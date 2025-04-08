Sparking Zero

Sparking Zero：MetaTrader 5 上的 XAU/USD H1 多策略交易系统

Sparking Zero 是一款专为 XAU/USD H1（黄金/美元 1 小时图） 设计的 MetaTrader 5 智能交易系统（Expert Advisor, EA）。它被设计成一个多策略框架，超越了单一逻辑系统的局限性。其基础是 97 个不同的交易策略集合，每一个都经过开发和测试，旨在黄金市场中高效运行。

Sparking Zero 开发的核心原则是在各种交易环境中保持性能一致性。为实现这一目标，系统经过了多数据源的验证，包括来自 Darwinex、Blackbull、FTMO、Eightcap、Dukascopy 和 Metaquotes 的数据。这种严格的测试流程是该系统设计的基石。

核心特性和功能：

  • 多策略框架： 该系统集成了 97 个独特的策略，涵盖了多种市场方法，包括趋势跟踪均值回归基于波动性的设置。此设计旨在提供跨越不同市场结构的操作多样性。

  • 多经纪商数据验证： Sparking Zero 的逻辑是使用来自多个经纪商的数据进行测试和完善的。这一过程旨在确保系统在面对真实和模拟环境中常见的数据差异时，仍能保持操作稳定性。

  • 动态风险管理模块： 每笔交易都由一个自适应的止损 (Stop Loss)止盈 (Take Profit) 机制管理。这些水平是根据近期的市场波动性计算的，目标是使风险参数与当前的价格行为保持一致。

  • 全面的用户定制和控制： 系统为交易者提供了广泛的控制权限。您可以激活或禁用 97 个策略中的任何一个，修改风险设置，并用您自己的定制水平覆盖动态 SL/TP。这使您能够根据自己特定的风险承受能力和交易计划来定制 EA 的操作。

Sparking Zero 专为寻求强大算法工具的经验丰富的系统交易者、需要数据驱动的风险管理输入的主观交易者，以及在要求系统经过相关数据源测试的自营交易公司（Prop Firm）环境中进行交易的人士设计。

特别优惠：获赠一套免费的促销 AI 系统

购买 Sparking Zero，您将免费获赠我们促销交易系统中的一套，可选择 Aristotle A.I.（亚里士多德 A.I.）Confucius A.I.（孔子 A.I.）

这些是尚未发布的黄金交易系统，限时提供。

如需领取此优惠，请在购买后发送消息，获取接收您所选系统的操作说明。


