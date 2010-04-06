Sparking Zero

Sparking Zero：MetaTrader 5 用 XAU/USD H1 マルチ戦略トレーディングシステム

Sparking Zero は、特に XAU/USD H1（ゴールド／米ドル 1時間足チャート） 向けに開発された MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザー（Expert Advisor, EA）です。単一ロジックシステムの限界を超え、マルチ戦略フレームワークとして設計されています。その基盤は、ゴールド市場での運用を目的に開発・テストされた97種類の異なるトレーディング戦略のコレクションです。

Sparking Zero の開発における核となる原則は、多様なトレーディング環境全体でのパフォーマンスの一貫性でした。これに対処するため、このシステムは、Darwinex、Blackbull、FTMO、Eightcap、Dukascopy、Metaquotes など、複数のデータフィードで検証を受けています。この厳格なテストプロセスが、本システムの設計における基本となっています。

主な特徴と機能：

  • マルチ戦略フレームワーク： システムには、97のユニークな戦略が統合されており、トレンドフォロー、平均回帰、ボラティリティベースのセットアップなど、さまざまな市場アプローチを網羅しています。この設計は、異なる市場構造に対して運用の多様性を提供することを目的としています。

  • マルチブローカーデータ検証： Sparking Zero のロジックは、複数のブローカーからのデータを使用してテストおよび洗練されました。このプロセスは、ライブ環境やデモ環境で一般的に見られるデータのばらつきに遭遇した際の、システムの運用安定性を保証することを意図しています。

  • 動的リスク管理モジュール： すべての取引は、適応型のストップロス (SL) および テイクプロフィット (TP) メカニズムによって管理されます。これらのレベルは、最近の市場のボラティリティに基づいて計算され、リスクパラメーターを現在の価格行動に合わせることを目指しています。

  • 完全なユーザーカスタマイズと制御： システムはトレーダーに広範な制御を提供します。97の戦略のいずれも有効化または無効化でき、リスク設定を変更したり、動的な SL/TP をご自身のカスタムレベルで上書きしたりできます。これにより、特定のリスク許容度取引計画に合わせて EA の運用を調整できます。

Sparking Zero は、堅牢なアルゴリズムツールを求める経験豊富なシステムトレーダー、リスク管理のためにデータ駆動型のインプットを必要とする裁量トレーダー、および関連するデータフィードでテストされたシステムを必要とするプロップファーム環境で取引する人々のために設計されています。

特別オファー：プロモーション用 A.I. システムを無料で進呈

Sparking Zero をご購入いただくと、プロモーション用トレーディングシステムのいずれか（**Aristotle A.I.（アリストテレス A.I.）**または Confucius A.I.（孔子 A.I.））を、追加費用なしでお選びいただけます。

これらはゴールド向けに開発された未公開のシステムであり、期間限定で提供されます。

このオファーをご利用いただくには、ご購入後にメッセージをお送りいただければ、システムの受け取り方法についてご案内いたします。


おすすめのプロダクト
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
エキスパート
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
エキスパート
Volatility Pullback Expert Advisor – Adaptive Grid Trading Robot Overview: Volatility Pullback Expert Advisor  is an advanced market-neutral Expert Advisor that profits from volatility-based pullbacks. It combines an adaptive grid engine, smart recovery, partial hedging, and dynamic risk control to automate trading while minimizing drawdowns. Perfect for both beginner and experienced traders. Key Features: Adaptive Grid Engine: Optimizes entries within a defined price range. Smart Recovery &
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
エキスパート
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
エキスパート
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
エキスパート
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
エキスパート
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
エキスパート
Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Forex Trend Hunter MT5
Gyunay Sali
4 (3)
エキスパート
>>> CHRISTMAS SALE: -60% OFF!  - Promo price: $68 / Regular price $169 <<< - The promotion will end soon! Forex Trend Hunter Live Results: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter is an entirely automated trading system for the MetaTrader 4 trading terminal, developed especially for the needs of ordinary forex traders, yet also used successfully by many professional traders. Forex Trend Hunter is perhaps the best trend-following and long-term profitable Forex robot on the ma
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
エキスパート
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
エキスパート
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
RSI Master PRO EA
Luis Corso
エキスパート
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
エキスパート
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
エキスパート
Beidou Trend EA is a trend EA with a large profit-loss ratio. Breakout trading is a very old method. It has been widely used since Livermore in the 1900s. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility. I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD since the beginning of my investment career. I am familiar with this method. It is old, simple and effective. Beidou Trend EA is improved based on Rising Sun Gold
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
エキスパート
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
エキスパート
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
エキスパート
Full Snapは基本的な原則に基づいています。それぞれの通貨ペアには独自の「個性」、ボラティリティパターン、最適な取引条件があります。すべての市場に一般的な戦略を適用するのではなく、Full Snapは8つの異なるアルゴリズム戦略を採用し、それぞれがターゲット通貨ペアから最大の効率を引き出すために特別に調整されています。このエキスパートアドバイザー（EA）は、各アルゴリズムが異なる市場状況で通貨ペアごとの特性を活かし、利益を生み出す精密に調整された戦略に重点を置いています。 最良の結果を得るために、EURUSD H1でFull Snapのバックテストおよびフォワードテストを必ず実施してください。 通貨ペア別戦略アーキテクチャ EURUSD - インスティテューショナルフロートラッカー 戦略  流動性ブレイク検出: EURUSDは世界で最も多くの機関投資家のフローを受けています。Full SnapのEURUSDアルゴリズムは、ボリュームと価格分析を通じて機関投資家の蓄積ゾーンを特定し、リテールストップが狩られ、機関資金が流入し始めた時点でポジションを取ります。システムは、ヨーロッパ
Open Season
Philipp Shvetsov
エキスパート
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
エキスパート
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
エキスパート
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Cub6
Yriy Doronin
エキスパート
Greetings to all friends! I present to your attention a new adviser Kub6 Works great as an indicator and adviser in automatic trading. Now there is a revision with orders, so I invite you to take part and get Kub6 to work. Write to me in a personal @draga1. The Expert Advisor calculates the time intervals set in the settings, you can use the outline offset. An important level is the average value of the indication at this level, trading decisions are made regarding whether the price is below or
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
エキスパート
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
エキスパート
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
Reversal Maestro
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
エキスパート
The "Reversal Maestro" Expert Advisor (EA) is designed to identify market reversals using advanced candlestick pattern analysis and RSI confirmation. It integrates two popular multi-candle reversal patterns: Morning Star and Evening Star , as well as the Bullish Piercing and Bearish Dark Cloud Cover patterns. These patterns are combined with RSI thresholds to detect overbought and oversold market conditions. The EA uses robust risk management, limiting open positions, validating lot sizes based
Green Hawk
Rashed Samir
エキスパート
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
EurUsd Master Robot MT5
Lars Victor Drott
エキスパート
Introducing the EUR/USD Master Robot: Stability and Consistency in Forex Trading Tired of unpredictability? Do you want a trading strategy you can truly rely on? Meet the EUR/USD Master Robot – your new partner for secure and consistent forex trading. This advanced trading robot is engineered with an unwavering philosophy: stability above all else. With the EUR/USD Master Robot , you gain: Proven Stability: The robot is meticulously developed to navigate market fluctuations with remarkable calm.
