Varunna BTC — это премиальный Expert Advisor, разработанный нашей командой исключительно для автоматической торговли Bitcoin (BTCUSD) на платформе MetaTrader 5 с акцентом на дисциплинированное исполнение, защиту капитала и контроль рисков.

Система работает полностью автоматически: анализирует рынок, открывает сделки и управляет позициями без необходимости постоянного вмешательства пользователя.

Varunna BTC оснащен профессиональной динамической информационной панелью, автоматическим расчетом размера лота, механизмами защиты позиций на сервере брокера, мониторингом капитала и активным контролем рисков.

Система работает по принципам No Grid и No Martingale, не увеличивает размер лота после убытков и не повышает риск с целью компенсации предыдущих убыточных сделок.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

— Полностью автоматическая торговля BTCUSD

— Операции на покупку и продажу

— Автоматический расчет размера лота

— Динамическое управление позициями

— Механизмы защиты, зарегистрированные на сервере брокера

— Мониторинг капитала и рисков в реальном времени

— Профессиональная встроенная информационная панель

— Поддержка префиксов и суффиксов символа BTCUSD

— No Grid

— No Martingale

— Отсутствие прогрессивного увеличения риска после убытков

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Varunna BTC разработан для торговли BTCUSD на MetaTrader 5 с использованием таймфрейма H1. Рекомендуемый стандартный профиль использует риск 1% на сделку, а рекомендуемый начальный капитал составляет 1 000 USD.

Рекомендуемые настройки уже встроены в Expert Advisor, поэтому для использования стандартного профиля не требуется загружать отдельный файл preset.

Для более стабильной работы рекомендуется использовать счет с подходящими торговыми издержками и спредами для Bitcoin, предпочтительно Raw Spread или ECN, а также надежное интернет-соединение. По возможности рекомендуется запускать MetaTrader 5 на VPS.

СТАРТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТАРТОВАЯ ЦЕНА: 199 USD

Планируемая конечная цена: 999 USD

Промо-цена 199 USD будет доступна в течение стартового периода. В дальнейшем цена будет постепенно повышаться до запланированной конечной стоимости 999 USD.

Покупатели, приобретающие Varunna BTC в период запуска, получают продукт по цене, действующей на момент покупки.

РЕАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ

Публичный сигнал позволяет отслеживать сделки, историю счета и работу Varunna BTC в реальных рыночных условиях.

Результаты следует оценивать с учетом используемого капитала, установленного уровня риска и условий исполнения брокера.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ

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ВАЖНО

Результаты торговли могут различаться у разных брокеров из-за различий в спреде, комиссиях, свопах, ликвидности, качестве исполнения и истории котировок.

Перед использованием Expert Advisor на реальном счете рекомендуется протестировать его на демо-счете, чтобы ознакомиться с его поведением и проверить совместимость с торговыми условиями вашего брокера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля Bitcoin, CFD и финансовыми инструментами с кредитным плечом связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере капитала.

Исторические результаты, бэктесты, моделирование и реальные торговые сигналы не гарантируют будущих результатов. Использование Expert Advisor не устраняет рыночные риски.

Используйте только тот капитал, который соответствует вашей допустимой степени риска. Данная информация предоставляется исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией.

ОФИЦИАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Varunna BTC продается исключительно через MQL5 Market.