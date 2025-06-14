Soft Manager EA

📌 Soft Manager EA — 专业趋势交易智能交易系统
透明的交易结果 — 实盘交易已通过 MyFxBook 验证。

Soft Manager EA 是一款完全自动化的交易顾问，专为 在外汇市场上实现稳定、安全的交易 而设计。

💼 适用于所有级别交易者的通用解决方案 | 🚀 全自动运行，无需干预


🚀 为什么选择它？

🔍 交易结果透明 — 实盘账户已在 MyFxBook 上验证：

▶️ 💡 点击查看实时监控

📉 顺势回调入场 — 提高胜率，降低回撤。

🔐 内置保护机制 — 点差控制、信号过滤、交易时间限制、每日损益限制。

♻️ 智能加仓与恢复模式 — 面对不利行情时，灵活控制持仓并自动调整策略。

🕹️ 全自动交易 — 安装一次，设置参数即可全自动运行。

🧠 策略原理

EA 采用 趋势跟随策略，在 回调结束后入场，基于多维度的 ATR 波动性模型，并结合 布林带、移动平均线、K线形态 等过滤器，以提升信号质量和安全性。

🎯 适用人群

交易者类型 为什么适合
🧑‍🎓 新手交易者 操作简单，内置预设，防止关键性错误
🕒 时间有限者 全自动运行，无需频繁看盘
🛡️ 保守型交易者 固定手数、趋势过滤器、风险限制
🔥 激进型交易者 启用恢复模式，支持倍数加仓
💼 Prop基金交易者 内置每日最大亏损和盈利限制，符合账户审核要求
💻 使用VPS的投资者 24/5 持续运行，适合长期稳定跟踪

⚙️ 主要功能与设置

  • 资金管理 — 固定或动态手数

  • 入场过滤 — 高级 ATR 模型、布林带、均线、K线形态

  • 风险控制 — 止损/止盈、最大持仓、点差过滤器

  • 恢复模式 — 灵活加仓机制与多倍手数控制

  • 交易时间控制 — 支持设置具体时间段与交易日

  • 波动性过滤器与安全退出模式 — 避免高风险行情（如 SP500、黄金）交易

  • 图表信息面板 — 实时数据显示与状态监控

🧪 技术参数

参数 数值
交易市场 外汇
交易类型 全自动
策略模式 趋势跟随 + 回调入场
推荐周期 M15
支持货币对 任意（默认建议 AUDCAD）
最低入金 $100 起
平台兼容性 MetaTrader 5
支持 VPS

🛠️ 建议使用方式

  1. 将 EA 附加到所选图表上

  2. 选择一个预设，或自定义参数设置

  3. 在模拟账户或小资金账户上测试运行情况

  4. 使用 VPS 确保全天候稳定运行

📥 立即开始体验

👉 点击 “下载演示”“购买” 按钮，立即在您的账户上使用 Soft Manager EA
📩 购买后请联系我，获取 PDF 使用手册预设 SET 文件，助您快速上手！

评分 4
farkas09
98
farkas09 2025.11.11 02:10 
 

Goood EA,best support.

cyberhiga
1098
cyberhiga 2025.08.15 12:00 
 

The author is very kind and responds quickly. I feel that he is a trustworthy person. I have high expectations for Soft Manager EA. I plan to use it for a while and evaluate it.

Updated September 20, 2025

I've been using it in practice since August 25th, and the results have been outstanding.

I started with a small amount of capital, but it has grown to 1.5 times its original value.

The author mentioned they would create a new set file. That set file has arrived.

I thought they might have forgotten, but after creating it, they sent it promptly.

They are a very trustworthy author.

I am grateful.

Igor Mirkovic
54
Igor Mirkovic 2025.07.31 23:56 
 

Just purchased the EA and wanted to say how impressed I am with the overall design and structure. You can tell right away alot of effort and thought has been put into this Expert Advisor. The interface is clean, the inputs are clearly explained, and the lack of unnecessary complexity is refreshing. The adaptive SL/TP feature is particularly well thought out — it’s evident that a lot of care went into building this. Cant wait to see how it performs in live conditions. Thank you for creating something that’s practical and well thought out!.

作者的更多信息
Market Correlation WillSpread
Aliaksei Pinchuk
5 (1)
指标
WillSpread — Market Strength Indicator by Larry Williams for MetaTrader 5 !!!!!!!!!! Check out my Expert Advisor systems that also use market correlation    https://www.mql5.com/ru/users/consig/seller WillSpread is a professional indicator based on Larry Williams’ proprietary methodology (a trader with decades of experience), designed to analyze the hidden strength and weakness of assets through intermarket correlations. Perfect for identifying leading signals and confirming trends. What i
FREE
筛选:
farkas09
98
farkas09 2025.11.11 02:10 
 

Goood EA,best support.

cyberhiga
1098
cyberhiga 2025.08.15 12:00 
 

The author is very kind and responds quickly. I feel that he is a trustworthy person. I have high expectations for Soft Manager EA. I plan to use it for a while and evaluate it.

Updated September 20, 2025

I've been using it in practice since August 25th, and the results have been outstanding.

I started with a small amount of capital, but it has grown to 1.5 times its original value.

The author mentioned they would create a new set file. That set file has arrived.

I thought they might have forgotten, but after creating it, they sent it promptly.

They are a very trustworthy author.

I am grateful.

Aliaksei Pinchuk
2557
来自开发人员的回复 Aliaksei Pinchuk 2025.09.20 08:33
Thanks for the feedback! And also for the updated review as time passes!
Igor Mirkovic
54
Igor Mirkovic 2025.07.31 23:56 
 

Just purchased the EA and wanted to say how impressed I am with the overall design and structure. You can tell right away alot of effort and thought has been put into this Expert Advisor. The interface is clean, the inputs are clearly explained, and the lack of unnecessary complexity is refreshing. The adaptive SL/TP feature is particularly well thought out — it’s evident that a lot of care went into building this. Cant wait to see how it performs in live conditions. Thank you for creating something that’s practical and well thought out!.

Vladyslav
492
Vladyslav 2025.06.27 13:20 
 

用户没有留下任何评级信息

回复评论