов