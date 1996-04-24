Unified Panel
Unified Panel v5: Ваш личный командный центр в MetaTrader 5
Устали упускать возможности? Возьмите рынок под свой полный контроль!
Каждый трейдер знает эту боль:
-
Усталость от ожидания: Вы часами смотрите в монитор, переключаясь между десятками графиков в поиске идеальной точки входа. Стоит отвлечься на минуту — и лучший сетап упущен.
-
Страх перед Margin Call: У вас открыта сетка ордеров или "замок" на нескольких инструментах. Как понять, где находится та самая критическая точка, за которой последуют убытки? Высчитывать общий безубыток вручную — долго и неэффективно.
-
Информационный хаос: Вы хотите оперативно поделиться графиком с подписчиками в Telegram, но на это уходит куча времени: сделать скриншот, обрезать, добавить описание, отправить... За это время цена уже ушла.
Хватит тратить время на рутину и нервы на неопределенность. Позвольте технологиям делать то, что они умеют лучше всего — автоматизировать, отслеживать и информировать.
Представляем Unified Panel v5 — "швейцарский нож" для современного трейдера
Unified Panel v5 — это не просто очередной индикатор или советник. Это комплексная, многозадачная утилита, которая превращает ваш терминал MetaTrader 5 в полноценный командный центр. Один инструмент, который заменит десяток утилит и станет вашим незаменимым помощником.
Он не торгует за вас и не обещает "золотых гор". Его задача — дать вам полный контроль, сэкономить ваше время и защитить от рисков.
Ключевые модули и их польза
"Всевидящий" Сканер Паттернов
-
Что это: Мощный сканер, который одновременно отслеживает все заданные вами инструменты и таймфреймы в поиске популярных свечных паттернов ( Doji , PinBar , Поглощение , Три солдата/вороны и др.). Отдельно стоит выделить "Экстренный Сигнал": панель непрерывно следит за аномально большими свечами (признак выхода новостей или панических движений) и сообщает о них с наивысшим приоритетом.
-
Польза: Вам больше не нужно держать открытыми 20 графиков. Утилита сделает это за вас. Как только появится потенциальный сетап, вы мгновенно получите оповещение. Вы экономите часы экранного времени и никогда не упускаете торговую возможность.
"Хранитель Депозита" (Модуль контроля маржи)
-
Что это: Уникальный калькулятор, который в реальном времени анализирует все ваши открытые позиции и рисует на графике важнейшие ценовые уровни: общий Безубыток по всем сделкам, Margin Call и Stop Out.
-
Польза: Unified Panel превращает абстрактную угрозу "слива" в конкретную, видимую цену на графике. Особенно полезен этот модуль для тех, кто использует локирование позиций ("замки"). Вы будете четко видеть на графике ту самую цену, где "замок" можно будет раскрыть в общий ноль.
"Молниеносный" Информатор (Telegram)
-
Что это: Система мгновенных оповещений в ваш Telegram с возможностью прикреплять скриншоты графика.
-
Польза: Вы всегда на связи с рынком, где бы вы ни находились. Встроенная система приоритетов гарантирует, что оповещение о критическом уровне маржи придет раньше, чем уведомление о рядовом паттерне. Вы получаете самую важную информацию в первую очередь.
"Командный Пункт" (Горячие клавиши)
-
Что это: Возможность по нажатию одной клавиши мгновенно отправить в Telegram скриншот текущего графика с вашим комментарием или заранее заготовленное экстренное сообщение.
-
Польза: Эта функция превращает терминал в студию для создания сигналов. Представьте: вы, как аналитик, видите перспективный сетап, наносите на график уровни Stop Loss и Take Profit, нажимаете одну клавишу ('P') — и готовый, наглядный сигнал с вашими пометками мгновенно улетает в ваш Telegram-канал. Быстро, четко и профессионально.
Для кого этот инструмент?
-
Для трейдеров, торгующих вручную: Чтобы автоматизировать рутинный поиск торговых сетапов.
-
Для "сеточников" и любителей усреднений/локов: Чтобы визуально контролировать совокупный риск.
