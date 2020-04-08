Quick Draw Panel

Панель быстрого рисования позволяет мгновенно рисовать пользовательские торговые объекты (зоны и линии тренда) одним щелчком мыши, удобно закреплённые в любом углу графика.

Больше не нужно искать по панелям инструментов или меню — один клик, один объект готов. Полностью настраиваемые цвета, размер линий и стиль.

Идеально подходит для:

  • Институциональных трейдеров / трейдеров, работающих с концепцией Smart Money (SMC) / трейдеров, работающих с предложением и спросом.
  • Разметка зон спроса и предложения.
  • Разметка технического анализа.
  • Разметка блоков ордеров ликвидности и ИКТ.
  • Чистые, минималистичные графики.
  • Делает ваши графики чистыми и минималистичными.
Meta Trader 4 Version
Рекомендуем также
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
Currency Strength Meter MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Индикаторы
Знание о силе и слабости каждой из валют очень важно для каждого трейдера, торгующего на рынке форекс. Данный индикатор силы валют измеряет силу восьми основных валют (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) на основе индикатора индекса относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Индикатор PipTick Currency Strength в простой и доступной форме показывает, когда валюта находится в зоне перекупленности, перепроданности или в "нормальном состоянии". Так вы с легкостью можете определить, какая
Beholder
Joao Marcilio
Индикаторы
BEHOLDER – ИНДИКАТОР, РАСКРЫВАЮЩИЙ СКРЫТЫЕ ПАТТЕРНЫ ВО ВРЕМЕНИ НАСТОЯЩАЯ ПРОБЛЕМА ТРЕЙДЕРА: ВРЕМЕННАЯ СЛЕПОТА Каждую неделю тысячи трейдеров сталкиваются с одной и той же дилеммой: Поток экономических событий (NFP, CPI, процентные ставки, розничные продажи…) Крайне мало времени для анализа корреляций Решения на основе “интуиции”, без надежного исторического фундамента Пытаться делать это вручную — безумие: Листать десятки недель в календаре Сравнивать событие за событием Пытаться
Fibrillar
Vitalii Zakharuk
Индикаторы
Использовать индикатор Fibrillar очень просто, поскольку самый простой - это посмотреть на график и действовать согласно показаниям цветных стрелок. Алгоритм учитывает измерение цен, также данном методе  делается упор на измерение каждого из перепадов цены (H/C, H/O,LC,LO) - что дает более детализированную информацию но так же и более усредненную. При рассчете данного индикатора сперва рассчитываются логорифмические приросты по цене закрытия, что позволяет отфильтровать тренд, сезонность и про
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Утилиты
Советник для хеджинговой торговли или парного трейдинга. Удобная панель позволяет открывать позиции по нужным торговым инструментам и лотам. Автоматически определяет тип торгового счета - неттинг ли хеджинг. Советник может закрывать все свои позиции при достижении профита или убытка (определяется в настройках). Для контроля убытков необходимо отрицательное значение (например, -100, -500 и т.п.). Если в соответствующих полях стоит 0 - советник не будет использовать эту функцию. Настройки: Close
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
Индикаторы
Descubra o poder do nosso indicador de alta precisão, projetado para identificar as regiões de alvo e exaustão de qualquer ativo. Testado e validado por mais de 3 anos nos mercados de mini dólar e mini índice, ele oferece confiabilidade e eficácia incomparáveis. Transforme sua estratégia de trading e alcance novos patamares de sucesso com nossa ferramenta inovadora.