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況や時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12、W1）でトリガーされる 9つ の独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの中核となるロジックは、特定のシグナルを識別することに重点を置いています。Golden Hen EAは、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン（averaging）手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべてのトレードは、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルをダウンロード v2.5 9つの戦略の概要 EAは複数の時間枠で同時にXAUUSDチャートを分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に、潜在的な強気（bullish）反転シグナルを識別するために、直近のバーの特
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
エキスパート
実運用シグナル（リアル口座） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA は、MQL5 に表示されている 検証済みのリアルトレードシグナル と同一のロジックおよび執行ルールを使用しています。 推奨された最適化設定 を使用し、 信頼性の高い ECN / RAW スプレッドブローカー を利用した場合、実際の取引動作は当該リアルシグナルのパフォーマンスおよび取引構造に近いものとなります。 なお、ブローカー条件、スプレッド、約定品質、VPS 環境の違いにより、個々の結果は異なる場合があります。 本 EA は数量限定販売となっており、価格 USD 499 にて残り 2 本のみです；ご購入後、プライベートメッセージにてご連絡いただければ、ユーザーマニュアルおよび推奨設定をお渡しします。 過度なグリッド取引なし、危険なマーチンゲールなし、ナンピン（平均取得単価引き下げ）なし。 重要：GoldWave は実際の市場環境向けに設計されています。 本システムは AI 補助型の適応ロジ
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
エキスパート
Vortex Turbo — 「嵐を操り、Vortexを制する」 Vortex Turboは、最先端のAIアーキテクチャ、適応型市場ロジック、そして精密なリスク管理を融合した独自の開発技術であり、インテリジェントトレーディングの新たな進化段階を体現しています。実績のあるアルゴリズム原理に基づき、複数の戦略を、新たなレベルの予測インテリジェンスを備えた統合型高速エコシステムに統合します。金（XAUUSD(GOLD)）のスキャルピングエキスパートとして設計されたVortex Turboは、制御されたマーチンゲール法と平均化グリッドを採用し、各 ポジションは内蔵のストップロスによって完全に保護されています 。これにより、パワー、精度、安全性の完璧なバランスが確保されています。 非常に重要です！エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した説明書をお送りします。 価格 $555 は 1月19日（月）まで有効です。 その後、価格は $675 に上がります。（最終価格 $1999） Vortex Turbo   Expert Advisorを 購
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
エキスパート
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 [機能と推奨事項] 取引対象 : XAUUSD（金） 時間軸 : 30分（反応速度とシグナル品質の
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 ライブ信号:       ここをクリック クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせくださ
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
エキスパート
プロップファーム準備完了！ 短期的なアカウント転売や短期的な利益獲得を目的として設計されていない マーチンゲールなし / グリッドなし / AIなし 長期的な一貫性を重視するトレーダー向けに設計 ライブ結果: ライブシグナル | メインポートフォリオ |   FTMO結果   |  パブリックコミュニティ 発売価格: 249 ドル、次回価格: 349 ドル (残り 6 部のみ) ゴールドアトラスとは何ですか？ Gold Atlasは、金（XAUUSD）のプロフェッショナルな自動取引システムです。マルチエントリーブレイクアウトアプローチを採用し、日中の動きと大きなトレンドブレイクアウトの両方を捉えます。 このシステムは指標や固定時間枠に基づかず、最小限の最適化を使用して曲線のフィッティングを減らし、堅牢性を向上させます。 Gold Atlas は 5 つの異なるブレイクアウト レベルで動作し、それぞれに独自のストップ ロスとトレーリング ストップ ロジックがあり、強力な内部分散を実現しています。 この戦略は、さまざまな市場体制と市況をカバーし、2006 年まで遡って 10,000 件
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]     [SET FILES]
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.23 (73)
エキスパート
SmartChoise EA – ニューラルネットワーク駆動のXAU/USD（ゴールド）M1タイムフレーム向けトレーディングシステム ユーザーマニュアルはプロフィールページのリンクから入手できます — すべての設定やオプションについて詳細に説明されています。 Telegram チャンネルでは、異なる残高、リスクレベル、設定で SmartChoise を稼働させている複数のアカウントも見つけることができます。これは、EA の実際のパフォーマンスを複数のブローカーや条件で確認する絶好の方法です。 価格は今のところ割引されています。 このEAは長期的で制御された成長を目的としており、その成功にはリスク耐性を理解し、それに合わせて調整することが重要です。 ニューラルネットワークに基づいたエンジンを使用しており、リアルタイムの市場データを継続的に分析し、現在の市場状況に応じてトレーディング戦略を適応させます。このアプローチは、トレードエントリーの最適化、リスク管理の向上、そしてインテリジェントなエクスポージャーの管理に役立ちます。 マーチンゲール戦略に依存するシステムとは異なり、SmartCho
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
エキスパート
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
エキスパート
The Techno Deity — XAUUSD デジタル・ドミナンス プロモーション：Cryon X-9000 アドバイザーをプレゼントとして受け取ることができます。条件の確認とアクセスについては、直接お問い合わせください The Techno Deityは、ゴールド市場の混沌の中に構造的な秩序を求めるトレーダーのために開発されたハイテク・トレーディング・エコシステムです。価格を追うだけでなく、機関投資家の関心ゾーンや市場の不均衡を特定するデジタル直感アルゴリズムを搭載しています。 主なメリット リクイディティ・インテリジェンス：隠れた流動性をスキャンし、急激なインパルスの可能性が高いポイントでエントリーします。 ニューラル・トレンドフィルター：ノイズや偽の調整を排除し、真のトレンドを判別します。 ゼロ・グリッド哲学：ナンピン、グリッド、マーチンゲールを一切使用しません。「ワン・エントリー、ワン・エグジット」の原則に基づきます。 技術仕様 通貨ペア：ゴールド (XAUUSD) 時間足：H1 推奨証拠金：500 USD〜（最小200 USD） 実行タイプ：すべてのブローカーに対応（低
