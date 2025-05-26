Gold Surge

Gold Surge


Gold Surge —это простой советник торгующий на инструменте XAUUSD. В нем нет "искусственного интеллекта", нет подтасованной истории, нет гарантированного результата что вы станете миллионером и тому подобное. Есть только результат здесь и сейчас.


живой сигнал


    Рекомендации

    • Валютная пара: XAUUSD
    • Временные рамки: любой
    • Минимальный депозит: $100
    • Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низкими спредами.
    • Брокеры: Tickmill, Fusion Marketing, Bybit на платформах этих брокеров у меня торгует этот EA.

    Для достижения наилучших результатов очень важно использовать счета с НИЗКИМ СПРЕДОМ!


    Рекомендуем также
    Simo Professional
    Maryna Shulzhenko
    Эксперты
    Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
    DS Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.31 (32)
    Эксперты
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    Neuro Genetic Expert
    Sergio Izquierdo Rodriguez
    Эксперты
    This system accepts a comma-separated list of symbols and iterates through them, creating a neural network with training for each symbol. These neural networks take values ​​from price action, Bollinger Bands, MACD, and RSI indicators. The number of neurons for each of the three layers of each network can be configured, and genetic training for the indicator parameters can be set up at specific intervals. Confidence levels for the neurons can be adjusted, and market trend analysis filters can be
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    Эксперты
    Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
    Neural Bitcoin Impulse
    Denys Babiak
    Эксперты
    Представляем Neural Bitcoin Impulse - инновационный торговый бот, созданный с использованием технологии обучения нейросети на объёмных массивах рыночных данных. Встроенная математическая модель искусственного интеллекта ищет потенциальный импульс каждого следующего рыночного бара и использует образовавшиеся паттерны дивергенции и конвергенции между прогностическими показателями и ценой для формирования высокоточных разворотных точек открытия торговых позиций. В основе торгового робота лежит ра
    Neon Trade EA MT5
    Evgeniy Ilin
    Эксперты
    Neon Trade — суперсовременное торговое решение, которое открывает вам путь к финансовой свободе и наивысшему уровню трейдинга Я стремился создать уникальное торговое решение, способное удовлетворить потребности любого трейдера независимо от его целей и задач. Основной идеей стало объединение машинного обучения с продвинутыми торговыми приёмами таким образом, чтобы извлечь максимум из их совместного использования. Система применима как для разгона небольших депозитов за 1–2 месяца, так и для мак
    Imbalance HFT
    Mei Yang
    Эксперты
    This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
    Extensiver
    Syed Oarasul Islam
    Эксперты
    Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
    R trend sync robot
    Ekaterina Saltykova
    Эксперты
    r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
    Nexus EA Forex MT5
    Enrique Enguix
    4.43 (21)
    Эксперты
    NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
    GOLD Stone
    Ken Iijima
    Эксперты
    GOLD Stone EA — The Ultimate Trend-Following Strategy for Gold DISCOUNT - Don't Miss Out! Original Price: $800 → Now: $150 LINE Signal Coming Soon! Stunning Results: 12x Return in 2 Years   Initial Deposit: $10,000 Final Balance: $122,532 Net Profit: $112,532 (+1,125%) Test Period: January 2024 – December 2025 (Approx. 2 Years) Outstanding Performance Metrics Metric Result Rating Profit Factor 19.48 Exceptional (1.5+ is considered good) Sharpe Ratio 2.41 Excellent (1.0
    Impuls Pro
    Sergey Batudayev
    Эксперты
    Стратегия советника строиться на  Swing трейдинге , со входами после резких импульсов,    вычисляемых индикатором iPump. Как ранее упоминалось, в советнике есть возможность открытие ручных сделок с автоматическим сопровождением – для нисходящего тренда  ↓ мы входим в сделку   после коррекционного роста цены, актив попадет в зону перекупленности, мы продаем по тренду. – для восходящего тренда ↑мы входим в сделку после коррекционного падения цены, актив попадет в зону перепроданности, мы покупаем
    Gold xauusd Shark Attack
    Anselmo Passagem Franco
    Эксперты
    Robot that I built exclusively for use on XAUUSD. It should be use with ECN accounts with low spreads (Vantage good). The robot looks for volume and price action momentum, searching for signals for buy or sell movements. I use with a ladder system. There are days when he makes many trades, days when he makes few trades, and there may be days when he makes no trades at all. It depends a lot on the "activity" of the market. You can check MYFXBOOK. IF YOU BUY, PLEASE CONTACT ME FOR THE CORRECT SET
    AI Gold Master
    Jian Jie
    Эксперты
    AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
    Forex Fighter 5
    Jared Matthew Bryant
    1 (2)
    Эксперты
    Forex Fighter — это передовая мультивалютная система, которая торгует следующими символами: EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY и AUDCAD. Стратегия основана на встроенных индикаторах, которые я разработал сам. Forex Fighter следует уникальным паттернам, которые повторяются, но очень часто человеческий мозг не способен их уловить. Здесь принимают решение две нейронные сети, которые должны договориться о том, будет ли размещаться конкретная сделка. Вероятность повторения паттерна должн
    Engage Synthetic Scalper Neural Network
    Toha Arekaatera Akutina Gage
    Эксперты
    !! IMPORTANT!, PLEASE REMEMBER TO RUN THIS EA ON THE 1 MINUTE TIME-FRAME AND BOOM1000 ASSET ONLY !! This wonderful piece of software is a super intelligent self learning algorithm made for mt5, checkout the examples at the bottom of the page Engage has had the pleasure of working with a very talented honest and good willed individual called Nardus van Staden to create this wonderful product, if you want something as awesome as this check him out at  This Link . The EA "Engage Synthetic Scalper
    Valtoro Aurum
    Miroslav Kralik
    Эксперты
    Valtoro Aurum EA MT5 Signals: !!MYFXBOOK COMING SOON!! !!CHRISTMAS SALE PRICE, AVAILABLE UNTIL 26.12.2025!! XAUUSD - Gold Only: Oficial signal in live conditions Where there are community signals that are not included in the MQL5 product description, we do not guarantee their relevance. Join to the MQL group Chat, where u can see under the hood and find answers for your questios https://www.mql5.com/en/messages/01ec8523106adc01 Discounted price!!!  The price will increase by $100 with e
    Super Rebate Mix System
    Mr Punnatorn Tunbee
    Эксперты
    Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
    Norma dev waves robot
    Ekaterina Saltykova
    Эксперты
    NormaDevWaves is EA designed to trade the most juicy and liquid pairs, such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. Main idea: EA implements the concept of a base indicator and utilizes statistical principles of correlation between price flow determination metrics in relation to standard deviations of prices from their driving force. This allows for a deep analysis of market behavior and the identification of hidden patterns.   Market Adaptation: thanks to a balanced consideration of short and long time
    PropShark
    Olga Jagodzinska
    Эксперты
    PropShark – Elite Prop-Firm Trading EA (Multi-Currency Edition) PropShark is a purpose-built Expert Advisor designed specifically to help traders meet the stringent profit and risk requirements of third-party funding programs such as FTMO, MyForexFunds, The5ers, and similar prop-firm challenges. Rather than being a single-instrument “gold-only” robot, PropShark operates across multiple major currency pairs and CFDs—giving you diversified entry opportunities while still adhering to every funded-
    Goldstar Gold Trend Trading EA
    Edward Berko
    Эксперты
    The Goldstar Gold Trend trading EA uses moving averages to gauge the direction of the trend of gold on a particular timeframe and if the conditions for buying or selling are met,one or two positions are opened depending on the settings in the EA. The EA strongest advantage is when the trend is above the 5 smooth moving average. The EA can work anytime and any day depending on the parameters in the EA settings. The EA can trade synthetics and other forex pairs with the right settings except gold
    Atomic Advanced EA
    Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
    Эксперты
    Disclaimer: These profiles are expert-level starting points, not guaranteed "set-and-forget" solutions. Market conditions change, and different brokers have unique data feeds and execution policies. It is absolutely essential to backtest these settings thoroughly and run them on a demo account before committing real capital. Pay close attention to the risk management inputs. ## 1. The Conservative Trend Follower This profile is designed for patience and stability. It trades on a higher timef
    Green Hawk
    Rashed Samir
    Эксперты
    Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
    FabTradeX GJ
    Raffaele Romano
    Эксперты
    Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
    Fast and the Furious
    Anton Chuev
    Эксперты
    Работа данного советника рассчитана главным образом на исключении убыточных позиций по системе Мартингейл, с перерасчетом лота в зависимости от ситуации на рынке. В советнике используются скользящие средние с разными периодами для определения силы тренда и момента открытия сделки и RSI для исключения открытия на вершине тренда. Расчет лота происходит автоматически в зависимости от текущего депозита. Закрытие сделки происходит при различных значениях, в зависимости от количества открытых позиций.
    Mean reversion automatic
    Samuel Bedin
    Эксперты
    Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
    Gold Buster Pro
    Ericson Jay Torralba
    Эксперты
    NOW IS YOUR CHANCE TO TRY GOLD BUSTER PRO FOR A VERY LOW PRICE THAT YOU WILL NEVER REGRET. PRICE WILL CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE SO DON'T MISS YOUR CHANCE. GET IT NOW BEFORE ITS TOO LATE! NEXT PRICE WILL BE $199! Quantix Gold Buster Pro – Advanced Gold Trading EA for XAUUSD (H1) Trade gold smarter. Quantix Gold Buster Pro is a next-level Forex Expert Advisor designed for XAUUSD ( gold ) on the H1 timeframe —engineered for consistent results even in high-volatility markets. Why Choose Gold B
    QuantReaper EA
    Ville Alexander Hirvelae
