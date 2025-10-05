Made to Echo
- Luaiy Ibra Hakiki Lubis
- Версия: 2.28
- Обновлено: 17 декабря 2025
- Активации: 10
Познакомьтесь с Made to Echo
Это ограниченная фаза ценообразования. Получите это за 99 при менее чем 5 продажах. Как только этот предел будет достигнут, новая цена составит 129. В настоящее время продано: 4 копии.
канал MQl5: https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy
Инструкции: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451
Свяжитесь для правильных настроек обратного тестирования — я отправлю вам все необходимое.
Разработанный для трейдеров, которые ценят простоту, стабильность и строгий контроль, Made to Echo является вашим помощником по торговле на одном графике, предназначенным для соблюдения правил проп-фирм и управления частными счетами.
Как работает EA
- Умный фильтр волатильности отслеживает расширение средней истинной амплитуды, чтобы выявить условия прорыва. EA входит в рынок в моменты направленного расширения, избегая бокового движения, что увеличивает вероятность сильного продолжения.
Интеллектуальное управление рисками
- Автоматически рассчитывает размер лота в зависимости от размера счета и пределов потерь
- Выбор между фиксированным лотом и логикой риска на сделку
- Никогда не подвергает ваш счет небезопасным уровням риска
Создано для проп-фирм
- Последовательное поведение с низким просадками для стабильных графиков капитала
- Легко использовать, без рискованных стратегий, таких как сетка или мартингейл
Лучшее использование: Присоедините к XAUUSD на временном интервале M30
Запускайте только на одном графике! EA управляет всем внутренне – нет необходимости подключать к нескольким символам.
This is a wonderful work, perfectly stable with an appropriate risk-to-reward ratio. Really five stars MT5 EA. Could I possibly request a review of the source code? Because the EA never opens a trade on the launch day. Thus, it misses all trading on that day. However, trading occurs on an account that was started days earlier."