-
Для авторов Telegram-каналов и сигнальных сервисов: Чтобы генерировать и отправлять качественные сигналы за пару секунд.
-
Для алготрейдеров: В качестве мощной системы мониторинга за работой других советников.
Проверьте в Тестере перед покупкой!
Не верьте нам на слово — проверьте сами! Демо-версия Unified Panel v5 полностью функциональна в Тестере Стратегий MetaTrader 5. Вы сможете:
-
Увидеть своими глазами, как советник находит все паттерны на истории.
-
Протестировать модуль маржи: запустить стресс-тест, открыть сетку ордеров и наблюдать, как в реальном времени рассчитываются и динамически двигаются все критические уровни.
-
Настроить параметры "под себя" и убедиться, что советник находит именно то, что вам нужно.
Скачайте бесплатную демо-версию, запустите ее в визуальном режиме и убедитесь во всем сами.
Поддержка и Развитие: Продукт, который растет вместе с Вами
Unified Panel — это не "мертвый" продукт, а живой, развивающийся проект. Мы постоянно работаем над улучшением и добавлением нового функционала, во многом основываясь на отзывах и пожеланиях наших пользователей. Покупая v5, вы не просто получаете мощный инструмент сегодня, но и получаете возможность напрямую влиять на будущее продукта. Самые интересные и востребованные идеи от пользователей ложатся в основу будущих обновлений.
Взгляд в Будущее: Что ждет в v6?
Мы знаем о главном компромиссе текущей версии — служебном графике для автоматических скриншотов. Поэтому уже сейчас мы активно работаем над архитектурой v6, главная цель которой — полностью избавиться от любых "лишних" окон и дать пользователю максимальную гибкость.
Это откроет новые возможности: от легких индикаторов-визуализаторов, которые будут рисовать все найденные "Монитором" сигналы в виде стрелок прямо на ваших рабочих графиках, до отдельного модуля-обработчика, который позволит создавать скриншоты на полностью настроенном "под себя" шаблоне.
Покупая v5, вы поддерживаете эту разработку и получаете право голоса в определении функционала будущих версий.
Важные правила и известные ограничения
-
"Монитор" — это "Мозг" системы. Он выполняет всю работу по сканированию. Мозг должен быть только один. На всех ваших терминалах должен быть запущен только один экземпляр в режиме Мониторинг = true .
-
"Скриншотер" — это "Руки" системы. Это легкий инструмент для ручных действий. Таких экземпляров может быть сколько угодно на любых графиках.
-
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О ФОНОВОМ ГРАФИКЕ: Для создания автоматических скриншотов "Монитор" использует служебный плавающий график. Мы перепробовали все возможные способы, чтобы сделать его на 100% невидимым, но из-за технических ограничений платформы MQL5, на некоторых системах он может быть виден как небольшой графический артефакт в углу экрана. Это не влияет на его работу. Полностью эта проблема будет решена в v6 с выходом индикатора-визуализатора, о котором сказано выше.
Инструкция: Как за 5 минут настроить оповещения в Telegram
Часть А: Создаем бота и получаем Token
-
Откройте Telegram и в поиске найдите @BotFather (с синей галочкой).
-
Отправьте ему команду /newbot .
-
Придумайте имя для бота (например, My Forex Signal ).
-
Придумайте уникальный username , который должен заканчиваться на _bot (например, MyFXSignal_bot ).
-
BotFather пришлет вам API Token. Скопируйте и сохраните его.
Часть Б: Узнаем свой Chat ID
-
Для личных сообщений:
-
Найдите своего созданного бота и нажмите "Start".
-
Найдите бота-помощника @userinfobot , отправьте ему /start , и он пришлет ваш User ID — это и есть ваш Chat ID .
-
-
Для группы или канала:
-
Добавьте вашего бота в группу/канал как администратора.
-
Отправьте в эту группу/канал любое сообщение.
-
Перешлите это сообщение боту @userinfobot . Он пришлет Chat ID вашего канала/группы (начинается с - ).
-
Часть В: Завершение настройки
Вставьте полученные Token и Chat ID в соответствующие поля в настройках Unified Panel . Готово!
Подробное руководство по настройкам Unified Panel v5
Этот справочник поможет вам детально настроить каждый аспект работы советника. Настройки сгруппированы так же, как в окне параметров в терминале.
Группа 1: General & Telegram Settings
Основные настройки для подключения к Telegram.
-
Inp_Token
-
Описание: Ваш уникальный API токен, который вы получили от @BotFather при создании бота.
-
Совет: Вставляйте его аккуратно, без лишних пробелов.
-
-
Inp_ChatID
-
Описание: Уникальный идентификатор вашего личного чата, группы или канала, куда будут приходить оповещения.
-
Совет: Не забудьте, что для групп и каналов ID обычно начинается со знака - .
-
-
Inp_EnableAlerts
-
Описание: Глобальный "рубильник" для всех оповещений. Если установить false , советник перестанет отправлять любые сообщения в Telegram, но продолжит работать (сканировать, рисовать линии). Полезно для временного отключения оповещений без снятия советника с графика.
-
Группа 2: Operating Mode
Выбор основного режима работы утилиты.
-
Inp_EnablePatternMonitoring
-
Описание: Главный переключатель режимов.
-
true (режим "Монитор"): Активирует сканер паттернов, модуль маржи и все автоматические оповещения. Это "мозг" системы. Должен быть только один на всех ваших терминалах!
-
false (режим "Скриншотер"): Отключает всю автоматику. Советник работает в пассивном режиме, позволяя отправлять скриншоты и сообщения вручную по горячим клавишам.
-
-
Группа 3: Hotkey Settings
Настройки горячих клавиш. Работают в обоих режимах: и в "Мониторе", и в "Скриншотере".
-
Inp_AccountStatusKey : Клавиша для запроса полного статуса счета в Telegram. (По умолчанию 'H')
-
Inp_ScreenshotKey : Клавиша для мгновенной отправки скриншота текущего графика. (По умолчанию 'P')
-
Inp_CustomMessageKey : Клавиша для отправки заранее заготовленного текста из поля Inp_CustomMessage . (По умолчанию 'S')
-
Inp_TextInputKey : Клавиша для активации режима ручного ввода текста прямо на графике. (По умолчанию 'I')
-
Inp_EmergencyKey1..4 : Клавиши для отправки 4-х разных экстренных сообщений. (По умолчанию '1', '2', '3', '4')
-
Inp_MarginAlertAckKey : Клавиша для подтверждения и временного отключения повторяющихся алертов о низком уровне маржи. (По умолчанию 'A')
Группа 4: Messages & Scheduled Sending
Здесь настраиваются тексты для горячих клавиш и автоматическая отправка для режима "Скриншотер".
-
Inp_CustomMessage , Inp_EmergencyMessage1..4 : Поля для ввода текста, который будет отправлен по нажатию соответствующих клавиш из Группы 3.
-
Inp_EnableAutoSend : Включает автоматическую отправку по расписанию. Работает только в режиме "Скриншотер".
-
Inp_AutoSendIntervalMinutes , Inp_AutoSendTime : Настройка расписания. Если интервал > 0, отправка будет по интервалу. Если = 0, то в указанное точное время.
Группа 5: Message Content Settings
Настройте, какую дополнительную информацию прикреплять к сообщениям.
-
Inp_IncludeTimeInMessage : Добавлять ли серверное время.
-
Inp_IncludeAccountBroker : Добавлять ли номер счета и имя брокера. Критически важно, если у вас несколько счетов.
-
Inp_IncludeBalanceInfo : Добавлять ли информацию о балансе, эквити и уровне маржи.
-
Inp_IncludeDrawdownInfo : Добавлять ли расчет плавающей просадки или прибыли в %.
Группа 6 и 6.1: Margin Control Module Settings
Настройки "Хранителя депозита".
-
Inp_EnableMarginControl : Включает или выключает весь модуль расчета и отображения линий маржи.
