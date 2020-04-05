Varunna BTC
- Эксперты
-
Maria Aparecida CaldasOur team combines more than 15 years of experience across quantitative research, algorithmic trading, and financial markets, bringing deep market knowledge to the development of systematic trading solutions.
- Версия: 2.1
- Обновлено: 8 августа 2026
- Активации: 10
Varunna BTC — это премиальный Expert Advisor, разработанный нашей командой исключительно для автоматической торговли Bitcoin (BTCUSD) на платформе MetaTrader 5 с акцентом на дисциплинированное исполнение, защиту капитала и контроль рисков.
Система работает полностью автоматически: анализирует рынок, открывает сделки и управляет позициями без необходимости постоянного вмешательства пользователя.
Varunna BTC оснащен профессиональной динамической информационной панелью, автоматическим расчетом размера лота, механизмами защиты позиций на сервере брокера, мониторингом капитала и активным контролем рисков.
Система работает по принципам No Grid и No Martingale, не увеличивает размер лота после убытков и не повышает риск с целью компенсации предыдущих убыточных сделок.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
— Полностью автоматическая торговля BTCUSD
— Операции на покупку и продажу
— Автоматический расчет размера лота
— Динамическое управление позициями
— Механизмы защиты, зарегистрированные на сервере брокера
— Мониторинг капитала и рисков в реальном времени
— Профессиональная встроенная информационная панель
— Поддержка префиксов и суффиксов символа BTCUSD
— No Grid
— No Martingale
— Отсутствие прогрессивного увеличения риска после убытков
РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Varunna BTC разработан для торговли BTCUSD на MetaTrader 5 с использованием таймфрейма H1. Рекомендуемый стандартный профиль использует риск 1% на сделку, а рекомендуемый начальный капитал составляет 1 000 USD.
Рекомендуемые настройки уже встроены в Expert Advisor, поэтому для использования стандартного профиля не требуется загружать отдельный файл preset.
Для более стабильной работы рекомендуется использовать счет с подходящими торговыми издержками и спредами для Bitcoin, предпочтительно Raw Spread или ECN, а также надежное интернет-соединение. По возможности рекомендуется запускать MetaTrader 5 на VPS.
СТАРТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНАЯ СТАРТОВАЯ ЦЕНА: 199 USD
Планируемая конечная цена: 999 USD
Промо-цена 199 USD будет доступна в течение стартового периода. В дальнейшем цена будет постепенно повышаться до запланированной конечной стоимости 999 USD.
Покупатели, приобретающие Varunna BTC в период запуска, получают продукт по цене, действующей на момент покупки.
РЕАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ
Публичный сигнал позволяет отслеживать сделки, историю счета и работу Varunna BTC в реальных рыночных условиях.
Результаты следует оценивать с учетом используемого капитала, установленного уровня риска и условий исполнения брокера.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ
Подписывайтесь на наш официальный канал MQL5, чтобы получать обновления продуктов, информацию о новых релизах и новости о наших торговых системах.
ВАЖНО
Результаты торговли могут различаться у разных брокеров из-за различий в спреде, комиссиях, свопах, ликвидности, качестве исполнения и истории котировок.
Перед использованием Expert Advisor на реальном счете рекомендуется протестировать его на демо-счете, чтобы ознакомиться с его поведением и проверить совместимость с торговыми условиями вашего брокера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Торговля Bitcoin, CFD и финансовыми инструментами с кредитным плечом связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере капитала.
Исторические результаты, бэктесты, моделирование и реальные торговые сигналы не гарантируют будущих результатов. Использование Expert Advisor не устраняет рыночные риски.
Используйте только тот капитал, который соответствует вашей допустимой степени риска. Данная информация предоставляется исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией.
ОФИЦИАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Varunna BTC продается исключительно через MQL5 Market.