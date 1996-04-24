Unified Panel

Unified Panel v5: Ваш личный командный центр в MetaTrader 5

Устали упускать возможности? Возьмите рынок под свой полный контроль!

Каждый трейдер знает эту боль:

  • Усталость от ожидания: Вы часами смотрите в монитор, переключаясь между десятками графиков в поиске идеальной точки входа. Стоит отвлечься на минуту — и лучший сетап упущен.

  • Страх перед Margin Call: У вас открыта сетка ордеров или "замок" на нескольких инструментах. Как понять, где находится та самая критическая точка, за которой последуют убытки? Высчитывать общий безубыток вручную — долго и неэффективно.

  • Информационный хаос: Вы хотите оперативно поделиться графиком с подписчиками в Telegram, но на это уходит куча времени: сделать скриншот, обрезать, добавить описание, отправить... За это время цена уже ушла.

Хватит тратить время на рутину и нервы на неопределенность. Позвольте технологиям делать то, что они умеют лучше всего — автоматизировать, отслеживать и информировать.

Представляем Unified Panel v5 — "швейцарский нож" для современного трейдера

Unified Panel v5 — это не просто очередной индикатор или советник. Это комплексная, многозадачная утилита, которая превращает ваш терминал MetaTrader 5 в полноценный командный центр. Один инструмент, который заменит десяток утилит и станет вашим незаменимым помощником.

Он не торгует за вас и не обещает "золотых гор". Его задача — дать вам полный контроль, сэкономить ваше время и защитить от рисков.

Ключевые модули и их польза

"Всевидящий" Сканер Паттернов

  • Что это: Мощный сканер, который одновременно отслеживает все заданные вами инструменты и таймфреймы в поиске популярных свечных паттернов ( Doji , PinBar , Поглощение , Три солдата/вороны и др.). Отдельно стоит выделить "Экстренный Сигнал": панель непрерывно следит за аномально большими свечами (признак выхода новостей или панических движений) и сообщает о них с наивысшим приоритетом.

  • Польза: Вам больше не нужно держать открытыми 20 графиков. Утилита сделает это за вас. Как только появится потенциальный сетап, вы мгновенно получите оповещение. Вы экономите часы экранного времени и никогда не упускаете торговую возможность.

"Хранитель Депозита" (Модуль контроля маржи)

  • Что это: Уникальный калькулятор, который в реальном времени анализирует все ваши открытые позиции и рисует на графике важнейшие ценовые уровни: общий Безубыток по всем сделкам, Margin Call и Stop Out.

  • Польза: Unified Panel превращает абстрактную угрозу "слива" в конкретную, видимую цену на графике. Особенно полезен этот модуль для тех, кто использует локирование позиций ("замки"). Вы будете четко видеть на графике ту самую цену, где "замок" можно будет раскрыть в общий ноль.

"Молниеносный" Информатор (Telegram)

  • Что это: Система мгновенных оповещений в ваш Telegram с возможностью прикреплять скриншоты графика.

  • Польза: Вы всегда на связи с рынком, где бы вы ни находились. Встроенная система приоритетов гарантирует, что оповещение о критическом уровне маржи придет раньше, чем уведомление о рядовом паттерне. Вы получаете самую важную информацию в первую очередь.

"Командный Пункт" (Горячие клавиши)

  • Что это: Возможность по нажатию одной клавиши мгновенно отправить в Telegram скриншот текущего графика с вашим комментарием или заранее заготовленное экстренное сообщение.

  • Польза: Эта функция превращает терминал в студию для создания сигналов. Представьте: вы, как аналитик, видите перспективный сетап, наносите на график уровни Stop Loss и Take Profit, нажимаете одну клавишу ('P') — и готовый, наглядный сигнал с вашими пометками мгновенно улетает в ваш Telegram-канал. Быстро, четко и профессионально.

Для кого этот инструмент?

  • Для трейдеров, торгующих вручную: Чтобы автоматизировать рутинный поиск торговых сетапов.

  • Для "сеточников" и любителей усреднений/локов: Чтобы визуально контролировать совокупный риск.

  • Для авторов Telegram-каналов и сигнальных сервисов: Чтобы генерировать и отправлять качественные сигналы за пару секунд.

  • Для алготрейдеров: В качестве мощной системы мониторинга за работой других советников.

Проверьте в Тестере перед покупкой!

Не верьте нам на слово — проверьте сами! Демо-версия Unified Panel v5 полностью функциональна в Тестере Стратегий MetaTrader 5. Вы сможете:

  • Увидеть своими глазами, как советник находит все паттерны на истории.

  • Протестировать модуль маржи: запустить стресс-тест, открыть сетку ордеров и наблюдать, как в реальном времени рассчитываются и динамически двигаются все критические уровни.

  • Настроить параметры "под себя" и убедиться, что советник находит именно то, что вам нужно.

Скачайте бесплатную демо-версию, запустите ее в визуальном режиме и убедитесь во всем сами.

Поддержка и Развитие: Продукт, который растет вместе с Вами

Unified Panel — это не "мертвый" продукт, а живой, развивающийся проект. Мы постоянно работаем над улучшением и добавлением нового функционала, во многом основываясь на отзывах и пожеланиях наших пользователей. Покупая v5, вы не просто получаете мощный инструмент сегодня, но и получаете возможность напрямую влиять на будущее продукта. Самые интересные и востребованные идеи от пользователей ложатся в основу будущих обновлений.

Взгляд в Будущее: Что ждет в v6?

Мы знаем о главном компромиссе текущей версии — служебном графике для автоматических скриншотов. Поэтому уже сейчас мы активно работаем над архитектурой v6, главная цель которой — полностью избавиться от любых "лишних" окон и дать пользователю максимальную гибкость.

Это откроет новые возможности: от легких индикаторов-визуализаторов, которые будут рисовать все найденные "Монитором" сигналы в виде стрелок прямо на ваших рабочих графиках, до отдельного модуля-обработчика, который позволит создавать скриншоты на полностью настроенном "под себя" шаблоне.

Покупая v5, вы поддерживаете эту разработку и получаете право голоса в определении функционала будущих версий.

Важные правила и известные ограничения

  • "Монитор" — это "Мозг" системы. Он выполняет всю работу по сканированию. Мозг должен быть только один. На всех ваших терминалах должен быть запущен только один экземпляр в режиме Мониторинг = true .

  • "Скриншотер" — это "Руки" системы. Это легкий инструмент для ручных действий. Таких экземпляров может быть сколько угодно на любых графиках.

  • ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О ФОНОВОМ ГРАФИКЕ: Для создания автоматических скриншотов "Монитор" использует служебный плавающий график. Мы перепробовали все возможные способы, чтобы сделать его на 100% невидимым, но из-за технических ограничений платформы MQL5, на некоторых системах он может быть виден как небольшой графический артефакт в углу экрана. Это не влияет на его работу. Полностью эта проблема будет решена в v6 с выходом индикатора-визуализатора, о котором сказано выше.

Инструкция: Как за 5 минут настроить оповещения в Telegram

Часть А: Создаем бота и получаем Token

  1. Откройте Telegram и в поиске найдите @BotFather (с синей галочкой).

  2. Отправьте ему команду /newbot .

  3. Придумайте имя для бота (например, My Forex Signal ).

  4. Придумайте уникальный username , который должен заканчиваться на _bot (например, MyFXSignal_bot ).

  5. BotFather пришлет вам API Token. Скопируйте и сохраните его.

Часть Б: Узнаем свой Chat ID

  • Для личных сообщений:

    1. Найдите своего созданного бота и нажмите "Start".

    2. Найдите бота-помощника @userinfobot , отправьте ему /start , и он пришлет ваш User ID — это и есть ваш Chat ID .

  • Для группы или канала:

    1. Добавьте вашего бота в группу/канал как администратора.

    2. Отправьте в эту группу/канал любое сообщение.

    3. Перешлите это сообщение боту @userinfobot . Он пришлет Chat ID вашего канала/группы (начинается с - ).

Часть В: Завершение настройки

Вставьте полученные Token и Chat ID в соответствующие поля в настройках Unified Panel . Готово!

Подробное руководство по настройкам Unified Panel v5

Этот справочник поможет вам детально настроить каждый аспект работы советника. Настройки сгруппированы так же, как в окне параметров в терминале.

Группа 1: General & Telegram Settings

Основные настройки для подключения к Telegram.

  • Inp_Token

    • Описание: Ваш уникальный API токен, который вы получили от @BotFather при создании бота.

    • Совет: Вставляйте его аккуратно, без лишних пробелов.

  • Inp_ChatID

    • Описание: Уникальный идентификатор вашего личного чата, группы или канала, куда будут приходить оповещения.

    • Совет: Не забудьте, что для групп и каналов ID обычно начинается со знака - .

  • Inp_EnableAlerts

    • Описание: Глобальный "рубильник" для всех оповещений. Если установить false , советник перестанет отправлять любые сообщения в Telegram, но продолжит работать (сканировать, рисовать линии). Полезно для временного отключения оповещений без снятия советника с графика.

Группа 2: Operating Mode

Выбор основного режима работы утилиты.

  • Inp_EnablePatternMonitoring

    • Описание: Главный переключатель режимов.

      • true (режим "Монитор"): Активирует сканер паттернов, модуль маржи и все автоматические оповещения. Это "мозг" системы. Должен быть только один на всех ваших терминалах!

      • false (режим "Скриншотер"): Отключает всю автоматику. Советник работает в пассивном режиме, позволяя отправлять скриншоты и сообщения вручную по горячим клавишам.

Группа 3: Hotkey Settings

Настройки горячих клавиш. Работают в обоих режимах: и в "Мониторе", и в "Скриншотере".

  • Inp_AccountStatusKey : Клавиша для запроса полного статуса счета в Telegram. (По умолчанию 'H')

  • Inp_ScreenshotKey : Клавиша для мгновенной отправки скриншота текущего графика. (По умолчанию 'P')

  • Inp_CustomMessageKey : Клавиша для отправки заранее заготовленного текста из поля Inp_CustomMessage . (По умолчанию 'S')

  • Inp_TextInputKey : Клавиша для активации режима ручного ввода текста прямо на графике. (По умолчанию 'I')

  • Inp_EmergencyKey1..4 : Клавиши для отправки 4-х разных экстренных сообщений. (По умолчанию '1', '2', '3', '4')

  • Inp_MarginAlertAckKey : Клавиша для подтверждения и временного отключения повторяющихся алертов о низком уровне маржи. (По умолчанию 'A')

Группа 4: Messages & Scheduled Sending

Здесь настраиваются тексты для горячих клавиш и автоматическая отправка для режима "Скриншотер".

  • Inp_CustomMessage , Inp_EmergencyMessage1..4 : Поля для ввода текста, который будет отправлен по нажатию соответствующих клавиш из Группы 3.

  • Inp_EnableAutoSend : Включает автоматическую отправку по расписанию. Работает только в режиме "Скриншотер".

  • Inp_AutoSendIntervalMinutes , Inp_AutoSendTime : Настройка расписания. Если интервал > 0, отправка будет по интервалу. Если = 0, то в указанное точное время.

Группа 5: Message Content Settings

Настройте, какую дополнительную информацию прикреплять к сообщениям.

  • Inp_IncludeTimeInMessage : Добавлять ли серверное время.

  • Inp_IncludeAccountBroker : Добавлять ли номер счета и имя брокера. Критически важно, если у вас несколько счетов.

  • Inp_IncludeBalanceInfo : Добавлять ли информацию о балансе, эквити и уровне маржи.

  • Inp_IncludeDrawdownInfo : Добавлять ли расчет плавающей просадки или прибыли в %.

Группа 6 и 6.1: Margin Control Module Settings

Настройки "Хранителя депозита".

  • Inp_EnableMarginControl : Включает или выключает весь модуль расчета и отображения линий маржи.

  • Inp_Margin_FullSymbols :

    • Описание: Ключевой параметр, определяющий, какие сделки учитывать при расчете уровней. true — учитываются все открытые позиции на счете. false — только позиции по текущему графику.

    • Совет по использованию: Всегда держите true , если вы используете локирование или у вас есть убыточные позиции по другим инструментам. Это позволит вам увидеть реальный общий безубыток. Вы сможете на графике EURUSD открыть сделку и в реальном времени видеть, как ее потенциальная прибыль "вытаскивает" из просадки убыточные сделки по GBPJPY, и где находится точка, когда можно будет закрыть все сделки в ноль или в плюс.

  • Inp_Margin_MagicNumber1,2,3 : Фильтрует позиции по магическому номеру. -1 — не использовать фильтр. Полезно, если на счете работают другие роботы, сделки которых вы не хотите учитывать.

  • Inp_Show...Line : Переключатели для отображения каждой конкретной линии (Безубыток, Stop Out и т.д.).

  • Inp_ProfitInPips и Inp_ProfitValue : Настройка линии целевой прибыли. true — цель в пунктах от линии безубытка. false — цель в валюте депозита.

Группа 7: Margin Alerts Settings

Настройки оповещений от модуля контроля маржи.

  • Inp_CriticalMarginLevelPercent : Порог уровня маржи в %, при падении ниже которого будет отправлено экстренное оповещение.

  • Inp_MarginAlertEscalationMinutes : Настройка повторных напоминаний о низком уровне маржи. "5,15,30" означает: напоминание через 5 мин, потом еще через 15, потом еще через 30.

  • Inp_EnableLineTouchAlerts , Inp_AlertProximityPips : Включает упреждающие алерты о приближении цены к одной из линий на N пунктов.

Группа 8: Pattern Scanner & Pattern Settings

Здесь вы "обучаете" советник, что, где и как искать.

  • Inp_Symbols_... , Inp_Timeframes_... : Поля для ввода инструментов и таймфреймов через запятую.

    • Совет: Начинайте с небольшого списка (5-10 инструментов на 2-3 ТФ) и следите за нагрузкой на терминал. Не задавайте слишком много мелких таймфреймов (M1, M5) для большого количества пар — это может замедлить работу.

  • Параметры ...Ratio (например, Inp_DojiMaxBodyRatio ):

    • Описание: Это коэффициенты от 0.0 до 1.0, определяющие "качество" паттерна. 0.1 = 10%, 0.5 = 50%.

    • Совет: Лучший способ их настроить — запустить советник в визуальном режиме тестера. Меняйте параметр и сразу смотрите на истории, какие свечи он начинает/перестает считать паттерном.

  • Inp_Soldiers_Strictness :

    • MODE_STRICT : Ищет только идеальные, "книжные" паттерны "Три солдата/вороны". Сигналов мало, но они качественнее.

    • MODE_RELAXED : Допускает формации с небольшими гэпами, которые часто встречаются на реальном рынке. Сигналов больше.

Группа 11: Screenshot Settings

Настройки внешнего вида скриншотов.

  • Inp_ScreenshotVisibleBars : Главный параметр масштаба. Указывает, сколько свечей будет принудительно отображено на каждом автоматическом скриншоте.

    • Совет: Рекомендуемое значение — от 80 до 150 для получения хорошего обзора графика с достаточным контекстом.

Группа 12: Tester & Logging Settings

Настройки для тестирования и отладки.

  • Inp_DisableTelegramInTester : Всегда true при тестировании. Отключает реальные попытки отправки в Telegram, ускоряя тест в сотни раз.

  • Inp_EnableDetailedLogging : Включайте в true только для поиска проблем. В обычном режиме false экономит ресурсы.

  • Настройки стресс-теста ( Inp_StressTest_... ):

    • Описание: Активируется только в Тестере Стратегий. Позволяет автоматически открывать сетку ордеров, чтобы создать нагрузку на депозит и в динамике посмотреть, как будут вести себя линии маржи. Мощный инструмент для визуального анализа рисков.


