Ape Alpha Propfirm Edge
- Эксперты
- Jacob Hooper
- Версия: 1.1
- Обновлено: 8 июля 2025
- Активации: 5
Описание APE (Alpha Prop Edge)
APE — это торговый советник, основанный на стратегии возврата к среднему. Он определяет чрезмерные рыночные движения и реагирует с помощью логики, направленной против тренда, согласно заранее заданным условиям.
Система включает встроенные элементы управления рисками, такие как опциональные дневные лимиты убытков и конфигурируемые механизмы выхода. Пользователь может настраивать параметры в зависимости от размера счёта или условий оценки.
Тестирование на исторических данных показало стабильность логики. Подходит для опытных пользователей, знакомых с управлением объёмами и рисками.
Управление рисками:
-
Настраиваемый дневной лимит просадки
-
Автоматический выход по достижении заданной прибыли
-
Профили риска: консервативный, стандартный, агрессивный
Технические параметры:
-
Контртрендовая логика
-
Встроенная защита капитала
-
Гибкие настройки под условия проп-компаний
-
Подходит для тестирования и исследовательского применения
Важное уведомление:
Данный продукт включает подход с увеличением экспозиции при определённых условиях. Он не предназначен для долгосрочного инвестирования. Все результаты основаны на тестировании по историческим данным и не являются гарантией будущих результатов.
Пары:
APE может применяться на различных валютных парах. Однако работа с основными 4 парами обеспечивает более стабильную и низкорисковую торговлю:
-
AUDCAD
-
EURCAD
-
NZDCAD
-
GBPNZD
-
AUDNZD
-
EURJPY
-
EURAUD
-
GBPAUD
-
EURGBP — наименее рекомендуемая пара