Voidly

Познакомьтесь с Voidly

Это ограниченная фаза ценообразования. Получите его за 198 пока продано менее 10 копий. Как только этот лимит будет достигнут, новая цена составит 249. В настоящее время продано: 9 копий.


MQl5 канал : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy

Инструкции: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 

Свяжитесь со мной для получения правильных настроек обратного тестирования — я отправлю вам всё необходимое.


Созданный для трейдеров, которые ценят простоту, стабильность и строгий контроль, Voidly является вашим торговым помощником на одном графике, специально предназначенным для соблюдения правил проп-фирм и управления частными счетами.


Бонус за лояльность — напишите мне после покупки, чтобы получить бесплатный подарок EA и ссылку на Telegram канал.

Отправьте сообщение, чтобы получить демо-счет пробную версию.

Как работает EA

  • Он отслеживает динамические ценовые зоны, построенные на основе адаптивных скользящих средних и уровней, взвешенных по объему. Сигналы для входа подтверждаются только тогда, когда цена взаимодействует с этими зонами в периоды пиковой ликвидности, обеспечивая точность и безопасность.

Интеллектуальное управление рисками

  • Автоматически рассчитывает размер лота на основе размера счета и пределов просадки
  • Никогда не ставит ваш счет под угрозу не безопасных уровней риска

 Создан для задач Prop Firm

  • Последовательное поведение с низкой просадкой для стабильных кривых капитала (если у вас есть проблемы, свяжитесь со мной)
  • Простота использования

 Лучший способ использования: Присоедините к AUDJPY на временном интервале M30

 Запускайте только на одном графике! EA управляет всем внутренне – нет необходимости привязываться к нескольким символам.





