Sparking Zero

Sparking Zero: Мультистратегическая Торговая Система XAU/USD H1 для MetaTrader 5

Sparking Zero — это Экспертный Советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для графика XAU/USD H1. Он спроектирован как мультистратегическая платформа, выходящая за рамки ограничений систем с одной логикой. Его основу составляет коллекция из 97 различных торговых стратегий, каждая из которых разработана и протестирована для работы на рынке Золота.

Ключевым принципом в разработке Sparking Zero была стабильность производительности в различных торговых средах. Для решения этой задачи система прошла валидацию на множестве источников данных, включая данные от Darwinex, Blackbull, FTMO, Eightcap, Dukascopy и Metaquotes. Этот тщательный процесс тестирования является основополагающим для архитектуры системы.

Основные Характеристики и Функциональность:

  • Мультистратегическая Платформа: Система объединяет 97 уникальных стратегий, которые включают различные рыночные подходы, в том числе следование за трендом (trend-following), возврат к среднему (mean-reversion) и настройки, основанные на волатильности (volatility-based setups). Эта конструкция призвана обеспечить операционное разнообразие в различных рыночных структурах.

  • Валидация Данных Нескольких Брокеров: Логика Sparking Zero была протестирована и доработана с использованием данных от множества брокеров. Этот процесс направлен на обеспечение операционной стабильности системы при столкновении с вариациями данных, обычными для реальных (live) и демонстрационных (demo) счетов.

  • Модуль Динамического Управления Рисками: Каждая сделка управляется адаптивным механизмом Stop Loss (SL) и Take Profit (TP). Эти уровни рассчитываются на основе недавней рыночной волатильности с целью согласования параметров риска с текущим поведением цены.

  • Полная Пользовательская Настройка и Контроль: Система предоставляет трейдеру обширный контроль. Вы можете активировать или деактивировать любую из 97 стратегий, изменять настройки риска и переопределять динамические SL/TP своими собственными уровнями. Это позволяет вам адаптировать работу советника к вашей конкретной толерантности к риску и торговому плану.

Sparking Zero разработан для опытных системных трейдеров, ищущих надежный алгоритмический инструмент, дискреционных трейдеров, которым нужны основанные на данных вводные для управления рисками, и для тех, кто торгует в проп-компаниях, требующих систему, протестированную на соответствующих источниках данных.

Специальное Предложение: Получите Бесплатную Промо-Систему с Искусственным Интеллектом

При покупке Sparking Zero вы получите на выбор одну из наших промо-торговых систем — Aristotle A.I. или Confucius A.I. — без дополнительной оплаты.

Это еще не выпущенные системы, разработанные для Золота и предлагаемые в течение ограниченного времени.

Чтобы воспользоваться этим предложением, просто отправьте сообщение после покупки для получения инструкций о том, как получить вашу систему.


Рекомендуем также
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Эксперты
Volatility Pullback Expert Advisor – Adaptive Grid Trading Robot Overview: Volatility Pullback Expert Advisor  is an advanced market-neutral Expert Advisor that profits from volatility-based pullbacks. It combines an adaptive grid engine, smart recovery, partial hedging, and dynamic risk control to automate trading while minimizing drawdowns. Perfect for both beginner and experienced traders. Key Features: Adaptive Grid Engine: Optimizes entries within a defined price range. Smart Recovery &
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Эксперты
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Эксперты
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Эксперты
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Эксперты
Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Forex Trend Hunter MT5
Gyunay Sali
4 (3)
Эксперты
>>> CHRISTMAS SALE: -60% OFF!  - Promo price: $68 / Regular price $169 <<< - The promotion will end soon! Forex Trend Hunter Live Results: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter is an entirely automated trading system for the MetaTrader 4 trading terminal, developed especially for the needs of ordinary forex traders, yet also used successfully by many professional traders. Forex Trend Hunter is perhaps the best trend-following and long-term profitable Forex robot on the ma
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Эксперты
Работа данного советника основана на работе индикатора Parabolic SAR . В расширенную версию советника вошли следующие изменения и улучшения: Произведен мониторинг поведения советника на различных типах торговых счетов и различных условиях(фиксированный/плавающий спред, ECN/центовые счета и т.д.) Расширен функционал советника. Стал более гибким и улучшил эффективность, в частности наблюдение за открытыми позициями. Работает как на 5-значных, так и на 4-значных котировках. Советник не использует м
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Эксперты
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Эксперты
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Эксперты
Beidou Trend EA is a trend EA with a large profit-loss ratio. Breakout trading is a very old method. It has been widely used since Livermore in the 1900s. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility. I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD since the beginning of my investment career. I am familiar with this method. It is old, simple and effective. Beidou Trend EA is improved based on Rising Sun Gold
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Эксперты
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Эксперты
Full Snap работает по основному принципу: каждая валютная пара имеет свою уникальную "личность", характерную волатильность и оптимальные торговые условия. Вместо применения универсальных стратегий ко всем рынкам, Full Snap использует восемь отдельных алгоритмических подходов, каждый из которых специально настроен для максимальной эффективности на конкретной валютной паре. Этот советник (Expert Advisor) полностью основан на точно подобранных стратегиях, где каждый алгоритм использует уникальные
Open Season
Philipp Shvetsov
Эксперты
Open Season - полностью автоматический советник, работающий по принципу "установил и забыл". Он позволяет активным трейдерам торговать по сигналам с высокой вероятностью на основе пробоя ценового действия на EURUSD H1. Он находит модели ценового действия перед открытием лондонской сессии и торгует по пробоям. Советник совершает короткие сделки на основе сигналов с высокой вероятностью Каждая сделка защищена стоп-лоссом Встроенный фильтр времени Три метода определения размера позиции в зависимост
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Эксперты
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Cub6
Yriy Doronin
Эксперты
Приветствую всех друзья! Представляю вашему вниманию новый советник Kub6 Отлично работает как индикатор и советник при автоматической торговле. Сейчас идёт доработка с ордерами , поэтому приглашаю принять участие и получить в работу Kub6 . Писать мне в личку @draga1. Советник расчитывает промежутки времени установленные в настройках , можно использовать смещение обрисовки . Важным уровнем является среднее значение индикации на этом уровне принимаются торговые решения относительно нахождения цены
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Эксперты
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
Reversal Maestro
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
Эксперты
The "Reversal Maestro" Expert Advisor (EA) is designed to identify market reversals using advanced candlestick pattern analysis and RSI confirmation. It integrates two popular multi-candle reversal patterns: Morning Star and Evening Star , as well as the Bullish Piercing and Bearish Dark Cloud Cover patterns. These patterns are combined with RSI thresholds to detect overbought and oversold market conditions. The EA uses robust risk management, limiting open positions, validating lot sizes based
Green Hawk
Rashed Samir
Эксперты
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
EurUsd Master Robot MT5
Lars Victor Drott
Эксперты
Представляем EUR/USD Master Robot: Стабильность и Последовательность в Форекс-Трейдинге Устали от непредсказуемости? Мечтаете о торговой стратегии, на которую можно по-настоящему положиться? Встречайте EUR/USD Master Robot — вашего нового партнера для безопасной и стабильной торговли на валютном рынке. Этот передовой торговый робот разработан с бескомпромиссной философией: стабильность превыше всего . С EUR/USD Master Robot вы получаете: Доказанную Стабильность: Робот тщательно разработан для то
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это торговый советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя девять независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или методы усреднения . Все сделки, открываемые совет
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Эксперты
Живой сигнал (реальный счет) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Этот EA использует ту же логику и правила исполнения, что и проверенный реальный торговый сигнал , представленный на MQL5. При использовании рекомендуемых и оптимизированных настроек , а также надежного ECN / RAW-spread брокера , поведение в реальной торговле должно в значительной степени отражать структуру и результаты live-сигнала. Обратите внимание, что индивидуальные результаты могут о
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Эксперты
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Эксперты
Инвестиционная фирма готова! Не предназначено для краткосрочной перепродажи счетов или быстрой прибыли. Без мартингейла / Без сетки / Без ИИ Разработано для трейдеров, ориентированных на долгосрочную стабильность. Результаты в режиме реального времени:   Сигнал в реальном времени   |   Основной портфель   |   Результаты FTMO     |    Открытое сообщество Стартовая цена: 249 долларов, следующая цена: 349 долларов (осталось всего 6 экземпляра) Что такое Золотой Атлас? Gold Atlas — это профессиона
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.23 (73)
Эксперты
SmartChoise EA – Торговая система на базе нейронной сети для XAU/USD (Золото) на таймфрейме M1 Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля — в нём подробно объяснены все настройки и параметры. В Telegram-канале вы также можете найти несколько аккаунтов, работающих со SmartChoise с разными балансами, уровнями риска и настройками. Это отличный способ увидеть реальную эффективность советника у разных брокеров и в разных условиях. Цена временно снижена. Этот советник предназ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
The Techno Deity — Цифровое Доминирование на XAUUSD Промо-акция: Вы можете получить в подарок советник Cryon X-9000. Для уточнения условий и получения доступа свяжитесь со мной напрямую. The Techno Deity — это высокотехнологичная торговая экосистема, созданная для тех, кто ценит структурный порядок в хаосе золотого рынка. В основе системы лежит алгоритм цифровой интуиции, который не просто следует за ценой, а идентифицирует зоны институционального интереса и моменты рыночного дисбаланса. Вместо
AI Aurum Pivot
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Эксперты
AI Aurum Pivot — профессиональный торговый советник для золота (XAUUSD), созданный для долгосрочной стабильности и строгого контроля рисков Осталось всего несколько копий по сниженной цене — после их продажи цена будет немедленно повышена до $999.99. LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634 AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725 Download Setfile  |  Prop Firm Testing  |  H2 Time Frame Setting  (Optional) AI Aurum Pivot — это полностью автоматизированный торговый со
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Другие продукты этого автора
Saltwater Silver
Michael Prescott Burney
4.2 (5)
Эксперты
Конечно. Вот перевод этого описания на русский язык. Покоряйте изменчивые течения рынка серебра с Saltwater Silver — лучшим торговым решением, разработанным для XAGUSD на часовом графике H1. Чувствуете себя потерянным в море со стандартными советниками, которые тонут в неспокойных рыночных условиях? Наша революционная система использует сложное ядро нейронной сети, которое адаптируется, обучается и исполняет сделки с точностью опытного штурмана. В основе Saltwater Silver лежит его передовая нейр
AI Gold Dust
Michael Prescott Burney
3.9 (20)
Эксперты
Gold Dust AI: Высокоточный ИИ для XAUUSD H1 – Извлекая ценность из золота Gold Dust AI — это революционный торговый советник, тщательно разработанный для стабильного извлечения ценности с графика XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1. Эта продвинутая система выходит за рамки обычной автоматизации, используя передовой Искусственный Интеллект для повышения точности входов, оптимизации управления сделками и постоянного выявления высоковероятных возможностей в динамичной среде золота. Созданный для трейд
FREE
Socrates Ai
Michael Prescott Burney
2.33 (3)
Эксперты
Socrates A.I. для MT5 | Интеграция API Gemini и ChatGPT для скальпинга XAUUSD M5 ПОСМОТРЕТЬ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НИЖЕ: socrates a.i. instruction manual ФАЙЛ НАСТРОЕК (SET FILE) ИЗ СИГНАЛА НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ:  socrates a.i. set Представляем следующую ступень развития автоматизированного трейдинга: Socrates A.I. для MT5 . Мы переосмыслили возможности систем скальпинга XAUUSD M5 , объединив нашу адаптивную нейронную сеть с аналитической мощью моделей Google Gemini и OpenAI ChatGPT . Это не прос
Fuji Wave
Michael Prescott Burney
4.57 (14)
Эксперты
Fuji Wave: Описание продукта Ощутите спокойный, но мощный ритм иены с Fuji Wave , первоклассным торговым решением, тщательно разработанным для графика USDJPY H1. Вы устали от советников, которые глухи к тонким намекам и мощным подводным течениям рынка? Fuji Wave создан, чтобы слушать, интерпретируя поток рынка с ясностью и точностью дзен-мастера. В основе Fuji Wave лежит его передовая нейронная сеть, усиленная прямой интеграцией с OpenAI и Google Gemini . Это двойное ядро ИИ анализирует гармони
FREE
Nuggets MT5
Michael Prescott Burney
3 (1)
Эксперты
Nuggets MT5 представляет собой революционный советник, тщательно разработанный для таймфрейма M1 по XAUUSD (Золото). Эта интеллектуальная система безупречно сочетает в себе сложные скальпинговые стратегии следования за трендом с продвинутой ИИ-валидацией, всё это создано для извлечения выгоды из динамичных и часто волатильных движений золота. В отличие от обычных скальперов, которые нацелены на минимальную, быструю прибыль, Nuggets MT5 создан с более грандиозными амбициями, нацеливаясь на значит
Turbulence FX
Michael Prescott Burney
4.36 (14)
Эксперты
Unleash the Upgraded Power of Turbulence FX: Master GBPUSD H1 – Absolutely FREE! Prepare to revolutionize your approach to the GBPUSD H1 chart! Turbulence FX, your trusted free system for efficient trading management, has undergone a monumental evolution. We've supercharged its core of structured trade execution, disciplined risk control, and intelligent adaptive recovery strategies to deliver an even more formidable trading ally. NEW! Precision Exits Driven by Indicator Levels: Experience a ne
FREE
Volatix Ai
Michael Prescott Burney
4.75 (4)
Эксперты
Volatix AI: Описание продукта Используйте взрывную силу волатильности золота с помощью Volatix AI — ультимативного решения для скальпинга, разработанного для графика XAUUSD M5. Вы устали от советников, которые дают сбой во время резких ценовых колебаний и высокой волатильности? Наша революционная система создана, чтобы процветать в хаосе, используя сложную нейронную сеть, чтобы превратить рыночную волатильность в ваше главное преимущество. В основе Volatix AI лежит его передовая нейронная сеть,
Parallax FX
Michael Prescott Burney
5 (1)
Эксперты
Откройте новое измерение в трейдинге с Parallax FX — идеальным решением, разработанным для свинговых и позиционных систем на графике AUDUSD H1. Вы устали от обычных советников, которые не справляются со сложными рыночными сценариями? Наша революционная система использует сложное ядро на основе нейронной сети, которое адаптируется, обучается и исполняет сделки с непревзойденной алгоритмической точностью. В основе Parallax FX лежит передовая нейронная сеть, которая непрерывно анализирует данные ча
Yellowstone FX
Michael Prescott Burney
5 (3)
Эксперты
Yellowstone FX: Описание продукта Подключитесь к необузданной, предсказуемой силе рынка золота с Yellowstone FX — окончательным торговым решением, разработанным для графика XAUUSD M15. Вы устали от нестабильных советников, которые не могут найти последовательность в ежедневном хаосе рынка? Yellowstone FX построен на основе надежности и спроектирован так, чтобы извергаться мощными торговыми возможностями с надежностью природной стихии. В основе Yellowstone FX лежит его передовая нейронная сеть, у
Maximus Ai
Michael Prescott Burney
Эксперты
Представляем Maximus AI: Сила и стабильность на EURUSD Вы устали от непредсказуемых скальпинг-ботов и ненадежных стратегий? Maximus AI был разработан с иной целью: достижение стабильной и интеллектуальной торговли на ликвидном таймфрейме EURUSD H1 . Названный в честь своей силы и надежной логики, Maximus AI — это передовой торговый советник для MetaTrader 5 , который сочетает в себе сложную внутреннюю нейронную сеть с аналитической мощью ведущих мировых больших языковых моделей (LLM). Это не про
Entry IQ MT5
Michael Prescott Burney
3.67 (3)
Индикаторы
The Entry IQ Indicator is a technical analysis tool designed to assist traders in identifying potential entry points for long and short positions. It utilizes dynamic price boxes, equilibrium zones, and trend detection algorithms to analyze market trends and price movements. The indicator adapts to different broker price digit formats, provides customizable arrow signals, and plots real-time trendlines to refine signal accuracy. By assessing price action over a specific lookback period, Entry I
FREE
Poltergeist EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
Эксперты
Poltergeist FX is an expert advisor (EA) designed for GBPUSD on the H1 chart, integrating both dynamic and fixed lot sizing alongside advanced risk management tools. It employs ATR-based stop-loss, break-even protection, trailing stops, and profit-locking mechanisms to optimize trade execution while managing risk effectively. The EA supports up to 100 open positions and includes account safeguards such as maximum spread filters, equity protection, and daily loss limits. It operates most efficie
Awesome Sauce EA
Michael Prescott Burney
5 (2)
Эксперты
AWESOME SAUCE EA: Адаптивное Торговое Решение для EURUSD H1 AWESOME SAUCE EA — это передовой экспертный советник (EA), тщательно разработанный для уникального ритма валютной пары EURUSD на таймфрейме H1. Эта интеллектуальная система создана для взыскательных трейдеров, которые понимают, что самая торгуемая валютная пара в мире требует не просто жёсткой стратегии, а адаптивности . Благодаря бесшовной интеграции двухрежимной торговой логики с AI-анализом нового поколения, AWESOME SAUCE EA разработ
Cherry Red FX
Michael Prescott Burney
4 (1)
Эксперты
Cherry Red FX is an expert advisor (EA) designed for trading USDJPY on the H1 chart, integrating advanced algorithmic strategies and dynamic market analysis. It combines optimized trading signals with structured risk management to enhance trade execution and market adaptability. Engineered for efficiency, Cherry Red FX operates with minimal manual intervention while incorporating data-driven trade execution for stability across varying market conditions. The system is designed to support trader
Dragons Breathe FX
Michael Prescott Burney
Эксперты
Dragon’s Breathe FX is an expert advisor (EA) designed for trading USDJPY on the H1 chart, utilizing advanced algorithms and market analysis to identify precise entry points and capture momentum effectively. Tailored to the unique price action, liquidity, and volatility of the USDJPY market, the system employs aggressive trend-following strategies while maintaining adaptability to different trading styles. Equipped with dynamic risk management tools, Dragon’s Breathe FX offers drawdown protecti
One Sauce FX
Michael Prescott Burney
5 (1)
Эксперты
DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 5 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! One Sauce FX is an expert advisor (EA) designed for trading EURUSD on the H1 chart, incorporating a range of structured strategies to identify trading opportunities while maintaining disciplined risk management. The system applies a robust indicator-based exit method and a 10 pip take profit supported by features such as multiple risk methods, directional trade inputs, and time-based exits. Built for consisten
Detroit Smash FX
Michael Prescott Burney
Эксперты
DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 5 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! Detroit Smash FX is an expert advisor (EA) designed for trading USDCAD on the H1 chart, integrating precision trade execution with structured risk management. It supports both dynamic and fixed lot sizing, allowing traders to customize exposure based on account size and risk preference and defined take-profit to manage gains and control losses effectively. Capable of handling up to 100 open positions, Detroit
New Order FX
Michael Prescott Burney
Эксперты
New Order FX is an expert advisor (EA) designed for trading GBPUSD on the H1 chart, integrating structured risk management and trade execution. It supports both dynamic and fixed lot sizing, allowing traders to customize risk exposure through dollar-based or fixed calculations. The system incorporates a trailing stop mechanism with step pips, trailing profit pips, take profit pips, and break-even pips to secure gains while managing risk efficiently. Configured to handle up to 100 open positions
Vulcan FX
Michael Prescott Burney
3 (2)
Эксперты
Vulcan FX is an expert advisor (EA) designed for trading EURUSD on the H1 timeframe, integrating dynamic trade execution with structured risk management. It supports both dynamic and fixed lot sizing, featuring a trailing stop mechanism with configurable step pips, trailing profit pips, take profit pips, and break-even pips to manage risk and secure gains. The EA can manage up to 100 open positions, allowing traders to execute trades in both directions or restrict activity to sell-only mode. Bu
Mary Pippins FX
Michael Prescott Burney
Эксперты
Introducing Mary Pippins FX: Your Practically Perfect Partner for Navigating GBPUSD! DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 3 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! Tired of the unpredictable gusts and downpours in the GBPUSD market? Wish you had a helping hand to manage the "chimney sweeps" of volatility, especially on the H1 chart? Mary Pippins FX is here to bring a spoonful of order and sophistication to your trading approach! This isn't just another Expert Advisor; it's your meticulou
UV Gold
Michael Prescott Burney
Эксперты
UV Gold: Описание продукта Осветите скрытые возможности на рынке золота с помощью UV Gold — первоклассного торгового решения, разработанного для графика XAUUSD H1. Вы устали от стандартных советников, которые слепы к глубинным рыночным течениям? UV Gold работает в другом спектре, используя передовой ИИ для обнаружения прибыльных паттернов, невидимых для обычных индикаторов. В основе UV Gold лежит его передовая нейронная сеть, усиленная прямой интеграцией с OpenAI и Google Gemini . Этот мощный д
Super Euro FX
Michael Prescott Burney
Эксперты
Super Euro FX is an Expert Advisor specifically engineered for the EURUSD currency pair on the H1 timeframe. Its core design philosophy revolves around achieving a high win rate while simultaneously integrating advanced risk management protocols to maintain the lowest possible drawdown relative to its performance. The system is powered by a complex engine running 225 distinct trading strategies. This multi-strategy approach allows the Expert Advisor to adapt to various market phases and conditi
Eurotoxin
Michael Prescott Burney
Эксперты
DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 3 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! EuroToxin FX is an expert advisor (EA) designed for trading EURUSD on the H1 chart, incorporating structured risk management and an optimized trading strategy. It supports both dynamic and fixed lot sizing and integrates pre-defined take-profit targets for trade management. Capable of handling up to 100 open positions, EuroToxin FX offers flexibility by trading in both directions or using a buy/sell-only mode.
Golden Snitch
Michael Prescott Burney
Эксперты
Golden Snitch Trading System for XAU/USD (H1 Chart) The Golden Snitch is a revolutionary and highly effective trading system designed for the XAU/USD pair on the H1 chart. This cutting-edge algorithm employs advanced distance and velocity formulas, entirely independent of traditional technical indicators, to identify optimal entry points for short/medium-term trend-following strategies. By meticulously analyzing significant pullbacks and trend continuation opportunities. Key Features and Functi
Honeycomb EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
Honeycomb EA: An Advanced Algorithmic Framework for XAUUSD H1 Trading The Honeycomb EA represents a sophisticated algorithmic framework meticulously engineered for the nuanced dynamics of the XAUUSD H1 chart. This Expert Advisor incorporates a suite of proprietary functions and intricate protocols designed to identify high-probability trade setups through the analysis of complex market data. At its core, the system manages trade execution with precision, allowing users to define a maximum concur
Birdie Ai
Michael Prescott Burney
Эксперты
Birdie A.I. - Precision Scalping for EURUSD H1 Strategy Overview: Birdie A.I. is a specialized Expert Advisor engineered for the EURUSD H1 chart, operating on a distinct trading methodology focused on precision, minimal market exposure, and adaptive reasoning engine used for risk management that is virtually untraceable by your broker . Developed with insights derived from extensive historical analysis spanning two decades, this EA aims for consistent performance by navigating modern market co
Gold Faithful
Michael Prescott Burney
Эксперты
Gold Faithful: An Autonomous Trading System for XAUUSD H1 Gold Faithful is a meticulously engineered, rules-based trading system specifically designed for the XAUUSD H1 timeframe. This sophisticated system integrates a robust framework encompassing trend filtering, volatility assessment, and precise price action confirmation to identify high-probability trading opportunities. By strategically analyzing historical swing points in conjunction with dynamic support and resistance levels, Gold Faith
Golden Progress
Michael Prescott Burney
Эксперты
Golden Progress BUY ONE GET ONE FREE OF EQUAL VALUE ALL WEEK LONG!! Golden Progress is an Expert Advisor developed for the XAUUSD pair on the M15 timeframe. It is designed to operate with a high-frequency trading approach, utilizing a complex system of over 100 internal strategies to analyze the market. The core function of this EA is to identify and act on numerous potential trading opportunities presented by the dynamic movements of the gold chart. The EA's logic is built for quick and calcul
Golden Taipan EX
Michael Prescott Burney
Эксперты
Golden Taipan: The Rebirth of a Gold Trading Legend - Now Forged for Long-Term Success! Experience the evolution of a gold trading icon! After a year of meticulous refinement, dedicated troubleshooting, and an unwavering commitment to excellence, Golden Taipan is back and ready to redefine your XAUUSD trading experience. This isn't just an update; it's the culmination of passion and precision, engineered to be the robust, powerful system Golden Taipan was always destined to be. Are you looking
Yellow Brick Road
Michael Prescott Burney
Эксперты
Overview Yellow Brick Road for XAUUSD H1 is a purpose-built Expert Advisor that pairs a robust, discretionary-style algorithm with an embedded AI engine. It validates signals, studies trend development, and adapts parameters to your broker’s XAUUSD feed. The goal is a professional workflow that enforces discipline and repeatability—without promises or hype. Architecture & Execution The system runs on MT5 hedging accounts with unique magic numbers per strategy, so every position is isolated and
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв