Gold Surge

Babylon MT5 Sergey Ermolov Эксперты

Советник Babylon торгует на уровнях поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления определяются на основе генетического алгоритма, основанного на искусственном интеллекте. Это позволяет открывать сделки не только на уровнях, которые уже видны на истории, но и на предполагаемых уровнях, которые могут образоваться в будущем. А торговля только в направлении тренда увеличивает надежность и минимизирует возможные просадки. После покупки отправьте мне личное сообщение для получения на