AI Aurum Pivot
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
エキスパート
AI Aurum Pivot ― 長期的な安定性と厳格なリスク管理のために設計された、プロフェッショナル向けゴールド（XAUUSD）取引EA 割引価格のコピーは残りわずかです。完売次第、価格は直ちに $999.99 に引き上げられます。 LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634 AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725 Download Setfile  |   Prop Firm Testing  |   H2 Time Frame Setting  (Optional) AI Aurum Pivot は、ゴールド（XAUUSD）専用に開発された完全自動売買エキスパートアドバイザー（EA）であり、長期的な安定性、管理されたドローダウン、そして厳格なリスク管理に重点を置いたプロフェッショナルなトレード思想に基づいて構築されています。 本 EA はマーチンゲール手法を使用しません。 グリッド、ナンピン、平均化、リカバリーロジックは一切使用しません。
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
作者のその他のプロダクト
Saltwater Silver
Michael Prescott Burney
4.2 (5)
エキスパート
「ソルトウォーター・シルバー」**で、変動の激しい銀市場の潮流を乗りこなしましょう。これはXAGUSDのH1（1時間足）チャートのために設計された究極の取引ソリューションです。荒れ狂う市場で沈んでしまう従来のEA（エキスパートアドバイザー）に、大海原で途方に暮れていませんか？私たちの画期的なシステムは、熟練の航海士のような精度で適応、学習、実行する高度なニューラルネットワークコアを活用しています。 「ソルトウォーター・シルバー」の心臓部は、 OpenAIとGoogle Geminiの連携 によって強化された先進的なニューラルネットワークです。XAGUSDのH1チャートデータを継続的に分析し、手動トレーダーや標準的なボットが完全に見逃してしまう機会の深層海流を特定します。これは単なる自動化ではありません。それは インテリジェントな市場予測 であり、世界で最もダイナミックな市場の一つで予測的優位性をもたらします。 MetaTrader 4またはMetaTrader 5プラットフォームとのシームレスなニューラルネットワークEAの連携を体験してください。「ソルトウォーター・シルバー」EAは数分
AI Gold Dust
Michael Prescott Burney
3.9 (20)
エキスパート
Gold Dust AI：XAUUSD H1対応の高精度AI – ゴールドの価値を発掘する Gold Dust AI は、XAUUSD（ゴールド）のH1（1時間足）チャートから一貫した価値を抽出するために綿密に設計された、画期的なエキスパートアドバイザー（EA）です。この高度なシステムは従来の自動化の枠を超え、先進的な人工知能（AI）を活用してエントリーの精度を磨き、取引管理を最適化し、ゴールドのダイナミックな市場環境から常に高確率な機会を特定します。貴金属取引において洗練されたインテリジェントなアプローチを求めるトレーダーのために設計されたGold Dust AIは、堅牢なアルゴリズムと適応型AIを組み合わせ、生の市場データをH1タイムフレームで収益性の高い「ゴールドダスト（金の粉）」へと変貌させます。 主な特徴と革新技術 インテリジェントな機会発見 Gold Dust AIは、この哲学に基づいて動作します。多角的なアルゴリズムコアを用いてXAUUSDのH1チャートを徹底的にスキャンし、コンフルエンス（複数のテクニカル指標の合致点）を探します。これにより、潜在的なトレンドだけでなく、
FREE
Socrates Ai
Michael Prescott Burney
2.33 (3)
エキスパート
Socrates A.I. for MT5 | Gemini & ChatGPT API統合によるXAUUSD M5スキャルピング 以下の取扱説明書を見る： socrates a.i. instruction manual シグナルからの設定ファイル（SET FILE）はこちら： socrates a.i. signal set 自動取引の次なる進化をご紹介します： Socrates A.I. for MT5 。私たちは、適応型 ニューラルネットワーク を Google Gemini および OpenAIのChatGPT モデルの分析能力と融合させることで、 XAUUSD M5スキャルピングシステム が達成できることの定義を塗り替えました。これは単なるEA（エキスパートアドバイザー）ではありません。これは協調的な知性であり、MetaTrader 5プラットフォーム専用に、前例のないレベルの ニューラルネットワークEA統合 を提供します。 Socrates A.I.の核となる部分は、依然として最高の XAUUSD M5スキャルピングシステム ですが、革命的な安全策が加わっています。直接的
Fuji Wave
Michael Prescott Burney
4.57 (14)
エキスパート
Fuji Wave: 製品説明 USDJPY H1チャートのために丹念に設計された最高峰のトレーディングソリューション、 Fuji Wave で、円相場の静かで力強いリズムを掴みましょう。市場の微かなささやきや強力な底流に耳を貸さないEA（エキスパートアドバイザー）にうんざりしていませんか？Fuji Waveは耳を傾けるために設計されており、禅マスターのような明瞭さと精度で市場の流れを解釈します。 Fuji Waveの中核をなすのは、 OpenAIとGoogle Gemini との直接統合によって強化された先進的なニューラルネットワークです。このデュアルAIコアはH1チャート内のハーモニックパターンと圧力ポイントを分析し、強力な勢いの波が発生する前の静かなエネルギー蓄積の瞬間を特定します。取引を実行する前に、大規模言語モデルに相談し、米ドルと日本円に影響を与える世界的なマクロ経済センチメントやニュースと照らし合わせてその分析結果を検証し、各取引が市場の真のリズムと同期していることを保証します。これは単なる自動化ではなく、 啓発された市場航海術 です。 お使いのMetaTrader 4
FREE
Nuggets MT5
Michael Prescott Burney
3 (1)
エキスパート
Nuggets MT5は、XAUUSD（ゴールド）のM1タイムフレームに特化して緻密に設計された、革命的なエキスパートアドバイザー（EA）です。このインテリジェントなシステムは、洗練されたトレンドフォローのスキャルピング戦略と高度なAIによる検証をシームレスに融合させ、ゴールドのダイナミックでしばしば変動の激しい動きを捉えることを目指します。最小限の利益を素早く狙う従来のスキャルパーとは異なり、Nuggets MT5はより大きな目標を掲げ、最大 5000 pips もの大幅なテイクプロフィットを目指して構築されています。レンジ相場における重要な押し目や転換点を巧みに特定し、戦略的にポジションを積み増し、その後発生するトレンドに乗って最大の価値を引き出すことでこれを達成します。Nuggets MT5は、ペースの速いゴールドのM1チャートにおいて、精度、迅速な実行、そしてAIによる確かな優位性を求めるトレーダーにとって不可欠なツールです。 主な特徴と革新技術 Nuggets MT5は、ペースの速いXAUUSDのM1チャートで、短期的なトレンドとモメンタムの変化を正確に特定するインテリジェン
