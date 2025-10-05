Made to Echo

4

Познакомьтесь с Made to Echo

Это ограниченная фаза ценообразования. Получите это за 99 при менее чем 5 продажах. Как только этот предел будет достигнут, новая цена составит 129. В настоящее время продано: 4 копии.


канал MQl5: https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy

Инструкции: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 

Свяжитесь для правильных настроек обратного тестирования — я отправлю вам все необходимое.


Разработанный для трейдеров, которые ценят простоту, стабильность и строгий контроль, Made to Echo является вашим помощником по торговле на одном графике, предназначенным для соблюдения правил проп-фирм и управления частными счетами.

Send a message to receive a demo-account trial build.

Как работает EA

  • Умный фильтр волатильности отслеживает расширение средней истинной амплитуды, чтобы выявить условия прорыва. EA входит в рынок в моменты направленного расширения, избегая бокового движения, что увеличивает вероятность сильного продолжения.

Интеллектуальное управление рисками

  • Автоматически рассчитывает размер лота в зависимости от размера счета и пределов потерь
  • Выбор между фиксированным лотом и логикой риска на сделку
  • Никогда не подвергает ваш счет небезопасным уровням риска

 Создано для проп-фирм

  • Последовательное поведение с низким просадками для стабильных графиков капитала
  • Легко использовать, без рискованных стратегий, таких как сетка или мартингейл

 Лучшее использование: Присоедините к XAUUSD на временном интервале M30

 Запускайте только на одном графике! EA управляет всем внутренне – нет необходимости подключать к нескольким символам.

После покупки: Свяжитесь с нами, чтобы присоединиться к нашему приватному каналу Telegram для обновлений, новостей, советов и обсуждений.
Отзывы 9
Arnoldpp
339
Arnoldpp 2025.11.24 19:43 
 

This is a wonderful work, perfectly stable with an appropriate risk-to-reward ratio. Really five stars MT5 EA. Could I possibly request a review of the source code? Because the EA never opens a trade on the launch day. Thus, it misses all trading on that day. However, trading occurs on an account that was started days earlier."

JiangGui
58
JiangGui 2025.11.21 14:08 
 

After two weeks of use, the results were quite good.

Elvira1968
69
Elvira1968 2025.11.20 09:37 
 

I would like to start by thanking the developer for the excellent work and responsiveness. After more than a month of using this EA, it has proven to be very reliable. It offers very good entry points as well as a highly effective grid protection system. Unlike other EAs that simply place grid orders every 100–200–300 points and rely on a martingale approach with the hope that the market returns, this EA uses a completely different grid protection logic. It allows the EA to protect a losing position rather than simply increasing lot size and hoping for luck. In the discussion section, I will attach a screenshot with statistics for the last week and a half, along with explanations of some nuances. Regarding the comment that the EA performs better in backtesting than in live trading — please take into consideration that the market has become significantly more volatile. On one of the days, I stopped all my EAs because a single one-minute candle moved 2000 points. No EA can handle such volatility perfectly. I also want to mention one weakness related to basket positions. I had an issue when the EA was running on the MetaTrader VPS. It was resolved after I switched to the VPS provided by my broker, IC Markets (I’m not sure how to correctly describe this type of VPS, but instead of migrating in MetaTrader, I connect remotely to the VPS as if it were a separate computer). If anyone encounters a similar issue, please contact the developer so they can gather more information to resolve it fully. In conclusion, this EA is definitely worth your attention, but you must take into account the increased market volatility compared to earlier this year and approach the EA’s settings with responsibility.

Ответ на отзыв