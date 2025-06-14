📌 Soft Manager EA — 专业趋势交易智能交易系统

透明的交易结果 — 实盘交易已通过 MyFxBook 验证。

Soft Manager EA 是一款完全自动化的交易顾问，专为 在外汇市场上实现稳定、安全的交易 而设计。

💼 适用于所有级别交易者的通用解决方案 | 🚀 全自动运行，无需干预





🚀 为什么选择它？

🔍 交易结果透明 — 实盘账户已在 MyFxBook 上验证：

▶️ 💡 点击查看实时监控

📉 顺势回调入场 — 提高胜率，降低回撤。

🔐 内置保护机制 — 点差控制、信号过滤、交易时间限制、每日损益限制。

♻️ 智能加仓与恢复模式 — 面对不利行情时，灵活控制持仓并自动调整策略。

🕹️ 全自动交易 — 安装一次，设置参数即可全自动运行。

🧠 策略原理

EA 采用 趋势跟随策略，在 回调结束后入场，基于多维度的 ATR 波动性模型，并结合 布林带、移动平均线、K线形态 等过滤器，以提升信号质量和安全性。

🎯 适用人群

交易者类型 为什么适合 🧑‍🎓 新手交易者 操作简单，内置预设，防止关键性错误 🕒 时间有限者 全自动运行，无需频繁看盘 🛡️ 保守型交易者 固定手数、趋势过滤器、风险限制 🔥 激进型交易者 启用恢复模式，支持倍数加仓 💼 Prop基金交易者 内置每日最大亏损和盈利限制，符合账户审核要求 💻 使用VPS的投资者 24/5 持续运行，适合长期稳定跟踪

⚙️ 主要功能与设置

资金管理 — 固定或动态手数

入场过滤 — 高级 ATR 模型、布林带、均线、K线形态

风险控制 — 止损/止盈、最大持仓、点差过滤器

恢复模式 — 灵活加仓机制与多倍手数控制

交易时间控制 — 支持设置具体时间段与交易日

波动性过滤器与安全退出模式 — 避免高风险行情（如 SP500、黄金）交易

图表信息面板 — 实时数据显示与状态监控

🧪 技术参数

参数 数值 交易市场 外汇 交易类型 全自动 策略模式 趋势跟随 + 回调入场 推荐周期 M15 支持货币对 任意（默认建议 AUDCAD） 最低入金 $100 起 平台兼容性 MetaTrader 5 支持 VPS 是

🛠️ 建议使用方式

将 EA 附加到所选图表上 选择一个预设，或自定义参数设置 在模拟账户或小资金账户上测试运行情况 使用 VPS 确保全天候稳定运行

📥 立即开始体验

👉 点击 “下载演示” 或 “购买” 按钮，立即在您的账户上使用 Soft Manager EA！

📩 购买后请联系我，获取 PDF 使用手册 和 预设 SET 文件，助您快速上手！