Turbulence FX
Michael Prescott Burney
4.36 (14)
エキスパート
Unleash the Upgraded Power of Turbulence FX: Master GBPUSD H1 – Absolutely FREE! Prepare to revolutionize your approach to the GBPUSD H1 chart! Turbulence FX, your trusted free system for efficient trading management, has undergone a monumental evolution. We've supercharged its core of structured trade execution, disciplined risk control, and intelligent adaptive recovery strategies to deliver an even more formidable trading ally. NEW! Precision Exits Driven by Indicator Levels: Experience a ne
FREE
Volatix Ai
Michael Prescott Burney
4.75 (4)
エキスパート
Volatix AI：製品説明 Volatix AI でゴールドの爆発的なボラティリティを制し、XAUUSD M5チャートに特化した究極のスキャルピングソリューションを手に入れましょう。急激な価格変動や高ボラティリティのイベント中に機能停止してしまうEAにうんざりしていませんか？ 私たちの革新的なシステムは、混乱の中でこそ真価を発揮するように構築されており、高度なニューラルネットワークを使用して市場のボラティリティを最大の武器に変えます。 Volatix AIの心臓部には、 OpenAIとGoogle Gemini との直接統合によって強化された高度なニューラルネットワークがあります。このデュアルAIコアはM5のプライスアクションを常に分析し、高確率のスキャルピング機会を特定します。しかし、それだけではありません。取引を実行する前に、大規模言語モデルに問い合わせ、最新ニュースや市場センチメントと照らし合わせて文脈的な検証を行い、他では得られない予測的優位性をもたらします。これは単なる自動化ではなく、 インテリジェント・ボラティリティ・トレーディング です。 お使いのMetaTrader
Parallax FX
Michael Prescott Burney
5 (1)
エキスパート
Parallax FX でトレーディングの新次元を切り拓きましょう。これは、AUDUSD H1のスイングトレードおよびポジショントレードシステムのために設計された究極のソリューションです。複雑な市場シナリオで力不足を感じる従来のEA（エキスパートアドバイザー）にうんざりしていませんか？当社の画期的なシステムは、比類のないアルゴリズム精度で適応、学習、実行する高度なニューラルネットワークコアを活用しています。 Parallax FXの中核にあるのは、AUDUSDのH1（1時間足）チャートデータを継続的に分析し、手動トレーダーや静的なボットが見逃しがちな高確率のスイングおよびポジションの機会を特定する、先進的なニューラルネットワークです。これは単なる自動化ではなく、 インテリジェントな市場予測 です。このシステムは、最も強力なAUDUSD H1トレーディングシステムとなるべくゼロから構築されており、戦略的なエントリー、堅牢なリスク管理、そして最適化された長期的な利益実現に重点を置いています。 お使いのMetaTrader 4またはMetaTrader 5プラットフォームとのシームレスなニュ
Yellowstone FX
Michael Prescott Burney
5 (3)
エキスパート
Yellowstone FX：製品説明 XAUUSD M15チャートのために設計された決定版のトレーディングソリューション、 Yellowstone FX で、ゴールド市場の生の、予測可能な力にアクセスしましょう。市場の日々の混乱の中で一貫性を見いだせない不安定なEAにうんざりしていませんか？Yellowstone FXは信頼性を基盤に構築されており、自然の力のような信頼性で、強力な取引機会が噴出するように設計されています。 Yellowstone FXの中核をなすのは、 OpenAIとGoogle Gemini との直接統合によって強化された先進的なニューラルネットワークです。このデュアルAIエンジンはM15チャートの潜在的な圧力を分析し、高確率のブレイクアウトやトレンド継続に至るまでのエネルギーの蓄積を検出します。取引が「噴出」する前に、大規模言語モデルに相談して文脈的な検証を行い、各動きが技術的な力とファンダメンタルズな理由の両方に裏付けられていることを保証します。これは単なる自動化ではなく、 予測市場地質学 です。 お使いのMetaTrader 4またはMetaTrader 5
Maximus Ai
Michael Prescott Burney
エキスパート
Maximus AIのご紹介：EURUSDにおける力と安定性 予測不可能なスキャルピングEAや信頼性の低い戦略にお疲れではありませんか？ Maximus AI は、それらとは異なる目的のために開発されました。それは、安定的で流動性の高い EURUSDのH1時間足 で、一貫性のあるインテリジェントな取引を実現することです。その力強さと堅牢なロジックから名付けられたMaximus AIは、洗練された内部ニューラルネットワークと、世界をリードする大規模言語モデル（LLM）の分析能力を組み合わせた、先進的な MetaTrader 5向け自動売買システム です。 これは単なるインジケーターベースのEAではありません。Maximus AIは、データに基づいた意思決定、資本保護、そして戦略的優位性を重視する真剣なトレーダーのために設計された、次世代の自動売買を代表するものです。 AIコア：Maximusが他と一線を画す理由 Maximus AIを真に際立たせているのは、その画期的な**「デュアルAI検証システム」**です。 まず、 内部ニューラルネットワーク が、EURUSD H1の価格変動に特化し
Entry IQ MT5
Michael Prescott Burney
3.67 (3)
インディケータ
The Entry IQ Indicator is a technical analysis tool designed to assist traders in identifying potential entry points for long and short positions. It utilizes dynamic price boxes, equilibrium zones, and trend detection algorithms to analyze market trends and price movements. The indicator adapts to different broker price digit formats, provides customizable arrow signals, and plots real-time trendlines to refine signal accuracy. By assessing price action over a specific lookback period, Entry I
FREE
Poltergeist EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
エキスパート
Poltergeist FX is an expert advisor (EA) designed for GBPUSD on the H1 chart, integrating both dynamic and fixed lot sizing alongside advanced risk management tools. It employs ATR-based stop-loss, break-even protection, trailing stops, and profit-locking mechanisms to optimize trade execution while managing risk effectively. The EA supports up to 100 open positions and includes account safeguards such as maximum spread filters, equity protection, and daily loss limits. It operates most efficie
Awesome Sauce EA
Michael Prescott Burney
5 (2)
エキスパート
AWESOME SAUCE EA：EURUSD H1向け適応型トレーディングソリューション AWESOME SAUCE EA は、EURUSD H1時間足の独自のリズムに合わせて緻密に作られた、最先端のエキスパートアドバイザー（EA）です。このインテリジェントなシステムは、世界で最も取引されている通貨ペアが固定的な戦略以上のもの、すなわち「適応」を必要とすることを理解している、要求の高いトレーダーのために設計されています。デュアルモードの取引ロジックと次世代のAI分析をシームレスに統合することで、 AWESOME SAUCE EA はトレンド相場とレンジ相場の両方を乗り越えるように構築されています。確率の高いセットアップを特定し、機関投資家レベルの精度でリスクを管理し、EURUSD市場の絶えず変化するボラティリティに戦略を適応させることで、一貫したパフォーマンスを目指します。 主な特徴と革新技術 AWESOME SAUCE EA は、インテリジェントな**「デュアルモード適応ロジック」**で動作し、H1チャート向けの真に万能なツールとなっています。現在の市況を自動的に識別し、強力な方向
Cherry Red FX
Michael Prescott Burney
4 (1)
エキスパート
Cherry Red FX is an expert advisor (EA) designed for trading USDJPY on the H1 chart, integrating advanced algorithmic strategies and dynamic market analysis. It combines optimized trading signals with structured risk management to enhance trade execution and market adaptability. Engineered for efficiency, Cherry Red FX operates with minimal manual intervention while incorporating data-driven trade execution for stability across varying market conditions. The system is designed to support trader
Dragons Breathe FX
Michael Prescott Burney
エキスパート
Dragon’s Breathe FX is an expert advisor (EA) designed for trading USDJPY on the H1 chart, utilizing advanced algorithms and market analysis to identify precise entry points and capture momentum effectively. Tailored to the unique price action, liquidity, and volatility of the USDJPY market, the system employs aggressive trend-following strategies while maintaining adaptability to different trading styles. Equipped with dynamic risk management tools, Dragon’s Breathe FX offers drawdown protecti
One Sauce FX
Michael Prescott Burney
5 (1)
エキスパート
DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 5 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! One Sauce FX is an expert advisor (EA) designed for trading EURUSD on the H1 chart, incorporating a range of structured strategies to identify trading opportunities while maintaining disciplined risk management. The system applies a robust indicator-based exit method and a 10 pip take profit supported by features such as multiple risk methods, directional trade inputs, and time-based exits. Built for consisten
Detroit Smash FX
Michael Prescott Burney
エキスパート
DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 5 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! Detroit Smash FX is an expert advisor (EA) designed for trading USDCAD on the H1 chart, integrating precision trade execution with structured risk management. It supports both dynamic and fixed lot sizing, allowing traders to customize exposure based on account size and risk preference and defined take-profit to manage gains and control losses effectively. Capable of handling up to 100 open positions, Detroit
