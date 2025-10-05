Познакомьтесь с Made to Echo

Инструкции: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451





Разработанный для трейдеров, которые ценят простоту, стабильность и строгий контроль, Made to Echo является вашим помощником по торговле на одном графике, предназначенным для соблюдения правил проп-фирм и управления частными счетами.

Как работает EA Умный фильтр волатильности отслеживает расширение средней истинной амплитуды, чтобы выявить условия прорыва. EA входит в рынок в моменты направленного расширения, избегая бокового движения, что увеличивает вероятность сильного продолжения.

Интеллектуальное управление рисками Автоматически рассчитывает размер лота в зависимости от размера счета и пределов потерь

Выбор между фиксированным лотом и логикой риска на сделку

Никогда не подвергает ваш счет небезопасным уровням риска

Создано для проп-фирм Последовательное поведение с низким просадками для стабильных графиков капитала

Легко использовать, без рискованных стратегий, таких как сетка или мартингейл