Sparking Zero

Sparking Zero: Ein Multi-Strategie XAU/USD H1 Handelssystem für MetaTrader 5

Sparking Zero ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das XAU/USD H1-Chart (Gold/US-Dollar im 1-Stunden-Zeitrahmen) entwickelt wurde. Es ist als Multi-Strategie-Framework konzipiert und geht über die Beschränkungen eines Ein-Logik-Systems hinaus. Seine Grundlage ist eine Sammlung von 97 unterschiedlichen Handelsstrategien, die jeweils für den Betrieb im Goldmarkt entwickelt und getestet wurden.

Ein Kernprinzip bei der Entwicklung von Sparking Zero war die Performance-Konsistenz über verschiedene Handelsumgebungen hinweg. Um dies zu gewährleisten, wurde das System auf mehreren Daten-Feeds validiert, darunter die von Darwinex, Blackbull, FTMO, Eightcap, Dukascopy und Metaquotes. Dieser rigorose Testprozess ist fundamental für das Design des Systems.

Kernfunktionen und Merkmale:

  • Multi-Strategie-Framework: Das System integriert 97 einzigartige Strategien, die verschiedene Marktansätze umfassen, darunter Trendfolge (trend-following), Mean-Reversion (Rückkehr zum Mittelwert) und auf Volatilität basierende Setups. Dieses Design zielt darauf ab, operative Vielfalt über verschiedene Marktstrukturen hinweg zu bieten.

  • Datenvalidierung über mehrere Broker: Die Logik von Sparking Zero wurde anhand von Daten mehrerer Broker getestet und verfeinert. Dieser Prozess soll die Betriebs­stabilität des Systems gewährleisten, wenn es auf die Datenvariationen trifft, die in Live- und Demo-Umgebungen üblich sind.

  • Dynamisches Risikomanagement-Modul: Jeder Trade wird durch einen adaptiven Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Mechanismus verwaltet. Diese Levels werden basierend auf der aktuellen Marktvolatilität berechnet, mit dem Ziel, die Risikoparameter an das aktuelle Preisverhalten anzupassen.

  • Volle Benutzeranpassung und Kontrolle: Das System bietet dem Trader umfassende Kontrolle. Sie können jede der 97 Strategien aktivieren oder deaktivieren, Risikoeinstellungen ändern und den dynamischen SL/TP mit Ihren eigenen benutzerdefinierten Levels überschreiben. Dies ermöglicht es Ihnen, den Betrieb des EA an Ihre spezifische Risikotoleranz und Ihren Handelsplan anzupassen.

Sparking Zero wurde für erfahrene systematische Trader entwickelt, die ein robustes algorithmisches Werkzeug suchen, für diskretionäre Trader, die datengesteuerte Inputs für das Risikomanagement wünschen, und für diejenigen, die in Prop-Trading-Firmen-Umgebungen handeln und ein auf relevanten Daten-Feeds getestetes System benötigen.

Sonderangebot: Erhalten Sie ein kostenloses KI-Aktionssystem

Mit Ihrem Kauf von Sparking Zero erhalten Sie kostenlos eines unserer promotiven Handelssysteme Ihrer Wahl — Aristotle A.I. (Aristoteles KI) oder Confucius A.I. (Konfuzius KI).

Dies sind unveröffentlichte Systeme, die für Gold entwickelt wurden und nur für begrenzte Zeit angeboten werden.

Um dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns einfach nach dem Kauf eine Nachricht, um Anweisungen zum Erhalt Ihres Systems zu erhalten.


