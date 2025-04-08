Sparking Zero: Un Sistema de Trading Multi-Estrategia XAU/USD H1 para MetaTrader 5

Sparking Zero es un Asesor Experto (Expert Advisor, EA) para MetaTrader 5, desarrollado específicamente para el gráfico XAU/USD H1 (Oro/Dólar en marco de tiempo de 1 hora). Está diseñado como un marco multi-estrategia, superando las limitaciones de un sistema de lógica única. Su base es una colección de 97 estrategias de trading distintas, cada una desarrollada y probada para operar dentro del mercado del Oro.

Un principio fundamental en el desarrollo de Sparking Zero fue la consistencia del rendimiento en diversos entornos de trading. Para abordar esto, el sistema se sometió a una validación en múltiples fuentes de datos, incluyendo las de Darwinex, Blackbull, FTMO, Eightcap, Dukascopy y Metaquotes. Este riguroso proceso de prueba es fundamental para el diseño del sistema.

Características y Funcionalidad Principales:

Marco Multi-Estrategia: El sistema integra 97 estrategias únicas que abarcan varios enfoques de mercado, incluyendo el seguimiento de tendencias ( trend-following ), reversión a la media ( mean-reversion ) y configuraciones basadas en la volatilidad. Este diseño busca proporcionar diversidad operativa a través de diferentes estructuras de mercado.

Validación de Datos con Múltiples Brókers: La lógica de Sparking Zero fue probada y refinada utilizando datos de múltiples brókers. Este proceso tiene como objetivo asegurar la estabilidad operativa del sistema al encontrarse con las variaciones de datos comunes en entornos reales ( live ) y de demostración.

Módulo Dinámico de Gestión de Riesgos: Cada operación es gestionada por un mecanismo adaptable de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) . Estos niveles se calculan basándose en la volatilidad reciente del mercado, con el objetivo de alinear los parámetros de riesgo con el comportamiento actual de los precios.

Personalización y Control Total por Parte del Usuario: El sistema proporciona un control extenso al trader. Usted puede activar o desactivar cualquiera de las 97 estrategias, modificar la configuración de riesgo y anular el SL/TP dinámico con sus propios niveles personalizados. Esto le permite adaptar el funcionamiento del EA a su tolerancia al riesgo y plan de trading específicos.

Sparking Zero está diseñado para traders sistemáticos experimentados que buscan una herramienta algorítmica robusta, traders discrecionales que desean aportes basados en datos para la gestión de riesgos, y aquellos que operan en entornos de firmas de prop trading y que requieren un sistema probado con fuentes de datos relevantes.

Oferta Especial: Reciba un Sistema de I.A. Promocional de Cortesía

Con su compra de Sparking Zero, recibirá a su elección uno de nuestros sistemas de trading promocionales —Aristotle A.I. (Aristóteles I.A.) o Confucius A.I. (Confucio I.A.)— sin costo adicional.

Estos son sistemas no lanzados, desarrollados para el Oro y ofrecidos por tiempo limitado.

Para reclamar esta oferta, simplemente envíe un mensaje después de su compra para recibir instrucciones sobre cómo obtener su sistema.