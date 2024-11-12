GoldenCrown EA
- Эксперты
- Muhammad Ahtisham
- Версия: 1.2
- Обновлено: 22 ноября 2024
- Активации: 5
Black Crown EA
Golden Crown EA был разработан для успешного прохождения торговых заданий проп-фирм с использованием стратегического подхода на основе прорывов и продвинутых механизмов фильтрации. Этот эксперт-советник, специально предназначенный для валютной пары Золото (XAU/USD), теперь включает фильтры новостей, RSI и скользящей средней (MA), что повышает его точность и адаптивность к меняющимся рыночным условиям. С учетом надежного управления рисками и точных точек входа на прорывах, он помогает соответствовать строгим требованиям и максимизировать прибыльность на высоколиквидных рынках.Лучшие настройки для ввода
- RiskPercent = 2: Размер риска на сделку (например, 2% на счете в 1000$ составляет 20$).
- Timeframe = 1Hr: Протестируйте на других временных интервалах в зависимости от вашей стратегии.
- Take Profit в процентах = 10: Лучше оставить на уровне 10% для максимальной прибыли (Рекомендуется).
- Stop Loss в процентах = 0.05: Рекомендуется, но можно настроить по необходимости.
- Trailing Stop в процентах = 0.025: Отступ от цены для Trailing SL (Рекомендуется для максимальной прибыли).
- Trailing Stop Trigger в процентах = 0.03: Цена, при которой сработает Trailing SL (Рекомендуется).
- BarsN = 5: Рекомендуется для определения максимальных и минимальных цен в течение окна баров.
- OrderDistPoint = 1000: Расстояние в пунктах между ордерами.
- ExpirationBars = 100: Количество баров, после которых ордер будет аннулирован (100 баров = 100 часов для графика H1).
- Set Max Trades = 5: Максимальное количество одновременно открытых сделок.
- SHinput: Час начала торговли.
- EHinput: Час завершения торговли.
- InpMagic: Уникальный магический номер для советника, который гарантирует взаимодействие только с ордерами и позициями, открытыми этим советником.
- NewsFilterEnabled (True/False): Включает или отключает фильтр новостей.
- NewsImpactLevel (1-3): Чувствительность к новостным событиям (1 = низкий, 3 = высокий уровень).
- Select Separator for News: Выбор разделителя для новостей (запятая (0) или точка с запятой (1)).
- KeyNews: Строка ключевых слов через запятую (например, "NFP, Nonfarm, PMI, JOLTS") для избегания торговли во время конкретных новостных событий.
- NewsCurrencies: Строка валют через запятую (например, "USD, JPY, EUR, GBP").
- DaysNewsLookup = 100: Количество дней, на которые EA будет искать новостные события.
- StopBeforeMin = 30: Минуты до новостного события, когда торговля будет приостановлена.
- StartTradingMin = 30: Минуты после новостного события, когда торговля возобновится.
- RSI_Period (14): Период для расчета RSI (обычно 14).
- RSI_OverboughtLevel (80): Уровень перекупленности; EA будет избегать длинных позиций, если RSI превышает этот уровень.
- RSI_OversoldLevel (20): Уровень перепроданности; EA будет избегать коротких позиций, если RSI ниже этого уровня.
- MA_FilterEnabled (True/False): Включает/выключает фильтр на основе скользящей средней.
- MA_Period (200): Период скользящей средней.
- MA_Type (SMA/EMA): Определяет тип скользящей средней (SMA — Простая скользящая средняя, EMA — Экспоненциальная скользящая средняя).
- Оптимизация для Prop Firm Challenge: Соответствует строгим требованиям проп-фирм, фокусируясь на контролируемом риске и стабильном росте.
- Стратегия прорыва с продвинутыми фильтрами: Охватывает волатильность XAU/USD, используя дополнительные фильтры новостей, RSI и MA для повышения точности принятия торговых решений.
- Фильтр новостей: Избегает торговли во время новостных событий с высоким воздействием.
- Фильтр RSI: Избегает перекупленных и перепроданных условий.
- Фильтр MA: Направляет сделки в соответствии с общим трендом рынка.
- Продвинутое управление рисками: Настраиваемый процент риска для строгого контроля над уровнем воздействия сделок.
- Автоматическое использование Trailing Stop и Take Profit: Динамические trailing stops для обеспечения прибыли, а настраиваемые уровни take profit для фиксации прибыли.
- Контроль временных интервалов и сессий: Настроенные часы торговли и адаптация к временным рамкам для оптимальной работы на рынке.
- Истечение срока ордера и лимиты сделок: Соответствует требованиям проп-фирм, включая истечение срока ордеров и ограничения по позициям.
Golden Crown EA находит возможности для прорыва, анализируя исторические максимумы и минимумы на графике XAU/USD. Он размещает ордера на покупку и продажу на оптимальных уровнях, поддерживаемых динамическими trailing stops и продвинутыми фильтрами (новости, RSI, MA). Эти фильтры повышают точность сделок, избегая неблагоприятных рыночных условий, что обеспечивает стабильный и контролируемый подход к достижению целей проп-фирм.
С улучшенным набором функций, Golden Crown EA является идеальным решением для трейдеров, стремящихся к стабильной прибыльности при соблюдении строгих требований проп-фирм.
