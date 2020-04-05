Golden Range
- Эксперты
-
- Версия: 4.100
Советник для торговли золотом на основе уровней для XAUUSD H1
Golden Range — это структурированный торговый советник, основанный на уровнях, разработанный для Gold / XAUUSD на таймфрейме H1.
Советник использует рассчитанные торговые диапазоны, ценовые уровни и структурированные отложенные ордера. Он создан для участия в движении рынка золота без попытки входить на каждой свече, сохраняя при этом простоту настройки и удобство использования.
Golden Range предназначен для трейдеров, которым нужен понятный советник для торговли золотом с простыми параметрами, режимами риска, защитой от высокого спреда, контролем максимального лота и управлением просадкой.Бесплатный ранний релиз
Golden Range в настоящее время доступен как бесплатный ранний релиз для первых пользователей.
Этот ранний релиз позволяет трейдерам протестировать советник, понять его торговое поведение и поделиться честной обратной связью перед будущими обновлениями.
Если вы протестируете Golden Range и сочтете его полезным, ваш рейтинг, отзыв, комментарий или сообщение будут очень ценны. Ваша обратная связь помогает поддерживать разработку и улучшать будущие версии.Торговая концепция
Golden Range не предназначен для входа на каждой свече.
Вместо этого советник ожидает, пока цена достигнет рассчитанных торговых диапазонов и уровней, затем использует структурированные отложенные ордера вокруг этих зон.
Цель — сохранить простой пользовательский опыт, позволяя внутреннему алгоритму управлять торговой структурой.
Golden Range ориентирован на:
✅ Торговлю XAUUSD / Gold
✅ Таймфрейм H1
✅ Торговые диапазоны на основе уровней
✅ Структурированные отложенные ордера
✅ Возможности покупок и продаж
✅ Простые режимы риска
✅ Защиту от высокого спреда у брокеров по золоту
✅ Контроль максимального лота одного ордера
✅ Защиту от просадки
✅ Чистую и удобную панель настроек
✅ Разработан для XAUUSD / Gold
✅ Рекомендуемый таймфрейм: H1
✅ Торговый подход на основе уровней
✅ Структурированные отложенные ордера
✅ Поддержка покупок и продаж
✅ Простые режимы риска
✅ Возможность ручного выбора лота
✅ Ограничение максимального лота одного ордера
✅ Контроль максимальной просадки
✅ Фильтр спреда для брокеров с высоким спредом по золоту
✅ Простые настройки и легкий запуск
✅ Подходит для бэктестинга и тестирования на демо-счете
Символ: XAUUSD / Gold
Таймфрейм: H1
Минимальный рекомендуемый баланс: $1,000
Предпочтительный баланс: $3,000–$5,000+
Минимальный лот: 0.01
Для лучших результатов используйте брокера со стабильным исполнением по XAUUSD, разумным спредом и качественными тиковыми данными.Рекомендуемые стартовые параметры
Обычное тестирование
Risk Mode: Default Risk
Max Single Order Lot: 0.05
Max DD Allowed: 50%
Max Spread Points: 1500–2000
Более безопасное тестирование
Risk Mode: Low Risk
Max Single Order Lot: 0.01–0.03
Max DD Allowed: 20–30%
Новым пользователям рекомендуется сначала протестировать советник на демо-счете, прежде чем использовать его на реальном счете.Важные примечания
Golden Range не гарантирует прибыль. Ни один торговый советник не может выигрывать при любых рыночных условиях.
Золото является волатильным инструментом, и результаты торговли могут отличаться в зависимости от:
• Спреда брокера
• Комиссии
• Проскальзывания
• Скорости исполнения
• Качества тиковых данных
• Кредитного плеча счета
• Спецификаций символа XAUUSD
• Рыночных условий
Пожалуйста, тщательно проводите бэктестинг и тестируйте советник на демо-счете перед использованием на реальном счете.Предупреждение о рисках
Торговля золотом, форексом и CFD связана с риском. Вы можете потерять часть или весь свой капитал.
Используйте правильное управление рисками и никогда не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.
Golden Range предоставляется как инструмент для тестирования и помощи в торговле. Вы полностью несете ответственность за свои торговые решения.