    Эксперты
    This is not a grid, martingale, or gamble. QuantReaper  Mean Reversion applies pure statistics and disciplined logic to exploit market inefficiencies. It identifies stretched price conditions, quantifies volatility, and reverts trades toward equilibrium with defined risk and no averaging down. Every decision is systematic — no randomness, no emotion. QuantReaper Mean Reversion EA is a clean, data-driven Expert Advisor for H1 and M30 charts. It specializes in NZDCAD and AUDCAD , combining a 100-p
    Babylon MT5
    Sergey Ermolov
    Эксперты
    Советник Babylon   торгует на уровнях поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления определяются на основе генетического алгоритма, основанного на искусственном интеллекте. Это позволяет открывать сделки не только на уровнях, которые уже видны на истории, но и на предполагаемых уровнях, которые могут образоваться в будущем. А торговля только в направлении тренда увеличивает надежность и минимизирует возможные просадки.   После покупки отправьте мне личное сообщение для получения на
    TropangFX v1 MT5
    Jordanilo Sarili
    Эксперты
    PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
    С этим продуктом покупают
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (377)
    Эксперты
    Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Эксперты
    Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Эксперты
    Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Эксперты
    Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Эксперты
    Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Эксперты
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Эксперты
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Эксперты
    BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
    Remstone
    Remstone
    5 (7)
    Эксперты
    Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Эксперты
    Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Эксперты
    ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Эксперты
    Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Эксперты
    ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Эксперты
    AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Эксперты
    Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Эксперты
    Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.79 (39)
    Эксперты
    Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
    AiQ
    William Brandon Autry
    4.86 (36)
    Эксперты
    AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
    AI Map
    Saeid Soleimani
    3.75 (4)
    Эксперты
    Торговая Система AI MAP Торговая Система AI MAP AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства. Онлайн-мониторинг (+ 3 месяца)    || Чат-группа    Архитектура Системы EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.81 (119)
    Эксперты
    Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
    Avalut Gold X1
    Danijel Plesa
    Эксперты
    Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.56 (25)
    Эксперты
    Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.2 (91)
    Эксперты
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.54 (136)
    Эксперты
    The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
    Silicon Ex mt5
    Nadiya Mirosh
    Эксперты
    " Silicon Ex ": Ваш надежный помощник в мире Forex Silicon Ex — это современный торговый бот, специально созданный для трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент служит надежным партнером для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Ключевые особенности "Silicon Ex": Надежность и стабильность: Создан с применением передовых технологий, обеспечивающих стабильную и надежную работу на рынке. Интеллектуальное управление рисками: Встроенная система управления кап
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.79 (19)
    Эксперты
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
    ENEA mt5
    Vitalii Tkachenko
    4 (8)
    Эксперты
    Цена: 606$ -> 808$ Настройка:  Manual ENEA mt5 – Смена режимов + GPT5 с моделями скрытых марковских процессов (HMM) ENEA mt5 — это современный полностью автоматизированный торговый алгоритм, сочетающий мощь искусственного интеллекта в виде ChatGPT-5 с точным статистическим анализом модели скрытых марковских процессов (HMM). Он в реальном времени отслеживает рынок, определяя даже сложные и трудно выявляемые рыночные состояния (режимы) и динамически адаптируя свою торговую стратегию к текущим у
    Aura Neuron MT5
    Stanislav Tomilov
    4.83 (58)
    Эксперты
    Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
    HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.43 (7)
    Эксперты
    HFT AI FAST SCALPER V10.1 Самая продвинутая версия нашего советника на сегодняшний день, полностью перестроенная с использованием принятия решений на базе ИИ , мульти-ИИ голосования и динамической логики торговли . Теперь он предназначен не только для XAUUSD (Золото) на M1, но также поддерживает BTCUSD и ETHUSD с высокочастотными входами, умным управлением рисками и полной адаптивностью. Советник объединяет бесплатные модели ИИ через OpenRouter с расширенными фильтрами для точной торговли при
    Фильтр:
    Roza
    16
    Roza 2025.07.10 21:31 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Ответ на отзыв