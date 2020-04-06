Познакомьтесь с Voidly

Это ограниченная фаза ценообразования. Получите его за 198 пока продано менее 10 копий. Как только этот лимит будет достигнут, новая цена составит 249. В настоящее время продано: 9 копий.





MQl5 канал : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Инструкции: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 Свяжитесь со мной для получения правильных настроек обратного тестирования — я отправлю вам всё необходимое.





Созданный для трейдеров, которые ценят простоту, стабильность и строгий контроль, Voidly является вашим торговым помощником на одном графике, специально предназначенным для соблюдения правил проп-фирм и управления частными счетами.





Бонус за лояльность — напишите мне после покупки, чтобы получить бесплатный подарок EA и ссылку на Telegram канал. Отправьте сообщение, чтобы получить демо-счет пробную версию.

Как работает EA Он отслеживает динамические ценовые зоны, построенные на основе адаптивных скользящих средних и уровней, взвешенных по объему. Сигналы для входа подтверждаются только тогда, когда цена взаимодействует с этими зонами в периоды пиковой ликвидности, обеспечивая точность и безопасность.

Интеллектуальное управление рисками Автоматически рассчитывает размер лота на основе размера счета и пределов просадки

Никогда не ставит ваш счет под угрозу не безопасных уровней риска

Создан для задач Prop Firm Последовательное поведение с низкой просадкой для стабильных кривых капитала (если у вас есть проблемы, свяжитесь со мной)

Простота использования