New Order FX
Michael Prescott Burney
エキスパート
New Order FX is an expert advisor (EA) designed for trading GBPUSD on the H1 chart, integrating structured risk management and trade execution. It supports both dynamic and fixed lot sizing, allowing traders to customize risk exposure through dollar-based or fixed calculations. The system incorporates a trailing stop mechanism with step pips, trailing profit pips, take profit pips, and break-even pips to secure gains while managing risk efficiently. Configured to handle up to 100 open positions
Vulcan FX
Michael Prescott Burney
3 (2)
エキスパート
Vulcan FX is an expert advisor (EA) designed for trading EURUSD on the H1 timeframe, integrating dynamic trade execution with structured risk management. It supports both dynamic and fixed lot sizing, featuring a trailing stop mechanism with configurable step pips, trailing profit pips, take profit pips, and break-even pips to manage risk and secure gains. The EA can manage up to 100 open positions, allowing traders to execute trades in both directions or restrict activity to sell-only mode. Bu
Mary Pippins FX
Michael Prescott Burney
エキスパート
Introducing Mary Pippins FX: Your Practically Perfect Partner for Navigating GBPUSD! DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 3 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! Tired of the unpredictable gusts and downpours in the GBPUSD market? Wish you had a helping hand to manage the "chimney sweeps" of volatility, especially on the H1 chart? Mary Pippins FX is here to bring a spoonful of order and sophistication to your trading approach! This isn't just another Expert Advisor; it's your meticulou
UV Gold
Michael Prescott Burney
エキスパート
UV Gold：製品説明 XAUUSD H1チャートのために設計された最高峰のトレーディングソリューション、 UV Gold で、ゴールド市場に隠された機会を照らし出しましょう。市場の根底にある流れを見過ごしてしまう標準的なEA（エキスパートアドバイザー）にうんざりしていませんか？ UV Goldは異なるスペクトルで動作し、高度なAIを使用して従来のインジケーターでは見えない収益性の高いパターンを検出します。 UV Goldの中核をなすのは、 OpenAIとGoogle Gemini との直接統合によって強化された先進的なニューラルネットワークです。この強力なデュアルAIエンジンは、チャート上の紫外線のように機能し、真の市場構造を明らかにします。H1のプライスアクションを分析しながら、ニュースや市場センチメントに関する文脈的検証のために大規模言語モデルに相談し、比類のない明確さで高確率のスイングトレードやデイトレードを見つけ出します。これは単なる自動化ではなく、**マーケット・イルミネーション（市場の解明）**です。 お使いのMetaTrader 4またはMetaTrader 5プラ
Super Euro FX
Michael Prescott Burney
エキスパート
Super Euro FX is an Expert Advisor specifically engineered for the EURUSD currency pair on the H1 timeframe. Its core design philosophy revolves around achieving a high win rate while simultaneously integrating advanced risk management protocols to maintain the lowest possible drawdown relative to its performance. The system is powered by a complex engine running 225 distinct trading strategies. This multi-strategy approach allows the Expert Advisor to adapt to various market phases and conditi
Eurotoxin
Michael Prescott Burney
エキスパート
DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 3 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! EuroToxin FX is an expert advisor (EA) designed for trading EURUSD on the H1 chart, incorporating structured risk management and an optimized trading strategy. It supports both dynamic and fixed lot sizing and integrates pre-defined take-profit targets for trade management. Capable of handling up to 100 open positions, EuroToxin FX offers flexibility by trading in both directions or using a buy/sell-only mode.