Gold Targets 5
Sergei Linskii
Индикаторы
Gold   Targets   – это лучший трендовый индикатор. Уникальный алгоритм индикатора анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет самые прибыльные точки входа, выдает сигнал в виде стрелки и ценовой уровень ( BUY  Entry /   SELL Entry ) для открытия ордера . Также сразу же индикатор выдает ценовой уровень для Stop Loss и пять ценовых уровней для Take Profit. ВНИМАНИЕ:  Индикатор очень прост в применении. Установите индикатор на график одним к
BW Indicators
Sergei Gurov
Индикаторы
Инструмент для создания индикаторов Билла Вильямса Наш инструмент предоставляет возможность по щелчку мыши установить индикаторы Билла Вильямса на график. - Индикатор Awesome Oscillator (AO) — помогает оценить движущую силу тренда и. - Индикатор Alligator — определяет текущее состояние тренда и возможные точки входа и выхода. - Индикатор Fractals — помогает идентифицировать значимые уровни  - Индикатор Accelerator Oscillator (AC) — показывает изменение ускорения тренда. - Индикатор Market Facil
FREE
PowerZones Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
Индикаторы
Стратегическая зона затронута x3, x4, x5 раз    |   TP1/TP2/TP3 в  точках  или  значении   |   Визуально проверьте безопасность вашего соотношения Риск/Прибыль Индикатор без перерисовки и без задержек - Идеален для ручной и роботизированной торговли - Подходит для всех активов и всех таймфреймов Ограниченное по времени предложение  затем вернется к >> $99  После покупки свяжитесь со мной  для получения рекомендуемых и персонализированных настроек [ Версия MT5  -  MT4  | Проверьте наши 3 других
ToolBox 360 MT5
Timo Kosiol
Индикаторы
ToolBox 360 is the swiss knife of all indicators. It is full packed with useful tools to help you with your trading. It can be used to find best entry and exit points and help you to decide if you should open a trade or not. It shows market trends, candlestick formations outside / inside bars and you can sett time based allerts. Main features: Time based Fibonacci lines Choose a start and end time and the indicator shows you Fibonacci lines within the selected time range including range high a
Smart Trading Signals
Jinsong Zhang
Индикаторы
It's a self-learning indicator. You need to set a starting time and download the relevant historical data for it to learn. Learn as few rules as possible and give the maximum freedom to the indicators. Therefore, the principle of choosing the best outcome during the learning period does not guarantee that every transaction is profitable. In general, the longer the study, the more reliable the results. In the strategy tester, you need to set the time parameter before the test starts so that the i
MarketBookInfo
Evgenii Akselrod
Индикаторы
Индикатор собирает данные из биржевого стакана, суммируя отложенные ордера на покупку или продажу. Далее, по сумме ордеров определяется общее направление, куда смотрят участники рынка. Если суммарные покупки/продажи превышают определенный коэффициент, то производится сигнал. Настройки: Timer=5 // указывается как часто обновлять данные по рынку в секундах. Чаще чем раз в 10 секунд ставить не рекомендуется. X-size =700 // размер окна по оси Х. Y-size=650// размер окна по оси Y. Only "Market Watch"
FREE
Kangaroo Forex MT5
Pavel Verveyko
Индикаторы
Индикатор является торговой системой для валютных пар AUDUSD или NZDUSD. Индикатор разрабатывался для временных периодов: M15, M30. При этом, возможно использовать его на других инструментах и временных периодах, после проведения тестирования. "Kangaroo Forex" помогает определить направление сделки, показывает точки входа и имеет систему оповещений.  При движении цены в направлении сделки, отображается максимальная длина движения в пунктах. Индикатор не перерисовывается, все действия происхо
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
StudentK Sync Chart
Chui Yu Lui
Индикаторы
--- StudentK Sync Chart --- 1. Move charts at the same time 2. Cross check among different Symbols and Timeframes 3. Plan your own trading strategies --- Context --- StudentK is not indicated as a master or K Sir for knowledgeable person who claims for winning all the time. (But lots of traders should know the fact that it is rarely truth, especially in fluctuated period of time) StudentK is a group of years-experienced traders who want to share amazing tools in Free and Paid versions. Aiming
Hamzai SR Levels Pro Gold
Denis Hamza
Индикаторы
Hamzai SR Levels Pro Gold Support Resistance — индикатор MT5 для многотаймфреймного анализа, автоматически выделяет ключевые уровни поддержки и сопротивления от M5 до H4; идеально подходит для торговли золотом, но работает и с любым другим инструментом. Алгоритм сканирует историю цен, ищет экстремумы, объединяет их в кластеры и рисует аккуратные горизонтальные уровни, соблюдая минимальные дистанции между линиями для каждого таймфрейма. Встроенные стрелки сигнализируют о пробоях и отскоках: сини
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Индикаторы
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор Rocket Trend трендовый. Индикатор рисует вдоль графика двухцветные точки соединенные между собой линиями. Это трендовый индикатор, представляет из себя алгоритмический индикатор. Прост в работе и понимании при появлении синего кружка необходимо покупать, при появлении красного - продавать. Индикатор используется для скальпинга и пипсовки, не плохо себя зарекомендовал. Rocket Trend доступный для анализа направления тренда за конкретный отрезок времени. Идеально подходит для начинающих
