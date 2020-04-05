Varunna BTC

Varunna BTC — это премиальный Expert Advisor, разработанный нашей командой исключительно для автоматической торговли Bitcoin (BTCUSD) на платформе MetaTrader 5 с акцентом на дисциплинированное исполнение, защиту капитала и контроль рисков.

Система работает полностью автоматически: анализирует рынок, открывает сделки и управляет позициями без необходимости постоянного вмешательства пользователя.

Varunna BTC оснащен профессиональной динамической информационной панелью, автоматическим расчетом размера лота, механизмами защиты позиций на сервере брокера, мониторингом капитала и активным контролем рисков.

Система работает по принципам No Grid и No Martingale, не увеличивает размер лота после убытков и не повышает риск с целью компенсации предыдущих убыточных сделок.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

— Полностью автоматическая торговля BTCUSD
— Операции на покупку и продажу
— Автоматический расчет размера лота
— Динамическое управление позициями
— Механизмы защиты, зарегистрированные на сервере брокера
— Мониторинг капитала и рисков в реальном времени
— Профессиональная встроенная информационная панель
— Поддержка префиксов и суффиксов символа BTCUSD
No Grid
No Martingale
— Отсутствие прогрессивного увеличения риска после убытков

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Varunna BTC разработан для торговли BTCUSD на MetaTrader 5 с использованием таймфрейма H1. Рекомендуемый стандартный профиль использует риск 1% на сделку, а рекомендуемый начальный капитал составляет 1 000 USD.

Рекомендуемые настройки уже встроены в Expert Advisor, поэтому для использования стандартного профиля не требуется загружать отдельный файл preset.

Для более стабильной работы рекомендуется использовать счет с подходящими торговыми издержками и спредами для Bitcoin, предпочтительно Raw Spread или ECN, а также надежное интернет-соединение. По возможности рекомендуется запускать MetaTrader 5 на VPS.

СТАРТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТАРТОВАЯ ЦЕНА: 199 USD

Планируемая конечная цена: 999 USD

Промо-цена 199 USD будет доступна в течение стартового периода. В дальнейшем цена будет постепенно повышаться до запланированной конечной стоимости 999 USD.

Покупатели, приобретающие Varunna BTC в период запуска, получают продукт по цене, действующей на момент покупки.

РЕАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ

Публичный сигнал позволяет отслеживать сделки, историю счета и работу Varunna BTC в реальных рыночных условиях.

Результаты следует оценивать с учетом используемого капитала, установленного уровня риска и условий исполнения брокера.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ

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ВАЖНО

Результаты торговли могут различаться у разных брокеров из-за различий в спреде, комиссиях, свопах, ликвидности, качестве исполнения и истории котировок.

Перед использованием Expert Advisor на реальном счете рекомендуется протестировать его на демо-счете, чтобы ознакомиться с его поведением и проверить совместимость с торговыми условиями вашего брокера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля Bitcoin, CFD и финансовыми инструментами с кредитным плечом связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере капитала.

Исторические результаты, бэктесты, моделирование и реальные торговые сигналы не гарантируют будущих результатов. Использование Expert Advisor не устраняет рыночные риски.

Используйте только тот капитал, который соответствует вашей допустимой степени риска. Данная информация предоставляется исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией.

ОФИЦИАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Varunna BTC продается исключительно через MQL5 Market.

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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
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4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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Arinniti Gold
Maria Aparecida Caldas
Эксперты
Arinniti Gold — это премиальный полностью автоматизированный Expert Advisor, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Разработанный нашей командой для пользователей, которым требуется профессиональное, дисциплинированное и простое в настройке решение, система использует собственную торговую логику для определения возможностей для покупки и продажи. Открытие сделок, управление позициями и выход из рынка выполняются автоматически. Expert Advisor разработ
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