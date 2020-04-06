Voidly
Познакомьтесь с Voidly
Это ограниченная фаза ценообразования. Получите его за 198 пока продано менее 10 копий. Как только этот лимит будет достигнут, новая цена составит 249. В настоящее время продано: 9 копий.
Созданный для трейдеров, которые ценят простоту, стабильность и строгий контроль, Voidly является вашим торговым помощником на одном графике, специально предназначенным для соблюдения правил проп-фирм и управления частными счетами.
Как работает EA
- Он отслеживает динамические ценовые зоны, построенные на основе адаптивных скользящих средних и уровней, взвешенных по объему. Сигналы для входа подтверждаются только тогда, когда цена взаимодействует с этими зонами в периоды пиковой ликвидности, обеспечивая точность и безопасность.
Интеллектуальное управление рисками
- Автоматически рассчитывает размер лота на основе размера счета и пределов просадки
- Никогда не ставит ваш счет под угрозу не безопасных уровней риска
Создан для задач Prop Firm
- Последовательное поведение с низкой просадкой для стабильных кривых капитала (если у вас есть проблемы, свяжитесь со мной)
- Простота использования
Лучший способ использования: Присоедините к AUDJPY на временном интервале M30
Запускайте только на одном графике! EA управляет всем внутренне – нет необходимости привязываться к нескольким символам.