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
Индикаторы
Индикатор Market Structures Pro находит и показывает на графике 5 (пять) паттернов системы Smart Money Concepts (SMC) , а именно: Break Of Structures (BoS) Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount зоны с сеткой Фибо High-high, Low-low, High-low and Low-high экстремумы   Паттерны отображаются для двух режимов - Swing   и  Internal  и легко различаются цветом на график. Для режима Internal выбраны более контрастные цвета, более тонкие линии и меньший размер
MT5 Rectangle Extender Indicator
Muhammad Shamsuddeen Muhammad
Индикаторы
MT5 Rectangle Extender Indicator is a simple and easy tool that automatically extends any box/rectangle drawn on the chart to the right edge of the screen.  This tool can be used for easy drawing of zones and can help with determining future areas of interest on the chart once price trades back to those levels. Very suitable for supply and demand, order blocks, POI's (Points of Interest) mapping on charts. Sometimes its better to have a zone than a single price level as price can shoot above or
Trading Session Multisession
Yibeltal Beyabel Eneyew
Индикаторы
Visual guide which divides the 24 hours into three trading sessions. The default setting is to show Asian , London and New York sessions. But, the session start and end hours can be adjusted as required.  The indicator is useful to develop trading strategies by making it easy to see the market behavior during the three sessions.  Inputs Time Zone Start and End hours (Please provide values in HH:MM format, like 02:00, not like 2:00. Both the hours and minutes should have 2 digits) Time zone ba
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Индикаторы
Before installing the HeatMap indicator make sure you are using a broker that gives you access to the Depth of market (DOM) !! This indicator creates a heatmap on your chart allowing you to see the buy or sell limit orders easily and in real time. You have the possibility to change the setting and the colors of the HeatMap in order to adapt to all markets and all charts. Here is an example of a setting you can use with the NASDAQ100 on the AMPGlobal broker :  https://www.youtube.com/watch?v=x0Y
SmartComboSignalDashboard
Norbert Mihaly Tenger
Индикаторы
Overview SmartComboSignalDashboard is a multi-strategy signal scanner and visual dashboard for MetaTrader 5. It combines six technical indicator combinations to detect Buy/Sell opportunities and visualize them on the chart. It includes:     Signal table with real-time updates     Push notifications (with time-frame-based throttling)     Visual on-chart entry levels (Buy/Sell stops)     Interactive buttons per strategy for toggling entry levels Setup & Installation     Open MetaEdito
VectorOcillator
Alberto Cejudo
Индикаторы
Sobre la base del concepto físco de  "Cantidad de Movimiento"  construimos este indicador/oscillador, que pretende darnos idea de entradas y salidas en el mercado. En mecánica clásica, la   cantidad de movimiento   se define como el producto de la masa del cuerpo (volumen) y su velocidad (rapidez con la varía el precio) en un instante determinado. p=M*V Se trata de un indicador/oscilador que pretende identificar momentos de entrada y salida basados en la fuerza o presión a ambos lados del preci
Power Market Strength Panel PRO
Oleksandr Sheyko
Индикаторы
Power Market Strength Panel Pro – Один индикатор, все ключевые сигналы в одном месте Power Market Strength Panel — это не просто индикатор. Это мощный торговый инструмент , который объединяет несколько важных технических показателей и автоматически анализирует рынок за вас. Включает в себя следующие ключевые индикаторы: EMA (Экспоненциальная скользящая средняя) – направление тренда ADX + DI+/- – сила тренда и давление покупателей/продавцов RSI (Индекс относительной силы) – импульс и зоны
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
Индикаторы
"Blow It Up!" – The Trading Indicator That Questions Your Life Choices Tired of boring indicators? Meet your new market companion that delivers:   "YOLO BUY!" arrows   when you should probably panic   Explosive rectangle confetti   (because why not?)   200+ soul-crushing quotes   like   "Your stop loss is imaginary"   and   "This isn’t trading, it’s donating to whales"   Random alerts that roast your strategy This Indicator is like Therapy   – Because daytrading shouldn’t feel
Precision Indicator
Kian Guan Lok
Индикаторы
Elite Market Precision Indicator: Outsmart Institutional Manipulation with Fibonacci & Pivot Synergy The Institutional Trap: Why Most Traders Fail The financial markets are a battlefield where institutional traders manipulate price action to create false breakouts, liquidity hunts, and engineered reversals. Most retail traders fall victim to these deceptive moves, leading to emotional trading, fake signals, and capital losses. The Solution: Precision Trading with Fibonacci, Pivot Points & Candle
Symbol1 2Changer MT5
JIHUN NAM
Индикаторы
Hello, This is an easy symbol change panel. This is a full version of Symbol1 2Changer Symbols must be active on your Market Watch list. Parameters: SymbolList - you can add more symbols with a comma(,) ratio - change the size LineNumber - you can set that how many symbols are displayed per line. button_width - modify the button size button_height - modify the button size Thank you.
