Unified Panel v5: Ваш личный командный центр в MetaTrader 5

Устали упускать возможности? Возьмите рынок под свой полный контроль!

Каждый трейдер знает эту боль:

Усталость от ожидания: Вы часами смотрите в монитор, переключаясь между десятками графиков в поиске идеальной точки входа. Стоит отвлечься на минуту — и лучший сетап упущен.

Страх перед Margin Call: У вас открыта сетка ордеров или "замок" на нескольких инструментах. Как понять, где находится та самая критическая точка, за которой последуют убытки? Высчитывать общий безубыток вручную — долго и неэффективно.

Информационный хаос: Вы хотите оперативно поделиться графиком с подписчиками в Telegram, но на это уходит куча времени: сделать скриншот, обрезать, добавить описание, отправить... За это время цена уже ушла.

Хватит тратить время на рутину и нервы на неопределенность. Позвольте технологиям делать то, что они умеют лучше всего — автоматизировать, отслеживать и информировать.

Представляем Unified Panel v5 — "швейцарский нож" для современного трейдера

Unified Panel v5 — это не просто очередной индикатор или советник. Это комплексная, многозадачная утилита, которая превращает ваш терминал MetaTrader 5 в полноценный командный центр. Один инструмент, который заменит десяток утилит и станет вашим незаменимым помощником.

Он не торгует за вас и не обещает "золотых гор". Его задача — дать вам полный контроль, сэкономить ваше время и защитить от рисков.

Ключевые модули и их польза

"Всевидящий" Сканер Паттернов

Что это: Мощный сканер, который одновременно отслеживает все заданные вами инструменты и таймфреймы в поиске популярных свечных паттернов ( Doji , PinBar , Поглощение , Три солдата/вороны и др.). Отдельно стоит выделить "Экстренный Сигнал": панель непрерывно следит за аномально большими свечами (признак выхода новостей или панических движений) и сообщает о них с наивысшим приоритетом.

Польза: Вам больше не нужно держать открытыми 20 графиков. Утилита сделает это за вас. Как только появится потенциальный сетап, вы мгновенно получите оповещение. Вы экономите часы экранного времени и никогда не упускаете торговую возможность.

"Хранитель Депозита" (Модуль контроля маржи)

Что это: Уникальный калькулятор, который в реальном времени анализирует все ваши открытые позиции и рисует на графике важнейшие ценовые уровни: общий Безубыток по всем сделкам, Margin Call и Stop Out.

Польза: Unified Panel превращает абстрактную угрозу "слива" в конкретную, видимую цену на графике. Особенно полезен этот модуль для тех, кто использует локирование позиций ("замки"). Вы будете четко видеть на графике ту самую цену, где "замок" можно будет раскрыть в общий ноль.

"Молниеносный" Информатор (Telegram)

Что это: Система мгновенных оповещений в ваш Telegram с возможностью прикреплять скриншоты графика.

Польза: Вы всегда на связи с рынком, где бы вы ни находились. Встроенная система приоритетов гарантирует, что оповещение о критическом уровне маржи придет раньше, чем уведомление о рядовом паттерне. Вы получаете самую важную информацию в первую очередь.

"Командный Пункт" (Горячие клавиши)

Что это: Возможность по нажатию одной клавиши мгновенно отправить в Telegram скриншот текущего графика с вашим комментарием или заранее заготовленное экстренное сообщение.

Польза: Эта функция превращает терминал в студию для создания сигналов. Представьте: вы, как аналитик, видите перспективный сетап, наносите на график уровни Stop Loss и Take Profit, нажимаете одну клавишу ('P') — и готовый, наглядный сигнал с вашими пометками мгновенно улетает в ваш Telegram-канал. Быстро, четко и профессионально.

Для кого этот инструмент?

Для трейдеров, торгующих вручную: Чтобы автоматизировать рутинный поиск торговых сетапов.

Для "сеточников" и любителей усреднений/локов: Чтобы визуально контролировать совокупный риск.

