XAU Cipher

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Разработано для золота (XAUUSD)

Сет-файлы и обновления: Я регулярно публикую оптимизированные настройки для различных профилей риска (Низкий, Средний, Высокий) на своих официальных каналах.

Официальный канал MQL5
Telegram канал с сет-файлами

Полное руководство пользователя: Читать полное руководство

Текущая цена может увеличиться по мере роста популярности продукта на Маркете.

Проблема не только во входе… дело в том, что происходит после.

Большинство трейдеров терпят неудачу не из-за плохих входов, а из-за того, что просадка растет, позиции управляются хаотично, а решения становятся эмоциональными.

XAU Cipher был разработан для управления всем торговым циклом: входом, масштабированием и выходом.


ЧТО ТАКОЕ XAU CIPHER

XAU Cipher — это не советник на базе сигналов и не система, работа которой зависит от идеальных рыночных условий для хороших результатов на бэктестах.

Это циклический механизм исполнения, разработанный для золота, ориентированный на структурированные входы, контролируемое управление позициями и логичные глобальные выходы.


ЧТО ДЕЛАЕТ XAU CIPHER И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

1) Входы на основе контекста, а не случайные триггеры

XAU Cipher ожидает специфических условий: расширения цены, отторжения и восстановления перед входом.

Он не гонится за шумом. Он ищет зоны, где рынок показывает признаки истощения или структуры.


2) Адаптация к поведению рынка

Система использует динамический ориентир движения цены для лучшей интерпретации текущей волатильности.

Это помогает избежать жесткой логики и улучшает адаптивность в различных рыночных условиях.


3) Система контролируемого восстановления (не слепое усреднение)

Дополнительные входы не срабатывают импульсивно. Они следуют четким правилам:

  • Только если цена прошла достаточное расстояние
  • Только если условия остаются в силе
  • Только если не обнаружен панический сценарий

Это означает, что масштабирование структурировано, а не является слепым методом мартингейла.


4) Глобальный механизм прибыли (не случайный TP)

Вместо изолированных уровней тейк-профита XAU Cipher использует цель глобального цикла.

Позиции работают вместе как единая система, стремясь к более эффективному и логичному выходу.


5) Реальный контроль рисков

XAU Cipher включает лимит просадки на основе баланса счета, закрывая все позиции при достижении порога.

Это обеспечивает четкую границу риска вместо неопределенной экспозиции.


6) Важные фильтры исполнения

  • Контроль спреда
  • Опциональный фильтр новостей
  • Валидация ордеров перед исполнением

Меньше ошибок исполнения. Больше операционной стабильности.


ПОЧЕМУ XAU CIPHER ОТЛИЧАЕТСЯ

Давайте будем честными: Маркет полон роботов, которые обещают слишком много и объясняют слишком мало.

  • Многие переоптимизированы
  • Многие работают только в специфических исторических условиях
  • Многие наращивают позиции без солидной модели выхода
  • Многие скрывают риск за привлекательными результатами

XAU Cipher использует другой подход:

  • Структурированная логика вместо случайных сигналов
  • Управление на основе циклов вместо изолированных сделок
  • Восстановление с фильтрами и ограничениями
  • Прозрачное и настраиваемое управление рисками

Это инженерия в трейдинге, а не маркетинг, замаскированный под стратегию.


ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА

  • Частые обновления с реальными улучшениями
  • Сет-файлы для различных профилей риска
  • Активные каналы в MQL5 и Telegram
  • Время ответа менее 24 часов

Этот продукт — не просто советник. Это целая экосистема обновлений, конфигураций и поддержки, которая поможет вам адаптировать его под вашего брокера, баланс и уровень риска.


ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

XAU Cipher не обещает золотых гор и не продает нереалистичные ожидания.

Этот советник был создан для структурирования вашего торгового процесса, а не для устранения риска. Ни одна серьезная система не может гарантировать стабильную прибыль при любых рыночных условиях.

Золото может входить в сложные трендовые или высоковолатильные фазы. В такие периоды даже грамотно спроектированная система может испытывать просадки.

Понимание этого крайне важно:

  • Результат зависит от конфигурации
  • Зависит от выбранного уровня риска
  • Зависит от брокера, спреда и условий исполнения
  • Зависит от рыночного контекста в торговый период

Именно поэтому я предоставляю сет-файлы и обновления: чтобы помочь вам работать с настройками, адаптированными под разные сценарии, а не предлагать универсальную «идеальную настройку».

Если вы ищете систему, обещающую легкие деньги, — это не для вас. Если вам нужен структурированный, настраиваемый и прозрачный торговый инструмент, тогда его стоит оценить.


ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН XAU CIPHER

  • Для трейдеров, которым нужна структурированная логика на золоте
  • Для тех, кому важно управление всем циклом, а не только входы
  • Для пользователей, ценящих прозрачность выше хайпа
  • Для трейдеров, готовых тестировать, понимать и принимать решения на основе реального поведения

НАЧНИТЕ С ТЕСТИРОВАНИЯ XAU CIPHER

Если вы устали от:

  • Неконтролируемых просадок
  • Случайных входов
  • Советников, которые выглядят хорошо только в тестере

Начните с демо-версии.

Посмотрите, как он входит.
Проанализируйте, как он управляет циклом.
Оцените, подходит ли он вашей стратегии и профилю риска.

И когда будете готовы, запускайте его с настройками, которые соответствуют вашему подходу.


XAU Cipher
Структура. Контроль. Стабильность.

Отзывы 1
Konstantinos Koukoulakis
277
Konstantinos Koukoulakis 2026.04.30 17:04 
 

Seems quite promising. Running it on a 500 usd real account from the 1st of April and for 29 days it has made a profit of 315 dollars with 73,92% winrate. The profit would have been bigger if there weren't a big gap with an open trade left from Friday to Monday the 13th that costed 220 loss due too 40% DD i have in settings. If i had closed on friday night the profits would have been more than 500 dollars doubling my account in a month. I hope it will continue like this and developer continues to maintain the EA and improve it. Althougt i do not completely understand the logic behind it's trades it's all good for now. I will update accordingly.

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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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Фильтр:
Konstantinos Koukoulakis
277
Konstantinos Koukoulakis 2026.04.30 17:04 
 

Seems quite promising. Running it on a 500 usd real account from the 1st of April and for 29 days it has made a profit of 315 dollars with 73,92% winrate. The profit would have been bigger if there weren't a big gap with an open trade left from Friday to Monday the 13th that costed 220 loss due too 40% DD i have in settings. If i had closed on friday night the profits would have been more than 500 dollars doubling my account in a month. I hope it will continue like this and developer continues to maintain the EA and improve it. Althougt i do not completely understand the logic behind it's trades it's all good for now. I will update accordingly.

Antonio Simon Del Vecchio
22956
Ответ разработчика Antonio Simon Del Vecchio 2026.04.30 17:27
Thank you very much for sharing your results and for the 5-star rating. It is excellent to see that XAU Cipher has managed to generate a profit of 315 USD on a 500 USD account in just one month (a return of over 60%), maintaining such a solid win rate of 73.92% on a real account.
I am fully committed to the ongoing maintenance and optimization of the tool to ensure it remains competitive in the Gold (XAU) market. I greatly appreciate your trust and look forward to your future updates.
Wishing you great success in your trading!
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