Sparking Zero: MetaTrader 5용 XAU/USD H1 멀티 전략 트레이딩 시스템

Sparking Zero는 **XAU/USD H1 (금/달러 1시간 차트)**를 위해 특별히 개발된 MetaTrader 5용 **엑스퍼트 어드바이저 (Expert Advisor, EA)**입니다. 단일 로직 시스템의 한계를 넘어, 멀티 전략 프레임워크로 설계되었습니다. 그 기반은 금 시장 내에서 작동하도록 개발 및 테스트된 97가지의 고유한 트레이딩 전략 컬렉션입니다.

Sparking Zero 개발의 핵심 원칙은 다양한 트레이딩 환경 전반에 걸친 성능 일관성이었습니다. 이를 위해, 이 시스템은 Darwinex, Blackbull, FTMO, Eightcap, Dukascopy, Metaquotes를 포함한 다수의 데이터 피드에서 검증을 거쳤습니다. 이러한 엄격한 테스트 과정은 시스템 설계의 근본을 이룹니다.

주요 특징 및 기능:

멀티 전략 프레임워크: 시스템은 97가지의 독특한 전략 을 통합하며, 추세 추종 ( trend-following ), 평균 회귀 ( mean-reversion ), 변동성 기반 설정 등 다양한 시장 접근 방식을 포괄합니다. 이 설계는 상이한 시장 구조에 걸쳐 운영의 다양성을 제공하는 것을 목표로 합니다.

멀티 브로커 데이터 검증: Sparking Zero의 로직은 여러 브로커의 데이터를 사용하여 테스트하고 개선되었습니다. 이 프로세스는 실시간 및 데모 환경에서 흔히 발생하는 데이터 변동에 직면했을 때 시스템의 운영 안정성을 보장하기 위함입니다.

동적 리스크 관리 모듈: 모든 거래는 적응형 손절매 (Stop Loss, SL) 및 이익 실현 (Take Profit, TP) 메커니즘에 의해 관리됩니다. 이 레벨들은 최근 시장 변동성을 기반으로 계산되며, 리스크 매개변수를 현재 가격 움직임에 맞추는 것을 목표로 합니다.

완전한 사용자 지정 및 통제: 시스템은 트레이더에게 광범위한 통제권을 제공합니다. 97가지 전략 중 원하는 전략을 활성화 또는 비활성화할 수 있으며, 리스크 설정을 수정하고 동적 SL/TP를 사용자 지정 레벨로 재정의할 수 있습니다. 이를 통해 EA 운영을 특정 리스크 허용치 및 트레이딩 계획에 맞게 조정할 수 있습니다.

Sparking Zero는 견고한 알고리즘 도구를 찾는 경험 많은 시스템 트레이더, 리스크 관리를 위한 데이터 기반의 입력을 원하는 재량 트레이더, 그리고 관련 데이터 피드에서 테스트된 시스템이 필요한 프로프 펌 (Prop Firm) 환경에서 거래하는 사람들을 위해 설계되었습니다.

특별 제공: 무료 프로모션 A.I. 시스템 증정

Sparking Zero 구매 시, 저희 프로모션 트레이딩 시스템 중 하나인 Aristotle A.I. (아리스토텔레스 A.I.) 또는 Confucius A.I. (공자 A.I.) 중 택일하여 추가 비용 없이 받으실 수 있습니다.

이 시스템들은 금 시장을 위해 개발된 미출시 시스템이며, 한정된 기간 동안 제공됩니다.

이 혜택을 청구하려면, 구매 후 메시지를 보내주시면 시스템을 받는 방법에 대한 안내를 받으실 수 있습니다.