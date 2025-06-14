Soft Manager EA
- 专家
- Aliaksei Pinchuk
- 版本: 5.23
- 更新: 17 十二月 2025
- 激活: 8
📌 Soft Manager EA — 专业趋势交易智能交易系统
透明的交易结果 — 实盘交易已通过 MyFxBook 验证。
Soft Manager EA 是一款完全自动化的交易顾问，专为 在外汇市场上实现稳定、安全的交易 而设计。
💼 适用于所有级别交易者的通用解决方案 | 🚀 全自动运行，无需干预
🚀 为什么选择它？
🔍 交易结果透明 — 实盘账户已在 MyFxBook 上验证：
📉 顺势回调入场 — 提高胜率，降低回撤。
🔐 内置保护机制 — 点差控制、信号过滤、交易时间限制、每日损益限制。
♻️ 智能加仓与恢复模式 — 面对不利行情时，灵活控制持仓并自动调整策略。
🕹️ 全自动交易 — 安装一次，设置参数即可全自动运行。
🧠 策略原理
EA 采用 趋势跟随策略，在 回调结束后入场，基于多维度的 ATR 波动性模型，并结合 布林带、移动平均线、K线形态 等过滤器，以提升信号质量和安全性。
🎯 适用人群
|交易者类型
|为什么适合
|🧑🎓 新手交易者
|操作简单，内置预设，防止关键性错误
|🕒 时间有限者
|全自动运行，无需频繁看盘
|🛡️ 保守型交易者
|固定手数、趋势过滤器、风险限制
|🔥 激进型交易者
|启用恢复模式，支持倍数加仓
|💼 Prop基金交易者
|内置每日最大亏损和盈利限制，符合账户审核要求
|💻 使用VPS的投资者
|24/5 持续运行，适合长期稳定跟踪
⚙️ 主要功能与设置
-
资金管理 — 固定或动态手数
-
入场过滤 — 高级 ATR 模型、布林带、均线、K线形态
-
风险控制 — 止损/止盈、最大持仓、点差过滤器
-
恢复模式 — 灵活加仓机制与多倍手数控制
-
交易时间控制 — 支持设置具体时间段与交易日
-
波动性过滤器与安全退出模式 — 避免高风险行情（如 SP500、黄金）交易
-
图表信息面板 — 实时数据显示与状态监控
🧪 技术参数
|参数
|数值
|交易市场
|外汇
|交易类型
|全自动
|策略模式
|趋势跟随 + 回调入场
|推荐周期
|M15
|支持货币对
|任意（默认建议 AUDCAD）
|最低入金
|$100 起
|平台兼容性
|MetaTrader 5
|支持 VPS
|是
🛠️ 建议使用方式
-
将 EA 附加到所选图表上
-
选择一个预设，或自定义参数设置
-
在模拟账户或小资金账户上测试运行情况
-
使用 VPS 确保全天候稳定运行