Golden Snitch
Michael Prescott Burney
エキスパート
Golden Snitch Trading System for XAU/USD (H1 Chart) The Golden Snitch is a revolutionary and highly effective trading system designed for the XAU/USD pair on the H1 chart. This cutting-edge algorithm employs advanced distance and velocity formulas, entirely independent of traditional technical indicators, to identify optimal entry points for short/medium-term trend-following strategies. By meticulously analyzing significant pullbacks and trend continuation opportunities. Key Features and Functi
Honeycomb EA
Michael Prescott Burney
エキスパート
Honeycomb EA: An Advanced Algorithmic Framework for XAUUSD H1 Trading The Honeycomb EA represents a sophisticated algorithmic framework meticulously engineered for the nuanced dynamics of the XAUUSD H1 chart. This Expert Advisor incorporates a suite of proprietary functions and intricate protocols designed to identify high-probability trade setups through the analysis of complex market data. At its core, the system manages trade execution with precision, allowing users to define a maximum concur
Birdie Ai
Michael Prescott Burney
エキスパート
Birdie A.I. - Precision Scalping for EURUSD H1 Strategy Overview: Birdie A.I. is a specialized Expert Advisor engineered for the EURUSD H1 chart, operating on a distinct trading methodology focused on precision, minimal market exposure, and adaptive reasoning engine used for risk management that is virtually untraceable by your broker . Developed with insights derived from extensive historical analysis spanning two decades, this EA aims for consistent performance by navigating modern market co
Gold Faithful
Michael Prescott Burney
エキスパート
Gold Faithful: An Autonomous Trading System for XAUUSD H1 Gold Faithful is a meticulously engineered, rules-based trading system specifically designed for the XAUUSD H1 timeframe. This sophisticated system integrates a robust framework encompassing trend filtering, volatility assessment, and precise price action confirmation to identify high-probability trading opportunities. By strategically analyzing historical swing points in conjunction with dynamic support and resistance levels, Gold Faith
Golden Progress
Michael Prescott Burney
エキスパート
Golden Progress BUY ONE GET ONE FREE OF EQUAL VALUE ALL WEEK LONG!! Golden Progress is an Expert Advisor developed for the XAUUSD pair on the M15 timeframe. It is designed to operate with a high-frequency trading approach, utilizing a complex system of over 100 internal strategies to analyze the market. The core function of this EA is to identify and act on numerous potential trading opportunities presented by the dynamic movements of the gold chart. The EA's logic is built for quick and calcul
Golden Taipan EX
Michael Prescott Burney
エキスパート
Golden Taipan: The Rebirth of a Gold Trading Legend - Now Forged for Long-Term Success! Experience the evolution of a gold trading icon! After a year of meticulous refinement, dedicated troubleshooting, and an unwavering commitment to excellence, Golden Taipan is back and ready to redefine your XAUUSD trading experience. This isn't just an update; it's the culmination of passion and precision, engineered to be the robust, powerful system Golden Taipan was always destined to be. Are you looking
Yellow Brick Road
Michael Prescott Burney
エキスパート
Overview Yellow Brick Road for XAUUSD H1 is a purpose-built Expert Advisor that pairs a robust, discretionary-style algorithm with an embedded AI engine. It validates signals, studies trend development, and adapts parameters to your broker’s XAUUSD feed. The goal is a professional workflow that enforces discipline and repeatability—without promises or hype. Architecture & Execution The system runs on MT5 hedging accounts with unique magic numbers per strategy, so every position is isolated and
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信