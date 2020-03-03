Ape Alpha Propfirm Edge

Описание APE (Alpha Prop Edge)

APE — это торговый советник, основанный на стратегии возврата к среднему. Он определяет чрезмерные рыночные движения и реагирует с помощью логики, направленной против тренда, согласно заранее заданным условиям.

Система включает встроенные элементы управления рисками, такие как опциональные дневные лимиты убытков и конфигурируемые механизмы выхода. Пользователь может настраивать параметры в зависимости от размера счёта или условий оценки.

Тестирование на исторических данных показало стабильность логики. Подходит для опытных пользователей, знакомых с управлением объёмами и рисками.

Управление рисками:

Настраиваемый дневной лимит просадки

Автоматический выход по достижении заданной прибыли

Профили риска: консервативный, стандартный, агрессивный

Технические параметры:

Контртрендовая логика

Встроенная защита капитала

Гибкие настройки под условия проп-компаний

Подходит для тестирования и исследовательского применения

Важное уведомление:

Данный продукт включает подход с увеличением экспозиции при определённых условиях. Он не предназначен для долгосрочного инвестирования. Все результаты основаны на тестировании по историческим данным и не являются гарантией будущих результатов.

Пары:

APE может применяться на различных валютных парах. Однако работа с основными 4 парами обеспечивает более стабильную и низкорисковую торговлю: