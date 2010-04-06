Sparking Zero: Мультистратегическая Торговая Система XAU/USD H1 для MetaTrader 5

Sparking Zero — это Экспертный Советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для графика XAU/USD H1. Он спроектирован как мультистратегическая платформа, выходящая за рамки ограничений систем с одной логикой. Его основу составляет коллекция из 97 различных торговых стратегий, каждая из которых разработана и протестирована для работы на рынке Золота.

Ключевым принципом в разработке Sparking Zero была стабильность производительности в различных торговых средах. Для решения этой задачи система прошла валидацию на множестве источников данных, включая данные от Darwinex, Blackbull, FTMO, Eightcap, Dukascopy и Metaquotes. Этот тщательный процесс тестирования является основополагающим для архитектуры системы.

Основные Характеристики и Функциональность:

Мультистратегическая Платформа: Система объединяет 97 уникальных стратегий , которые включают различные рыночные подходы, в том числе следование за трендом ( trend-following ), возврат к среднему ( mean-reversion ) и настройки, основанные на волатильности ( volatility-based setups ). Эта конструкция призвана обеспечить операционное разнообразие в различных рыночных структурах.

Валидация Данных Нескольких Брокеров: Логика Sparking Zero была протестирована и доработана с использованием данных от множества брокеров. Этот процесс направлен на обеспечение операционной стабильности системы при столкновении с вариациями данных, обычными для реальных ( live ) и демонстрационных ( demo ) счетов.

Модуль Динамического Управления Рисками: Каждая сделка управляется адаптивным механизмом Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) . Эти уровни рассчитываются на основе недавней рыночной волатильности с целью согласования параметров риска с текущим поведением цены.

Полная Пользовательская Настройка и Контроль: Система предоставляет трейдеру обширный контроль. Вы можете активировать или деактивировать любую из 97 стратегий, изменять настройки риска и переопределять динамические SL/TP своими собственными уровнями. Это позволяет вам адаптировать работу советника к вашей конкретной толерантности к риску и торговому плану.

Sparking Zero разработан для опытных системных трейдеров, ищущих надежный алгоритмический инструмент, дискреционных трейдеров, которым нужны основанные на данных вводные для управления рисками, и для тех, кто торгует в проп-компаниях, требующих систему, протестированную на соответствующих источниках данных.

Специальное Предложение: Получите Бесплатную Промо-Систему с Искусственным Интеллектом

При покупке Sparking Zero вы получите на выбор одну из наших промо-торговых систем — Aristotle A.I. или Confucius A.I. — без дополнительной оплаты.

Это еще не выпущенные системы, разработанные для Золота и предлагаемые в течение ограниченного времени.

Чтобы воспользоваться этим предложением, просто отправьте сообщение после покупки для получения инструкций о том, как получить вашу систему.