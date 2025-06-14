Soft Manager EA

More information, monitoring

Торговый отчет за последние несколько месяцев, реальный счет: https://drive.google.com/drive/folders/1Wd5nZHpEX_deCnSEm9fC05hWkAUXW3IW?usp=drive_link

Этот советник — результат моей многолетней разработки. Результат вы видите перед собой!

Я не использую маркетинговые уловки вроде машинного обучения, искусственного интеллекта или перептимизации и подгонки торговли с помощью бэктестинга для одного инструмента.

Это универсальный трендовый советник, основанный на поиске коррекций и точки входа для продолжения тренда. Используемые Рынки — все. Рабочий таймфрейм от M1 до W1, в зависимости от используемого SET.

Этот советник использует авторский метод — интерпретацию изменений скрытой волатильности рынка на основе шести значений индикатора ATR. Это закрытое логическое ядро системы (параметры которого вы можете изменить в настройках советника). Все остальные настройки (такие как тейк-профит, стоп-лосс, график торговли, рыночные корреляции, тайм-стоп и т. д.) очевидны и понятны, и также открыты для настройки.

Таким образом, вы не получите закрытого робота (Black Box), который перестанет работать при изменении рыночных условий. А они будут меняться, так было всегда и так будет всегда.

Обратите внимание, что для корректной работы советника требуются настроенные файлы SET. С настройками по умолчанию советник не будет приносить прибыль.

Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить правильные настроенные файлы SET, полную бессрочную поддержку, информацию о настройке и руководство в формате PDF