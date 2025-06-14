Soft Manager EA

Торговый отчет за последние несколько месяцев, реальный счет:  https://drive.google.com/drive/folders/1Wd5nZHpEX_deCnSEm9fC05hWkAUXW3IW?usp=drive_link

Этот советник — результат моей многолетней разработки. Результат вы видите перед собой!

Я не использую маркетинговые уловки вроде машинного обучения, искусственного интеллекта или перептимизации и подгонки торговли с помощью бэктестинга для одного инструмента.

Это универсальный трендовый советник, основанный на поиске коррекций и точки входа для продолжения тренда. Используемые Рынки — все. Рабочий таймфрейм от M1 до W1, в зависимости от используемого SET.

Этот советник использует авторский метод — интерпретацию изменений скрытой волатильности рынка на основе шести значений индикатора ATR. Это закрытое логическое ядро системы (параметры которого вы можете изменить в настройках советника). Все остальные настройки (такие как тейк-профит, стоп-лосс, график торговли, рыночные корреляции, тайм-стоп и т. д.) очевидны и понятны, и также открыты для настройки.

Таким образом, вы не получите закрытого робота (Black Box), который перестанет работать при изменении рыночных условий. А они будут меняться, так было всегда и так будет всегда.

Обратите внимание, что для корректной работы советника требуются настроенные файлы SET. С настройками по умолчанию советник не будет приносить прибыль.

Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить правильные настроенные файлы SET, полную бессрочную поддержку, информацию о настройке и руководство в формате PDF


farkas09
98
farkas09 2025.11.11 02:10 
 

Goood EA,best support.

cyberhiga
1098
cyberhiga 2025.08.15 12:00 
 

The author is very kind and responds quickly. I feel that he is a trustworthy person. I have high expectations for Soft Manager EA. I plan to use it for a while and evaluate it.

Updated September 20, 2025

I've been using it in practice since August 25th, and the results have been outstanding.

I started with a small amount of capital, but it has grown to 1.5 times its original value.

The author mentioned they would create a new set file. That set file has arrived.

I thought they might have forgotten, but after creating it, they sent it promptly.

They are a very trustworthy author.

I am grateful.

Igor Mirkovic
54
Igor Mirkovic 2025.07.31 23:56 
 

Just purchased the EA and wanted to say how impressed I am with the overall design and structure. You can tell right away alot of effort and thought has been put into this Expert Advisor. The interface is clean, the inputs are clearly explained, and the lack of unnecessary complexity is refreshing. The adaptive SL/TP feature is particularly well thought out — it’s evident that a lot of care went into building this. Cant wait to see how it performs in live conditions. Thank you for creating something that’s practical and well thought out!.

Market Correlation WillSpread
Aliaksei Pinchuk
5 (1)
Индикаторы
WillSpread — Индикатор рыночной силы по Ларри Вильямсу для MetaTrader 5 !!!!!!!!!! Check out my Expert Advisor systems that also use market correlation    https://www.mql5.com/ru/users/consig/seller WillSpread — это профессиональный индикатор на основе авторской методики Ларри Вильямса (трейдера, со стажем в несколько) позволяющий анализировать скрытую силу и слабость активов через межрыночные корреляции. Идеально подходит для определения опережающих сигналов и подтверждения трендов. Что
FREE
