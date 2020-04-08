Quick Draw Panel
- Индикаторы
- Samuel Munyaradzi Gama
- Версия: 2.30
- Активации: 8
Панель быстрого рисования позволяет мгновенно рисовать пользовательские торговые объекты (зоны и линии тренда) одним щелчком мыши, удобно закреплённые в любом углу графика.
Больше не нужно искать по панелям инструментов или меню — один клик, один объект готов. Полностью настраиваемые цвета, размер линий и стиль.
Идеально подходит для:
- Институциональных трейдеров / трейдеров, работающих с концепцией Smart Money (SMC) / трейдеров, работающих с предложением и спросом.
- Разметка зон спроса и предложения.
- Разметка технического анализа.
- Разметка блоков ордеров ликвидности и ИКТ.
- Чистые, минималистичные графики.
- Делает ваши графики чистыми и минималистичными.