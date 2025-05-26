Gold Surge
- Эксперты
- Sergey Fateev
- Версия: 1.23
- Обновлено: 22 декабря 2025
- Активации: 10
Gold Surge —это простой советник торгующий на инструменте XAUUSD. В нем нет "искусственного интеллекта", нет подтасованной истории, нет гарантированного результата что вы станете миллионером и тому подобное. Есть только результат здесь и сейчас.
Рекомендации
- Валютная пара: XAUUSD
- Временные рамки: любой
- Минимальный депозит: $100
- Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низкими спредами.
- Брокеры: Tickmill, Fusion Marketing, Bybit на платформах этих брокеров у меня торгует этот EA.
Для достижения наилучших результатов очень важно использовать счета с НИЗКИМ СПРЕДОМ!
