GoldenCrown EA

Black Crown EA

Golden Crown EA был разработан для успешного прохождения торговых заданий проп-фирм с использованием стратегического подхода на основе прорывов и продвинутых механизмов фильтрации. Этот эксперт-советник, специально предназначенный для валютной пары Золото (XAU/USD), теперь включает фильтры новостей, RSI и скользящей средней (MA), что повышает его точность и адаптивность к меняющимся рыночным условиям. С учетом надежного управления рисками и точных точек входа на прорывах, он помогает соответствовать строгим требованиям и максимизировать прибыльность на высоколиквидных рынках.

RiskPercent = 2: Размер риска на сделку (например, 2% на счете в 1000$ составляет 20$).

Timeframe = 1Hr: Протестируйте на других временных интервалах в зависимости от вашей стратегии.

Take Profit в процентах = 10: Лучше оставить на уровне 10% для максимальной прибыли (Рекомендуется).

Stop Loss в процентах = 0.05: Рекомендуется, но можно настроить по необходимости.

Trailing Stop в процентах = 0.025: Отступ от цены для Trailing SL (Рекомендуется для максимальной прибыли).

Trailing Stop Trigger в процентах = 0.03: Цена, при которой сработает Trailing SL (Рекомендуется).

BarsN = 5: Рекомендуется для определения максимальных и минимальных цен в течение окна баров.

OrderDistPoint = 1000: Расстояние в пунктах между ордерами.

ExpirationBars = 100: Количество баров, после которых ордер будет аннулирован (100 баров = 100 часов для графика H1).

Set Max Trades = 5: Максимальное количество одновременно открытых сделок.

SHinput: Час начала торговли.

EHinput: Час завершения торговли.

InpMagic: Уникальный магический номер для советника, который гарантирует взаимодействие только с ордерами и позициями, открытыми этим советником.

NewsFilterEnabled (True/False): Включает или отключает фильтр новостей.

NewsImpactLevel (1-3): Чувствительность к новостным событиям (1 = низкий, 3 = высокий уровень).

Select Separator for News: Выбор разделителя для новостей (запятая (0) или точка с запятой (1)).

KeyNews: Строка ключевых слов через запятую (например, "NFP, Nonfarm, PMI, JOLTS") для избегания торговли во время конкретных новостных событий.

NewsCurrencies: Строка валют через запятую (например, "USD, JPY, EUR, GBP").

DaysNewsLookup = 100: Количество дней, на которые EA будет искать новостные события.

StopBeforeMin = 30: Минуты до новостного события, когда торговля будет приостановлена.

StartTradingMin = 30: Минуты после новостного события, когда торговля возобновится.

RSI_Period (14): Период для расчета RSI (обычно 14).

RSI_OverboughtLevel (80): Уровень перекупленности; EA будет избегать длинных позиций, если RSI превышает этот уровень.

RSI_OversoldLevel (20): Уровень перепроданности; EA будет избегать коротких позиций, если RSI ниже этого уровня.

MA_FilterEnabled (True/False): Включает/выключает фильтр на основе скользящей средней.

MA_Period (200): Период скользящей средней.

MA_Type (SMA/EMA): Определяет тип скользящей средней (SMA — Простая скользящая средняя, EMA — Экспоненциальная скользящая средняя).

Оптимизация для Prop Firm Challenge: Соответствует строгим требованиям проп-фирм, фокусируясь на контролируемом риске и стабильном росте.

Стратегия прорыва с продвинутыми фильтрами: Охватывает волатильность XAU/USD, используя дополнительные фильтры новостей, RSI и MA для повышения точности принятия торговых решений. Фильтр новостей: Избегает торговли во время новостных событий с высоким воздействием. Фильтр RSI: Избегает перекупленных и перепроданных условий. Фильтр MA: Направляет сделки в соответствии с общим трендом рынка.

Продвинутое управление рисками: Настраиваемый процент риска для строгого контроля над уровнем воздействия сделок.

Автоматическое использование Trailing Stop и Take Profit: Динамические trailing stops для обеспечения прибыли, а настраиваемые уровни take profit для фиксации прибыли.

Контроль временных интервалов и сессий: Настроенные часы торговли и адаптация к временным рамкам для оптимальной работы на рынке.

Истечение срока ордера и лимиты сделок: Соответствует требованиям проп-фирм, включая истечение срока ордеров и ограничения по позициям.

Golden Crown EA находит возможности для прорыва, анализируя исторические максимумы и минимумы на графике XAU/USD. Он размещает ордера на покупку и продажу на оптимальных уровнях, поддерживаемых динамическими trailing stops и продвинутыми фильтрами (новости, RSI, MA). Эти фильтры повышают точность сделок, избегая неблагоприятных рыночных условий, что обеспечивает стабильный и контролируемый подход к достижению целей проп-фирм.

С улучшенным набором функций, Golden Crown EA является идеальным решением для трейдеров, стремящихся к стабильной прибыльности при соблюдении строгих требований проп-фирм.