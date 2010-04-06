Sparking Zero：MetaTrader 5 用 XAU/USD H1 マルチ戦略トレーディングシステム

Sparking Zero は、特に XAU/USD H1（ゴールド／米ドル 1時間足チャート） 向けに開発された MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザー（Expert Advisor, EA）です。単一ロジックシステムの限界を超え、マルチ戦略フレームワークとして設計されています。その基盤は、ゴールド市場での運用を目的に開発・テストされた97種類の異なるトレーディング戦略のコレクションです。

Sparking Zero の開発における核となる原則は、多様なトレーディング環境全体でのパフォーマンスの一貫性でした。これに対処するため、このシステムは、Darwinex、Blackbull、FTMO、Eightcap、Dukascopy、Metaquotes など、複数のデータフィードで検証を受けています。この厳格なテストプロセスが、本システムの設計における基本となっています。

主な特徴と機能：

マルチ戦略フレームワーク： システムには、 97のユニークな戦略 が統合されており、トレンドフォロー、平均回帰、ボラティリティベースのセットアップなど、さまざまな市場アプローチを網羅しています。この設計は、異なる市場構造に対して運用の多様性を提供することを目的としています。

マルチブローカーデータ検証： Sparking Zero のロジックは、複数のブローカーからのデータを使用してテストおよび洗練されました。このプロセスは、ライブ環境やデモ環境で一般的に見られるデータのばらつきに遭遇した際の、システムの運用安定性を保証することを意図しています。

動的リスク管理モジュール： すべての取引は、適応型の ストップロス (SL) および テイクプロフィット (TP) メカニズムによって管理されます。これらのレベルは、最近の市場のボラティリティに基づいて計算され、リスクパラメーターを現在の価格行動に合わせることを目指しています。

完全なユーザーカスタマイズと制御： システムはトレーダーに広範な制御を提供します。97の戦略のいずれも有効化または無効化でき、リスク設定を変更したり、動的な SL/TP をご自身のカスタムレベルで上書きしたりできます。これにより、特定のリスク許容度と取引計画に合わせて EA の運用を調整できます。

Sparking Zero は、堅牢なアルゴリズムツールを求める経験豊富なシステムトレーダー、リスク管理のためにデータ駆動型のインプットを必要とする裁量トレーダー、および関連するデータフィードでテストされたシステムを必要とするプロップファーム環境で取引する人々のために設計されています。

特別オファー：プロモーション用 A.I. システムを無料で進呈

Sparking Zero をご購入いただくと、プロモーション用トレーディングシステムのいずれか（**Aristotle A.I.（アリストテレス A.I.）**または Confucius A.I.（孔子 A.I.））を、追加費用なしでお選びいただけます。

これらはゴールド向けに開発された未公開のシステムであり、期間限定で提供されます。

このオファーをご利用いただくには、ご購入後にメッセージをお送りいただければ、システムの受け取り方法についてご案内いたします。