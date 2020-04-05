Советник для торговли золотом на основе уровней для XAUUSD H1

Golden Range

Golden Range — это структурированный торговый советник, основанный на уровнях, разработанный для Gold / XAUUSD на таймфрейме H1.

Советник использует рассчитанные торговые диапазоны, ценовые уровни и структурированные отложенные ордера. Он создан для участия в движении рынка золота без попытки входить на каждой свече, сохраняя при этом простоту настройки и удобство использования.

Golden Range предназначен для трейдеров, которым нужен понятный советник для торговли золотом с простыми параметрами, режимами риска, защитой от высокого спреда, контролем максимального лота и управлением просадкой.

Бесплатный ранний релиз

Golden Range в настоящее время доступен как бесплатный ранний релиз для первых пользователей.

Этот ранний релиз позволяет трейдерам протестировать советник, понять его торговое поведение и поделиться честной обратной связью перед будущими обновлениями.

Если вы протестируете Golden Range и сочтете его полезным, ваш рейтинг, отзыв, комментарий или сообщение будут очень ценны. Ваша обратная связь помогает поддерживать разработку и улучшать будущие версии.

Торговая концепция

Golden Range не предназначен для входа на каждой свече.

Вместо этого советник ожидает, пока цена достигнет рассчитанных торговых диапазонов и уровней, затем использует структурированные отложенные ордера вокруг этих зон.

Цель — сохранить простой пользовательский опыт, позволяя внутреннему алгоритму управлять торговой структурой.

Golden Range ориентирован на:

✅ Торговлю XAUUSD / Gold

✅ Таймфрейм H1

✅ Торговые диапазоны на основе уровней

✅ Структурированные отложенные ордера

✅ Возможности покупок и продаж

✅ Простые режимы риска

✅ Защиту от высокого спреда у брокеров по золоту

✅ Контроль максимального лота одного ордера

✅ Защиту от просадки

✅ Чистую и удобную панель настроек

Основные возможности

✅ Разработан для XAUUSD / Gold

✅ Рекомендуемый таймфрейм: H1

✅ Торговый подход на основе уровней

✅ Структурированные отложенные ордера

✅ Поддержка покупок и продаж

✅ Простые режимы риска

✅ Возможность ручного выбора лота

✅ Ограничение максимального лота одного ордера

✅ Контроль максимальной просадки

✅ Фильтр спреда для брокеров с высоким спредом по золоту

✅ Простые настройки и легкий запуск

✅ Подходит для бэктестинга и тестирования на демо-счете

Рекомендуемые настройки

Символ: XAUUSD / Gold

Таймфрейм: H1

Минимальный рекомендуемый баланс: $1,000

Предпочтительный баланс: $3,000–$5,000+

Минимальный лот: 0.01

Для лучших результатов используйте брокера со стабильным исполнением по XAUUSD, разумным спредом и качественными тиковыми данными.

Обычное тестирование

Рекомендуемые стартовые параметры

Risk Mode: Default Risk

Max Single Order Lot: 0.05

Max DD Allowed: 50%

Max Spread Points: 1500–2000

Более безопасное тестирование

Risk Mode: Low Risk

Max Single Order Lot: 0.01–0.03

Max DD Allowed: 20–30%

Новым пользователям рекомендуется сначала протестировать советник на демо-счете, прежде чем использовать его на реальном счете.

Важные примечания

Golden Range не гарантирует прибыль. Ни один торговый советник не может выигрывать при любых рыночных условиях.

Золото является волатильным инструментом, и результаты торговли могут отличаться в зависимости от:

• Спреда брокера

• Комиссии

• Проскальзывания

• Скорости исполнения

• Качества тиковых данных

• Кредитного плеча счета

• Спецификаций символа XAUUSD

• Рыночных условий

Пожалуйста, тщательно проводите бэктестинг и тестируйте советник на демо-счете перед использованием на реальном счете.

Предупреждение о рисках

Торговля золотом, форексом и CFD связана с риском. Вы можете потерять часть или весь свой капитал.

Используйте правильное управление рисками и никогда не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.

Golden Range предоставляется как инструмент для тестирования и помощи в торговле. Вы полностью несете ответственность за свои торговые решения.