Sparking Zero

Sparking Zero: Um Sistema de Negociação Multi-Estratégia XAU/USD H1 para MetaTrader 5

Sparking Zero é um Expert Advisor (EA) para MetaTrader 5, desenvolvido especificamente para o gráfico XAU/USD H1 (Ouro/Dólar no timeframe de 1 hora). Foi concebido como uma estrutura multi-estratégia, indo além das limitações de um sistema de lógica única. A sua base é uma coleção de 97 estratégias de negociação distintas, cada uma desenvolvida e testada para operar dentro do mercado do Ouro.

Um princípio fundamental no desenvolvimento do Sparking Zero foi a consistência de desempenho em ambientes de negociação variados. Para abordar esta questão, o sistema passou por uma validação em múltiplos feeds de dados, incluindo os de Darwinex, Blackbull, FTMO, Eightcap, Dukascopy e Metaquotes. Este rigoroso processo de testes é essencial para o design do sistema.

Principais Características e Funcionalidades:

  • Estrutura Multi-Estratégia: O sistema integra 97 estratégias únicas que abrangem várias abordagens de mercado, incluindo seguimento de tendência (trend-following), reversão à média (mean-reversion) e configurações baseadas em volatilidade. Este design visa proporcionar diversidade operacional em diferentes estruturas de mercado.

  • Validação de Dados em Múltiplos Brókers: A lógica do Sparking Zero foi testada e refinada usando dados de múltiplos brókers. Este processo destina-se a garantir a estabilidade operacional do sistema ao encontrar as variações de dados comuns em ambientes reais (live) e de demonstração.

  • Módulo de Gestão de Risco Dinâmico: Cada negociação é gerida por um mecanismo adaptativo de Stop Loss (SL) e Take Profit (TP). Estes níveis são calculados com base na volatilidade recente do mercado, com o objetivo de alinhar os parâmetros de risco com o comportamento atual dos preços.

  • Personalização e Controlo Total pelo Utilizador: O sistema oferece controlo extensivo ao trader. Pode ativar ou desativar qualquer uma das 97 estratégias, modificar as configurações de risco e anular o SL/TP dinâmico com os seus próprios níveis personalizados. Isto permite-lhe adaptar a operação do EA à sua tolerância ao risco e plano de negociação específicos.

O Sparking Zero foi concebido para traders sistemáticos experientes que procuram uma ferramenta algorítmica robusta, traders discricionários que desejam inputs baseados em dados para gestão de risco, e aqueles que negoceiam em ambientes de prop firm (empresas de prop trading) que exigem um sistema testado em feeds de dados relevantes.

Oferta Especial: Receba um Sistema de I.A. Promocional de Cortesia

Com a sua compra do Sparking Zero, receberá à sua escolha um dos nossos sistemas de negociação promocionais — Aristotle A.I. (Aristóteles I.A.) ou Confucius A.I. (Confúcio I.A.)sem custo adicional.

Estes são sistemas ainda não lançados, desenvolvidos para o Ouro e oferecidos por um período limitado.

Para reclamar esta oferta, basta enviar uma mensagem após a sua compra para receber instruções sobre como obter o seu sistema.