-
Inp_Margin_FullSymbols :
-
Описание: Ключевой параметр, определяющий, какие сделки учитывать при расчете уровней. true — учитываются все открытые позиции на счете. false — только позиции по текущему графику.
-
Совет по использованию: Всегда держите true , если вы используете локирование или у вас есть убыточные позиции по другим инструментам. Это позволит вам увидеть реальный общий безубыток. Вы сможете на графике EURUSD открыть сделку и в реальном времени видеть, как ее потенциальная прибыль "вытаскивает" из просадки убыточные сделки по GBPJPY, и где находится точка, когда можно будет закрыть все сделки в ноль или в плюс.
-
-
Inp_Margin_MagicNumber1,2,3 : Фильтрует позиции по магическому номеру. -1 — не использовать фильтр. Полезно, если на счете работают другие роботы, сделки которых вы не хотите учитывать.
-
Inp_Show...Line : Переключатели для отображения каждой конкретной линии (Безубыток, Stop Out и т.д.).
-
Inp_ProfitInPips и Inp_ProfitValue : Настройка линии целевой прибыли. true — цель в пунктах от линии безубытка. false — цель в валюте депозита.
Группа 7: Margin Alerts Settings
Настройки оповещений от модуля контроля маржи.
-
Inp_CriticalMarginLevelPercent : Порог уровня маржи в %, при падении ниже которого будет отправлено экстренное оповещение.
-
Inp_MarginAlertEscalationMinutes : Настройка повторных напоминаний о низком уровне маржи. "5,15,30" означает: напоминание через 5 мин, потом еще через 15, потом еще через 30.
-
Inp_EnableLineTouchAlerts , Inp_AlertProximityPips : Включает упреждающие алерты о приближении цены к одной из линий на N пунктов.
Группа 8: Pattern Scanner & Pattern Settings
Здесь вы "обучаете" советник, что, где и как искать.
-
Inp_Symbols_... , Inp_Timeframes_... : Поля для ввода инструментов и таймфреймов через запятую.
-
Совет: Начинайте с небольшого списка (5-10 инструментов на 2-3 ТФ) и следите за нагрузкой на терминал. Не задавайте слишком много мелких таймфреймов (M1, M5) для большого количества пар — это может замедлить работу.
-
-
Параметры ...Ratio (например, Inp_DojiMaxBodyRatio ):
-
Описание: Это коэффициенты от 0.0 до 1.0, определяющие "качество" паттерна. 0.1 = 10%, 0.5 = 50%.
-
Совет: Лучший способ их настроить — запустить советник в визуальном режиме тестера. Меняйте параметр и сразу смотрите на истории, какие свечи он начинает/перестает считать паттерном.
-
-
Inp_Soldiers_Strictness :
-
MODE_STRICT : Ищет только идеальные, "книжные" паттерны "Три солдата/вороны". Сигналов мало, но они качественнее.
-
MODE_RELAXED : Допускает формации с небольшими гэпами, которые часто встречаются на реальном рынке. Сигналов больше.
-
Группа 11: Screenshot Settings
Настройки внешнего вида скриншотов.
-
Inp_ScreenshotVisibleBars : Главный параметр масштаба. Указывает, сколько свечей будет принудительно отображено на каждом автоматическом скриншоте.
-
Совет: Рекомендуемое значение — от 80 до 150 для получения хорошего обзора графика с достаточным контекстом.
-
Группа 12: Tester & Logging Settings
Настройки для тестирования и отладки.
-
Inp_DisableTelegramInTester : Всегда true при тестировании. Отключает реальные попытки отправки в Telegram, ускоряя тест в сотни раз.
-
Inp_EnableDetailedLogging : Включайте в true только для поиска проблем. В обычном режиме false экономит ресурсы.
-
Настройки стресс-теста ( Inp_StressTest_... ):
-
Описание: Активируется только в Тестере Стратегий. Позволяет автоматически открывать сетку ордеров, чтобы создать нагрузку на депозит и в динамике посмотреть, как будут вести себя линии маржи. Мощный инструмент для визуального анализа рисков.
-