Для авторов Telegram-каналов и сигнальных сервисов: Чтобы генерировать и отправлять качественные сигналы за пару секунд.

Для алготрейдеров: В качестве мощной системы мониторинга за работой других советников.

Проверьте в Тестере перед покупкой!

Не верьте нам на слово — проверьте сами! Демо-версия Unified Panel v5 полностью функциональна в Тестере Стратегий MetaTrader 5. Вы сможете:

Увидеть своими глазами , как советник находит все паттерны на истории.

Протестировать модуль маржи: запустить стресс-тест, открыть сетку ордеров и наблюдать, как в реальном времени рассчитываются и динамически двигаются все критические уровни.

Настроить параметры "под себя" и убедиться, что советник находит именно то, что вам нужно.

Скачайте бесплатную демо-версию, запустите ее в визуальном режиме и убедитесь во всем сами.

Поддержка и Развитие: Продукт, который растет вместе с Вами

Unified Panel — это не "мертвый" продукт, а живой, развивающийся проект. Мы постоянно работаем над улучшением и добавлением нового функционала, во многом основываясь на отзывах и пожеланиях наших пользователей. Покупая v5, вы не просто получаете мощный инструмент сегодня, но и получаете возможность напрямую влиять на будущее продукта. Самые интересные и востребованные идеи от пользователей ложатся в основу будущих обновлений.

Взгляд в Будущее: Что ждет в v6?

Мы знаем о главном компромиссе текущей версии — служебном графике для автоматических скриншотов. Поэтому уже сейчас мы активно работаем над архитектурой v6, главная цель которой — полностью избавиться от любых "лишних" окон и дать пользователю максимальную гибкость.

Это откроет новые возможности: от легких индикаторов-визуализаторов, которые будут рисовать все найденные "Монитором" сигналы в виде стрелок прямо на ваших рабочих графиках, до отдельного модуля-обработчика, который позволит создавать скриншоты на полностью настроенном "под себя" шаблоне.

Покупая v5, вы поддерживаете эту разработку и получаете право голоса в определении функционала будущих версий.

Важные правила и известные ограничения

"Монитор" — это "Мозг" системы. Он выполняет всю работу по сканированию. Мозг должен быть только один . На всех ваших терминалах должен быть запущен только один экземпляр в режиме Мониторинг = true .

"Скриншотер" — это "Руки" системы. Это легкий инструмент для ручных действий. Таких экземпляров может быть сколько угодно на любых графиках.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О ФОНОВОМ ГРАФИКЕ: Для создания автоматических скриншотов "Монитор" использует служебный плавающий график. Мы перепробовали все возможные способы, чтобы сделать его на 100% невидимым, но из-за технических ограничений платформы MQL5, на некоторых системах он может быть виден как небольшой графический артефакт в углу экрана. Это не влияет на его работу. Полностью эта проблема будет решена в v6 с выходом индикатора-визуализатора, о котором сказано выше.

Инструкция: Как за 5 минут настроить оповещения в Telegram

Часть А: Создаем бота и получаем Token

Откройте Telegram и в поиске найдите @BotFather (с синей галочкой). Отправьте ему команду /newbot . Придумайте имя для бота (например, My Forex Signal ). Придумайте уникальный username , который должен заканчиваться на _bot (например, MyFXSignal_bot ). BotFather пришлет вам API Token. Скопируйте и сохраните его.

Часть Б: Узнаем свой Chat ID

Для личных сообщений: Найдите своего созданного бота и нажмите "Start". Найдите бота-помощника @userinfobot , отправьте ему /start , и он пришлет ваш User ID — это и есть ваш Chat ID .

Для группы или канала: Добавьте вашего бота в группу/канал как администратора. Отправьте в эту группу/канал любое сообщение. Перешлите это сообщение боту @userinfobot . Он пришлет Chat ID вашего канала/группы (начинается с - ).



Часть В: Завершение настройки

Вставьте полученные Token и Chat ID в соответствующие поля в настройках Unified Panel . Готово!