Martingale panel MT5
Mohammadbagher Ramezan Akbari
Утилиты
In this article, we would like to introduce the trade panel product with the Martingale panel. This panel is made in such a way that it can meet the needs of traders to a great extent. This trade panel actually consists of two trade panels at the same time, with the first one you can take positions with certain profit and loss limits, and with the second one, you can have positions with profit limits but without loss limits. When positions lose, a new position will be added based on the settings
Heatmap Indicator
Ganegama Ganithage Rumesh Erangana
Индикаторы
XAUUSD Heat Map Scalping Indicator Perfect for 1M, 3M, 5M, 15M Scalping on Gold (XAUUSD) Take your scalping to the next level with this exclusive Heat Map indicator , designed and optimized specifically for XAUUSD . This tool is a powerful visual assistant that helps you instantly identify market strength, pressure zones, and potential entry points in real time. Key Features: Optimized for Fast Scalping : Works best on 1-minute, 3-minute, 5-minute, and 15-minute timeframes Specializ
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Другие продукты этого автора
Bank Session Lines
Samuel Munyaradzi Gama
Индикаторы
Индикатор «Линии банковских сессий» Линии банковских сессий автоматически выделяют время суток, в течение которого меняется цена. Он помогает трейдерам, предпочитающим разумные инвестиции, четко отмечать и отслеживать ключевые институциональные торговые сессии, в которых работают банки — азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую, — с помощью полностью настраиваемых линий сессий на графиках. Разработан для трейдеров, которым нужна ясность и точность при отслеживании циклов волатильности. Почему нуж
Quick Draw Panels
Samuel Munyaradzi Gama
Индикаторы
Панель быстрого рисования позволяет мгновенно рисовать пользовательские торговые объекты (зоны и линии тренда) одним щелчком мыши, удобно закреплённые в любом углу графика. Больше не нужно искать по панелям инструментов или меню — один клик, один объект готов. Полностью настраиваемые цвета, размер линий и стиль. Идеально подходит для: Институциональных трейдеров / трейдеров, работающих с концепцией Smart Money (SMC) / трейдеров, работающих с предложением и спросом. Разметка зон спроса и пред
Banks Session Lines
Samuel Munyaradzi Gama
Индикаторы
Индикатор «Линии банковских сессий» Линии банковских сессий автоматически выделяют время суток, в течение которого меняется цена. Он помогает трейдерам, предпочитающим разумные инвестиции, четко отмечать и отслеживать ключевые институциональные торговые сессии, в которых работают банки — азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую, — с помощью полностью настраиваемых линий сессий на графиках. Разработан для трейдеров, которым нужна ясность и точность при отслеживании циклов волатильности. Почему нуж
Candlestick Overlay
Samuel Munyaradzi Gama
Индикаторы
Overlay higher timeframe candles onto the lower timeframe candles for both live time trading and back testing to see how higher timeframe candles are formed with lower timeframe candles. Helps traders to see the multi timeframe alignment between timeframes in each moment to find refined entry within market structure. Give the trader a full view of price across all timeframes by just looking at one timeframe.
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв