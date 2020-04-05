Golden Range

Golden Range

Советник для торговли золотом на основе уровней для XAUUSD H1

Golden Range — это структурированный торговый советник, основанный на уровнях, разработанный для Gold / XAUUSD на таймфрейме H1.

Советник использует рассчитанные торговые диапазоны, ценовые уровни и структурированные отложенные ордера. Он создан для участия в движении рынка золота без попытки входить на каждой свече, сохраняя при этом простоту настройки и удобство использования.

Golden Range предназначен для трейдеров, которым нужен понятный советник для торговли золотом с простыми параметрами, режимами риска, защитой от высокого спреда, контролем максимального лота и управлением просадкой.

Бесплатный ранний релиз

Golden Range в настоящее время доступен как бесплатный ранний релиз для первых пользователей.

Этот ранний релиз позволяет трейдерам протестировать советник, понять его торговое поведение и поделиться честной обратной связью перед будущими обновлениями.

Если вы протестируете Golden Range и сочтете его полезным, ваш рейтинг, отзыв, комментарий или сообщение будут очень ценны. Ваша обратная связь помогает поддерживать разработку и улучшать будущие версии.

Торговая концепция

Golden Range не предназначен для входа на каждой свече.

Вместо этого советник ожидает, пока цена достигнет рассчитанных торговых диапазонов и уровней, затем использует структурированные отложенные ордера вокруг этих зон.

Цель — сохранить простой пользовательский опыт, позволяя внутреннему алгоритму управлять торговой структурой.

Golden Range ориентирован на:

✅ Торговлю XAUUSD / Gold
✅ Таймфрейм H1
✅ Торговые диапазоны на основе уровней
✅ Структурированные отложенные ордера
✅ Возможности покупок и продаж
✅ Простые режимы риска
✅ Защиту от высокого спреда у брокеров по золоту
✅ Контроль максимального лота одного ордера
✅ Защиту от просадки
✅ Чистую и удобную панель настроек

Основные возможности

✅ Разработан для XAUUSD / Gold
✅ Рекомендуемый таймфрейм: H1
✅ Торговый подход на основе уровней
✅ Структурированные отложенные ордера
✅ Поддержка покупок и продаж
✅ Простые режимы риска
✅ Возможность ручного выбора лота
✅ Ограничение максимального лота одного ордера
✅ Контроль максимальной просадки
✅ Фильтр спреда для брокеров с высоким спредом по золоту
✅ Простые настройки и легкий запуск
✅ Подходит для бэктестинга и тестирования на демо-счете

Рекомендуемые настройки

Символ: XAUUSD / Gold
Таймфрейм: H1
Минимальный рекомендуемый баланс: $1,000
Предпочтительный баланс: $3,000–$5,000+
Минимальный лот: 0.01

Для лучших результатов используйте брокера со стабильным исполнением по XAUUSD, разумным спредом и качественными тиковыми данными.

Рекомендуемые стартовые параметры

Обычное тестирование

Risk Mode: Default Risk
Max Single Order Lot: 0.05
Max DD Allowed: 50%
Max Spread Points: 1500–2000

Более безопасное тестирование

Risk Mode: Low Risk
Max Single Order Lot: 0.01–0.03
Max DD Allowed: 20–30%

Новым пользователям рекомендуется сначала протестировать советник на демо-счете, прежде чем использовать его на реальном счете.

Важные примечания

Golden Range не гарантирует прибыль. Ни один торговый советник не может выигрывать при любых рыночных условиях.

Золото является волатильным инструментом, и результаты торговли могут отличаться в зависимости от:

• Спреда брокера
• Комиссии
• Проскальзывания
• Скорости исполнения
• Качества тиковых данных
• Кредитного плеча счета
• Спецификаций символа XAUUSD
• Рыночных условий

Пожалуйста, тщательно проводите бэктестинг и тестируйте советник на демо-счете перед использованием на реальном счете.

Предупреждение о рисках

Торговля золотом, форексом и CFD связана с риском. Вы можете потерять часть или весь свой капитал.

Используйте правильное управление рисками и никогда не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.

Golden Range предоставляется как инструмент для тестирования и помощи в торговле. Вы полностью несете ответственность за свои торговые решения.


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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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